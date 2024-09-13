喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
什麼是債權憑證？

債權憑證時效有多長？過期了會怎樣？律師教你保障自己權益

欠錢不還雷皓明律師發佈 2024-09-13更新 2025-01-09
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

債權憑證是在債務人沒錢時不可缺少的重要法律文件，本文中律師將分享如何取得債權憑證、債權憑證的有效期限要怎麼計算？如果需要換發債權憑證又該如何聲請，並回答最常見的債務憑證疑問！

債權憑證是什麼？要怎麼取得債權憑證？

（一）什麼是債權憑證？

「債權憑證」正如其名，是證明債務存在的文件，當債權人在聲請支付命令本票裁定後獲得確定證明書作為執行依據時，可以進行強制執行以追回款項。然而，如果在調查後發現債務人無力一次性清償所有債務，那麼「尚未償還的金額」將需要債權人持法院發出的債權憑證來主張後續的追討。

所以，債權憑證的作用是保障債權人擁有「要錢權利」，一旦發現債務人有財產，債權人便可以再次聲請強制執行。

（二）怎麼聲請債權憑證？

根據強制執行法第27條的規定，如果債務人無財產或其財產不足以清償全部債務，法院應當發給債權憑證。因此，「債權憑證」的取得並不需要債權人額外聲請，而是當債權人取得執行名義（如本票裁定、支付命令或勝訴判決）並支付了執行費用後，可以請求法院對債務人的財產進行強制執行。如

果在執行過程中發現債務人財務困難或資不抵債，法院就會結案並給一份「債權憑證」。債權人則可以持此憑證，在未來債務人經濟狀況改善時，再次進行強制執行。

債權憑證有效期間有多長？多久要換發？過期了怎麼辦？

債權憑證時效

（一）債權憑證需多久更換一次？

債權憑證的更換週期因種類而異，「債權憑證時效計算」會根據是支付命令、本票裁定或其他執行名義而有差異：

  • 以支票聲請支付命令的債權憑證時效為1年，因此每1年需更換1次債權憑證。
  • 本票聲請的本票裁定債權憑證時效則為3年，故每3年更換一次債權憑證。
  • 其他執行名義的時效需要視執行名義種類、債權請求權時效而定。

（二）債權憑證換發流程和應備資料

換發債權憑證所需的文件

  • 聲請核發債權憑證狀（也就是聲請狀）
  • 債權憑證
  • 債權憑證附件

債權憑證換發流程

  • 債權人需準備上述文件，向「原發債權憑證」的地方法院提出聲請進行換發。
  • 債權人可選擇親自前往法院遞交，或透過掛號郵寄的方式提交。
  • 一般需等待約3至5天，債權憑證換發便會完成；債權憑證本身不會改變，但書記官會在憑證上加蓋印章以示延期。

（三）換發債權憑證要錢嗎？

如果債權人初次執行時已經支付了所有費用，則在聲請債權憑證換發時，無需再支付額外費用，只需準備好相關文件即可。

（四）債權憑證過期沒換發會怎麼樣？

債權人務必記得要在規定的期限內辦理債權憑證的換發，如果忘記換發，債務人可以用「債權憑證過期」為由進行抗告，甚至拒絕償還

債權憑證相關常見疑問

（一）可以將債權轉給別人嗎？

根據民法第294條的規定，債權人原則上可以將債權轉讓給第三人。但是，如果有以下3種情況，則債權不得轉讓：

  • 債權的性質不可以轉讓給第三人。
  • 與當事人的特別約定禁止轉讓。
  • 債權禁止扣押的人。

債權轉讓的注意事項

  • 必須通知債務人
    依照民法第297條的要求，債權轉讓必須被債務人知悉，否則在債務人方面將無效力。這並不是說需要債務人的同意，但通知是必要的程序，通常透過存證信函進行。

  • 準備完整的文件
    根據民法第296條，債權轉讓時，必須提供債權的全部相關資訊，這包括債權憑證、債權讓與契約書等能證明債權存在的文件。

（二）債權憑證可以繼承嗎？

當債權人不幸過世後，根據《強制執行法》第4條之2的規定，債權人的繼承人可以直接持原執行法院所發出的債權憑證向該法院聲請繼續進行強制執行，無需先向法院進行繼承登記。

在提出聲請時，繼承人需提交債權人的死亡證明、除戶戶籍謄本及全戶戶籍芐本等文件，以便證明其為合法的繼承人。

這樣的規定使得繼承人能夠更順利地接續前債權人的法律行動，保護他們繼承的財產權利，並免去了繼承登記的繁瑣程序，從而快速且有效地繼續追索債權。 這不僅為繼承人提供了便利，也維護了債權的連續性，確保法律行動不會因債權人的過世而中斷。

以上就是有關債權憑證的相關資訊，如果對於債權憑證問題還有疑慮，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕！

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

欠錢不還2026-10-21

債務整合是怎麼運作的？律師說明欠多少錢才可以做債務整合

閱讀全文
欠錢不還2026-09-23

破產後還要還錢嗎？要怎麼聲請破產？律師：先了解破產後果

閱讀全文
欠錢不還2026-08-19

連帶保證人有什麼責任？常見問題債權律師幫您一次搞懂！

閱讀全文
欠錢不還2026-08-12

利率幾%會構成重利罪？律師：刑法重利罪跟你想的不同！

閱讀全文
欠錢不還2026-08-05

本票裁定有哪些步驟？3 分鐘看懂聲請裁定流程與費用！

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

欠錢不還2026-10-21

債務整合是怎麼運作的？律師說明欠多少錢才可以做債務整合

債務整合是什麼？進行債務整合需要符合哪些條件？申請這項服務的流程有哪些步驟？債務整合完成後，對未來的貸款申請有什麼影響？申請債務整合要多少錢？專業律師將為你釋疑各類債務整合的常見問題，並深入剖析其優缺點。

閱讀全文
欠錢不還2026-09-23

破產後還要還錢嗎？要怎麼聲請破產？律師：先了解破產後果

根據破產法，當債務人的資產不足以清償所有負債時，可以透過法院的破產程序，將資產公平地分配給債權人，剩餘債務則可獲得免除。但聲請破產有什麼條件？破產後有什麼法律效果？本文中律師將詳盡解說個人破產及公司破產的法律規定！

閱讀全文
欠錢不還2026-08-19

連帶保證人有什麼責任？常見問題債權律師幫您一次搞懂！

連帶保證人是什麼？一般保證人和連帶保證人的區別是什麼？如何主張連帶保證人不成立？連帶保證人時效問題怎麼算？哪裡有連帶保證人範本可以下載？本文中資深債務律師將一次解說以上法律問題！

閱讀全文
欠錢不還2026-08-12

利率幾%會構成重利罪？律師：刑法重利罪跟你想的不同！

重利罪，是指以提供貸款為由，向借款人收取過高的利息。在許多法律體系中，重利罪是為了保護消費者免受不公平和剝削性的貸款條件的侵害而設立。本文中資深刑事律師將分享刑法重利罪構成要件以及其刑責等法律知識！

閱讀全文
欠錢不還2026-08-05

本票裁定有哪些步驟？3 分鐘看懂聲請裁定流程與費用！

本票裁定是什麼？做本票裁定要多少錢？本票裁定可以抗告嗎？本文中專業債務律師將介紹本票是什麼、本票裁定流程以及本票裁定後續該做什麼才能把錢拿回來，還會告訴你「錢還了沒拿回本票」的解決方法，讓你學會保護自身權益。

閱讀全文
欠錢不還2026-07-29

支付命令是什麼？遇到對方欠錢不還就找法院靠這個討錢！

支付命令是什麼？聲請支付命令有哪些流程？支付命令怎麼寫才對？有支付命令範例可以參考嗎？收到支付命令怎麼辦？對支付命令內容不服可以怎麼做？本文將詳細說明以上事項，也會告訴您支付命令異議該如何提出及處理流程。

閱讀全文

免費諮詢

喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook