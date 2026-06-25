K他命是三級毒品所以拉K沒刑責？刑事律師：那可不一定！

什麼是K他命（愷他命）？有什麼法律風險？
K他命的正式學名是氯胺酮（Ketamine），是一種「中樞神經傳導抑制劑」。你可以把它想像成一種讓大腦「暫時斷線」的化學物質。在正規醫療上，K他命被用於手術麻醉和止痛，近年更發現它有快速抗憂鬱的效果。但這是在醫師控制、精確劑量下的使用，和娛樂場合的濫用完全是兩回事。
在台灣，K他命有很多俗稱：k仔、K粉、Special K、K盤、愷他命。最常見的使用方式是鼻吸白色粉末，或是把K他命粉末混入菸草製成「K菸」。K菸因為售價相對便宜（每支幾十元），已大量流入各級校園，成為青少年毒品問題的一大隱患。
（一）濫用K他命的身體危害：比想像中更嚴重
很多人輕忽K他命的危害，但長期濫用會造成下列嚴重且往往不可逆的傷害：
- K他命膀胱症候群：正常人膀胱容量約400毫升，但長期使用者的膀胱可能纖維化至只剩50毫升以下，每天需要排尿30至50次，且每次排尿都伴隨劇烈疼痛和血尿。部分患者最終需要終身使用導尿管。
- 認知功能退化：記憶力下降、注意力渙散、學習能力減退，這些症狀會讓學生成績一落千丈，讓上班族失去工作能力。
- 精神異常：產生幻覺、妄想；急性過量可能引發「K洞」（一種瀕臨死亡的恐怖解離體驗），嚴重時全身抽搐、呼吸停止，直接危及生命。
（二）K他命的法律等級：第三級毒品的意義
根據《毒品危害防�制條例》，台灣依成癮性和社會危害性將毒品分為四級，K他命屬於第三級毒品。這個分類的法律意義是：
但這個「只是行政罰」的保護傘非常脆弱，接下來的章節會詳細說明哪些行為會讓你直接跨進刑事責任的範圍。
K他命刑責：從施用到販賣的法律後果
很多人聽到「第三級毒品只有罰款」就以為萬無一失，其實這句話只在非常有限的情況下成立。《毒品危害防制條例》針對K他命的管制，是依照行為類型和持有數量設計了一套階梯式的處罰制度。
【法規核心概念】三種關鍵行為
施用：把K他命攝入體內（吸入、注射、口服均算）
持有：K他命在你的支配控制範圍內，不管放口袋、包包還是車上都算
販賣：有償轉讓或以營利為目的，「幫朋友代購」只要有對價也可能被認定為販賣
（一）單純吸食K他命就沒有刑責嗎？
「吸K不用坐牢」這句話在技術上是正確的，但常被誤解成「完全沒事」。讓我們仔細拆解這個說法。
根據毒品危害防制條例第11條之1第2項，施用第三級毒品確實不會被判處有期徒刑，也不會留下刑事前科（良民證上不會有記錄）。但這不代表沒有後果：
- 罰鍰1萬至5萬元：最高5萬元對一般人來說是不小的負擔
- 強制毒品危害講習4-8小時：無故不到場，可能被連續裁罰
- 行政處分記錄留存：雖然不在良民證上，但特定職業（公務員、教師、保全等）的背景審查可能查到
- 拒不繳罰款或不出席講習：可被移送強制執行，嚴重者可能影響出境或財產
1.什麼情況有刑責？
單純施用K他命的無刑責保護，在以下任何一種情況下都會立即失效：
- 身上持有的K他命純質淨重達到或超過5公克
- 持有方式顯示有販賣意圖（例如分裝成多個小包）
- 在校園周邊、對未成年人提供K他命
- 屢次被查獲、拒絕配合毒品處遇程序
這些界線在現實生活中其實很模糊，很多人是在「只是自己要用」的情況下，因為多買了一些、或是用了分裝小包，就被認定為「意圖販賣而持有」，刑期直接從零跳到三年以上。
2.什麼是「純質淨重」？和總重有什麼差別？
是很多人最容易搞錯的地方。「純質淨重」指的是扣除其他摻雜物後，毒品有效成分的實際重量。舉個例子：警方查獲你身上有10公克的白色粉末，但經送鑑定後，K他命的有效成分只有3公克，那麼「純質淨重」就是3公克，屬於行政罰範圍；若純質達到5公克以上，才會進入刑事追訴。
由於一般人很難自行判斷粉末中的純度，因此「我以為數量不多」的說法在法庭上幫助有限。更安全的認知是：只要持有任何量的K他命，就已經冒著跨越刑事門檻的風險。
（二）哪些行為會讓你面臨刑事責任？
1. 持有數量超標：5公克是最重要的紅線
5公克大約是一個成年人的拇指指甲蓋大小的分量。很多人以為「多買一點比較方便」，卻不知道這個決定可能直接讓他們從「只是罰錢」變成「面臨2年有期��徒刑」。
法院在量刑時，還會參考下列因素：是否有分裝行為、是否攜帶磅秤或分裝袋、手機通訊紀錄是否有疑似販毒的內容。即使你真的只是「自己要用」，但若持有量大且有分裝，就可能被認定為「意圖販賣而持有」，刑責大幅提升。
2.意圖販賣：這個認定比你想的更嚴格
法院不只看實際的販賣行為，只要有「準備要賣」的跡象，就可能被認定為「意圖販賣而持有」（第5條第3項，3年至10年有期徒刑）。實務上法院會綜合考量：
- 分裝的包數、包量是否符合「個人施用習慣」
- 是否有磅秤、封口袋、多支手機等販毒工具
- 帳戶是否有不明現金往來
- 手機紀錄是否有疑似詢價或約定取貨的對話（即使用暗語）
3.特定場所和對象：校園和未成年人是重中之重
若在學校校園或周邊持有、施用K他命，或引誘、提供K他命給未滿18歲的人，刑責會大幅加重至二分之一。在KTV包廂中與未成年人一同施用，即使你沒有主動「提供」，也可能被認定為引誘他人施用（第7條，6個月至5年有期徒刑）。
（三）三級毒品處罰完整對照表
|行為類型
|數量或情節
|法律後果
|性質
|單純施用
|任何數量
|罰鍰1-5萬元 + 毒品危害講習4-8小時（第11條之1第2項）
|行政罰
|持有
|純質淨重5公克以下
|罰鍰1-5萬元 + 毒品危害講習4-8小時（第11條之1第2項）
|行政罰
|持有
|純質淨重5公克以上
|2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金（第11條第5項）
|刑事犯罪
|意圖販賣而持有
|任何數量
|3年以上10年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金（第5條第3項�）
|刑事犯罪
|製造、運輸、販賣
|任何數量
|7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金（第4條第3項）
|刑事犯罪（重刑）
|引誘他人施用毒品
|任何數量
|處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣七十萬元以下罰金（第7條）
|刑事犯罪
⚠️ 2026法規更新說明：部分舊版文章引用「持有超過20公克才入刑」的說法，係依據2019年修法前的舊版條文。依現行《毒品危害防制條例》第11條第5項，持有純質淨重達5公克即構成刑事犯罪，請以最新版本為準。
（四）未成年使用K他命的情況
K菸因為價格低廉，已大量滲透台灣各級校園，使得未成年人涉及K他命的案件大幅增加。當未成年人被查獲時，法律處理方式和成年人有根本性的差異。
1.少年事件：保護教育優先，不是懲罰
根據《少年事件處理法》，未滿18歲的少年涉案，由少年法院（庭）依照「保護、教育為主，處罰為輔」的精神處理，不走一般刑事程序。可能的處分從輕到重依序為：訓誡並責付父母、保護管束（定期由保護官輔導追蹤）、安置輔導機構、感化教育（6個月至3年）。審理不公開進行，媒體不得報導真實姓名。
2.家長的責任與正確應對方式
父母不會因子女吸毒被直接刑事追訴，但法院可能要求父母參加親職教育課程。若子女在吸毒影響下造成他人損害（如交通事故），父母可能負連帶民事賠償責任。
|比較項目
|未成年人（少年事件）
|成年人（刑事案件）
|處理機關
|少年法院
|地方檢察署、刑事法院
|處理原則
|保護、教育為主
|應報、處罰為主
|可能結果
|訓誡、保護管束、輔導課程、感化教育
|罰鍰、觀察勒戒、有期徒刑
|審理方式
|不公開審理，保護隱私
|原則公開審理
|紀錄影響
|保護性處分紀錄，對升學影響小
|行政或刑事紀錄，影響較大
發現子女吸食K他命時，最重要的原則是不要採取暴力，不要選擇隱瞞。建議保持冷靜、主動聯繫學校輔導老師或社工單位、帶孩子進行醫療評估，並配合少年法院的調查和輔導計畫。
拉K被抓後的流程
了解查獲程序，有助於在面對執法時知道自己的權利和義務。
（一）警方查獲的第一時間
警方在路檢、臨檢或執法行動中如有合理懷疑，可要求進行尿液採樣——這是判定是否施用毒品的主要證據。採樣程序需在見證人面前進行，樣本送鑑定後通常數日至數週內出結果。 製作筆錄時，你享有保持沉默權和請求律師陪同的權利。在不確定法律後果前，不必急著解釋過多。
（二）行政裁罰程序（純施用或持有5公克以下）
尿液檢驗結果呈陽性，且持有量在5公克以下，衛生或警察機關會裁處罰鍰1萬至5萬元，並通知參加毒品危害講習4至8小時。無正當理由拒不參加，可能被連續罰鍰。若拒不繳罰款，可移送強制執行。
（三）刑事偵查程序（持有5公克以上或涉及販賣）
若查獲量達到刑事標準，案件移送地方檢察署。檢察官�偵查後決定是否起訴，案件進入地方法院審理。此時你應立即委任律師協助答辯，因為持有量、是否意圖販賣等認定，都會影響最終刑度。
K他命判決
（一）意圖販賣而持有K他命
臺灣高等法院113年度上訴字第6898號刑事判決
被告於民國113年4月20日晚間，在新竹市舞廳內，將愷他命20包及含有4-甲基甲基卡西酮成分之毒品咖啡包4包交給農姓男子，並指示其將毒品送至客人桌次。經警方搜索，於農姓男子身上扣得相關毒品，並查獲被告與農姓男子之LINE對話紀錄，顯示雙方討論毒品數量與交付事宜。
（二）用暗號交易毒品
最高法院107年度台上字第2558號刑事判決
被告於103年10月14日晚間，在新北市三重區中正北路附近，與林姓男子以「燕窩」為代號交易約7.8公克的愷他命，並收取3,000元。嗣警方對被告的行動電話實施通訊監察，於104年6月23日拘提被告，並扣得其行動電話及SIM卡。
- 法院判決被告販賣第三級毒品，處有期徒刑5年6個月。扣案之行動電話沒收；未扣案之販賣第三級毒品所得新臺幣3,000元沒收，。