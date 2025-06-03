吃案是什麼？懷疑警察吃案怎麼辦？資深律師幫你解答！

什麼是吃案？

當民眾報案卻遭到不當拒絕時，這種被稱為「吃案」的現象究竟在法律上如何被定義？雖然「吃案」一詞並非正式法律用語，但它確實描述了一種在執法過程中可能發生的違法行為。美化刑案數據是警界長期存在的問題，因為治安狀況常被視為地方首長施政能力的重要指標，「案件破獲率」也因此成為各縣市警察局之間的競爭項目。

（一）吃案的法律定義

從法律專業角度來看，吃案指的是警察機關違反法定義務，不當拒絕受理民眾報案或受理後未依法定程序處理的行為。這種行為本質上已經超出了行政疏失的範疇，在嚴重情況下可能構成《刑法》第127條的公務員瀆職罪。

警察人員依法有受理刑事案件報案的義務，當民眾前來報案時，警方應製作筆錄並依法處理。若警察基於提高破案率或降低轄區犯罪數據等因素，刻意不受理或匿報刑案，即屬於「吃案」行為。這不僅侵害了民眾的司法救濟權，也嚴重損害了司法正義。

（二）吃案與合法不受理的區別

值得注意的是，並非所有警察不受理案件的情況都屬於吃案。在某些情形下，警方有合法理由不受理報案。以下是吃案與合法不受理的關鍵區別：

吃案行為 合法不受理 法律依據 無法律依據，違反警察職權 有明確法律依據或正當��理由 處理方式 完全不製作任何紀錄或私下銷案 說明不受理原因並製作紀錄 管轄問題 明知有管轄權但推諉拒絕 確實無管轄權並協助轉介 後續處理 無任何後續追蹤或協助 提供其他法律救濟途徑建議 動機目的 為美化績效或避免工作負擔 基於法定程序或資源合理分配

（三）吃案現象背後的成因分析

警察「吃案」行為的產生，源自於複雜的制度環境與現實壓力。要解決這個問題，我們必須超越對個別警察的道德指責，轉而理解整個系統中存在的結構性缺陷。這些缺陷不僅影響警察工作的執行方式，更深刻地影響了民眾獲得司法正義的權利。

1.警政單位的績效壓力

各級警察機關普遍面臨維持高破案率和低犯罪數據的壓力。這種以治安指標為核心的考核制度，讓基層警員承受巨大壓力。早期警界高層常透過控制數據的手法，例如將報案證明單鎖在所長室櫃子裡，或在勤前教育時暗示減少受理特定案類，直接影響警察受理案件的意願。

2.人力資源不足的影響

台灣警察普遍面臨警政資源不足的困境。當有限人力需要處理大量案件時，基層警察被迫進行優先順序的選擇。這種資源分配的不均衡，導致某些被認為「不重要」的案件被選擇性忽略，形成制度化的吃案現象。

3.案件複雜度與處理意願

某些案件因證據蒐集困難或調查程序繁複，需要投入大量時間與精力。面對這類案件，警方可能因刑案破獲率的壓力而降低處理意願。有些單位甚至採取「未破獲就不准休假」的做法，或要求警�員以開罰單等其他方式「補交成績」，進一步強化了選擇性執法的傾向。

這些吃案原因相互影響，形成一個難以打破的惡性循環，最終受害的是尋求司法正義的民眾。理解這些成因，是我們思考如何改革現行制度的第一步。