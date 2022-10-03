車禍調解不成怎麼辦？車禍調解委員會4常見問題全解惑！

（一）車禍調解流程

（一）車禍調解流程

1.提出調解申請

當事人向鄉鎮市區公所調解委員會申請，無論是書面還是言詞都可以！

書面 ：可向車禍調解委員會索取，也可以自行從網上下載列印，填好之後交給窗口即可，記得也列印一份給另一位當事人。

：可向車禍調解委員會索取，也可以自行從網上下載列印，填好之後交給窗口即可，記得也列印一份給另一位當事人。 口頭 ：如果不便書寫的人，可以攜帶身分證和印章到調解委員會，請窗口服務人員代筆，製作調解筆錄。

：如果不便書寫的人，可以攜帶身分證和印章到調解委員會，請窗口服務人員代筆，製作調解筆錄。 線上申請調解：現今網路發達，也可以選擇線上填寫申請，經過調解委員會審查之後就可以了，方便又省時。

2.檢查資格並受理

車禍調解程序在提出申請之後，便進入檢查的環節，包含申請書的撰寫內容、申請人的資格等等，沒問題就會正式受理。

3.書面通知

確定受理申請通過之後，調解委員會會在7天之內決定確切的調解日期，並且通知雙方，一般會以書面寄信的方式連同申請書的繕本寄給當事人。

4.進行調解

車禍調解會議上，原則上至少會有3個委員，但如果雙方同意的話，也可以僅��由一位調解委員來進行調解，一開始，委員會先詢問兩方的想法，例如：想要怎麼賠償？了解雙方的想法後，再進行進一步的車禍調解。

通常車禍調解流程不公開，且調解結果只有兩種情況：「調解成立」和「調解不成立」。

調解成立 ：確定調解書內容後，簽名蓋章，車禍調解委員會便會將調解書向上送到管轄法院審核，並等待法院核定。

：確定調解書內容後，簽名蓋章，車禍調解委員會便會將調解書向上送到管轄法院審核，並等待法院核定。 調解不成立：

① 訂定再一次調解：如果某方或雙方當事人有合理且正當的理由說服調解委員，或者車禍調解委員會認為此案件因當事人的狀況等等，有成立調解的可能，就會再另訂調解日期繼續討論。



⓶ 移送偵查：如果涉及告訴乃論的刑事案件，且車禍調解不成立，受害者可向鄉鎮市區公所調解委員會提出，調解的車禍案件移請檢察官偵查。

最後，如果調解成立，記得確認車禍調解書上的結果，沒問題就可以在上面簽名蓋章，調解委員會會在3天內回報鄉鎮市區公所，10天內送到管轄法院審核。

依據流程的時間來看，車禍調解時間究竟要多久呢？大約是1個月的時間，快且順利的話，可能可以20天解決。