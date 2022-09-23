車禍鑑定是法院判決肇責的關鍵嗎？車禍鑑定申請詳細教學！

（七）車禍鑑定注意事項

（七）車禍鑑定注意事項

在車禍鑑定會或是車禍鑑定申請時，心裡難免會緊張、焦慮，以下3點提醒大家，千萬不要犯下錯誤，讓自己被迫面臨車禍鑑定取消不予辦理，或是不順利的局面：

1.據實以告

不管是在做筆錄，還是在車禍鑑定會上，都必須據實以告，如果真的忘記了也沒關係，千萬不要加油添醋，或是在車禍鑑定說謊；車禍鑑定委員會會比對當事人的說詞，是否和警方提供的筆錄相同，如果不同，則鑑定委員將有很大的機率不會採信。

2.冷靜講述

發生車禍多少都讓人心浮氣躁，但在車禍鑑定會上務必冷靜描述，切勿意氣用事，否則壞了會議秩序，更讓鑑定委員無法好好釐清車禍真相。

3.不予受理的案件

同時也要注意，千萬不要做了萬全準備後，才發現自己的案件屬於「不予受理」的4大範圍：