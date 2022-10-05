強制執行聲請有什麼條件？律師：透過法院把錢討回來！

強制執行有什麼效力？是由法院強制執行嗎？
明明官司打贏了，卻還在傻傻地等待錢錢回到自己身邊。借了錢卻一直等不到債務人還錢嗎？大家都說，借錢時就要抱持著拿不回來的心態，難道欠款只能石沉大海了嗎？那可不一定！律師告訴您如何透過強制執行，主動出擊把屬於自己的討回來！
（一）強制執行法是什麼？
（一）強制執行法是什麼？
在深入了解本篇主題強制執行前，讓我們先來看看強制執行法是什麼：
強制執行法第1條第2項規定，強制執行應依公平合理之原則，兼顧債權人、債務人及其他利害關係人權益，以適當之方法為之，不得逾達成執行目的之必要限度。
「強制執行」就是當債務人（借錢的人）不還錢時，債權人（借出錢的人）透過法院強制執行的力量，來強迫債務人（借錢的人）還款的程序。
（二）法院強制執行怎麼聲請？聲請了還能撤銷嗎?
（二）法院強制執行怎麼聲請？聲請了還能撤銷嗎?
那強制執行該如何聲請呢？如果提出聲請後，債務人已還清債務的話，可以撤銷強制執行嗎？以下律師為您介紹有關聲請、撤銷強制執行的相關資訊！
1.聲請強制執行
聲請強制執行應以書面載明請求聲請人（即債權人）、債務人、執行內容、名義、標的，並提出執行名義證明文件，向執行標的所在地（如不動產位置），或應為執行行為地（如房屋修繕）的法院提出聲請。
2.撤銷強制執行
若債務人於債權人聲請強制執行後將債務清償完畢、和解，債權人就可以向法院提出撤回強制執行的聲請，並啟封及塗銷債務人的查封登記。
強制執行流程是什麼？對方名下沒有財產還能強制執行嗎？
那強制執行流程是什麼呢？強制執行程序分為幾步驟？事前應該做什麼呢？需要請律師嗎？直接讓律師一步一步告訴您！
（一）強制執行聲請流程3步驟
（一）強制執行聲請流程3步驟
Step1.取得可以強制執行的依據：「執行名義」
以下律師編列了5種取得強制執行的名義，讓大家參考。
- 確定案件無法再上訴的勝訴「判決書」及「確定證明書」
- 針對暫時凍結債務人金錢、房地產等的「假扣押、假處分」、查封債務人財產的「假執行」之裁定
- 依據民事訴訟法如車禍、債務等，而成立的「和解書」或經法院核定的「調解書」
- 依公證法規定，可作為強制執行的「公證書」
- 經法院核發的「本票裁定」
- 經法院核發的「支付命令」
Step2.向法院主動聲請
撰寫「強制執行聲請狀」並向執行標的所在地或應為執行行為地的法院提出聲請。如債務人公司、存款的銀行郵局、不動產所在地的法院。若不知債務人財產在何處，應向債務人的住居所地法院聲請。
Step3.主動查報債務人財產
由債權人主動請法院代理向稅捐機關查詢「債務人年度綜合所得稅、各類所得資料清單」，查詢費用為每筆新台幣250元。
律師可以幫助分析案情、蒐集對當事人有利的證據以及提供有效策略。因此，聲請強制執行時，若聘請律師，可以讓案情更加迅速、順利進行！
看完了以上3步驟，在腦中是否已經有個強制執行流程圖了呢？了解完強制執行流程，一起進一步來了解聲請強制執行時，必須填寫的強制執行聲請狀吧！
（二）強制執行聲請狀怎麼寫？
（二）強制執行聲請狀怎麼寫？
「強制執行聲請狀」在司法院官網就能很輕鬆的下載到，但是內容應該如何填寫呢？哪些是必寫的內容呢？以下律師整理了幾點應該要明確寫出來的重點，請大家多注意！
1.欲聲請強制執行的內容
債務人（或相對人）對��債權人應該要負責的義務，也就是債權人要對債務人聲請強制執行的內容。如償還的款項、起始日期與本金利息的計算等。
2.執行名義
寫明強制執行的名義，如地方法院之民事確定判決、調解書、支付命令等。依強制執行法規定的執行名義。
3.執行標的及方法
寫明執行標的，如債務人的房屋或土地所在地，公司之薪資或銀行存款，或依判決、公證書等所示等。
（三）強制執行期限多長？聲請強制執行要多久？
（三）強制執行期限多長？聲請強制執行要多久？
不同債務類型所能聲請的強制執行時間都不太一樣，時效分為2年、5年、15年。在聲請強制執行時，即使時效過了，對方若沒提抗辯，法院依然可以審判，以下律師編列了幾個常見的時效類型讓大家參考。
|請求權
|類型
|時效
|借款契約、買賣契約、卡債
|契約請求權
|15年
|利息、紅利、租金、贍養費、退職金
|定期給付的債權
|5年
|旅館住宿費、餐飲費、貨運費、租車費、客戶拖欠的商品貨款或電信費（註1）
|日常消費 / 商品代價
|2年
|醫師看診費、律師委任費、會計師之報酬或工程款
|對專業人士的消費 / 承攬報酬
|2年
其中，電信業者購機專案補貼（賠）款，法院見解似不一致，有法院認為實質上是電信業者販售商品之代價，適用2年短期時效（註2）；但也有法官認為性質上應屬「賠償總額預定性之違約金」，不符民法第127條第8��款的立法意旨或定義，故時效應為15年（註3）。
這邊要特別注意的是「聲請強制執行這項舉動」也包含在強制執行時效內唷！但是如果有打官司，在判決確定後，這筆債務的時效就可以重新計算。如果是未滿5年債務時效，官司勝訴後一律延5年，但本票裁定、104年7月3日（含）後才確定的支付命令，因為並非民法第137條第3項的「其他與確定判決有同一效力之執行名義」，因此在裁定確定後，依舊無法延長（註4）。
以下律師舉了2個例子方便大家理解。
H先生欠C小姐錢不還（借款契約），C小姐必須要在15年內取得執行名義及強制執行。否則超過15年，就算H先生欠C小姐錢是事實，一經H先生當庭提出時效抗辯，C小姐即會敗訴。
B先生在第13年時提告Ａ小姐欠錢不還勝訴，那時效會在案件勝訴確定這一刻重算15年，也就是債權人只要在新的15年內聲請強制執行都有效。
經歷了漫長的聲請強制執行作業後，要等多久法院才會開始辦理呢？在獲得執行名義、填寫並提交強制執行聲請狀後，針對聲請強制執行，法院大約要花15天左右，才會開始執行唷！
律師特別提醒大家，在法律上使用的是「聲請」而不是「申請」！
註1：臺灣臺北地方法院112年度簡上字第247號民事判決（二審判決，由三位法官合議裁判）、臺灣新竹地方法院113年度竹小字第638號民事判決、臺灣基隆地方法院113年度基小字第1231號民事判決。
註2：臺灣桃園地方法院111年度小上字第149號民事判決、臺灣臺北地方法院 112 年度簡上字第 247 號民事判決、臺灣士林地方法院113 年度小上字第6號民事判決（都是二審判決，由三位法官合議裁判�）。
註 3：臺灣苗栗地方法院113年度苗小字第669號民事判決。
註 4：臺灣高等法院113年度重上字第328號民事判決、最高法院83年度台上字第2675號民事判決；現行民事訴訟法第521條第1項後段「……支付命令得為執行名義」（舊法為：「支付命令與確定判決生同一之效力」）。
（四）強制執行時發現對方沒財產怎麼辦？
（四）強制執行時發現對方沒財產怎麼辦？
當債權人查詢後發現，債務人名下並沒有任何可以強制執行的財產，或不夠償還所欠的債務。此時，債權人可以向執行法院聲請換發「債權憑證」。等債務人未來有錢時，可以此憑證強制執行，拿回借出去的錢。
債權憑證可以中斷債權時效，讓債權人等債務人有財產時再強制執行。
此時要特別注意每張債權憑證的更換時間不太一樣，會根據支付命令、本票裁定或其他執行名義而有差異。下方律師整理了針對不同內容的債權憑證時效計算：
1.債權憑證時效計算
- 以支票聲請支付命令，債權憑證時效為1年。
- 以本票聲請本票裁定，債權憑證時效為3年。
- 其他執行名義的時效同執行名義種類、債權請求權的時效（如上表）。
（五）法院可以強制執行債務人的保單、保險金嗎？
（五）法院可以強制執行債務人的保單、保險金嗎？
相信有在用網銀的大家，會發現保單價值也被列為個人資產的一部分，那麼問題就來了，債務人的保單可以被強制執行嗎？
最高法院在2022年12月9日對於人壽保單是否可以成為債務財產並進行法院強制執行的問題，作出了裁決（最高法院108年度台抗大字第897號），顯示著法院對於此類案件的處理方式出現了轉變。
此裁決明確指出，債權人可以對債務人的人壽保單聲請強制執行，法院有權在必要時，發扣押命令給保險公司，禁止債務人處分該債權，若債務人不自行終止契約以清償，在條件符合的情況下，法院可核發執行命令「代為終止契約」，命保險公司將解約金交付法院分配給債權人。
這一個最高法院的裁定對於債務人、債權人以及保險公司都有重要的影響：
-
保單屬性
此裁決確認了保單是要保人的財產，而不是保險公司的財產，要保人享有終止保單並要求保險公司償付解約金的權利。
-
強制執行的可行性
法院確認保單價值準備金屬於要保人財產權的範疇，因此保單可成為強制執行的標的。這表示在必要時，債權人可以請求法院介入，強制終止保險契約以償還債務。
-
執行的公平合理原則
儘管保單可被強制執行，法院在作出決定時仍會考慮公平合理原則，並給予債權人、債務人及其他利害關係人表述意見的機會（法院會要求債權人和債務人進行調解、協商，整個流程大約要半年以上）。
-
執行範圍的限制
可以被強制執行的保單限於債務人為要保人的，且具有解約金的壽險與投資型保單，若是醫療險、癌症險、失能險、意外險等保險則通常都不行。
（六）如何避免債務人脫產、偷偷轉移財產？
（六）如何避免債務人脫產、偷偷轉移財產？
為了避免債務人惡意脫產，債權人可以在提起訴訟程序前，先向法院聲請「假扣押、假處分」，那這兩個「假」是什麼意思呢？其實就是平時大家口中「暫時」的意思。
以下就讓律師針對「假扣押、假處分」差別，來為您進行更明確的解說！
1.假扣押
如果是針對請求金錢給付的權利所為的保全程序，為了避免債務人偷偷的把錢匯給認識的人，債權人可以先透過聲請「假扣押」，暫時凍結債務人的金錢，如黃金、珠寶、股票等。讓債務人不得將金錢財產隨意轉移至他人名下。
2.假處分
如果是針對請求金錢給付以外的權利所為的保全程序，暫時扣押債務人的物品，如土地、房子、車子等。讓債務人不得將不動產的所有權隨意轉移至他人名下，但前提是聲請人必須跟該筆財產有法律或契約上的關係！
簡單來說，債務人欠債權人500萬債務。債權人為了避免債務人轉移財產，可以在提起訴訟程序前，先向法院聲請「假扣押」暫時凍結住債務人的金錢財產。
當債權人聲請了強制執行後，債務人進行了「脫產」動作的話，則有可能會因此觸犯刑法第356條損害債權罪。此時，債權人是可以用刑法損害債權罪對債務人提起刑事訴訟唷！
（七）可以提出強制執行異議嗎？強制執行聲明��異議期限有多長？
（七）可以提出強制執行異議嗎？強制執行聲明異議期限有多長？
債權人可以向債務人提出強制執行，以維護自己的權益。那債務人覺得強制執行程序有問題，或是覺得債權人找錯人時，可以向法院提出強制執行異議嗎？答案是可以提出強制執行異議，就讓律師來為您更深入說明吧！
強制執行法第12條第1項規定，當事人或利害關係人，對於執行法院強制執行之命令，或對於執行法官、書記官、執達員實施強制執行之方法，強制執行時應遵守之程序，或其他侵害利益之情事，得於強制執行程序終結前，為聲請或聲明異議。但強制執行不因而停止。
債務人在強制執行程序中，對於執行法院強制執行的命令、方法、程序等有異議時。可以依照強制執行法第12條的規定，在執行程序終結前，向執行事件承辦人聲明異議。以下律師提供了一個現實生活中的例子，讓大家參考。
Ａ小姐平時要照顧父母、繳房租，一人扛起全家生計，強制執行的扣薪造成生活困難喘不過氣了，此時Ａ小姐可以透過填寫遭法院扣薪的民事聲明異議狀，向法院聲明異議。
若是因強制執行而造成生活困難時，其實不是完全沒有辦法解決。可以向法院提出聲明異議，來保住薪水。以下律師將教您如何填寫強制執行扣薪聲明異議狀。
（八）強制執行扣薪聲明異議狀怎麼寫？
（八）強制執行扣薪聲明異議狀怎麼寫？
若被扣押的金額過高，會導致生活陷於困難時，可檢附自�己及受扶養親屬的戶籍謄本、所得財產清單、各項支出文件（如房租、水電費）等，向法院聲明異議，主張已超過每人每月最低生活費1.2倍之數額，請求法院酌留必要的生活費用及扶養家人的費用。
支付命令強制執行差在哪裡？有時間限制嗎？
（一）支付命令和強制執行的差別
（一）支付命令和強制執行的差別
先有支付命令，才有強制執行。支付命令是一種執行憑證，而強制執行是一種行動。
當債務人不還錢時，支付命令是當債權人透過法院公權力介入，讓債務人還錢的第一步。先有了支付命令的執行依據之後，才得以進行聲請強制執行。
（二）支付命令強制執行時間與流程
（二）支付命令強制執行時間與流程
支付命令強制執行時效為何呢？收到支付命令可以提出異議嗎？以下由律師為您講解支付命令強制執行相關流程。
1.債權人向法院聲請支付命令
債權人向債務人討不到債務時，債權人得以向法院遞送聲請「支付命令」的書狀，請法院對債務人核發支付命令。
2.債務人收到支付命令、是否提出異議
當債務人收到支付命令，並且對其有疑慮、異議時，應在收到支付命令後包含例假日的20天內聲明異議（期限最後一天遇到假日或休息日將順延），且不必附任何理由，使支付命令失效。反之，若在20天內沒有提�出異議的話，則支付命令生效，債權人可以聲請強制執行。
3.債權人聲請強制執行
債權人撰寫「強制執行聲請狀」並向執行標的所在地或應為執行行為地的法院提出「強制執行」聲請。
向法院聲請強制執行需要花錢嗎？要花多少錢呢？明明是債務人害我要做這麼多事，我還要出力又出錢嗎？！別擔心！律師馬上為您來解答。
強制執行費用是多少？強制執行費用由誰付？
（一）強制執行要多少錢？
（一）強制執行要多少錢？
強制執行費用查詢怎麼查？有明確金額嗎？依據強制執行法第28-2條，聲請強制執行收費標準如下：
- 金額未滿5,000元，免收執行費
- 金額5,000元以上，需要收千分之8的費用（假如Ｈ先生要還Ｃ小姐10萬，Ｃ小姐向法院聲請強制執行時要繳交800元）
- 強制執行「非財產案件」，收取3,000元
（二）強制執行費用由誰付？
（二）強制執行費用由誰付？
根據強制執行法第28條，強制執行之費用，以必要部分為限，由債務人負擔，並應與強制執行之債權同時收取。
強制執行時債權人可以一併向債務人討回過程中繳納的費用，包含規費以及訴訟費。此處律師特別提醒，法院是可以命債權人預先繳納強制執行費用的唷！
我有被強制執行嗎？可以去哪裡做強制執行查詢？
（一）如何查自己有沒有被強制執行？
（一）如何查自己有沒有被強制執行？
擔心自己被強制執行了，卻不知道嗎？有什麼地方可以法院強制執行查詢的嗎？其實法院著手進行強制執行時，會寄發通知書給債務人。如果居住地與戶籍地不同，是很有可能沒收到通知信的。
若是擔心自己可能有這種情況，以下律師提供三種查詢方法供大家參考：
- 至銀行或ATM提領存款帳戶餘額，帳戶內若是有餘額卻無法交易時，就可能是遭到凍結
- 由本人攜帶證件，親自到「處理這件訴訟案」的法院民事執行處查詢
- 請有放置財產的銀行協助查詢
以上就是有關強制執行的法律知識！如果有任何相關疑問，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕，讓我們為您提供法律的相關建議唷！