吊扣駕照跟吊銷駕照怎麼分？什麼情況會被吊扣？

台灣交通違規處罰制度概述

在台灣，交通違規處罰不僅僅是罰款，而是一個包含多種措施的完整體系。這套制度建立在《道路交通管理處罰條例》的基礎上，透過罰鍰、記點、吊扣及吊銷駕照等多層次的處罰機制，維護道路交通秩序，確保用路人安全。

根據違規行為的嚴重程度，交通管理單位會給予相應的處分。輕微違規可能只需繳納罰款，而嚴重危害交通安全的行為則可能面臨駕照被吊扣甚至吊銷的後果。這種階梯式的處罰設計，目的是讓駕駛人更加重視交通規則。

（一）交通違規記點系統說明

違規記點制度是台灣交通管理的重要工具，從2023年6月30��日起有所調整。這套系統將違規行為依嚴重程度分配1至3點不等的點數。當駕駛人在特定時間內累積一定點數，就會面臨駕照被吊扣的風險。

值得注意的是，一年內點數累計達6點，駕駛人可自費參加道路交通安全講習減少2點；但若累計達12點，駕照將被吊扣2個月。更嚴重的是，2年內兩次被吊扣駕照後再違規，駕照將直接被吊銷。

違規類型 記點數 處理方式 備註 一般輕微違規 1點 累計記點 如未依規定停車 中度違規 2點 累計記點 如超載 嚴重違規 3點 累計記點 如闖紅燈、超速 累計6點 - 可參加講習減2點 需自費參加講習 累計12點 - 吊扣駕照2個月 一年內累計

（二）駕照管理的法律依據與目的

駕照管理的法律依據主要來自《道路交通管理處罰條例》及相關子法。這些法規明確規定了取得駕照的條件、駕駛人的權利義務，以及違規後的處理方式，為交通管理提供了堅實的法律基礎。

駕照管理的目的不僅是懲罰違規行為，更重要的是通過這些處罰機制，促使駕駛人養成良好的駕駛習慣。提高道路交通安全意識，最終達到減少交通事故、保障生命財產安全的目標。

透過合理的駕照管理制度，政府希望每位駕駛人都能理解駕駛不只是權利，更是責任。只有當所有用路人都尊重交通規則，我們才能共同創造安全、有序的交通環境。