喪屍煙彈算毒品嗎？律師：依托咪酯已是一級毒品，最重死刑

（二）喪屍菸彈特性

（二）喪屍菸彈特性

1.施用族群年輕

喪屍菸彈在校園中快速傳播，成為學生族群中的流行毒品。年輕人因好奇心及同儕壓力，容易受到誘惑而首次嘗試。電子煙的時尚外觀和口味選擇，更是吸引年輕族群的關鍵因素。

2.分裝門檻低

網路購物平台使得購買電子煙及空煙彈殼變得十分容易，任何人都可以在家中成為微型分裝廠。只要取得依托咪酯粉末，就能夠分裝成喪屍菸彈販售圖利。

這種簡易的製作方式，大幅降低了喪屍菸彈的取得門檻，加速了毒品在校園及年輕族群中的傳播速度。

3.過量會有致命風險

喪屍菸彈通常是依托咪酯與其他物質的混合狀態，使用者難以掌控實際用量。吸食者為追求快感，往往不自覺地過量使用，導致嚴重的健康風險，如呼吸抑制、心跳不整、癲癇發作等，嚴重時甚至有致命的危險。