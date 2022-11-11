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車禍初判表僅供參考？律師教您5分鐘看懂初判表！

車禍初判表怎麼看肇責比例？律師5分鐘教您了解初判表！

車禍案件雷皓明律師發佈 2023-07-06更新 2026-10-27
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

車禍初判表是什麼？有什麼用途？初判表要怎麼申請？車禍初判表申請要多久？可以線上申請嗎？車禍初判表怎麼查詢？怎麼看初判表的肇責比例？未注意車前狀況的肇責比例是多少？最後律師也將告訴您，如果覺得車禍初判表內容不正確的話要怎麼處理！

車禍初判表是什麼？初判表有什麼用途？

（一）什麼是車禍初判表？就是道路交通事故初步分析研判表！

發生車禍事故之後，通常第一步會以車禍初判表作為責任釐清的依據，但車禍初判表究竟是什麼呢？


「車禍初判表」只是一般的俗稱，它的正式名稱其實是《道路交通事故初步分析研判表》。

根據道路交通事故處理辦法第10條，當車禍發生後，警方就必須到現場記錄、蒐證，並要求當事人做筆錄。車禍初判表就是警方針對肇事原因、資訊寫下的初步判定結果。如果當事人後續要提出民事求償、和解或保險理賠時，初判表也可以作為依據之一。

（二）登記聯單、初步分析研判表和現場圖有什麼差別？

1.當事人登記聯單

警方到場處理完事故後會給兩造各一張登記聯單，內容包含事故發生時間地點、當事人姓名電話、車牌號碼等資訊，以及一些後續處理事項的提醒，最重要的是證明有警察機關經手處理，沒有肇事逃逸的問題

登記聯單同時也是事後申請強制險的重要文件，需要好好保存，若登記聯單填寫有誤，也務必向警方反映更正。

2.道路交通事故初步分析研判表

交通事故初判表的內容基本上與登記聯單相同，但多了警方根據當時車禍狀況、監視器畫面、行車記錄器等資訊初步研判事故肇責歸屬的描述。然而判斷的警察機關並不是司法單位，所以初判表僅供參考，並不具有法律效力

3.道路交通事故現場圖

現場圖是警方依據事故發生當下的人事時地物做簡單的繪製，包含事故發生時間地點、交通事故類別（A1：事故發生當下或24小時內有人死亡、A2：事故中有人受傷或超過24小時後死亡、A3：事故中沒有人員受傷或死亡）、各事故車輛行進狀況。

初判表申請流程是什麼？申請車禍初判表要多久？

（一）初判表可以線上申請嗎？申請和進度查詢方式看這邊！

初判表的申請方式可以分為「臨櫃申請」、「線上申請」兩種，若要親自臨櫃辦理，可以依照登記聯單的指示前往指定地點申請，另外要注意的是線上申請僅限申請案件中有人員受傷或死亡才可以申請。

1.臨櫃申請初判表

  • 填寫申請書
  • 郵寄申請書或親自至受理單位臨櫃辦理
  • 受理單位進行車禍資料整理
  • 受理單位完成初判表之後會以電話、電子郵件或簡訊通知申請人前來領取
  • 申請人攜帶身分證、印章至臨櫃取件；若申請人不是事故當事人，還要附上當事人的委託書

2.線上申請和車禍初判表查詢（僅限有人員受傷或死亡的車禍案件）

  • 上網搜尋內政部警政署道路交通事故資料申請系統
  • 點選「道路交通事故案件申請」
  • 填寫交通事故申請資料
  • 可複選選欲申請的資料，如：事故現場圖、現場照片或初判表（分析研判表）
  • 系統會顯示申請編號，若有填寫e-mail則會發送通知至信箱
  • 可於同網頁中查詢初判表申請進度
  • 收到初判表完成通知後即可取件

（二）現場圖、現場照片和車禍初判表申請要多久？

1.車禍現場圖、現場照片申請要多久？

事故發生7天後即可申請閱覽，申請後10日內通知取件。

2.車禍初判表申請要多久？

事故發生30天後就可以提出申請，申請後25至30日通知取件。

建議申請時就可以同時勾選事故現場圖、現場照片和初判表，才不用申請兩次！在申請時，可以選擇離自家最近的警察局領件，另外領件時也要記得攜帶雙證件！

（三）申請車禍初判表要多少錢？

申請車禍初判表不用費用！需要申請費用的文件只有「車禍鑑定報告」，申請人需自費3,000元。

不再一頭霧水！快速掌握車禍初判表怎麼看肇責！

申請流程跑完之後，終於領到了車禍初判表，但手上這張表格到底該怎麼看？上面有哪些資訊？初判表無肇責代表真的沒有肇事責任嗎？在看懂初判表之前，首先就來看看車禍初判表內容會包含哪些資料！

（一）初判表裡有哪些資料？

車禍初判表內容

1.紙本最上方的縣市警局單位名稱

  • 例如：台南市政府警察局、新北市政府警察局

2.交通事故所發生的日期與地點

  • 肇事時間：2026年4月15日18時20分
  • 肇事地點：臺北市南港區xx路與xx路口

3.車禍當事者的個人、車輛資訊

  • 當事人姓名
  • 車輛種類：普通重型機車、營業用大貨車、自用小客車等
  • 車牌號碼

4.初步研判車禍可能的肇事原因或違規事項

  • 例如：依據道路交通安全規則第98條1項6款，變換車道時，應讓直行車先行，並注意安全距離。

（二）被寫在初判表前面代表責任較重嗎？怎麼看肇責比例？

了解完初判表上會有的資訊之後，大家會最關心的問題多半是，「誰對誰錯？」、「誰的肇事責任比較多？」、「未注意車前狀況肇責比例是多少？」、「要賠償多少？」，然而初判表主因判斷結果只能提供初步的參考，車禍初判表比例也不會寫出明確的百分比。如果你被填在初判表上的第一位當事人也不要太擔心，因為這不代表實際的責任歸屬，後續若有不服也有解決方法！

另外，違規事實也不等於肇事因素，但肇事因素裡可能會包含多個違規事實。例如：A先生綠燈直行卻是無照駕駛，和闖紅燈的B小姐發生車禍事故，此時誰才是肇事主因呢？以路權的角度來看，綠燈絕對大於紅燈，但B小姐違反交通號誌才是車禍主因，所以A先生無照駕駛是屬於單純的行政罰鍰。

如果覺得車禍初判表內容不正確怎麼辦？

如果在收到初判表後，當事人對於車禍初判表不服或認為初判表與事實不符，除了可以向承辦的員警提出初判表更改，也可以自費3,000元申請車禍鑑定報告。

車禍鑑定主要是讓當事人釐清車禍責任歸屬，而且車禍鑑定是依照嚴謹的開會程序，並由一群專業人士擔任鑑定人員，結果會比初判表更有說服力，若有需要也會作為法官判決時的參考依據。

（一）車禍鑑定報告怎麼申請？

1.誰可以申請車禍鑑定報告？申請資格為何？

車禍鑑定個人申請包括車禍當事人及其配偶、繼承人或代理人、車輛所有人這幾類人可以申請。

且根據車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法第3條，下列案件不受理鑑定：

  • 案件已經進入偵查或審判程序中
  • 沒有報警經過警方處理的案件
  • 申請日距離車禍發生日已超過6個月
  • 事發地點不在「道路」範圍，如私人土地、停車場等地
  • 車禍事件已經起訴、開始打官司，則不能自行申請，須直接寫訴狀向法官聲請

2.車禍鑑定向誰申請？該準備什麼？

若欲申請車禍鑑定，可以向各縣市政府的交通事件裁決處、車輛行車事故鑑定委員會進行申請。

申請需要準備的物品則會因申請人身分而有所不同：

  • 當事人：身分證/駕照、登記聯單/初判表
  • 當事人的配偶、繼承人、代理人：身分證、戶口名簿、登記聯單/初判表
  • 車輛所有人：行照、登記聯單/初判表

3.申請車禍鑑定報告要多久？

依據車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法第9-1項，鑑定委員會在受理案件後的「2個月」內就必須將鑑定報告給申請人或送交法院等囑託機關，除非有特殊事故才能延長，但最多只能延長一次，且不得超過2個月。

通常在申請後的30天，就會收到開會通知單，約45天內會召開鑑定委員會，會後2個星期左右就會收到車禍鑑定報告。

4.肇事原因有哪些？會依照車禍肇責比例賠償嗎？

肇事原因判別狀況

完成鑑定程序以後，就會寄發鑑定報告給當事人，報告書上會詳細記錄肇事經過與責任分析，並寫清楚是單方過失或是共同過失：

  • 分為肇事主因、肇事次因
    鑑定報告不會明確寫出雙方負擔的比例，得由雙方自行協商負擔賠償比例，或是進入司法程序由法官定奪。

  • 同為肇事原因
    有時不一定誰錯比較多，除了有路權優先順序，可能還包含其他影響車禍發生的違規行為，最後就是雙方肇事責任一人一半。

  • 肇事原因
    若只有寫「為肇事原因」，通常對造就會寫「無肇事因素」，那就是一方全部負責。

  • 無法判別
    若因證據不足、證據消滅等狀況，導致無法根據現有資料判斷、鑑定，鑑定人員也會註明上「無法判別」。

不過要注意的是，即使是車禍鑑定報告書也不會明確寫出肇事責任的百分比，但可以在雙方確認責任歸屬與比例並達成共識後，當事人就可以進一步商談賠償金額時的標準。

5.如果對車禍鑑定報告有疑慮可以怎麼做？

如果你對車禍鑑定結果還是有異議，可以再向車輛行車事故鑑定覆議委員會申請「覆議」。要注意的是需要在收到報告後的30天內申請，並繳交2,000元，而且只能申請一次，不能重複申請

以上是關於車禍初判表的法律知識，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權利

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