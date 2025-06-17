無照駕駛每年高達28萬件！究竟怎樣才能遏止無照駕駛？

無照駕駛的法律責任與罰鍰

因應無照駕駛案件日益增多，台灣政府加強修法，無照駕駛罰鍰也跟著上調，以此來嚴懲違規者，達成嚇阻效果。

（一）無照駕駛罰鍰

無照駕駛對交通安全是一大威脅。因此，自2025年10月修法後，機車無照駕駛最高處3,6000元、汽車無照駕駛最高處60,000元罰款。

（二）連續無照駕駛的加重罰款

若10年內違規達2次者，將處以最高額度罰鍰，若達3次以上，則在前次罰鍰基礎上再加重處罰，每一次都會再加重，沒有金額的上限！

（三）車主的��連帶責任

新政策增加了車主的責任。如果車主讓無照人士駕駛他們的車，將被罰款12,000元到24,000元不等，以期減少車主讓無照人士駕駛的情況。

除了罰款，如果車主將車給無照駕駛者使用，車牌也可能被吊銷一到六個月，有助於減少無照駕駛的情況，增加車主的法律責任。