無照駕駛每年高達28萬件！究竟怎樣才能遏止無照駕駛？

無照駕駛的法律責任與罰鍰
因應無照駕駛案件日益增多，台灣政府加強修法，無照駕駛罰鍰也跟著上調，以此來嚴懲違規者，達成嚇阻效果。
（一）無照駕駛罰鍰
無照駕駛對交通安全是一大威脅。因此，自2025年10月修法後，機車無照駕駛最高處3,6000元、汽車無照駕駛最高處60,000元罰款。
（二）連續無照駕駛的加重罰款
若10年內違規達2次者，將處以最高額度罰鍰，若達3次以上，則在前次罰鍰基礎上再加重處罰，每一次都會再加重，沒有金額的上限！
（三）車主的��連帶責任
新政策增加了車主的責任。如果車主讓無照人士駕駛他們的車，將被罰款12,000元到24,000元不等，以期減少車主讓無照人士駕駛的情況。
除了罰款，如果車主將車給無照駕駛者使用，車牌也可能被吊銷一到六個月，有助於減少無照駕駛的情況，增加車主的法律責任。
台灣無照駕駛案件分析
台灣的無照駕駛問題非常嚴重，不應該被忽視。統計顯示，這個議題不僅嚴重，也非常普遍。分析無照駕駛的案件和背景，我們能找到解決的方法。
（一）台灣每年無照駕駛案件數量
無照駕駛者包括各種年齡、職業和地區的人。根據2025年統計，每年有約28萬起無照駕駛案件，其中約有75%涉及累犯！
（二）無照駕駛車禍判決
最高法院111年度台上字第154號刑事判決
被告無照駕駛上路，未注意車前狀況，將騎乘腳踏車的少年撞飛，導致少年創傷性蜘蛛網膜下出血、腦梗塞損傷併右側偏癱、右側肺挫傷、額頭、臉部、唇撕裂傷及右手、左腳多處擦傷等，而且被告明知有撞到人，卻直接開車離開。
法院判決被告犯無駕駛執照駕車過失傷害傷害致人重傷罪，處有期徒刑2年；另犯肇事致人受傷逃逸罪，處有期徒刑1年6個月。
無照駕駛結語
為了減少無照駕駛，駕駛教育變得非常重要。交通部推出許多計劃用於此目的。透過提高考試的難度，只有真正準備好的人才能拿到駕照。
更進一步，違規駕駛者會被要求參加特別的安��全教育課程。特別是針對年長駕駛者的課程，讓他們更懂交通規則，保障自己和他人安全，期待無照駕駛事件能大幅減少，讓台灣道路更安全。