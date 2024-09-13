債權憑證時效有多長？過期了會怎樣？律師教你保障自己權益

（二）債權憑證可以繼承嗎？

（二）債權憑證可以繼承嗎？

當債權人不幸過世後，根據《強制執行法》第4條之2的規定，債權人的繼承人可以直接持原執行法院所發出的債權憑證向該法院聲請繼續進行強制執行，無需先向法院進行繼承登記。

在提出聲請時，繼承人需提交債權人的死亡證明、除戶戶籍謄本及全戶戶籍芐本等文件，以便證明其為合法的繼承人。

這樣的規定使得繼承人能夠更順利地接續前債權人的法律行動，保護他們繼承的財產權利，並免去了繼承登記的繁瑣程序，從而快速且有效地繼續追索債權。 這不僅為繼承人提供了便利，也維護了債權的連續性，確保法律行動不會因債權人的過世而中斷。

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