喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
何謂「應注意而未注意」？

應注意而未注意就算有過失？律師：還少了一個要件！

車禍案件雷皓明律師發佈 2024-11-01更新 2026-10-30
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

在過失犯的定義中，「應注意而未注意」是一個常被提及的概念，尤其是在車禍事故的案件中更是經常被討論。但你知道嗎，單憑「應注意而未注意」其實並不足以認定一個人有過失！律師將以本文完整說明過失犯的法律定義和責任。

何謂「應注意而未注意」？

在討論過失犯時，我們經常會聽到「應注意而未注意」這個詞彙。但究竟什麼是「應注意而未注意」呢？讓我們一起來探討這個概念在刑法中的定義和意義。

（一）刑法第14條第1項規定

根據刑法第14條第1項的規定：「行為人雖非故意，但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，為過失。」這條法律明確地定義了過失犯的構成要件，其中「應注意、能注意而未注意」就是關鍵所在。

換句話說，當一個人在特定情況下有義務去注意自己的行為可能造成的後果，而他也有能力去注意，但最終卻沒有盡到這個注意義務，導致他人權益受到侵害，這就構成了過失犯

（二）過失犯的定義

過失犯與故意犯的區別在於行為人主觀上是否有犯罪的意圖。在過失犯中，行為人並沒有主觀上的故意，但因為疏忽大意、未盡注意義務而導致了犯罪結果的發生。

判斷一個行為是否構成過失犯，需要綜合考慮以下幾個因素：

  • 行為人是否有注意義務
  • 主觀上可預見危險
  • 行為人是否有能力去履行注意義務
  • 行為人是否確實履行了注意義務
  • 行為人的疏忽是否導致了法益受到侵害
過失犯的構成要件說明
客觀上有注意義務依法律、習慣或特定情況，行為人負有防免危險發生的義務
主觀上可預見危險行為人能夠預見其行為可能造成危險狀態
客觀上違反注意義務行為人沒有依照標準盡到注意義務
主觀上有過失行為人主觀上雖無害人之意，但確有疏忽
發生侵害法益的結果過失行為導致他人生命、身體、財產等權益受損

車禍事故中的「應注意而未注意」

在車禍事故中，即使行為人遵守交通規則，但因為疏忽大意而未盡到應有的注意義務，導致事故發生，可能會面臨刑事責任、民事賠償等後果。

（一）遵守交通規則仍可能構成過失

許多人誤以為只要遵守交通規則，就不會有過失責任。然而，即使沒有違反道路交通安全規則，也沒有相應的行政罰則，仍然可能因為在刑法上「應注意而未注意」而構成過失，例如：

  • 駕駛人疏忽注意車前狀況，未能及時發現並避免事故發生。
  • 在轉彎、變換車道或其他特殊路況時，未謹慎操作或未提高警覺，導致事故發生。
  • 未依照天候、路況、能見度等因素調整駕駛方式，導致車禍發生。

因此，駕駛人除了要遵守交通規則外，還應時刻保持警覺維持防衛性駕駛（防禦駕駛），注意路況變化，以免因應注意而未注意而需要負擔賠償或接受處罰。

（二）反應時間在判斷過失責任中的重要性

在判斷車禍事故中駕駛人是否構成過失犯，法院通常會考量案發時駕駛人的應注意、能注意而未注意的情況。而在評估行為人是否盡到注意義務時，認知反應時間扮演了關鍵角色。

認知反應時間指的是人從發現危險狀況、判斷情況到做出反應所需的時間。如果鑑定結果顯示，事故發生時給予行為人的應注意而未注意反應時間不足，法院通常會認定在該情況下，行為人確實難以履行注意義務，因此不構成應注意而未注意惡法的過失犯。

舉例，假設駕駛人A在行駛過程中，突然有行人B衝出馬路，導致A撞擊B而造成B死亡。若鑑定結果表明，以A的車速而言，從發現B到煞車停車，所需的反應時間不足以避免撞擊，可能會認定A不構成過失致死罪。

然而，認知反應時間的判斷仍須視個案情況而定。如果駕駛人在事故發生前即有違規行為，例如超速或酒駕，則即便反應時間不足，仍可能被認定為應注意能注意而未注意，而須負擔過失責任。

（三）實務判決對認知反應時間的認定標準

在車禍事故中，認知反應時間是判斷行為人是否應注意而未注意的關鍵因素。法官在審理案件時，會參考實務上對於認知反應時間長短的一般性認定標準，並根據個案情況進行綜合判斷。

認知反應時間的長短受到許多因素影響，例如天候、光線、車速、路況等。司法實務上對於日間駕駛和夜間駕駛的認知反應時間有不同的認定標準，以兼顧公平正義與交通安全。畢竟在夜間駕駛時，駕駛人的視線較為受限，應注意能注意的程度也相對較低，故給予較長的反應時間。

1.日間駕駛的認知反應時間

根據臺灣桃園地方法院 105 年度交易字第 126 號刑事判決，一般認為日間駕駛時，駕駛人的認知反應時間約為1~1.6秒。亦即當駕駛人面臨突發狀況時，若未能在 1.6 秒內採取適當措施，可能會被認定為應注意而未注意，須負擔過失責任。

2.夜間駕駛的認知反應時間

夜間駕駛由於能見度較低，司法實務給予駕駛人較長的認知反應時間。依據臺灣高等法院 105 年度交上訴字第 134 號刑事判決，夜間駕駛的認知反應時間約為2~2.5秒。換言之，夜間發生車禍時，若駕駛人未能在 2.5 秒內對突發情況妥善應對，可能會被認定為應注意能注意而未注意，須承擔相應的法律責任。

（四）無罪推定原則在車禍過失責任認定中的應用

在車禍事故中，司法機關在判斷行為人是否有過失責任時，必須遵循無罪推定原則。這意味著，檢察官必須提出充分的證據，證明行為人確實應注意而未注意，才能認定其負有過失責任。反之，若檢察官無法舉證，法院即應依無罪推定原則為被告做出無罪判決。

車禍應注意而未注意的情況，通常包括未注意車前狀況、能夠採取措施避免事故卻沒有如此做等。然而，這些情況的存在與否，都必須由檢察官加以詳細舉證，不能僅憑空泛的推論，反過來要求被告自行證明自己已經盡到注意義務。

1.檢察官須提出充分證據證明行為人未注意

在起訴時，檢察官就需要充分證明被告未盡到應有的注意義務，導致車禍的發生，這些證據可能包括：

  • 事故現場的檢視報告
  • 目擊證人的證詞
  • 車輛行車紀錄器的影像資料
  • 事故重建分析報告

若檢察官無法提出足夠的證據，且在審理過程中也未能進一步補強論據，法院即應本於無罪推定原則，做出有利於被告的判決。畢竟，應注意而未注意賠償的認定，攸關被告的權益，不能僅憑片面的推測或臆測。

2.被告可提出有利論點說服法官

面對檢察官的指控，被告也可以積極提出有利於己的論點，試圖說服法官認為在當時的情況下，車禍的發生確實難以避免。

例如，被告可以舉證說明：

  • 事故發生時，天候或路況極為惡劣
  • 對方車輛突然發生無法預期的行為
  • 自己已經採取了閃避或煞車等措施
  • 車禍的發生並非自己疏忽或過失所致

透過這些論證，被告可以試圖爭取法官的認同，進而避免承擔應注意而未注意的過失責任。畢竟，應注意而未注意罰多少，端視個案情節而定，被告有權為自己辯護，力求公平合理的判決結果。

舉證方舉證重點可能影響判決結果
檢察官被告未盡注意義務的客觀事證被告可能被認定有過失責任
被告車禍難以避免的情況說明法官可能認為被告並無過失

車禍相關的法律責任

車禍事故除了可能造成人員傷亡及財產損失外，也涉及多方面的法律責任。在刑事責任方面，肇事者可能構成過失致死罪或過失傷害罪；民事賠償則涉及侵權行為之損害賠償；此外，還可能面臨行政罰則，如吊銷駕照、罰鍰等。

以下就這三大面向進一步探討：

（一）刑事責任：過失致死罪、過失傷害罪

依刑法規定，因應注意而未注意，致使他人死傷者，即有過失責任。若肇事者應注意而未注意，導致他人死亡，可能成立過失致死罪；若致他人受傷，則可能構成過失傷害罪，刑期依情節輕重而定，通常在6個月至5年不等。

（二）民事賠償：侵權行為之損害賠償

在民法中，肇事者應負擔受害者因車禍所致生之各項損失，包括醫療費、殯葬費、勞力損失、精神撫慰金等。

若肇事者拒不賠償，受害者可提起民事訴訟請求損害賠償，賠償金額之認定，須由法院衡酌雙方過失比例、受害程度等因素後定之。

（三）行政罰則：吊銷駕照、罰鍰等

除刑事及民事責任外，肇事者尚可能受到政府機關之行政處罰。例如依據道路交通管理處罰條例第94條第3項，汽車駕駛人未注意車前狀況及兩車並行之間隔，將視情節輕重處1,200元以上2,400元以下罰鍰，並得吊扣駕駛執照3至6個月。

若肇事後逃逸，無人受傷的狀況下將處1,000元以上3,000元以下罰鍰，同時吊銷駕照1至3個月。

車禍發生時應採取的自保措施

發生車禍時，應注意而未注意的事項可能會影響後續的法律責任認定，為了保護自己的權益，車禍當事人應該採取一些自保措施。

  • 首先在確保安全的前提下，應立即報警並等候警方到場處理。
  • 在等待警方到場的過程中，車禍當事人應該盡量保持現場的完整性，不要隨意移動車輛或清理現場。同時，可以利用手機拍照或錄影，將車輛受損情況、車輛位置、路面狀況等詳細記錄下來，作為日後舉證的重要證據。
  • 如果有投保車險，車禍發生後應及時聯繫保險公司，告知事故發生的時間、地點、經過等詳情，以便保險公司後續的理賠工作。
  • 警方到場後，車禍當事人在接受警方詢問並作筆錄時，應該謹慎應對，避免情緒化的言論或主觀臆測，盡量客觀地陳述事故發生的經過。必要時，可以尋求律師的協助，以免因為應注意而未注意的問題，在筆錄中留下不利自己的證詞。

（一）車禍自保重點

  • 確保安全並立即報警，等候警方到場處理
  • 保持現場完整，避免隨意移動車輛或清理現場
  • 拍照或錄影存證，詳細記錄車輛受損情況、位置等
  • 如有投保車險，及時聯繫保險公司告知事故詳情
  • 接受警方詢問並作筆錄時應謹慎應對，必要時尋求律師協助

以上就是有關「應注意而未注意」的法律知識，如果還有其他疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

車禍案件2026-10-27

車禍初判表怎麼看肇責比例？律師5分鐘教您了解初判表！

閱讀全文
車禍案件2026-09-21

無照駕駛每年高達28萬件！究竟怎樣才能遏止無照駕駛？

閱讀全文
車禍案件2026-08-05

車禍調解不成怎麼辦？車禍調解委員會4常見問題全解惑！

閱讀全文
車禍案件2026-04-17

拖吊蟑螂橫行！可以不付超額費用嗎？被扣車怎辦？律師來說明

閱讀全文
車禍案件2026-04-14

車禍工作損失怎麼計算？自營業計算方式呢？律師一次解答！

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

車禍案件2026-10-27

車禍初判表怎麼看肇責比例？律師5分鐘教您了解初判表！

車禍初判表是什麼？有什麼用途？初判表要怎麼申請？車禍初判表申請要多久？可以線上申請嗎？車禍初判表怎麼查詢？怎麼看初判表的肇責比例？未注意車前狀況的肇責比例是多少？最後律師也將告訴您，如果覺得車禍初判表內容不正確的話要怎麼處理！

閱讀全文
車禍案件2026-09-21

無照駕駛每年高達28萬件！究竟怎樣才能遏止無照駕駛？

台灣去年有超過28萬件無照駕駛案件發生，嚴重危害人們的生命和財產安全。值得注意的是，其中有75%涉及累犯，顯示單靠懲罰已無法徹底解決問題。本文中資深律師將介紹無照駕駛修法後最新的法律責任和處罰！

閱讀全文
車禍案件2026-08-12

肇事逃逸罪刑責：原來車禍後離開現場的代價這麼高！

肇事逃逸有什麼構成要件？沒發現出車禍或沒有人受傷也會成立刑法肇事逃逸罪嗎？如果對方車禍肇逃，或自己因為肇事逃逸罪被起訴該怎麼辦？肇事逃逸罪刑責有多重？想減輕刑責，律師告訴你：肇事逃逸談和解對訴訟更有利！

閱讀全文
車禍案件2026-08-05

車禍調解不成怎麼辦？車禍調解委員會4常見問題全解惑！

車禍調解是什麼？車禍調解跟車禍和解有什麼不同？車禍調解申請流程怎麼進行？調解時有什麼談判技巧？本文將為你解惑有關車禍調解委員會的常見問題，同時說明車禍調解的注意事項，並分析什麼情況下需要找車禍調解律師。

閱讀全文
車禍案件2026-06-24

車禍和解要注意什麼？律師：和解書內這 5 點不可少！

車禍和解有法律效力嗎？車禍和解書怎麼寫？有車禍和解書範例可下載嗎？車禍和解流程、車禍私下和解注意事項有哪些？和解地點一定要在警局嗎？車禍和解金多少合理？出車禍不和解會怎樣？車禍賠償包含哪些範圍？律師完整分享必懂的車禍和解法律知識！

閱讀全文
車禍案件2026-04-29

車禍鑑定是法院判決肇責的關鍵嗎？車禍鑑定申請詳細教學！

車禍鑑定會影響肇責嗎？會決定法院判決嗎？有初判表還需要做鑑定嗎？車禍鑑定申請流程有哪些步驟？可以線上申請嗎？費用要多少？車禍鑑定結果怎麼查詢？車禍鑑定報告多久才會出來？最後，律師也會教你不服車禍鑑定結果的話，還有什麼辦法可以處理。

閱讀全文

免費諮詢

喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook