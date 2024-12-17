毒駕認定標準是什麼？吸毒後駕車刑責已修法加重不可不慎！

（二）新法上路後的毒駕認定標準

（二）新法上路後的毒駕認定標準

新法認定毒駕的標準有了重大變革，不再需要證明駕駛人因吸毒而致不能安全駕駛，只要尿液、血液檢驗達到特定濃度標準，就已經構成犯罪。這項修正讓毒駕的認定更加客觀和明確。

依據新法規定，駕駛人的尿液或血液中，只要檢驗出下列毒品達到一定濃度值，即可認定為毒駕：

毒品種類 尿液濃度值(ng/mL) 血液濃度值(ng/mL) 安非他命 500 50 大麻 50 10 海洛因 300 20 古柯鹼 300 50

考量到毒品種類眾多，濃度值不易一次訂定周全，因此法律授權行政院視實務需要隨時增訂其他毒品項目及濃度標準。目前尚未納入的新興毒品，在修法前仍須依照舊法，證明駕駛人吸食後致不能安全駕駛，才能成立犯罪。

1.尿液或血液檢驗達一定濃度即構成犯罪

新法最重要的改變，就是摒棄過去「致不能安全駕駛」的認定模式，改採更客觀的尿液血液檢驗濃度標準，只要驗出毒品濃度達到法定門檻，就可以直接認定成罪，執法上更有效率。

2.毒品項目及濃度值由行政院公告

立法者體認毒品型態日新月異，��為使法規能靈活因應，乃授權行政院視需要隨時增修毒品項目及濃度標準。

在新法認定的架構下，未來要納入新興毒品檢驗，只要行政院公告，即可與時俱進，以避免前陣子造成多起事故的吸食喪屍菸彈後駕車再次出現。