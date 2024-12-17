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吸毒駕駛

毒駕認定標準是什麼？吸毒後駕車刑責已修法加重不可不慎！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-12-17更新 2026-07-28
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

毒駕事故頻傳，為遏止吸毒駕車的危險行為，立法院於2023年12月8日三讀通過毒駕修法，明確規範毒駕認定標準，只要駕駛人尿液或血液經檢測含有一定濃度的毒品，即構成不能安全駕駛罪，刑責也隨之加重。本文中資深刑事律師將帶你了解毒駕的嚴重後果！

吸毒後駕駛交通工具的風險和危害

吸毒後駕駛的新聞頻傳，幾乎每天都有吸食喪屍菸彈後的車禍事件，毒駕危害不容忽視，它不僅危及駕駛人本身的安全，更對其他無辜的用路人構成嚴重的安全威脅。吸食毒品會嚴重影響人的思考能力、反應速度和動作協調性，這些都是安全駕駛的關鍵要素。

在毒品的影響下駕車，駕駛人的判斷力和控制能力都會大幅下降，極易釀成悲劇。

（一）對駕駛人的影響

吸毒對駕駛人的影響是多方面的。不同種類的毒品會產生不同的症狀，但普遍來說，吸毒會導致以下問題：

  • 注意力不集中，容易分心
  • 反應遲鈍，無法及時應對突發情況
  • 視覺和聽覺出現障礙，難以準確判斷距離和速度
  • 手腳協調能力下降，難以控制車輛
  • 出現幻覺或妄想，嚴重脫離現實

這些影響無一不是駕駛的大忌，極易導致嚴重的交通事故。

（二）對其他用路人的安全威脅

近年來，毒駕引發的交通事故屢見不鮮，吸毒駕駛對其他用路人的安全威脅是巨大的，無論是行人、騎自行車的人還是其他車輛的駕駛，都可能成為吸毒駕駛釀成事故的受害者，對用路人安全構成的嚴重威脅。

法律怎麼認定毒駕：毒駕最新修法

（一）過去毒駕案件判決的爭議

在修法前，毒駕罪的認定標準一直存在著爭議。根據舊法規定，檢方必須證明吸毒後駕車的行為已經「不能安全駕駛」，才能構成犯罪。然而，在實務上，要證明毒品確實影響了駕駛能力是非常困難的。

即使警方查獲毒品，並且驗出駕駛人體內有毒品反應，但駕駛人仍然可以辯稱毒品並未影響其駕駛能力，進而脫罪。這樣的辯護策略，加上法院審理標準不一，經常導致毒駕案件判決無罪的結果。

以下是幾個引發爭議的毒駕判決案例：

案件毒駕情節判決結果
A案吸食安非他命後駕車肇事無罪
B案吸食大麻後駕車緩刑
C案吸食搖頭丸後駕車肇事致人受傷有期徒刑6個月

這些判決結果引發了執法單位的無奈和社會大眾的不滿。大家質疑，吸毒後駕車的危險性顯而易見，為何在毒駕判決上卻如此寬鬆？這凸顯了修法的必要性，以建立更明確的毒駕認定標準，加重毒駕的刑責，以遏阻毒駕行為。

（二）新法上路後的毒駕認定標準

新法認定毒駕的標準有了重大變革，不再需要證明駕駛人因吸毒而致不能安全駕駛，只要尿液、血液檢驗達到特定濃度標準，就已經構成犯罪。這項修正讓毒駕的認定更加客觀和明確。

依據新法規定，駕駛人的尿液或血液中，只要檢驗出下列毒品達到一定濃度值，即可認定為毒駕：

毒品種類尿液濃度值(ng/mL)血液濃度值(ng/mL)
安非他命50050
大麻5010
海洛因30020
古柯鹼30050

考量到毒品種類眾多，濃度值不易一次訂定周全，因此法律授權行政院視實務需要隨時增訂其他毒品項目及濃度標準。目前尚未納入的新興毒品，在修法前仍須依照舊法，證明駕駛人吸食後致不能安全駕駛，才能成立犯罪。

1.尿液或血液檢驗達一定濃度即構成犯罪

新法最重要的改變，就是摒棄過去「致不能安全駕駛」的認定模式，改採更客觀的尿液血液檢驗濃度標準，只要驗出毒品濃度達到法定門檻，就可以直接認定成罪，執法上更有效率。

2.毒品項目及濃度值由行政院公告

立法者體認毒品型態日新月異，為使法規能靈活因應，乃授權行政院視需要隨時增修毒品項目及濃度標準。

在新法認定的架構下，未來要納入新興毒品檢驗，只要行政院公告，即可與時俱進，以避免前陣子造成多起事故的吸食喪屍菸彈後駕車再次出現。

毒駕認定標準

（三）毒駕刑責加重

為了遏止毒駕行為，保障用路人安全，新法大幅提高了毒駕的刑責，反映出政府對毒駕零容忍的決心。無論是初犯還是累犯，只要被查獲毒駕，都將面臨嚴厲的法律制裁。

1.毒駕初犯刑責

根據新法規定，毒駕初犯將處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。與過去相比，刑度和罰金額度都有顯著提高。這項規定傳達了明確的訊息：即便是初次毒駕，也必須承擔相應的法律後果。

2.毒駕累犯加重處罰

對於累犯，新法更是從重處罰。如果在10年內再次毒駕，且造成他人死傷，將面臨5年以上有期徒刑、無期徒刑，毒駕肇事的刑責也隨結果加重，致人死亡最高可處10年徒刑，致重傷最高可處7年徒刑。

另外，近期最常見的毒駕車禍肇因：喪屍菸彈也已升級為一級毒品！這些修法凸顯了政府對毒駕零容忍的嚴厲態度，以及對受害者的重視。

毒駕情況刑責罰金
初犯3年以下有期徒刑30萬元以下
10年內再犯且致人於死/重傷
5年以上有期徒刑、無期徒刑/3年以上10年以下有期徒刑
300萬/200萬元以下
致人死亡最高10年徒刑200萬元以下
致重傷最高7年徒刑100萬元以下

（四）毒駕及拒測者吊銷駕照、沒入車輛

➀毒駕行政罰修法

2026年7月28日立法院更三讀通過《道路交通管理處罰條例》對毒駕的罰則修法，增定：

  • 毒駕或拒絕毒測者一律吊銷駕照，3年內不得再次考照
  • 毒駕致人重傷或死亡者，終身不得考照
  • 沒入車輛（不論駕駛是否為車主）
➁毒駕拒測罰鍰提高

拒絕接受毒駕測驗者最高罰27萬元；第二度拒測者，最高罰45萬；第三次以上每次加罰18萬，累加金額無上限。

➂毒駕者罰鍰提高
  • 汽車毒駕者，最高罰15萬元
  • 機車毒駕者，最高罰12萬元
  • 慢車（自行車、電輔車等）毒駕者，最高罰1萬2千元

累犯者每次加罰9萬元，且金額累加無上限。

➃毒駕乘客連坐罰則

年滿18歲之乘客，可連坐處最高1萬5千元罰鍰。

毒駕與酒駕罰則比較

酒駕與毒駕都是危害公共安全的行為，近年來法律對兩者的處罰都有所加重。雖然兩者在罰則上有許多相似之處，但仍存在一些值得注意的差異。

（一）毒駕和酒駕的相同點

經過修法後，酒駕與毒駕在「抽象危險犯」的構成要件及刑度計算方式大致相同，只要駕駛人體內酒精或毒品濃度達到法定標準，即構成犯罪，而無需證明實際上已經造成危險。

（二）毒駕和酒駕的差異

儘管酒駕與毒駕在立法精神上趨於一致，但在執行細節上仍有一些差異：

  • 酒測有明確、客觀的數值標準，而毒品濃度值則尚待主管機關公告，可能因毒品種類而有所不同。
  • 部分毒品可能仍適用舊法「致不能安全駕駛」的模式，需要執法人員就個案情況進行判斷，執法難度較高。
  • 毒品殘留時間較長，可能導致「事後驗出」的爭議，影響定罪確定性。
項目酒駕罰則毒駕罰則
抽象危險犯
濃度標準明確數值尚待公告
致不能安全駕駛條款已刪除部分毒品仍適用

總的來說，新法對酒駕與毒駕的罰則趨於一致，但在實務操作上仍存在一些差異。

毒駕法規相關常見問答

關於毒駕的認定標準和處罰規定，民眾常有諸多疑問。以下就幾個常見問題進行解答，希望能夠釐清大家的疑義，避免誤觸法網。

（一）吃安眠藥或感冒藥會不會算毒駕？

事實上，安眠藥和感冒藥並不在毒品管制範圍內，因此服用後駕車並不構成毒駕。但若藥物影響駕駛能力，仍可能觸犯公共危險罪。

（二）事後驗出毒品，但當時未影響駕駛，是否構成犯罪？

修法後的新標準是，只要尿液或血液檢驗達到一定濃度，就構成毒駕，不需要證明實際影響駕駛能力。因此事後驗出毒品，仍有可能觸法

（三）吸毒後多久才能開車？

毒品在體內的代謝時間因人而異，一般建議至少要等 72 小時以上，才比較安全。但為了避免觸犯毒駕，最好還是完全不要吸毒

（四）驗出毒品未達公告濃度，是否無罪？

驗出毒品濃度未達公告標準，目前的做法是可以不起訴或判決無罪，但仍建議遠離毒品，保障自己和他人的安全。

（五）怎樣算是毒駕累犯？

累犯的認定和酒駕類似，在前科期間內再次犯案就屬於累犯。

以上就是毒駕的法律知識，如果對於毒駕還有其他疑問，歡迎點擊免費諮詢按鈕，加入我們的LINE官方帳號

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