車禍初判表怎麼看肇責比例？律師5分鐘教您了解初判表！

（二）登記聯單、初步分析研判表和現場圖有什麼差別？

（二）登記聯單、初步分析研判表和現場圖有什麼差別？

1.當事人登記聯單

警方到場處理完事故後會給兩造各一張登記聯單，內容包含事故發生時間地點、當事人姓名電話、車牌號碼等資訊，以及一些後續處理事項的提醒，最重要的是證明有警察機關經手處理，沒有肇事逃逸的問題。

登記聯單同時也是事後申請強制險的重要文件，需要好好保存，若登記聯單填寫有誤，也務必向警方反映更正。

2.道路交通事故初步分析研判表

交通事故初判表的內容基本上與登記聯單相同，但多了警方根據當時車禍狀況、監視器畫面、行車記錄器等資訊初步研判事故肇責歸屬的描述。然而判斷的警察機關並不是司法單位，所以初判表僅供參考，並不具有法律效力。

3.道路交通事故現場圖

現場圖是警方依據事故發生當下的人事時地物做簡單的繪製，包含事故發生時間地點、交通事故類別（A1：事故發生當下或24小時內有人死亡、A2：事故中有人受傷或超過24小時後死亡、A3：事故中沒有人員受傷或死亡）、各事故車輛行進狀況。