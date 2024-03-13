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緩刑是什麼意思？

緩刑就自由了嗎？關於緩刑你該知道的法律知識一次掌握！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-03-13更新 2026-08-03
雷皓明律師
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緩刑是什麼意思？想緩刑需要滿足哪些條件？緩刑會不會留下前科？緩刑與易科罰金哪個好？緩刑期間可以出國嗎？什麼情況緩刑會被撤銷？被撤銷了會怎樣？以上緩刑相關的疑問資深刑事律師將在本文全面解析，文末還提供免費法律諮詢服務！

緩刑是什麼意思？是不是不用坐牢？

緩刑就是「暫緩執行刑罰」的意思，時間通常介於2至5年之間，具體期限取決於案件的性質及法官的判決。關鍵在於遵守法院指派的特定命令，並確保在這段期間內避免任何行為可能導致緩刑被取消。

按照刑法第74條的規定，在緩刑期間，受刑人必須執行法院下達的各項指示，作為對其悔改意志的證明。比如，如果某人原本應服刑2年，但在4年的緩刑期內都有遵循所有條件並且沒有觸犯法律，則在緩刑期結束後，就無需再服刑，從而免於入獄。

（一）緩刑是什麼意思？跟易科罰金比哪個好？

1.緩刑法律規定

緩刑制度旨在提供犯輕罪者一個改過自新的機會。根據《刑法》第74條規定，法院可在一定條件下，對符合資格的被告宣告緩刑。這意味著被告在緩刑期間內，若能遵守法定義務和條件，可以免於服刑，緩刑期間的長度通常為2到5年，具體期限由法院決定。

2.緩刑跟易科罰金怎麼選？

緩刑和易科罰金是兩種經常被提及且有時看似相似的判決選項，但兩者在實際運用中基本不會同時出現。

  • 「緩刑」提供了一個機會讓罪犯在被延後的刑罰執行期間證明自己的悔改，即判決暫時擱置，觀察犯人在一段時間內的行為表現。
  • 「易科罰金」允許以金錢支付的方式來代替有期徒刑的服刑，一旦罰款支付完畢，即視為刑罰履行完畢。

這兩種處罰方式不會同時適用的原因是，易科罰金的選擇通常僅在緩刑不被採納或緩刑被撤銷後，作為替代坐牢的手段考慮。

以一個實例來說，假設某人被判處6個月有期徒刑，他有選擇接受緩刑的機會，或者選擇將這6個月的刑期轉化為罰金支付（即易科罰金）。

選擇緩刑意味著必須通過至少2年的觀察期才能宣告案件結束；反之，選擇易科罰金則意味著一旦罰款繳納完畢，即履行完畢刑罰。

（二）被判緩刑還會有前科嗎？

只要緩刑期成功結束且未被撤銷，就不會良民證上留下任何前科記錄，因為沒有實際服刑的紀錄。

然而，值得注意的是，在緩刑期間，良民證仍然會有相關紀錄。因此如果因工作或學業原因需要申請良民證，最佳的做法是在緩刑期結束後再進行申請。這樣可以避免良民證上因緩刑未結束而留下的前科紀錄。

（三）緩刑還會被判褫奪公權、保安處分、沒收嗎？

緩刑並不等同於完全免除刑責。根據刑法第74條第5項的規範，緩刑的適用並不影響從刑、保安處分及沒收的執行。這表示，在被判處緩刑的同時，法院仍可能宣告其他形式的刑罰或措施。

從刑，特別是褫奪公權，是一種剝奪個人擔任公務員或成為公職候選人資格的處分。刑法第36條詳細說明了褫奪公權的含義，而具體的應用例子包括貪污治罪條例第17條和公職人員選舉罷免法第113條第3項，以上條文規定在某些情況下必須宣告褫奪公權。

此外，保安處分是指對犯罪行為人施加的非刑罰性質的措施，旨在透過教育、工作、監護等手段達到改善和預防再犯的目的。保安處分的種類包括感化教育、強制工作、監護、禁戒及強制治療，這些都明確規定在保安處分執行法第2條第1項中。

（四）緩刑從哪天開始算？

緩刑期間的起算點是從最終裁判日開始。舉例來說，如果一審判決給予了2年的緩刑，但此後檢察官對該判決提出了上訴，案件因此進入二審。在二審階段，如果高等法院決定駁回上訴，且之後沒有進一步的上訴行為，使得判決變得確定，那麼該緩刑期間的計算就會從這個二審判決確定的日期起始。

簡而言之，無論初審或是經過上訴的二審，緩刑期間的起算點都是基於最終確定的裁判日期。如果案件經過上訴階段，緩刑的計時將從上訴審判結果確定的那一天開始算起。

緩刑有什麼條件？可以怎麼爭取緩刑？

誰可以申請緩刑？

（一）什麼情況下可以聲請緩刑？

緩刑通常較易於簡易判決案件中獲得批准，因為這些案件涉及的刑罰較輕。根據刑法第74條第1項的規定，受二年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，且符合以下幾類者在訴訟過程中可提出緩刑聲請：

  • 過去沒有因「故意」犯罪而被判處有期徒刑的人
  • 若過去因「故意」犯罪被判處有期徒刑的人，在完成刑罰執行後的5年內未再因「故意」犯罪而被判處有期徒刑，同樣有資格聲請緩刑

另外，根據刑法第76條規定，若緩刑期滿後未經撤銷，該緩刑之宣告失其效力，若在此之後又因案件而受兩年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告之，則不會被視為累犯，仍有爭取緩刑之空間。

（二）緩刑可以沒有前科，那有沒有什麼附帶條件？

依據案件狀況，法院可能會要求緩刑者履行下列義務，以表達對行為的悔改：

  • 向受害者正式道歉，表明自己的悔意。
  • 對受害者進行經濟或非經濟損害的賠償，以彌補造成的損失。
  • 向國家公庫繳納特定數額的金錢，作為對社會的補償。
  • 在政府部門、公共機構、非營利組織或其他公益組織提供40至240小時的無償勞動，貢獻社會。
  • 完成必要的戒癮治療、精神療程、心理輔導或其他指定的輔導計劃，以改善行為。
  • 保證不對受害者造成任何形式的威脅或危險，遵循一切防範再犯的規定。

什麼情況下緩刑會被撤銷？緩刑被撤銷怎麼辦？

依據刑法第75條，若犯下特定行為，緩刑可能會被撤銷，並且必須服完原先的刑期，而且在緩刑期間繳納的錢也將不予退還。

（一）緩刑期間再犯的話，緩刑會被撤銷嗎？

1.一定會被撤銷緩刑宣告

根據刑法第75條，下列兩者緩刑一定會被撤銷：

  • 緩刑期內因「故意」犯他罪，而在緩刑期內受逾6個月有期徒刑之宣告確定者。
  • 緩刑前因「故意」犯他罪，而在緩刑期內受逾6個月有期徒刑之宣告確定者。

2.可能會被撤銷緩刑宣告

除了上述一定撤銷的條件外，還有幾種情況下，緩刑可能會被撤銷，具體取決於法院的判斷：

  • 緩刑前或緩刑期間內故意犯罪，受易科罰金、拘役或罰金宣告者。
  • 緩刑期間因「過失」犯罪，受有期徒刑以上刑罰宣告。
  • 違反法院命令或保護管束規則情節重大者。

（二）緩刑被撤銷後就會被關嗎？

檢察官根據上述情形向法院提出撤銷緩刑的聲請後，原則上，當事人最快在1個月內會收到撤銷緩刑的正式通知。這意味著緩刑一旦被撤銷，當事人必須開始執行原先判定的刑罰，無論是入監服刑還是依法易科罰金。

緩刑撤銷的規定強調了緩刑並非無條件的自由，而是附帶嚴格條件及後果的一種法律寬免，目的在於促使受刑人在緩刑期間能夠遵守法律，避免再次犯罪。

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