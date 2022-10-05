強制執行聲請有什麼條件？律師：透過法院把錢討回來！

（三）強制執行期限多長？聲請強制執行要多久？

（三）強制執行期限多長？聲請強制執行要多久？

不同債務類型所能聲請的強制執行時間都不太一樣，時效分為2年、5年、15年。在聲請強制執行時，即使時效過了，對方若沒提抗辯，法院依然可以審判，以下律師編列了幾個常見的時效類型讓大家參考。

請求權 類型 時效 借款契約、買賣契約、卡債 契約請求權 15年 利息、紅利、租金、贍養費、退職金 定期給付的債權 5年 旅館住宿費、餐飲費、貨運費、租車費、客戶拖欠的商品貨款或電信費（註1） 日常消費 / 商品代價 2年 醫師看診費、律師委任費、會計師之報酬或工程款 對專業人士的消費 / 承攬報酬 2年

其中，電信業者購機專案補貼（賠）款，法院見解似不一致，有法院認為實質上是電信業者販售商品之代價，適用2年短期時效（註2）；但也有法官認為性質上應屬「賠償總額預定性之違約金」，不符民法第127條第8��款的立法意旨或定義，故時效應為15年（註3）。

這邊要特別注意的是「聲請強制執行這項舉動」也包含在強制執行時效內唷！但是如果有打官司，在判決確定後，這筆債務的時效就可以重新計算。如果是未滿5年債務時效，官司勝訴後一律延5年，但本票裁定、104年7月3日（含）後才確定的支付命令，因為並非民法第137條第3項的「其他與確定判決有同一效力之執行名義」，因此在裁定確定後，依舊無法延長（註4）。

以下律師舉了2個例子方便大家理解。

H先生欠C小姐錢不還（借款契約），C小姐必須要在15年內取得執行名義及強制執行。否則超過15年，就算H先生欠C小姐錢是事實，一經H先生當庭提出時效抗辯，C小姐即會敗訴。

B先生在第13年時提告Ａ小姐欠錢不還勝訴，那時效會在案件勝訴確定這一刻重算15年，也就是債權人只要在新的15年內聲請強制執行都有效。

經歷了漫長的聲請強制執行作業後，要等多久法院才會開始辦理呢？在獲得執行名義、填寫並提交強制執行聲請狀後，針對聲請強制執行，法院大約要花15天左右，才會開始執行唷！

律師特別提醒大家，在法律上使用的是「聲請」而不是「申請」！

註1：臺灣臺北地方法院112年度簡上字第247號民事判決（二審判決，由三位法官合議裁判）、臺灣新竹地方法院113年度竹小字第638號民事判決、臺灣基隆地方法院113年度基小字第1231號民事判決。

註2：臺灣桃園地方法院111年度小上字第149號民事判決、臺灣臺北地方法院 112 年度簡上字第 247 號民事判決、臺灣士林地方法院113 年度小上字第6號民事判決（都是二審判決，由三位法官合議裁判�）。

註 3：臺灣苗栗地方法院113年度苗小字第669號民事判決。