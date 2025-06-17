吊扣駕照跟吊銷駕照怎麼分？什麼情況會被吊扣？

台灣交通違規處罰制度概述
在台灣，交通違規處罰不僅僅是罰款，而是一個包含多種措施的完整體系。這套制度建立在《道路交通管理處罰條例》的基礎上，透過罰鍰、記點、吊扣及吊銷駕照等多層次的處罰機制，維護道路交通秩序，確保用路人安全。
根據違規行為的嚴重程度，交通管理單位會給予相應的處分。輕微違規可能只需繳納罰款，而嚴重危害交通安全的行為則可能面臨駕照被吊扣甚至吊銷的後果。這種階梯式的處罰設計，目的是讓駕駛人更加重視交通規則。
（一）交通違規記點系統說明
違規記點制度是台灣交通管理的重要工具，從2023年6月30��日起有所調整。這套系統將違規行為依嚴重程度分配1至3點不等的點數。當駕駛人在特定時間內累積一定點數，就會面臨駕照被吊扣的風險。
值得注意的是，一年內點數累計達6點，駕駛人可自費參加道路交通安全講習減少2點；但若累計達12點，駕照將被吊扣2個月。更嚴重的是，2年內兩次被吊扣駕照後再違規，駕照將直接被吊銷。
|違規類型
|記點數
|處理方式
|備註
|一般輕微違規
|1點
|累計記點
|如未依規定停車
|中度違規
|2點
|累計記點
|如超載
|嚴重違規
|3點
|累計記點
|如闖紅燈、超速
|累計6點
|-
|可參加講習減2點
|需自費參加講習
|累計12點
|-
|吊扣駕照2個月
|一年內累計
（二）駕照管理的法律依據與目的
駕照管理的法律依據主要來自《道路交通管理處罰條例》及相關子法。這些法規明確規定了取得駕照的條件、駕駛人的權利義務，以及違規後的處理方式，為交通管理提供了堅實的法律基礎。
駕照管理的目的不僅是懲罰違規行為，更重要的是通過這些處罰機制，促使駕駛人養成良好的駕駛習慣。提高道路交通安全意識，最終達到減少交通事故、保障生命財產安全的目標。
透過合理的駕照管理制度，政府希望每位駕駛人都能理解駕駛不只是權利，更是責任。只有當所有用路人都尊重交通規則，我們才能共同創造安全、有序的交通環境。
吊扣駕照與吊銷駕照的根本區別
吊扣駕照和吊銷駕照雖然名稱相似，但在法律效力和�影響程度上存在著顯著的差異。這兩種行政處分反映了違規行為的嚴重程度，也代表著交通管理部門對駕駛人不同程度的懲戒。理解這些差異對於每位用路人來說都至關重要，可以幫助我們更加珍惜駕駛權利，遵守交通規則。
（一）吊扣駕照：暫時性的行政處分
吊扣駕照是一種暫時性的行政處分，可以理解為政府暫時沒收你的駕照。在特定期間內，駕駛人被禁止駕駛車輛，但這並不影響駕照本身的效力。
當吊扣期限結束後，駕駛人可以依照規定程序領回駕照，繼續行使駕駛權利。吊扣的時間長短通常根據違規情節的嚴重程度而定，從一個月到半年不等。
吊扣處分的主要目的是透過暫時剝奪駕駛權，讓違規者有時間反思自己的行為，達到嚇阻和教育的效果。這種處分給予駕駛人改過自新的機會，而不是永久剝奪其駕駛資格。
（二）吊銷駕照：永久性的資格取消
相較於吊扣，吊銷駕照則是一種永久性的資格取消。當駕照被吊銷後，該張駕照的法律效力完全終止，駕駛人徹底失去駕駛車輛的合法權利。
駕照被吊銷後，駕駛人必須等待規定期限（通常至少一年以上）才能重新參加駕照考試。這意味著駕駛人需要重新取得駕駛資格，就像初次考取駕照一樣。
在某些特別嚴重的情況下，如酒駕致人死亡或重傷，駕駛人甚至可能面臨終身不得考取駕照的處罰。吊銷處分反映了違規行為的嚴重性，是交通管理中最嚴厲的處罰之一。
（三）吊扣與吊銷在法律效力上的差異
吊扣與吊銷在法律效力上的根本差異在於對駕駛資格的影響程度。吊扣是暫時的權利限制，駕照本身仍然有效，只是被政府暫時保管；而吊銷則是徹底的資格取消，駕照完全失效。
從恢復駕駛權利的角度看，�吊扣期滿後只需辦理簡單的領回手續；而吊銷後則需要重新考照，過程更加繁瑣且耗時。這種區別體現了交通法規對不同違規行為的差異化處理原則，旨在維護道路交通的安全與秩序。
吊扣駕照的常見情況與處罰標準
了解哪些行為會導致駕照吊扣及其相應處罰標準，對每位駕駛人至關重要。根據《道路交通管理處罰條例》，駕照吊扣是一種暫時性的行政處分，目的在於懲戒違規駕駛並維護道路安全。
駕駛人觸犯法規的情節若達到一定嚴重程度，執法機關會暫時免除其上路的權利。值得注意的是，「吊扣」並非永久性處分，期限過後駕照將會返還，而吊扣時間長短則視違規情節的嚴重性而定。
（一）酒精濃度超標的分級處罰
酒駕是台灣最常見的駕照吊扣原因之一。根據現行法規，酒駕處罰採取嚴格的分級制度：
-
呼氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上未達0.4毫克，或血液酒精濃度達0.05%以上未達0.08%者，除了依照不同交通工具有不同之罰鍰外，也可能會當場移置保管車輛及吊扣駕照1至2年。
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若酒精濃度達每公升0.4毫克以上，或血液酒精濃度達0.08%以上，除了依照不同交通工具有不同之罰鍰外，也將因為情節輕重而可能面臨吊銷駕照之處分。
（二）超速行駛的分級處罰
超速罰則同樣採用分級處罰機制，超速程度不同，處罰標準也有差異。一般道路超速50公里以上者，可處12,000元罰鍰，並吊扣牌半年。
在高速公路或快速道路上超速60公里以上者，處16,000至24,000元罰鍰，並吊牌照半年。若因超速導致交通事故，處罰將更為嚴厲。
（三）闖紅燈與其他嚴重交通違規
闖紅燈是常見��的嚴重交通違規行為之一。一般情況下闖紅燈會記違規點數，但若因闖紅燈肇事致人受傷，可處吊扣駕照3個月。
其他可能導致駕照吊扣的嚴重違規行為包括：違規超車、不依規定讓車、違規迴轉、逆向行駛等。特別是這些違規行為若導致交通事故或危及他人安全時，處罰會更為嚴厲。
（四）累計違規記點達標準的處理
台灣實施違規記點制度，駕駛人若一年內違規記點累計達12點以上，將被吊扣駕照2個月。這是一種累進式的處罰機制。
若在2年內因違規記點而被吊扣駕照達2次，第3次再因違規記點達標準時，駕照將被直接吊銷。此制度旨在對屢次違規的駕駛人施加更嚴厲的懲罰，促使其改正不良駕駛行為。
了解這些處罰標準不僅有助於避免駕照被吊扣，更能培養安全駕駛的意識，為自己和他人創造更安全的道路環境。
導致駕照吊銷的嚴重違規行為
相較於暫時性的吊扣處分，駕照吊銷則是針對嚴重危害交通安全行為的永久性制裁。駕照一旦被吊銷，駕駛人不僅立即喪失駕駛資格，還需等待至少一年以上才能重新考照。在某些特別嚴重的情況下，甚至可能面臨終身不得再考取駕照的處罰。
吊銷處分通常伴隨高額罰款與可能的車輛沒入，是交通法規中最嚴厲的懲罰形式。以下是幾種最常見導致駕照吊銷的嚴重違規行為：
（一）肇事逃逸的法律後果
肇事逃逸是最嚴重的交通違規行為之一。根據《道路交通管理處罰條例》，駕駛人發生交通事故後，若未依規定停車處理而逃逸，將面臨駕照吊銷的處分。
特別是在造成人員傷亡的情況下逃逸，不僅會被吊銷駕照，還可能觸犯刑法中的�「肇事逃逸罪」，面臨最高七年有期徒刑的刑事責任。肇事逃逸者在駕照被吊銷後，至少三年內不得重新考取駕照。
（二）酒駕累犯或致人重傷死亡
台灣對酒駕處罰日趨嚴格，尤其針對累犯或造成嚴重後果的情況。法規明確規定，有下列情形之一者將被吊銷駕照：
駕駛人因酒駕被吊扣駕照期間再次酒駕者；酒駕或毒駕致人受傷或死亡者；五年內第三次酒駕者。這些情況下，駕駛人不僅會被吊銷駕照，還需等待三至五年才能重新考照。若酒駕致人死亡，更可能面臨終身不得考照的嚴厲處罰。
（三）使用偽造或變造駕照
偽造駕照或變造駕照行為嚴重破壞交通管理秩序。任何人使用偽造、變造的駕照，或冒用他人駕照的行為，一經查獲，將立即被吊銷駕照。
此類違規不僅涉及交通法規，還可能觸犯刑法中的偽造文書罪，面臨刑事追訴。此外，在駕照吊扣期間繼續駕車被查獲、拒絕接受酒精或毒品檢測、累計違規記點達標準後再次違規等情況，也都可能導致駕照被吊銷。
吊扣駕照的執行程序與時間計算
駕照吊扣是一項嚴謹的行政處分，其執行程序和時間計算有特定規範，駕駛人應充分了解以維護自身權益。從接獲違規通知到駕照恢復，整個過程包含多個步驟，每個環節都有明確的時間規定和辦理方式。了解這些細節，不僅能幫助您妥善安排生活和工作，也能避免因不了解規定而導致的額外麻煩。
（一）交通違規通知與繳納罰款流程
當您因交通違規被開立罰單後，通常會收到一份違規通知單，上面清楚標明��違規事實、罰款金額以及繳納期限。您可以選擇到郵局、便利商店或使用網路繳費等多種方式繳納罰款。
值得注意的是，繳納罰款並不代表可以避免駕照吊扣處分。這兩者是獨立的處罰措施，即使已繳清罰款，仍需依規定繳交駕照接受吊扣。若未在規定期限內繳納罰款，可能會面臨額外的滯納金或其他行政處分。
（二）駕照繳交與保管方式
確認違規事實並完成罰款繳納後，您需要依照通知將駕照繳交給指定的監理機關。一般而言，駕照管理由當地監理所或警察機關負責，他們會妥善保管您的駕照直到吊扣期滿。
繳交駕照時，務必索取收據或保管證明，這些文件在日後領回駕照時非常重要。若您同時持有其他類別的駕照（如同時持有汽車及機車駕照），應明確了解哪一種駕照被吊扣，避免不必要的誤解。
（三）吊扣期間的起算與計算方式
吊扣期間的計算通常從您實際繳交駕照之日開始，而非從違規行為發生或收到通知之日起算。例如，若您的駕照被吊扣3個月，則從繳交駕照當天算起，滿3個月後的次日即可領回駕照。
若您因特殊原因未能立即繳交駕照，應注意這可能會延後吊扣期間的起算時間。此外，法定假日和例假日也計入吊扣期間，不會因假日而延長或暫停計算。了解這些計算規則，有助於您精確掌握何時可以恢復駕駛權。
駕照吊扣後的恢復程序與注意事項
從駕照吊扣到順利恢復，這個過程需要駕駛人掌握正確的辦理流程與準備事項。駕照吊扣期滿後，您必須完成特定程序才能重新取得駕駛權利，這不僅關係到個人交通便利，更是交通安全管理制度的重要環節。
（一）期滿領回駕照的完整辦理流程
駕照吊扣期滿後，您需要確認吊扣期限是否確實已到期，可透過監理服務網查詢或直接致電當地監理所確認。確認無誤後，請攜帶以下物品前往原繳交駕照的監理機關：
- 有效身分證明文件（如國民身分證）
- 原先領取的駕照繳交收據
- 若有罰鍰，請備妥繳納證明
辦理駕照恢復時，您必須親自到場，由監理人員核對身分後才能領回駕照。整個流程通常不會太複雜，但建議提前半小時到達，以應對可能的排隊等候時間。
（二）可能需要的補充文件與證明
根據吊扣原因的不同，您可能需要準備額外的補充文件。若因酒駕或特定違規行為被吊扣，通常需要提供完成交通安全講習的證明。若原始的繳交收據遺失，則需填寫遺失聲明並支付補發手續費。
特定違規類型可能還需要提供以下證明：
- 酒駕相關：完成酒駕防制課程證明
- 肇事相關：保險理賠或和解證明（若有要求）
- 罰鍰繳納：完整的繳費證明
（三）特殊情況的處理方式
某些情況下，標準程序可能無法適用，以下是特殊情況的處理方式：
|特殊情況
|所需文件
|處理方式
|注意事項
|無法親自前往
|委託書、受託人身分證明
|委託他人代辦
|委託書需經公證
|異地領回
|原收據、身分證明、申請書
|向現居地監理所申請
|需提前3-5個工作日申請
|收據遺失
|遺失聲明、身分證明
|填寫遺失聲明並補繳費用
|可能需支付手續費
|期限計算有疑義
|原處分書、相關證明
|向監理所提出釐清
|建議提前處理避免爭議
良好的安全駕駛習慣需要日常培養：不疲勞駕駛、不酒後開車、不超速、不闖紅燈。這些看似簡單的行為，卻是保護生命的重要防線。當我們看到親友有不安全的駕駛行為時，也應該勇於勸阻。
駕照的吊扣或吊銷不僅是一種處罰，更是一種保護機制——保護違規者自己，也保護其他無辜的用路人。透過每個人的自律和負責，我們能共同打造更安全的道路環境。
讓我們記住，安全駕駛不只關乎個人，更是對家人和社會的承諾。珍惜駕駛權利，遵守交通規則，為台灣的交通安全貢獻一份心力。道路應該是連接生命的橋樑，而非造成傷害的工具