車禍和解要注意什麼？律師：和解書內這 5 點不可少！

（二）車禍和解書這樣寫才有保障！五大重點不可少

（二）車禍和解書這樣寫才有保障！五大重點不可少

在法律上，車禍和解書其實沒有講究一定形式。

網路上有好多車禍和解書範本，可以拿來用嗎？車禍和解書應該要有什麼內容呢？以下律師幫你整理了車禍和解書必含5大資訊範例！

1.簡述事故發生的過程

請說明為何簽立本和解書，事故發生的經過，包含日期、時間、地點、人（甲方／乙方）、車號，還有受傷的人、車損程度。

2.明確的費用賠償項目、和解條件

有關於金錢方面的事，大多數人都會特別認真。因此，也需要特別仔細的將每一個欲賠償的範圍以及金額清楚寫明。包含醫藥費、車輛維修費等諸多費用。倘若有特殊和解條件，也必須一併寫在車禍和解書上。賠償金額與事項寫的愈詳細就愈有保障，事後才不會有爭議。

3.理賠付款方式、是否「收訖」

除了寫明要以何種金錢賠償方式，如現金、匯款等。倘若是於和解當場進行現金賠償，強烈建議在車禍和解書上標明金錢是否「收訖」。簽了約，不一定在法律上就認定為收到錢了，寫明是否收訖，讓雙方都無法再反悔，可以大大避免收了錢不認帳的情形。

4.雙方當事人的身分證字號、地址、簽名、蓋章

車禍和解書上留下身分證、電話、地址，除了方便事後找人。車禍和解書也會因雙方�的簽名，而代表認可這份契約，同時產生法律效力。

5.拋棄「民、刑事訴訟權利」相關條款

在車禍和解書上面註明「拋棄民、刑事訴訟權利相關條款」並簽了此條款後，雙方將無法進行民事訴訟。但由於刑事案件的告訴權是無法拋棄的，所以就算標明了拋棄訴訟權利，對方還是可以依法提告。

為了避免此情形，以下律師提供了二種做法讓大家參考：