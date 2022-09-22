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車禍和解可以嗎？律師教您這樣做！保障握在您手中！

車禍和解要注意什麼？律師：和解書內這 5 點不可少！

車禍案件雷皓明律師發佈 2023-05-18更新 2026-06-24
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

車禍和解有法律效力嗎？車禍和解書怎麼寫？有車禍和解書範例可下載嗎？車禍和解流程、車禍私下和解注意事項有哪些？和解地點一定要在警局嗎？車禍和解金多少合理？出車禍不和解會怎樣？車禍賠償包含哪些範圍？律師完整分享必懂的車禍和解法律知識！

車禍和解可以嗎？車禍和解書有法律效力嗎？

（一）車禍私下和解有法律效力嗎？


民法第736條，稱和解者，謂當事人約定，互相讓步，以終止爭執或防止爭執發生之契約。

其實只要不違反法律規定且雙方皆達到共識，車禍是可以私下和解的唷！而如何「和解」是一門大學問，必須掌握幾點原則，才能保障自己的權益。首先就讓律師來為您介紹「車禍和解書」應該怎麼寫吧！

（二）車禍和解書這樣寫才有保障！五大重點不可少

在法律上，車禍和解書其實沒有講究一定形式。

網路上有好多車禍和解書範本，可以拿來用嗎？車禍和解書應該要有什麼內容呢？以下律師幫你整理了車禍和解書必含5大資訊範例！ 車禍和解書必含5大資訊

1.簡述事故發生的過程

請說明為何簽立本和解書，事故發生的經過，包含日期、時間、地點、人（甲方／乙方）、車號，還有受傷的人、車損程度。

2.明確的費用賠償項目、和解條件

有關於金錢方面的事，大多數人都會特別認真。因此，也需要特別仔細的將每一個欲賠償的範圍以及金額清楚寫明。包含醫藥費、車輛維修費等諸多費用。倘若有特殊和解條件，也必須一併寫在車禍和解書上。賠償金額與事項寫的愈詳細就愈有保障，事後才不會有爭議

3.理賠付款方式、是否「收訖」

除了寫明要以何種金錢賠償方式，如現金、匯款等。倘若是於和解當場進行現金賠償，強烈建議在車禍和解書上標明金錢是否「收訖」。簽了約，不一定在法律上就認定為收到錢了，寫明是否收訖，讓雙方都無法再反悔，可以大大避免收了錢不認帳的情形。

4.雙方當事人的身分證字號、地址、簽名、蓋章

車禍和解書上留下身分證、電話、地址，除了方便事後找人。車禍和解書也會因雙方的簽名，而代表認可這份契約，同時產生法律效力。

5.拋棄「民、刑事訴訟權利」相關條款

在車禍和解書上面註明「拋棄民、刑事訴訟權利相關條款」並簽了此條款後，雙方將無法進行民事訴訟。但由於刑事案件的告訴權是無法拋棄的，所以就算標明了拋棄訴訟權利，對方還是可以依法提告。

為了避免此情形，以下律師提供了二種做法讓大家參考：

  • 事先擬好「撤告狀」
    事先請對方擬好「撤告狀」也是一種保護自己的做法。若對方事後反悔、跑到法院進行提告時，可以提出此撤告狀來保障自己。

  • 同時「刑事告訴」以及「撤回告訴」
    依照刑事訴訟法第238條規定「撤回告訴之人，不得再行告訴」。因此，在和解的同時提出刑事告訴與撤回告訴，可以避免被「再次」求償的問題。

車禍和解流程有哪些步驟？有期限嗎？

發生車禍幾天內要進行和解？還要上班沒有時間處裡，應該怎麼辦？律師將一次告訴大家，車禍和解前應該準備什麼，人事時地物這樣約就對了！

（一）車禍私下和解流程這樣走

車禍私下和解流程

1.事先準備

在進行和解之前，請事先了解好案情、並準備好相關佐證資料，如警方提供的三聯單、行車紀錄器、事發30天後也可以向承辦警員申請「初判表」等。

2.告知保險公司

讓保險公司知道車禍的情形，也可以同時了解自己的保險理賠程度，如強制險、任意險，以及是否能啟動該險的理賠。

3.約好明確的日期、時間、地點

除了事前準備，也別忘了與對方明確約定好和解的日期、時間及地點。建議不要一個人前往，最好約在公開場所，如果身旁剛好有懂法律的朋友，可以請求他們陪同，或找律師更保險。

至於應該要約在怎樣的公開場所比較好呢？以下為律師的和解場所建議，供大家參考！

（二）車禍和解地點約在哪裡比較好？

進行車禍處理和解相關事宜，律師建議可以約警察局內進行。基本上，警察並不會參與和解案件，但是可以提供場地讓雙方當事人進行和解、簽署。而且在警察局裡進行談判相對安全，較不用擔心怕被對方威脅、傷害。

（三）警察局會提供車禍和解書嗎？

警察局都會提供車禍和解書，建議大家可以善用警察局的資源，亦或是於台北市政府網站下載車禍和解書範例或至書局購買。

律師也提醒大家要特別注意是否有包含前面的必含5大資訊唷！

（四）車禍和解有時間限制嗎？多久內和解比較好？

車禍處理和解有規定的時間限制嗎？車禍多久要和解才會比較好？

一般自行車禍和解是沒有時限的，但若是無法和解亦或是欲提出訴訟。此時，車禍和解期限要視是否進行訴訟而定。

  • 刑事訴訟：在車禍發生後的6個月內可至地檢署提出過失傷害告訴。如果提告了但事後和解，當事人是可以撤告的唷！
  • 民事訴訟：在車禍發生後的2年內可針對損害賠償責任，至地檢署提出過失傷害告訴

因此律師提醒大家，建議務必在6個月內安排並進行和解，若是過了6個月才進行車禍和解，將會喪失刑事訴訟的權利！

車禍私下和解注意事項，這幾點超重要！

（一）車禍和解書注意事項，再檢查一次有沒有寫上！

前面介紹完了車禍和解書的5大必含資訊，只要按照那個寫就可以了嗎？小心！魔鬼往往藏在細節裡。所以接下來律師要告訴您2個超重要的車禍和解書注意事項，快檢查您的車禍和解書是否符合！

1.雙方均需為完全行為能力人

和解的對象需「完全行為能力人」（2023/1/1後民法成年年齡改為18歲），如果是「限制行為能力人」（滿7歲～未滿18歲）、「無行為能力人」（未滿7歲），則須由對象之法定代理人同意

2.寫明是否包含強制險

前面有提到，對於金錢大多數人都會特別的認真。因此，在談金額賠償部分也要特別的註明「賠償金額是否包含強制險」。因為這關係到事後向保險公司申請理賠時，是否會扣除被保險人已賠償的和解金。

發生車禍時要怎麼申請強制險呢？別著急！更明確的車禍和解與強制險相關資訊，律師馬上為您來解答。

（二）車禍和解保險公司理賠申請看過來！

1.車禍和解還可以申請強制險嗎？

答案是：視車禍和解書內容而定

如前方所提到的，於車禍和解書上明確標明「是否包含強制險」。若沒有明確標註，保險公司在理賠時，原則上會扣除被保險人以賠償過的金額。換句話說就是申請強制險時，必須扣掉已經領到的和解金額！

H小姐在簽訂車禍和解書時，未註明是否未包含強制險。只編列了各項賠償事項以及總額80萬。此時，H小姐在申請強制險時，就必須扣掉已經拿到的80萬和解金。

Ａ先生在車禍和解書上註明了「未包含強制險」，事後傷勢復原不如預期，甚至要再次進行手術。此時，依照強制汽（機）車責任保險第14條之規定，在2年期限內都可以申請強制險來補足龐大的醫療費用。

若是傷勢不明，律師建議大家在簽車禍和解書時，標註「不包含強制險」，以利事後申請理賠。此外，要特別注意的是，如果被保險人有強制汽車責任保險法第29條的情況，例如：無照駕駛吸毒、酒駕、故意造成交通事故等。保險公司在理賠後，是可以反過來向被保險人請求理賠金的唷！

遇到對方獅子大開口！車禍和解金應該怎麼算？

（一）車禍和解金額到底該賠多少？細項這樣算！

談車禍和解金時，最怕對方當事人開的金額非常誇張、獅子大開口！究竟車禍和解金到底該怎麼算才是合理的呢？以下編列了幾項車禍和解時，基本會遇到的賠償項目。

1.財物損害

  • 修繕費用：汽機車損壞，造成的零件費用、維修費用等。
  • 補償費用：遭受無法修復的損害，如手機、手錶摔壞等。

2.醫療相關費用

  • 醫療費：醫藥、掛號、急診、住院、手術、藥品、復健等費用。
  • 通勤費：在治療期間的醫院往返通勤車資。
  • 醫療相關其他費用：購買醫療器材、看護等費用。

3.工作損失

  • 停薪、停業費：因車禍受傷導致無法上班、領不到薪水、無法開店，甚至因殘疾而導致未來可能沒有辦法工作之工作損失。

4.精神慰撫金

  • 填補被害人或其遺屬的精神痛苦，所賠償的費用。

但是隨著各車禍的情形不同，產生的賠償項目與金額也會不同。因此，以上的項目並不代表所有車禍和解金唷！

而剛剛提到的法律用語「精神慰撫金」，其實就是一般民眾所稱的「精神賠償」。那車禍精神賠償到底該如何算呢？真的有所謂的精神賠償公式嗎？以下將為您進行更詳細的車禍精神賠償介紹。

（二）車禍精神賠償金額怎麼算？

精神賠償並沒有公式。

網路上所有的精神賠償公式，都僅供參考作用。法官在審理案件時，會根據當時的傷害情形、肇事責任、車禍後遺症、是否妨礙名譽，雙方當事人的身分、社會地位、收入、職業、年齡等，來進行精神賠償計算或評估被害人提出的金額合不合理。

而且並非是只有車禍當事人才能請求唷！若是死亡車禍案件，被害者的直系血親同樣有機會請求精神賠償。

車禍沒和解會怎樣嗎？車禍對方不肯和解怎麼辦？會不會被關？

（一）車禍沒受傷所以沒跟對方和解會怎樣嗎？

發生了小車禍，現場也沒有人受傷，所以只口頭關心對方、沒有進行任何正式車禍和解流程就離開會怎樣嗎？


根據道路交通管理處罰條例第62條規定，「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣一千元以上三千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。」

若對方有心，自己是有可能在事後收到「肇事逃逸」罰單的！因此，只要發生事故，即使只是輕微擦撞，不管當下有沒有人受傷，都強烈建議停車進行報警處理！

（二）車禍不和解會怎樣？

發生車禍已經夠倒楣了，如果車禍對方一直不和解，或是雙方無法達到共識，應該要怎麼做才好？

實務上遇到車禍不和解的案例其實也不少。倘若遇到對方獅子大開口，或者被告消極擺爛等，雙方當事人一直無法達到共識的狀況，則可透過以下二種方式處裡：

1.車禍調解

於鄉、鎮、區公所的調解委員會，透過第三方調解委員來進行調解。車禍調解與車禍和解其實十分類似，都是雙方當事人自行談妥條件並進行和解。二者最大的異處為，車禍調解會多出由法官選定的「調解委員」，以及具有等同於「法律判決效力」的調解書。

車禍調解成立後，會拿到法院認定的「調解書」，若對方不履約，就可以此車禍調解書進行「強制執行」。

那如果車禍調解失敗、談判又破局了怎麼辦？

2.進行法院訴訟

若車禍調解也失敗了，最後辦法就是進行法院訴訟。如前面車禍和解時間限制提到的，訴訟分為二大部分「刑事訴訟」、「民事訴訟」，那這二個訴訟分別是什麼呢？

  • 刑事訴訟：針對肇事者不當肇事行為，造成人傷、死，構成過失傷害、過失致死罪等來提出訴訟。
  • 民事訴訟：針對肇事者不當肇事行為時，所必須擔負民事上的損害賠償責任。如醫療費用、修理費用等來提出訴訟。

刑事訴訟、民事訴訟之差別

倘若從一開始就和解談判破局、打算提告。可先進行刑事訴訟，於檢察官將刑事部分起訴後，再於刑事庭法官開庭時 ，當庭遞交附帶民事起訴狀，以刑事附帶民事訴訟方式，可省下一筆起訴費。

以上就是車禍和解的必懂資訊！如果發生了車禍不知道該怎麼做，或是有任何相關疑問，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕，讓我們為您提供法律的相關建議唷

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