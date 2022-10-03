車禍調解不成怎麼辦？車禍調解委員會4常見問題全解惑！

車禍調解是什麼？與車禍和解差在哪？
車禍調解與和解只差一個字，常常讓人分不清楚，對於非法律人來說，著實難以分辨，兩者在目的上雖然相同，但卻是全然不同的法律途徑，究竟什麼是「車禍調解」呢？
（一）什麼是車禍調解？
（一）什麼是車禍調解？
所謂調解，就是雙方當事人在公正第三人的協助與見證下，進行溝通並取得共識，如調解成立，其經過法院核定的車禍調解書具有法律效力。
（二）車禍��該申請調解還是選擇和解？簡單圖示讓你秒懂！
（二）車禍該申請調解還是選擇和解？簡單圖示讓你秒懂！
因為和解不限於形式，無論是口頭還是書面，只要雙方當事人約定好即可，沒有法律強制力，如果採用口頭的形式，還必須承擔肇事者耍賴或是受害者獅子大開口的風險，假如對方不履行約定又因此走上訴訟，也會讓事情變得更複雜。
而車禍調解程序就不一樣了，是相對保守的做法，民眾如果擔心和解不成，或是想要更有保障地處理車禍，有公正第三人幫忙協調，無疑是省去許多麻煩；另外，道路交通事故屬於強制調解事件，意思是在起訴前必須先試行調解，車禍申請調解不成才能進入訴訟程序，因此想要透過訴訟管道解決的案件，都會先經過調解，且調解書一旦成立，調解書的效力等同法院判決，具有法律強制力。
白話一點地說「法律強制力」，當對方賴皮不願意賠償時，當事人可以拿著車禍調解書直接向法院聲請「強制執行」，不用再次經過訴訟程序。
用簡單圖示讓大家更快地理解，選擇車禍調解和車禍和解的法律途徑與效力：
車禍調解申請流程，怎麼申請？人事時地物4細節報你知！
車禍申請調解有以下幾種方式：
- 自行申請：雙方都願意調解的情況下，到鄉鎮市區公所調解委員會申請
- 向法院直接提告：向法院提告之後，法院將強制安排調解，調解完之後，再進行訴訟審理
- 直接向法院聲請調解：由法官或司法事務官負責處理調解程序，包括排訂調解庭期、指定調解委員，如有發現有其他應補正事項，則由法官或司法事務官裁定；但進入調解程序後則由調解委員主持。
以下將以自行申請的車禍調解程序做介紹。
（一）車禍調解流程
（一）車禍調解流程
1.提出調解申請
當事人向鄉鎮市區公所調解委員會申請，無論是書面還是言詞都可以！
- 書面：可向車禍調解委員會索取，也可以自行從網上下載列印，填好之後交給窗口即可，記得也列印一份給另一位當事人。
- 口頭：如果不便書寫的人，可以攜帶身分證和印章到調解委員會，請窗口服務人員代筆，製作調解筆錄。
- 線上申請調解：現今網路發達，也可以選擇線上填寫申請，經過調解委員會審查之後就可以了，方便又省時。
2.檢查資格並受理
車禍調解程序在提出申請之後，便進入檢查的環節，包含申請書的撰寫內容、申請人的資格等等，沒問題就會正式受理。
3.書面通知
確定受理申請通過之後，調解委員會會在7天之內決定確切的調解日期，並且通知雙方，一般會以書面寄信的方式連同申請書的繕本寄給當事人。
4.進行調解
車禍調解會議上，原則上至少會有3個委員，但如果雙方同意的話，也可以僅��由一位調解委員來進行調解，一開始，委員會先詢問兩方的想法，例如：想要怎麼賠償？了解雙方的想法後，再進行進一步的車禍調解。
通常車禍調解流程不公開，且調解結果只有兩種情況：「調解成立」和「調解不成立」。
- 調解成立：確定調解書內容後，簽名蓋章，車禍調解委員會便會將調解書向上送到管轄法院審核，並等待法院核定。
- 調解不成立：
① 訂定再一次調解：如果某方或雙方當事人有合理且正當的理由說服調解委員，或者車禍調解委員會認為此案件因當事人的狀況等等，有成立調解的可能，就會再另訂調解日期繼續討論。
⓶ 移送偵查：如果涉及告訴乃論的刑事案件，且車禍調解不成立，受害者可向鄉鎮市區公所調解委員會提出，調解的車禍案件移請檢察官偵查。
最後，如果調解成立，記得確認車禍調解書上的結果，沒問題就可以在上面簽名蓋章，調解委員會會在3天內回報鄉鎮市區公所，10天內送到管轄法院審核。
依據流程的時間來看，車禍調解時間究竟要多久呢？大約是1個月的時間，快且順利的話，可能可以20天解決。
只要調解案件一經法院核定成立，就具有法律效力和強制力。
（二）申請車禍調解期限
（二）申請車禍調解期限
自願申請車禍調解的話，並沒有期限限制，但是為了以防萬一，如果真的走到必須提訴訟的階段，就必須注意刑事訴訟�和民事訴訟的時效性問題，須在期限內提出，因此，律師都會建議儘早和解或是申請車禍調解，以免超出訴訟的期限，替自己留一條後路。
如果車禍涉及到傷害、死亡或是毀損罪，則屬於刑事訴訟；而如果是精神賠償、財物損失等，則屬於民事訴訟，且兩者時效是不一樣的：
1.刑事訴訟
- 根據刑事訴訟法第237條第1項，須在發生車禍的6個月之內到地檢署提出過失傷害告訴。
- 移送偵查：如果因經過調解，且調解不成立，而導致時間超過6個月，可向調解委員會聲請核發調解不成立證明書，並協助移送檢察官偵查，如此一來，此案則可視為申請調解時，已提出刑事訴訟。
2.民事訴訟
- 根據民法第197條第1項，賠償時效為2年。
- 如果不幸雙方當事人沒有在車禍調解期限2年內達成調解或是和解，務必在2年內提出民事賠償之訴訟。
（三）車禍調解地點
（三）車禍調解地點
各個地方的「鄉鎮市區公所調解委員會」都可以車禍申請調解，前提是雙方當事人皆同意，因此，如果雙方談不攏車禍調解委員會地點，或是有一方沒有意願調解，則調解的一切後續事項將無法進行，俗話說：「好的開始是成功的一半」，雙方在車禍調解地點和調解意願達成共識，則是開啟調解很重要的一步也是第一步。
（四）車禍調解費用
（四）車禍調解費用
申請調解一律免費，只有在有必要請車禍調解委員會進行現場勘驗，則勘驗費用須由當事人核實開支，自行負擔。
車禍調解委員會申請常見問題解惑！4大常見問題報你知
整理4個在車禍調解委員會申請上常見的問題，讓律師幫你解惑，用最白話的方式回答問題：
（一）車禍調解委員會可以線上申請嗎？
（一）車禍調解委員會可以線上申請嗎？
可以！
現在除了書面和言詞的方式，也有提供線上申請的服務，只要打上關鍵字，車禍調解委員會查詢加上想要調解的縣市名，就可以找到對應網站申請了。
（二）車禍調解委員會一定要本人去嗎？
（二）車禍調解委員會一定要本人去嗎？
許多人心中會有個疑問，如果車禍調解未出席會怎樣嗎？當事人如果無法本人到場，其實是可以委任年滿20歲以上的成年人為代理人；如果是自主申請的車禍調解，基本上，就是在申請之前要雙方討論過後都同意！因此，如果車禍調解委員會不去參加、臨時取消車禍調解，亦或是代理人也臨時無法到場，就算車禍調解不成立，並不會有任何不利的後果。
需要注意的是，如果是法院的強制調解，當事人一定要到法院進行車禍調解，如果沒有出席，法院則有權對當事人開罰最高3,000元的罰鍰。
（三）車禍調解後反悔可以嗎？
（三）車禍調解後反悔可以嗎？
不可以！
如果調解正式成立，車禍調解書就具有法律效力和強制力，是沒辦法反悔的。
（四）無照駕駛車禍一定是全責嗎？
（四）無照駕駛車禍一定是全責嗎？
在法律上，是把事情分開來看，一碼歸一碼，不會因為無照駕駛有錯在先，就必須承擔較大的責任，且無照駕駛屬於行政罰而非刑罰，更應分開判定，因此，如果無照駕駛並非導致車禍的主因，並不會因為無照駕駛而有比較大的肇事責任，需要依照車禍當時的情況去釐清。
車禍調解注意事項，如果調解失敗怎麼辦？
（一）文件資料細節要注意！
（一）文件資料細節要注意！
一定要攜帶完整的文件，包含任何可以當成證據的資料，以下為須攜帶的基本文件資料表格整理：
|當事人年滿20歲
|當事人未滿20歲
|公司行號
|車主非車禍當事人
資料來源：台南市南化區調解事件所需證件一覽表
除了基本資料以外，也應將自己手上的「物證」準備好，像是：
- 初步分析研判表
- 車禍鑑定書
- 診斷證明書
- 請假單
- 領薪證明、扣繳憑單、轉薪紀錄
- 財損：車損估價單等等
（二）車禍調解談判技巧
（二）車禍調解談判技巧
1.保持客觀：雙方應避免帶有偏見的態度和過高的要求。索賠方不應抱持過度的期望，需合理要求應得的權益；而賠償方也應該承擔其責任，真誠面對問題，並積極聆聽對方的看法。
-
確認自己的底線：在談判過程中，要確保自己的底線得到尊重，同時也要懂得適當地退讓。在保護自己的利益的同時，也要考慮對方的感受和立場，這樣才能達到真正的和解。
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避免情緒化：在和解過程中，不該講些不必要的話，應該專注於解決問題，不要試圖博取對方的同情。若只是一味地表達自己的感受而不考慮解決問題，則無法達成協議。既然車禍已經發生，應該集中精力妥善解決，而不是浪費雙方的時間和耐心。
（三）如果車禍調解不成立後續怎麼處理？
（三）如果車禍調解不成立後續怎麼處理？
假設真的不幸雙方無法達成共識，調解不成立，則將成車禍調解失敗上法院的局面，也就是提訴訟流程，如上方所提到的，民事訴訟時效為2年，而刑事訴訟則為6個月；值得注意的是，在刑事地檢署起訴之後，一審法院判決之前，可以提出附帶民事告訴，這樣就不用繳納裁判費。
其他的注意事項，如車禍調解期限、車禍調解反悔可以嗎？還是無照駕駛車禍調解等，都可以參照上方的常見問題和車禍調解申請流程。
車禍調解需要找律師嗎？告訴你車禍調解律師的必要之處！
除了自己處理車禍案件之外，也可以找民間協會免費車禍諮詢，或是車禍調解律師，不管是哪種處理方法，都各有利弊，那究竟優缺點在哪裡呢？
（一）為什麼需要車禍調解律師？和民間協會法律諮詢有什麼區別？
（一）為什麼需要車禍調解律師？和民間協會法律諮詢有什麼區別？
1.民間協會法律諮詢
民間有許多車禍相關的協會提供免費諮詢��的服務，但千萬不要誤會，免費諮詢但是委任律師還是需要費用的，並非全然的公益組織，諮詢和處理案件還是不一樣的，需注意諮詢的對象是否有律師資格。
較為省錢，但因為是免費諮詢，所以時常需要排隊和資格審核，且適用範圍以輕微車禍為主。
2.車禍調解律師
找車禍調解律師就是一個幫自己省事的選擇，調解律師可以做全面的諮詢，讓你徹底清楚目前的狀況，也會教導你該如何準備，例如：車禍委任書怎麼寫？調解需要準備什麼資料？甚至從警方筆錄就可以發揮功用，讓你有較高的機率一路順利拿到車禍調解書，可以說是從車禍發生之後的整個車禍調解程序都能有效地協助處理。
能夠針對案件提出策略，協助並確保你的個人權益，但是需付一定的費用。
因此，如果你問「為什麼需要車禍調解律師？」
面對法律程序，他可以用專業的法律知識協助你，且能夠有效地將損害降到最低，保障你的個人權益，省下許多不必要的麻煩！
（二）車禍調解律師委任費用
（二）車禍調解律師委任費用
車禍調解律師費用，主要分成3種：
- 計時：以諮詢來說，會以每小時來計算，價格在2,000到8,000元不等來算，諮詢的過程中，也可以觀察這位車禍調解律師適不適合委任。
- 審級收費：律師會以你的情況，並針對案件的地區和審級來報價，例如民事一審委任費用8萬到15萬元，只會幫你處理到一審判決為止。
- 後酬：針對較大的�案件會和當事人約定好，從總共爭取到的利益中，抽取幾分之幾作為律師費用。
（三）車禍調解律師諮詢時的注意事項
（三）車禍調解律師諮詢時的注意事項
1.準備好資料
務必準備好手上有的證據文件，並據實以告，讓律師能夠做出正確的判斷，並且聽完律師專業的分析之後，討論希望律師協助到什麼程度，例如到民事一審，律師才有辦法報價。
2.仔細觀察
從談吐中，判斷車禍調解律師的專業程度，也可以從分析中，了解這個律師對於案件會如何處理，和做事方式你是否可以接受，過程中，費用、如何合作、聯繫方式等等，都是簽約前必須詳細問清楚的注意事項。
3.簽約後
溝通方式和頻率是否符合你的預期，一有問題就要馬上提出，且律師必須對當事人的個資進行保密。
只要據實以告、做足功課，相信車禍調解律師一定可以有效地協助你維護應有的權益！
以上是有關車禍調解的詳細介紹，不管是調解，還是有關車禍和解委託、車禍和解不成等情況，都可以向喆律法律事務所免費諮詢，歡迎點擊下方的免費法律諮詢！讓喆律協助保障您的權利！