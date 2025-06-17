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無照駕駛

無照駕駛每年高達28萬件！究竟怎樣才能遏止無照駕駛？

車禍案件雷皓明律師發佈 2025-06-17更新 2026-09-21
雷皓明律師
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本文目錄

台灣去年有超過28萬件無照駕駛案件發生，嚴重危害人們的生命和財產安全。值得注意的是，其中有75%涉及累犯，顯示單靠懲罰已無法徹底解決問題。本文中資深律師將介紹無照駕駛修法後最新的法律責任和處罰！

無照駕駛的法律責任與罰鍰

因應無照駕駛案件日益增多，台灣政府加強修法，無照駕駛罰鍰也跟著上調，以此來嚴懲違規者，達成嚇阻效果。

（一）無照駕駛罰鍰

無照駕駛對交通安全是一大威脅。因此，自2025年10月修法後，機車無照駕駛最高處3,6000元、汽車無照駕駛最高處60,000元罰款。

（二）連續無照駕駛的加重罰款

若10年內違規達2次者，將處以最高額度罰鍰，若達3次以上，則在前次罰鍰基礎上再加重處罰，每一次都會再加重，沒有金額的上限！

（三）車主的連帶責任

新政策增加了車主的責任。如果車主讓無照人士駕駛他們的車，將被罰款12,000元到24,000元不等，以期減少車主讓無照人士駕駛的情況。

除了罰款，如果車主將車給無照駕駛者使用，車牌也可能被吊銷一到六個月，有助於減少無照駕駛的情況，增加車主的法律責任。

借車給無照駕駛

台灣無照駕駛案件分析

台灣的無照駕駛問題非常嚴重，不應該被忽視。統計顯示，這個議題不僅嚴重，也非常普遍。分析無照駕駛的案件和背景，我們能找到解決的方法。

（一）台灣每年無照駕駛案件數量

無照駕駛者包括各種年齡、職業和地區的人。根據2025年統計，每年有約28萬起無照駕駛案件，其中約有75%涉及累犯！

（二）無照駕駛車禍判決

最高法院111年度台上字第154號刑事判決

被告無照駕駛上路，未注意車前狀況，將騎乘腳踏車的少年撞飛，導致少年創傷性蜘蛛網膜下出血、腦梗塞損傷併右側偏癱、右側肺挫傷、額頭、臉部、唇撕裂傷及右手、左腳多處擦傷等，而且被告明知有撞到人，卻直接開車離開。

法院判決被告犯無駕駛執照駕車過失傷害傷害致人重傷罪，處有期徒刑2年；另犯肇事致人受傷逃逸罪，處有期徒刑1年6個月。

為了減少無照駕駛，駕駛教育變得非常重要。交通部推出許多計劃用於此目的。透過提高考試的難度，只有真正準備好的人才能拿到駕照。

更進一步，違規駕駛者會被要求參加特別的安全教育課程。特別是針對年長駕駛者的課程，讓他們更懂交通規則，保障自己和他人安全，期待無照駕駛事件能大幅減少，讓台灣道路更安全。

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