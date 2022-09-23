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車禍鑑定能成為法官判決關鍵？車禍鑑定申請詳細教學！

車禍鑑定是法院判決肇責的關鍵嗎？車禍鑑定申請詳細教學！

車禍案件雷皓明律師發佈 2023-06-07更新 2026-04-29
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

車禍鑑定會影響肇責嗎？會決定法院判決嗎？有初判表還需要做鑑定嗎？車禍鑑定申請流程有哪些步驟？可以線上申請嗎？費用要多少？車禍鑑定結果怎麼查詢？車禍鑑定報告多久才會出來？最後，律師也會教你不服車禍鑑定結果的話，還有什麼辦法可以處理。

有初判表還需要申請車禍鑑定嗎？

在發生車禍後，我們會打給警察，請警察到場進行勘察、取證、詢問和做筆錄等等的協助，而通過這些過程，警方會製作初步分析研判表，裡面包含客觀紀錄之外，也會寫上警方認為可能肇事的原因和違規事項，是一份較為粗略的證明，然而：

初判表並非由專業人士判定，因此僅供參考，不具有法律效力。

（一）何謂車禍鑑定？車禍鑑定、初判表差別在哪？

在釐清車禍鑑定與初判表之前，讓我們先來瞭解何謂車禍鑑定：

車禍鑑定目的：釐清肇事責任歸屬

由有完整組織規程的鑑定委員會做車禍鑑定，鑑定人員包含有專業知識背景的律師、教授和警察等人，目的是希望鑑定的結果是建立在專業知識之上，才能回歸目的，在釐清肇事責任和還原事實上有所幫助，正因如此嚴謹的車禍鑑定組織，出爐的結果才能成為法官判決時參考的重要證據之一。


車禍鑑定和初判表最大的差異為「有無專業人士」，比起初判表，因為車禍鑑定報告有專業人士背書，因此法官更傾向相信車禍鑑定報告。

（二）車禍鑑定內容有哪些？肇事責任查詢整理

1.車禍鑑定報告內容

車禍鑑定報告主要有5個重要的內容：

  • 申請人、雙方當事人個資和駕駛車輛的基本資訊
  • 車禍當下的道路狀況
  • 描述車禍肇事的經過
  • 依據法規、證據資料、雙方說詞和行為等等進行分析
  • 鑑定意見

另外補充，車禍鑑定為監理站的業務之一，如果想要看更詳細的官方內容可以查詢「監理站車禍鑑定」。

2.肇責比例查詢整理

除此之外，車禍鑑定報告會明確寫出雙方當事人的肇事原因和肇事責任比例，同時寫明是「單方過失」還是「共同過失」，而肇事責任可能的3種情況如下：

  • 一方有肇事原因，一方無肇事原因
  • 雙方均有肇事原因，雙方肇事責任比例50%：50%
  • 一方為主因，一方為次因，雙方肇事比例可能組合有90%：10%、80%：20%、70%：30%、60%：40%，這就是雙方當事人可以協商談判的空間

車禍鑑定申請知多少，注意事項看這邊！

如果對於初判表的結果不滿意，可以選擇申請車禍鑑定，讓專業人士再幫你鑑定一次，但在申請前，不免心中有很多疑問，究竟車禍鑑定申請多久？又有哪些車禍鑑定注意事項呢？

（一）申請資格和申請車禍鑑定流程

1.申請車禍鑑定的資格

在介紹車禍鑑定流程之前，必須先知道自己是否符合資格，再進行申請，以免做白工：

車禍鑑定受理資格分成2種：

  1. 當事人於車禍鑑定期限，發生日後6個月內申請，且申請案件尚未進入司法審理程序。
  2. 司法機關囑託所鑑定，無6個月內的車禍鑑定期限限制。

除此之外，這2種受理資格都必須經過警察機關處理；如果此案已經進入司法程序，不能自行申請車禍鑑定，必須寫訴狀向法官聲請

2.車禍鑑定申請流程

從申請到拿到車禍鑑定報告，可以簡單分成7個基本流程：

  1. 受理與否：檢查是否符合資格、資料是否無誤、繳費與否等。
  2. 調卷、蒐集資料：內部進行資料初步查閱。
  3. 發開會通知單
  4. 召開鑑定會議
  5. 能否做成結論或分析意見：參考過程中的資料，鑑定能源能否有結論並做成意見分析。
  6. 制定鑑定意見書
  7. 當事人有無異議：有異議，可申請覆議；無異議，則結案。

確定沒有問題後，且無異議，就是等待車禍鑑定報告書。

車禍鑑定流程

（二）車禍鑑定申請書如何撰寫？

車禍鑑定申請書 圖片來源：監理服務網

依車禍鑑定申請書上如實填寫即可，內容包含：

  • 肇事時間年月日與事發時間
  • 肇事地點詳細路段或地址
  • 我方當事人個人資訊與車種、車號
  • 對方當事人個人資訊與車種、車號
  • 申請人個人資訊、與當事人的關係
  • 現場處理單位（警察局、分局等）
  • 我方傷亡情形（死亡、輕傷、重傷、無）

（三）車禍鑑定準備資料

車禍鑑定申請需要準備的資料如下：

  1. 初步分析研判表
  2. 身分證明文件（參考以下3.至5.）
  3. 當事人或配偶辦理：身分證正反面影本
  4. 繼承人或法定代理人辦理：當事人關係證明文件（如戶口名簿）、辦理者之身分證正反面影本
  5. 車輛所有人辦理：行車執照正反面影本、辦理者之身分證正反面影本（如果是公司請攜帶證明文件，申請表填寫公司名稱並蓋公司大小章）
  6. 各式佐證資料：事故現場圖、行車記錄器、監視器畫面等等

車禍鑑定會議當天需要攜帶的文件如下：

  1. 身分證明文件（參考上方車禍鑑定申請文件）
  2. 開會通知單

（四）車禍鑑定費用誰出？

車禍鑑定的費用須自行負擔，除了司法機關囑託函送的刑事案件，可以免繳交規費之外，其餘都必須申請人自付3,000元整；如申請覆議，覆議人則需再給付2,000元整。

（五）整個流程：車禍鑑定申請要多久？

整個流程會在2個月內完成，除非有特殊狀況，通常受理車禍鑑定申請之後大約30天，當事人或申請人就會收到鑑定會開會通知單，接著受理後45天內會召開鑑定委員會，會議結束後約2個星期內會收到車禍鑑定報告。

（六）全台申請車禍鑑定地點大整理，也可以線上申請唷！

除了以下可以現場申請的鑑定會之外，車禍鑑定申請線上的審核也行得通！

鑑定會簡稱轄區範圍及其受理申請窗口
台北市地區車禍鑑定地址：臺北市中正區羅斯福路4段92號7~8樓
電話：(02)2365-8270轉818
傳真：(02)2364-2794
新北市地區車禍鑑定地址：新北市板橋區中山路一段143號2樓
電話：(02)8978-6101 分機500 傳真：(02)8952-6101
竹苗區鑑定會新竹縣、新竹市、苗栗縣轄內國道、省道、縣道、鄉道、專用公路及市區道路
地址：新竹市自由路10號
電話：(03)531-9312
傳真：(03)542-1708
彰化縣區鑑定會彰化縣轄內國道、省道、縣道、鄉道、專用公路及市區道路
地址：彰化縣花壇鄉中山路二段457號4樓
電話：(04)786-4221
傳真：(04)787-3557
南投縣區鑑定會南投縣轄內國道、省道、縣道、鄉道、專用公路及市區道路
地址：南投縣南投市光明一路301號（南投監理站車輛檢驗大樓2樓）
電話：(049)237-0040
傳真：(049)237-0050
嘉雲區鑑定會南投縣轄內國道、省道、縣道、鄉道、專用公路及市區道路
地址：南投縣南投市光明一路301號（南投監理站車輛檢驗大樓2樓）
電話：(049)237-0040
傳真：(049)237-0050
屏澎區鑑定會屏東縣、澎湖縣轄內國道、省道、縣道、鄉道、專用公路及市區道路
地址：屏東縣屏東市忠孝路222號（監理站行政大樓3樓）
電話：(08)766-6733轉830
傳真：(08)766-0233
基宜區鑑定會基隆市、宜蘭縣轄內國道、省道、縣道、鄉道、專用公路及市區道路
地址：宜蘭縣五結鄉中正路二段9號2樓
電話：(03)965-1467
傳真：(03)965-0263
花東區鑑定會花蓮縣、臺東縣轄內省道、縣道、鄉道、專用公路及市區道路
地址：花蓮縣吉安鄉973中正路二段152號（花蓮監理站內）
電話：(03)853-4500
傳真：(03)853-0616
覆議會臺灣省及福建省轄內非屬直轄市之國道、省道、縣道、鄉道、專用公路及市區道路
地址：108臺北市萬華區東園街65號
電話：(02)2307-0123 分機2601-2607
傳真：(02)2307-0160
金門縣區鑑定會金門縣轄內縣道、鄉道、專用公路 * 地址：89143金門縣金湖鎮黃海路6-1號（臺北市區監理所金門監理站）
電話：(082)33-4654
傳真：(082)33-3035
連江縣區鑑定會連江縣轄內縣道、鄉道、專用公路 * 地址：20942連江縣南竿鄉津沙村155號 （臺北市區監理所連江監理站）

資料來源：監理服務網

（七）車禍鑑定注意事項

在車禍鑑定會或是車禍鑑定申請時，心裡難免會緊張、焦慮，以下3點提醒大家，千萬不要犯下錯誤，讓自己被迫面臨車禍鑑定取消不予辦理，或是不順利的局面：

1.據實以告

不管是在做筆錄，還是在車禍鑑定會上，都必須據實以告，如果真的忘記了也沒關係，千萬不要加油添醋，或是在車禍鑑定說謊；車禍鑑定委員會會比對當事人的說詞，是否和警方提供的筆錄相同，如果不同，則鑑定委員將有很大的機率不會採信。

2.冷靜講述

發生車禍多少都讓人心浮氣躁，但在車禍鑑定會上務必冷靜描述，切勿意氣用事，否則壞了會議秩序，更讓鑑定委員無法好好釐清車禍真相。

3.不予受理的案件

同時也要注意，千萬不要做了萬全準備後，才發現自己的案件屬於「不予受理」的4大範圍：

  1. 鑑定案件已經進入偵查或審判中，且非經司法機關囑託。
  2. 自行申請或警憲機關移送之案件已超過6個月以上，如因天災等不可抗力之因素而遲誤期限者，不在此限。
  3. 不屬於道路交通管理處罰條例第3條第1款所指的事故案件。
  4. 已鑑定的行車事故案件。

車禍鑑定查詢怎麼查？從哪裡查？

（一）車禍鑑定報告查詢詳細教學：6種組合

如果想要知道車禍鑑定目前的狀況，可以上「監理服務網」進行車禍鑑定查詢。

車禍鑑定查詢怎麼查？

只要依照網站上要求填妥的資料進行填寫，就可以查詢到你的車禍案件狀況。查詢時，必須輸入「當事人姓名」或「申請人姓名」或「車號」等三者之一，以及「肇事日期」或「案號」等兩者之一。

以下6種組合之一皆可：

  1. 「當事人姓名」和「肇事日期」
  2. 「當事人姓名」和「案號」
  3. 「申請人姓名」和「肇事日期」
  4. 「申請人姓名」和「案號」
  5. 「車號」和「肇事日期」
  6. 「車號」和「案號」

（二）車禍鑑定報告要多久才會收到？

從鑑定會結束後，車禍鑑定報告書於2個禮拜內送出，讓申請人能盡快進入後續的程序。

車禍鑑定結果不服怎麼辦？車禍鑑定問題一次全解惑！

當事人或申請人不免會想收到車禍鑑定報告的後續，如果車禍鑑定還是不合我意怎麼辦？亦或是，因為車禍鑑定為須自費的服務，有沒有什麼退費機制？

（一）車禍鑑定覆議，再給你一次機會！

當申請人對車禍鑑定不服時，可以依法向車輛行車事故鑑定覆議委員會申請「覆議」，須繳交費用2,000元，提出申請分為以下2種狀況：

  • 尚未進入訴訟程序：當事人或警察機關可在收到報告後30天內申請覆議，且只能申請1次，不得重複。
  • 已進入司法程序：寫訴狀給司法機關，說明不服車禍鑑定的理由，以及還有什麼應調查但未調查的證據等等，請法院囑託覆議鑑定，此種無時間限制。

為了預防車禍鑑定與自己的預期不同，切記不要在車禍鑑定說謊，務必據實以告！

（二）車禍鑑定可以退費嗎？

根據臺灣省車輛行車事故鑑定及覆議規費收費辦法第6條，在收取車禍鑑定費用，有以下3種情形予以退費：

  1. 不符合受理資格，不予受理的鑑定案件
  2. 調查跡證資料欠缺，對肇事原因無法獲得結論而不予受理鑑定。但作成分析意見者，不在此限
  3. 誤繳或多繳費用者

（三）車禍鑑定對判決結果影響大嗎？律師帶你看判決！

不一定！雖然車禍鑑定是由專業的單位提供，但在法律上都只是供法院或主管機關參考的證據，不具有絕對的確定力，所以就算車禍鑑定結果對自己不利，也不代表判決結果會是一樣的。

臺灣高等法院112年度交上易字第421號刑事判決

法院審理後認為：「鑑定意見未依本案具體路況正確適用規範，認非可採。」法院轉而根據現場路權歸屬（幹、支道）、被告車速（時速約22公里）、碰撞劇烈程度等具體事證，認定被告已盡注意義務而判決無罪。

以上是有關車禍鑑定的詳細介紹，如有任何法律相關的問題，都可以向喆律法律事務所免費諮詢，歡迎點擊下方的免費法律諮詢！讓喆律協助保障您的權利

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