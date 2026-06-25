K他命是三級毒品所以拉K沒刑責？刑事律師：那可不一定！

K他命刑責：從施用到販賣的法律後果

很多人聽到「第三級毒品只有罰款」就以為萬無一失，其實這句話只在非常有限的情況下成立。《毒品危害防制條例》針對K他命的管制，是依照行為類型和持有數量設計了一套階梯式的處罰制度。

【法規核心概念】三種關鍵行為 施用：把K他命攝入體內（吸入、注射、口服均算） 持有：K他命在你的支配控制範圍內，不管放口袋、包包還是車上都算 販賣：有償轉讓或以營利為目的，「幫朋友代購」只要有對價也可能被認定為販賣

（一）單純吸食K他命就沒有刑責嗎？

「吸K不用坐牢」這句話在技術上是正確的，但常被誤解成「完全沒事」。讓我們仔細拆解這個說法。

根據毒品危害防制條例第11條之1第2項，施用第三級毒品確實不會被判處有期徒刑，也不會留下刑事前科（良民證上不會有記錄）。但這不代表沒有後果：

1.什麼情況有刑責？

單純施用K他命的無刑責保護，在以下任何一種情況下都會立即失效：

身上持有的K他命純質淨重達到或超過5公克

持有方式顯示有販賣意圖（例如分裝成多個小包）

在校園周邊、對未成年人提供K他命

屢次被查獲、拒絕配合毒品處遇程序

這些界線在現實生活中其實很模糊，很多人是在「只是自己要用」的情況下，因為多買了一些、或是用了分裝小包，就被認定為「意圖販賣而持有」，刑期直接從零跳到三年以上。

2.什麼是「純質淨重」？和總重有什麼差別？

是很多人最容易搞錯的地方。「純質淨重」指的是扣除其他摻雜物後，毒品有效成分的實際重量。舉個例子：警方查獲你身上有10公克的白色粉末，但經送鑑定後，K他命的有效成分只有3公克，那麼「純質淨重」就是3公克，屬於行政罰範圍；若純質達到5公克以上，才會進入刑事追訴。

由於一般人很難自行判斷粉末中的純度，因此「我以為數量不多」的說法在法庭上幫助有限。更安全的認知是：只要持有任何量的K他命，就已經冒著跨越刑事門檻的風險。

（二）哪些行為會讓你面臨刑事責任？

1. 持有數量超標：5公克是最重要的紅線

5公克大約是一個成年人的拇指指甲蓋大小的分量。很多人以為「多買一點比較方便」，卻不知道這個決定可能直接讓他們從「只是罰錢」變成「面臨2年有期��徒刑」。

法院在量刑時，還會參考下列因素：是否有分裝行為、是否攜帶磅秤或分裝袋、手機通訊紀錄是否有疑似販毒的內容。即使你真的只是「自己要用」，但若持有量大且有分裝，就可能被認定為「意圖販賣而持有」，刑責大幅提升。

2.意圖販賣：這個認定比你想的更嚴格

法院不只看實際的販賣行為，只要有「準備要賣」的跡象，就可能被認定為「意圖販賣而持有」（第5條第3項，3年至10年有期徒刑）。實務上法院會綜合考量：

分裝的包數、包量是否符合「個人施用習慣」

是否有磅秤、封口袋、多支手機等販毒工具

帳戶是否有不明現金往來

手機紀錄是否有疑似詢價或約定取貨的對話（即使用暗語）

3.特定場所和對象：校園和未成年人是重中之重

若在學校校園或周邊持有、施用K他命，或引誘、提供K他命給未滿18歲的人，刑責會大幅加重至二分之一。在KTV包廂中與未成年人一同施用，即使你沒有主動「提供」，也可能被認定為引誘他人施用（第7條，6個月至5年有期徒刑）。

（三）三級毒品處罰完整對照表

行為類型 數量或情節 法律後果 性質 單純施用 任何數量 罰鍰1-5萬元 + 毒品危害講習4-8小時（第11條之1第2項） 行政罰 持有 純質淨重5公克以下 罰鍰1-5萬元 + 毒品危害講習4-8小時（第11條之1第2項） 行政罰 持有 純質淨重5公克以上 2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金（第11條第5項） 刑事犯罪 意圖販賣而持有 任何數量 3年以上10年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金（第5條第3項�） 刑事犯罪 製造、運輸、販賣 任何數量 7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金（第4條第3項） 刑事犯罪（重刑） 引誘他人施用毒品 任何數量 處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣七十萬元以下罰金（第7條） 刑事犯罪

⚠️ 2026法規更新說明：部分舊版文章引用「持有超過20公克才入刑」的說法，係依據2019年修法前的舊版條文。依現行《毒品危害防制條例》第11條第5項，持有純質淨重達5公克即構成刑事犯罪，請以最新版本為準。

（四）未成年使用K他命的情況

K菸因為價格低廉，已大量滲透台灣各級校園，使得未成年人涉及K他命的案件大幅增加。當未成年人被查獲時，法律處理方式和成年人有根本性的差異。

1.少年事件：保護教育優先，不是懲罰

根據《少年事件處理法》，未滿18歲的少年涉案，由少年法院（庭）依照「保護、教育為主，處罰為輔」的精神處理，不走一般刑事程序。可能的處分從輕到重依序為：訓誡並責付父母、保護管束（定期由保護官輔導追蹤）、安置輔導機構、感化教育（6個月至3年）。審理不公開進行，媒體不得報導真實姓名。

2.家長的責任與正確應對方式

父母不會因子女吸毒被直接刑事追訴，但法院可能要求父母參加親職教育課程。若子女在吸毒影響下造成他人損害（如交通事故），父母可能負連帶民事賠償責任。

比較項目 未成年人（少年事件） 成年人（刑事案件） 處理機關 少年法院 地方檢察署、刑事法院 處理原則 保護、教育為主 應報、處罰為主 可能結果 訓誡、保護管束、輔導課程、感化教育 罰鍰、觀察勒戒、有期徒刑 審理方式 不公開審理，保護隱私 原則公開審理 紀錄影響 保護性處分紀錄，對升學影響小 行政或刑事紀錄，影響較大

發現子女吸食K他命時，最重要的原則是不要採取暴力，不要選擇隱瞞。建議保持冷靜、主動聯繫學校輔導老師或社工單位、帶孩子進行醫療評估，並配合少年法院的調查和輔導計畫。