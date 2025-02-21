喪屍煙彈算毒品嗎？律師：依托咪酯已是一級毒品，最重死刑

喪屍煙彈（殭屍菸彈）是什麼？有什麼特性？
（一）什麼是喪屍菸彈？
（一）什麼是喪屍菸彈？
喪屍菸彈（又稱殭屍菸彈、麻醉菸彈）在學生族群中快速流行，由於電子煙及空煙彈殼可在網路上輕易購得，任何人家中都可以成為微型分裝廠，將主成分依托咪酯（原本是醫學臨床上短效的靜脈全身麻醉藥物）粉末分裝成殭屍菸彈販售。這使得殭屍菸彈的取得門檻大幅降低，成為學生接觸毒品的入門途徑。
喪屍菸彈通常以混合狀態出現，除了依托咪酯外，還可能摻雜其他物質，使用者難以掌控實際用量。吸食者為追求快感，往往不自覺地過量使用，導致嚴重的健康風險，甚至有致命的危險。
1.喪屍菸彈介紹影片（拍攝時，尚為二級毒品）
（二）喪屍菸彈特性
（二）喪屍菸彈特性
1.施用族群年輕
喪屍菸彈在校園中快速傳播，成為學生族群中的流行毒品。年輕人因好奇心及同儕壓力，容易受到誘惑而首次嘗試。電子煙的時尚外觀和口味選擇，更是吸引年輕族群的關鍵因素。
2.分裝門檻低
網路購物平台使得購買電子煙及空煙彈殼變得十分容易，任何人都可以在家中成為微型分裝廠。只要取得依托咪酯粉末，就能夠分裝成喪屍菸彈販售圖利。
這種簡易的製作方式，大幅降低了喪屍菸彈的取得門檻，加速了毒品在校園及年輕族群中的傳播速度。
3.過量會有致命風險
喪屍菸彈通常是依托咪酯與其他物質的混合狀態，使用者難以掌控實際用量。吸食者為追求快感，往往不自覺地過量使用，導致嚴重的健康風險，如呼吸抑制、心跳不整、癲癇發作等，嚴重時甚至有致命的危險。
（三）喪屍菸彈對身體的影響和危害
（三）喪屍菸彈對身體的影響和危害
喪屍菸彈含有的依托咪酯對人體健康存在嚴重危害。短期內大量吸食會導致一系列不良反應，長期使用更可能造成器官損傷，嚴重威脅生命安全。
1.短期影響
喪屍菸彈的短期吸食症狀包括：
- 意識混亂、昏迷
- 肌躍症，身體不自主顫抖
- 行為舉止如同殭屍般
若與酒精併用，過量吸食更易導致呼吸衰竭、休克等致命併發症。
2.長期影響
依托咪酯對腎上腺具有毒性，長期使用會抑制腎上腺素的合成，引發：
- 脫水
- 虛弱無力
- 低血糖
- 低血鉀
嚴重時可導致腎上腺危象，危及生命。此外，喪屍菸彈還會損害腦部和內分泌系統，影響認知和荷爾蒙分泌。
喪屍菸彈（依托咪酯）刑責和毒品列管歷程
（一）2024/8 列管三級毒品
（一）2024/8 列管三級毒品
2024年8月，衛福部宣布將依托咪酯歸類為三級毒品，屬於較輕的毒品等級。然而，隨著濫用情形日益嚴重，主管機關決定採取更積極的管制措施，以遏止問題擴大。
（二）2025/11 公告��列為二級毒品及加重刑責
（二）2025/11 公告列為二級毒品及加重刑責
政策調整一路開綠燈，11月27日，行政院火速公告依托咪酯為二級毒品，展現政府對此議題的重視。此舉意味著製造、運輸、販賣依托咪酯將面臨更嚴厲的刑責，可處7年以上有期徒刑。
此舉不僅加重了製造、運輸、販賣的刑責，也對意圖販賣持有者祭出5年的刑期。值得注意的是，單純施用的行為，同樣將面臨法律制裁。
（三）2026/6/17 審議通過列為一級毒品，最重可處死刑
（三）2026/6/17 審議通過列為一級毒品，最重可處死刑
因應喪屍菸彈對社會大眾造成的影響，2026年6月17日法務部召開毒品審議委員會，毒審會審議通過將依托咪酯提升為第一級毒品。
刑責全面提升如下：
- 持有「依托咪酯」類毒品最重處3年徒刑
- 意圖販賣而持有者可處無期徒刑或10年以上徒刑
- 吸食最重5年
- 製造、運輸、販賣者可處死刑或無期徒刑
1.製造、分裝菸彈的定義和刑責
最高法院112年度台上字第1142號刑事判決
「毒品危害防制條例第4條製造毒品罪所稱之製造毒品，除指對於各種原料或物料加工，而使成為具有成癮性、濫用性或對社會具有危害性之單一或複合成分麻醉藥品與影響精神之物質及其製品，或化合、調配同級或不同級品項毒品，而成為另一種類具有上開特性物質之行為外，尚包括違反防制毒品危��害蔓延之立法宗旨，而對毒品施予質變或形變之諸如：乾燥、研粉、固化、液化、氣化、純化（提煉或萃取）、賦型（壓錠或裝囊）或優化（除臭、增香、添味或著色）等加工過程，以上行為概為『（毒品）製造』之構成要件所涵攝。」
- 製造、運輸、販賣第一級毒品者處死刑或無期徒刑；第二級毒品處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑；第三級毒品處 7 年以上有期徒刑；第四級毒品處 5 年以上 12 年以下有期徒刑。
2.吸食喪屍菸彈的定義和刑責
- 吸食：單純施用（吸食）依托咪酯者，依法可處 5 年以下有期徒刑。
- 吸食後駕車：若吸食後駕車（毒駕），尿液測試超過法定閾值（50ng/mL）即觸犯公共危險罪，若因而致人於死，最高可處 10 年有期徒刑。
3.持有喪屍菸彈的定義和刑責
- 持有第1級毒品者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 30 萬元以下罰金。
- 純質淨重10g以上，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 100 萬元以下罰金。