應注意而未注意就算有過失？律師：還少了一個要件！

（二）反應時間在判斷過失責任中的重要性

（二）反應時間在判斷過失責任中的重要性

在判斷車禍事故中駕駛人是否構成過失犯，法院通常會考量案發時駕駛人的應注意、能注意而未注意的情況。而在評估行為人是否盡到注意義務時，認知反應時間扮演了關鍵角色。

認知反應時間指的是人從發現危險狀況、判斷情況到做出反應所需的時間。如果鑑定結果顯示，事故發生時給予行為人的應注意而未注意反應時間不足，法院通常會認定在該情況下，行為人確實難以履行注意義務，因此不構成應注意而未注意惡法的過失犯。

舉例，假設駕駛人A在行駛過程中，突然有行人B衝出馬路，導致A撞擊B而造成B死亡。若鑑定結果表明，以A的車速而言，從發現B到煞車停車，所需的反應時間不足以避免撞擊，可能會認定A不構成過失致死罪。

然而，認知反應時間的判斷仍須視個案情況而定。如果駕駛人在事故發生前即有違規行為，例如超速或酒駕，則即便反應時間不足，仍可能被認定為應注意能注意而未注意，而須負擔�過失責任。