吃案是什麼？懷疑警察吃案怎麼辦？資深律師幫你解答！

什麼是吃案？
當民眾報案卻遭到不當拒絕時，這種被稱為「吃案」的現象究竟在法律上如何被定義？雖然「吃案」一詞並非正式法律用語，但它確實描述了一種在執法過程中可能發生的違法行為。美化刑案數據是警界長期存在的問題，因為治安狀況常被視為地方首長施政能力的重要指標，「案件破獲率」也因此成為各縣市警察局之間的競爭項目。
（一）吃案的法律定義
從法律專業角度來看，吃案指的是警察機關違反法定義務，不當拒絕受理民眾報案或受理後未依法定程序處理的行為。這種行為本質上已經超出了行政疏失的範疇，在嚴重情況下可能構成《刑法》第127條的公務員瀆職罪。
警察人員依法有受理刑事案件報案的義務，當民眾前來報案時，警方應製作筆錄並依法處理。若警察基於提高破案率或降低轄區犯罪數據等因素，刻意不受理或匿報刑案，即屬於「吃案」行為。這不僅侵害了民眾的司法救濟權，也嚴重損害了司法正義。
（二）吃案與合法不受理的區別
值得注意的是，並非所有警察不受理案件的情況都屬於吃案。在某些情形下，警方有合法理由不受理報案。以下是吃案與合法不受理的關鍵區別：
|吃案行為
|合法不受理
|法律依據
|無法律依據，違反警察職權
|有明確法律依據或正當��理由
|處理方式
|完全不製作任何紀錄或私下銷案
|說明不受理原因並製作紀錄
|管轄問題
|明知有管轄權但推諉拒絕
|確實無管轄權並協助轉介
|後續處理
|無任何後續追蹤或協助
|提供其他法律救濟途徑建議
|動機目的
|為美化績效或避免工作負擔
|基於法定程序或資源合理分配
（三）吃案現象背後的成因分析
警察「吃案」行為的產生，源自於複雜的制度環境與現實壓力。要解決這個問題，我們必須超越對個別警察的道德指責，轉而理解整個系統中存在的結構性缺陷。這些缺陷不僅影響警察工作的執行方式，更深刻地影響了民眾獲得司法正義的權利。
1.警政單位的績效壓力
各級警察機關普遍面臨維持高破案率和低犯罪數據的壓力。這種以治安指標為核心的考核制度，讓基層警員承受巨大壓力。早期警界高層常透過控制數據的手法，例如將報案證明單鎖在所長室櫃子裡，或在勤前教育時暗示減少受理特定案類，直接影響警察受理案件的意願。
2.人力資源不足的影響
台灣警察普遍面臨警政資源不足的困境。當有限人力需要處理大量案件時，基層警察被迫進行優先順序的選擇。這種資源分配的不均衡，導致某些被認為「不重要」的案件被選擇性忽略，形成制度化的吃案現象。
3.案件複雜度與處理意願
某些案件因證據蒐集困難或調查程序繁複，需要投入大量時間與精力。面對這類案件，警方可能因刑案破獲率的壓力而降低處理意願。有些單位甚至採取「未破獲就不准休假」的做法，或要求警�員以開罰單等其他方式「補交成績」，進一步強化了選擇性執法的傾向。
這些吃案原因相互影響，形成一個難以打破的惡性循環，最終受害的是尋求司法正義的民眾。理解這些成因，是我們思考如何改革現行制度的第一步。
如何知道是否被吃案？
在台灣司法實務中，辨識吃案情況的能力對保障自身權益至關重要。當民眾遇到糾紛或犯罪事件時，通常會第一時間前往派出所尋求協助。然而，有時警方可能因各種因素而不願受理案件。
了解以下警方可能採取的迴避手法，能幫助你判斷是否遭遇吃案，並及時採取適當行動。請記住，刑事案件如竊盜、詐欺等，警察有法定義務受理民眾報案並調查。
（一）警方拒絕製作筆錄的典型藉口
警察拒絕製作筆錄時，常會使用一些似是而非的理由。最常見的藉口包括：「這不構成犯罪行為」、「證據不足，無法立案」或「這只是民事糾紛」。
當警方告訴你「這種小事不用報案」或「這類案件很難偵破」時，你應該提高警覺。根據法律，警察沒有權力判斷案件是否成立，這是檢察官和法官的職責。
若警方堅持不給你報案三聯單（除了不提告的告訴乃論案、現行犯、尋人、交通事故和汽機車失竊外），這可能是吃案的明顯跡象。
（二）勸導私下和解的不當壓力
警方若過度強調「私下和解對雙方都好」或「走法律程序很麻煩又耗時」，可能是在施加不當壓力。當你聽到「立案對你也沒有實質好處」或「法院很難判你贏」等勸說時，要特別注意。
合法的調解建議應該是中立且不帶威脅性的。如果警察明顯偏袒對方，或暗示你�不配合和解會有不利後果，這已經超出了他們的職權範圍。
記住，選擇法律途徑或私下和解是你的權利，警方不應該以任何形式干預你的決定。
（三）推諉管轄權的常見說詞
「這不是我們轄區的案件」、「你應該去被告住所地的派出所報案」或「這類案件應該向地檢署直接告訴」都是常見的管轄權推諉說詞。
根據刑事訴訟法，犯罪地、被告住所地或被告所在地的警察機關都有權受理報案。即使不屬於該派出所管轄，警方也應協助你轉介到正確單位，而非直接拒絕。
若警察堅持要你自行前往其他單位，或以「我們沒有處理這類案件的經驗」為由推諉，這很可能是在逃避責任，你應該堅持要求其依法處理。
台灣常見的吃案類型與案例
吃案在台灣社會中以多種形式出現，本節將剖析最常見的類型及其實際案例。從警政署改革後推行「先受理、後求證」的報案制度，理論上應減少吃案情況，但實務上仍有許多案件因各種原因被「消化」。了解這些常見模式，能幫助民眾在遇到類似情況時更有效地維護自身權益。
（一）輕微刑事案件的處理現況
輕微刑案是最容易被吃案的類型之一。這類案件包括小額財產損失、輕微傷害或一般毀損等，因「社會危害性低」常被警方勸導和解而不立案。
例如，一位民眾的機車被刮傷，損失約三千元，報案時警方可能會說：「這種小事不如私下協調，立案對雙方都麻煩」。警方此舉往往是為了減輕案件負擔及維持良好的破案率統計。
另一常見情況是輕微鄰里糾紛，警方可能以「民事糾紛」為由推諉，即使案件本質上具備刑事要件。這類輕微刑案�的吃案現象在基層派出所尤為普遍。
（二）證據不足的爭議案件
「證據不足」常被作為拒絕立案的理由，而非依法先受理後調查。許多民眾報案時因無法立即提供完整證據，被警方以「沒有具體事證，無法受理」為由拒絕。
一個典型案例是網路詐騙。受害人報案時，警方可能以「缺乏明確證據證明對方有詐騙故意」為由，建議當事人自行蒐證或放棄追究。這與「先受理、後求證」的原則明顯相悖。
在性騷擾或家暴案件中，因證據取得困難，受害者的陳述常被質疑，導致案件被輕易擱置或不予立案，形成另一種隱形的吃案。
（三）特殊關係人涉案的處理傾向
當地方有影響力人士、警察親友或特定團體成員涉案時，案件處理往往出現明顯偏差。這類案件可能被刻意拖延、輕描淡寫或私下協調了事。
例如，某鄉鎮民代子女涉及鬥毆案，警方可能會以「雙方都有責任」為由，勸導和解而非依法處理。又如企業主涉及勞資糾紛時，因地方關係網絡，警方立案意願明顯降低。
這種「關係人案件」的特殊處理不僅損害司法公正，也強化了民眾對司法系統的不信任感。
面對吃案的即時應對策略與技巧
吃案情況下的即時應對不僅需要冷靜，更需要掌握一系列有效的策略與技巧，才能確保你的案件被正當處理。當你懷疑警方有吃案傾向時，正確的報案技巧和應對方法能夠大幅提高你維護自身權益，有效保障自己的法律權利。
（一）冷靜記錄所有關鍵對話與細節
當你感覺警方可能有吃案意圖時，首要之務是保持冷靜，並開始有系統地記錄所有重要資訊。詳細記下接待你的警務人�員姓名、警號及職位，這些資料對後續追蹤案件至關重要。
在對話過程中，盡可能記錄警方說明的每一個重點，特別是拒絕受理的理由或建議你放棄的說詞。記錄的方式可以是筆記，或在不引起反感的情況下使用手機備忘錄。
同時，記下報案的確切時間、地點以及在場人員，這些細節將成為你日後申訴或尋求協助的重要依據。完整的記錄不僅能幫助你釐清事實，也是後續追蹤案件的有力證據。
（二）堅定要求製作書面紀錄的權利
面對可能的吃案情況，堅定但有禮地要求警方製作書面紀錄是你的基本權利。明確表達你希望正式報案並取得書面證明，這是確保案件被正式立案的關鍵步驟。
如果警方以各種理由推託，可以引用《警察職權行使法》相關規定，表明警察有義務受理民眾報案。若基層警員仍拒絕受理，可要求與值班主管或所長面談，逐級反映你的訴求。
完成報案後，務必索取報案證明單，並記下案件編號。根據實務經驗，你可在報案後兩天，透過警政署網站查詢案件處理進度，確認案件是否確實進入調查程序。
（三）尋求在場證人或錄音佐證
在報案過程中，錄音佐證是保障自身權益的有效工具。台灣法律允許當事人在自身參與的對話中進行錄音，無需事先告知對方，這些錄音在後續申訴或訴訟中具有法律效力。
如有可能，請同行友人或在場民眾作為證人，見證警方的處理態度和過程。多一位證人，就多一分保障，能有效防止警方否認或曲解當時的情況。
此外，善用手機拍攝現場環境或相關證據，確保這些資料被妥善保存。若遇到警方刻意阻撓取證，保持冷靜並記錄下這些阻撓行為，這同樣可作為後續申訴的重要依據。
（四）法律救濟途徑：多元申訴��管道完整指南
遇到警方吃案並非無解，本節將為您詳細介紹各種有效的法律救濟途徑。當現場溝通無效，仍遭遇警方不願受理案件時，您可以透過多種正式管道尋求協助。了
1.向警察機關上級單位投訴
當基層警察不願受理案件時，您可以向其上級單位提出正式投訴。首先，確認該警員所屬的分局，並撥打該分局督察室專線或親自前往投訴。投訴時應提供：
- 事件發生的時間、地點
- 拒絕受理的警員姓名或編號
- 案件的具體內容與證據
您也可以撥打110報案專線，向接線人員說明遭遇吃案情況，請求轉介督察單位處理。若分局層級未妥善處理，可逐級向警察局、警政署提出申訴，每一層級都有專責的督察單位負責處理警紀問題。
2.向監察院陳情
監察院是我國憲法設置的監察機關，負責監督政府部門，包括警察機關。向監察院陳情時，您需要準備一份詳細的陳情書，內容應包含：
- 陳情人基本資料（姓名、聯絡方式）
- 被陳情的機關與人員
- 案件事實經過與具體違失情形
- 相關佐證資料與證據
陳情書可透過監察院網站線上提交、郵寄或親自送達。監察院收到陳情後，將進行初步審查，若認為有調查必要，會指派監察委員進行調查，並可能約談相關人員或調閱相關文件。
3.透過民意代表或媒體輿論施壓
當正式管道反應緩慢時，透過民意代表或媒體輿論施壓往往能收到立竿見影的效果，您可以：
- 聯繫地方議員或立法委員，請其協助關注案件
- 提供完整案件資料給媒體記者，爭取報導曝光
- 在社群媒體分享經歷，引起公眾關注
然而，選擇媒體曝光時應注意保護個人隱私，避免過度揭露可能影響後�續司法程序的關鍵證據。理想的做法是先尋求專業律師建議，再決定曝光的範圍與方式。