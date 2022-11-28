存證信函是什麼？律師提供四種範本絕對讓你一看就懂！

存證信函是什麼？存證信函有法律效力嗎？
（一）什麼是存證信函？
（一）什麼是存證信函？
存證信函英文是legal attest letter，又叫做「郵局存證信函」。我們時常聽到新聞事件裡有糾紛發生時，就會提到「存證信函」這個詞，聽起來不免給人受到威脅、害怕的感覺。
但其實存證信函僅是一種「民眾間溝通」且「保存證據在郵局」的法律文書，作為已經向對方盡告知義務的證明。
所以如果你收到了存證信函也不用過於擔心，這並不代表要開庭也不用害怕被通緝！
（二）存證信函有什麼法律效力？
（二）存證信函有什麼法律效力？
存證信函雖然是一種法律文書，但並不代表法院立場，所以是沒有法律強制效力的！不過如果日後有訴訟，是可以用來表明我們曾經寄出存證信函的事實，向法院表明立場。
（三）寄存證信函有什麼作用？
（三）寄存證信函有什麼作用？
那究竟沒有強制效力的存證信函可以幫我們做什麼呢？以下就幫你整理出3大存證信函用途，讓你更清楚存證信函該怎麼用：
-
表明立場：
發生糾紛時如果需要要求對方出面處理，就可以使用存證信函向對方表明立場。例如發函提醒對方不要對外散布不實謠言，否則將要提起告訴。
-
做意思通知或意思表示：
民法將意思表示分成對話與非對話，一般人在作意思表示時可以用對話的方式；然而涉及法律問題時，非對話的方式才不會有口說無憑的狀況。但如果使用一般書信，收件人可以謊稱未收到或不知情，此時就適合選擇使用存證信函。
-
取得證據保存：
存證信函足以證明寄件人什麼時候寄信、收件人什麼時候收件，而且又有郵局留存，所以也可以作為未來��可能派上用場的證據之一。如果對方在信件中承認曾經有簽過契約、借過錢，也可以作為依據。
💡存證信函一式三份，包含1份給收件人，1份給自己，1份給郵局留存。
白話來說，存證信函主要的目的是作為「我已經把我要說的話明確告訴你」的證明！
存證信函怎麼寫？存證信函格式哪裡看？
（一）存證信函怎麼寫？5大撰寫重點一次看！
（一）存證信函怎麼寫？5大撰寫重點一次看！
認識完存證信函是什麼以後，你可能會好奇那郵局存證信函怎麼寫？其實存證信函寫法並不複雜，只要按照流程以及一些大方向重點即可，以下列出5個撰寫時要留意的細節，讓你更了解1份完整的存證信函應該要包含什麼。
1.寫出具體事實
例如對方何時借錢、原本約定何時還錢、有沒有簽訂其他文件；也要寫清楚對方什麼時候開始沒回應。
2.寫明自己的訴求
存證信函的目的就是要傳達自己的立場，所以要完整告知希望對方怎麼做。
3.不要寫不利於自己的事
存證信函可能會被當作未來法官認定的參考，所以裡頭不要出現謾罵、恐嚇的字眼，或是任何不利於自己的事。
4.表達一定期限
最後要寫明對方必須回覆的時間以及如果沒有完成會採取什麼做法。
5.修正要註明
如果有增刪文字，要記得在欄外註明訂正的字數，修改處也要蓋章；且每頁的塗改增刪不能超過20字。
舉例來說，假設A借了錢給B，並且約定1個月後還款，但B始終未還款，這時候A就可以寄存證信函給B，上面就會包含：
- B有借錢的事實
- 請B在期限內還款
- 如果B沒有於期限內還款，A之後會採取的法律行為
（二）存證信函格式有規定嗎？哪裡有免費存證信函下載？
（二）存證信函格式有規定嗎？哪裡有免費存證信函下載？
「存證信函除了用手寫的，存證信函可以用電腦打字嗎？」
答案是可以的！
如果不想用手寫的或擔心容易寫錯，建議可以直接到郵局的官網找存證信函格式下載來撰寫，比較有保障。
4 大常見法律問題的存證信函範例
掌握好撰寫存證信函的重點以後，就讓我們來看看實際應用的郵局存證信函範例吧！如果你剛好在找「存證信函範例欠錢」、「催款存證信函範例」或是「債務存證信函範例」，都可以參考以下的存證信函範本寫法：
（一）存證信函範例：欠款催款
（一）存證信函範例：欠款催款
台端於民國◯◯◯年◯月◯◯日與本人借款◯◯◯◯◯元為某用途（附件A可為證明），並訂民國◯◯◯年◯月◯◯日歸還。然時至今日歷時1個多月，至本存證信函寄發日為止，台端仍未歸還借款並拒絕溝通。請台端於文到後◯◯日內還款，如果仍不歸還，將依法提起民事訴��訟，請求返還本金及遲延利息。
（二）存證信函範例：侵占
（二）存證信函範例：侵占
台端曾於民國◯◯◯年◯月◯◯日向本人借出◯◯商品，但日前本人向台端要求返還該物品時，台端多次拖延不肯歸還。此行為已有刑法侵占罪之罪嫌，本人限台端於文到後◯◯日內返還該物品，否則本人除依法要求台端返還外，並將依刑法侵占罪提出刑事訴訟。
（三）存證信函範例：解除契約
（三）存證信函範例：解除契約
緣本人於民國◯◯◯年◯月◯◯日從網路上知悉 貴公司出售「◯◯◯」套書乙套，本人遂依網站所載內容於民國◯◯◯年◯月◯◯日劃撥新台幣◯◯◯◯◯元予 貴公司，並於同年◯月◯◯日收到 貴公司所寄送之套書乙套。惟前揭套書經本人查看後，發現內容空泛且裝訂不佳，與本人當初購買之初衷不符。特以本函為解除 貴我雙方前揭買賣之意思表示，並隨函退回該套套書，尚祈 貴公司依消費者保護法第19條之規定，於函到後◯◯日內，退回買賣價金◯◯◯◯◯元於本人，以維誠信，並免訟累。
（四）存證信函範例：拋棄繼承
（四）存證信函範例：拋棄繼承
拋棄繼承人◯◯◯是被繼承人的合法繼承人，被繼承人�於民國◯◯◯年◯月◯◯日死亡，拋棄繼承人於民國◯◯◯年◯月◯◯日知悉，並已於民國◯◯◯年◯月◯◯日向臺灣◯◯地方法院聲請拋棄繼承權。依民法第1174條規定，通知次順位繼承人。
除了有存證信函範例以外，那有存證信函回覆範例可以參考嗎？然而因為存證信函本身沒有固定的格式，所以基本上只要將自己想表達或通知對方的事項明確記載就可以了。如果還是不放心，建議可以尋求專業律師的協助，讓律師給您最適當的意見。
存證信函哪裡買？存證信函費用多少？
（一）存證信函要去哪買？寄存證信函要多少錢？
（一）存證信函要去哪買？寄存證信函要多少錢？
存證信函文件除了可以到郵局購買專用用紙，也可以到「中華郵政全球資訊網」下載存證信函格式。
如果你是自行下載，那郵局存證信函費用就只會有存證費和寄件費，存證費的計算方式是首頁50元，續頁每頁或附件每張30元；寄存證信函費用則會根據寄送地區、重量而有所不同。
（二）請律師寫存證信函費用要多少錢？
（二）請律師寫存證信函費用要多少錢？
如果你碰上的法律問題過於複雜，不方便自行處理，也可以尋求專業律師的協助。找律師代寫存證信函費用約在5,000元到20,000元不等，要視案件複雜程度而定。
存證信函怎麼寄？申請查閱存證信函怎麼做？
（一）怎麼寄存證信函？注意這些寄發存證信函小細節！
（一）怎麼寄存證信函？注意這些寄發存證信函小細節！
寫好存證信函以後，最後一步就是要寄存證信函。律師幫你條列出寄送存證信函流程，讓你3分鐘看懂郵局存證信函怎麼寄，不用再擔心出差錯！
- 存證信函副本收件人不一定要填寫，也可以省略。
- 存證信函信封並沒有特殊規定，使用一般的信封也可以。
- 第1頁的右上角要簽上寄件人的名字或蓋章；每頁的騎縫處也要蓋章。
- 向郵局人員說明要寄存證信函，等核對完成後會以「掛號附回執」的方式寄出
- 記得把存證信函回執收好，以此確認對方有沒有收到。
（二）副本遺失怎麼辦？如何申請查閱存證信函？
（二）副本遺失怎麼辦？如何申請查閱存證信函？
根據郵件處理規則第34條：「存證信函留存郵局之副本，自交寄日起，由郵局保存3年，期滿後銷燬之。」
寄出存證信函後，如果未來自己保留的存證信函副本遺失或沒有收到回執證明，都可以在3年內持原來的憑證，向原本交寄的郵局申請查閱或補發證明。
存證信函不理會會怎樣？存證信函回覆有期限嗎？
1.收到存證信函如果不理的話會怎麼樣？
�雖然收到存證信函拒收並不會因此受罰，但不代表可以否認「存證信函送達」的事實。而且如果後續進入訴訟，即使收到存證信函與事實不符，也可能會因此被指控惡意逃避或避不出面，這樣就有可能降低勝訴的機率，專業律師建議如果收到存證信函後續還是要回覆比較好！
如果你是寄件人，擔心會遇到收件者收到存證信函不回覆的狀況，建議寄送時可以同時寄至收件者通訊地址以及戶籍地址，如果都被拒收的話，退還的信件也建議留存，上面會標示退回理由，這也可以當作真的有送出的證明。
2.存證信函要幾天內回？
至於有些收件者會上網查詢「存證信函回覆時效」、「存證信函回覆期限」，但由於存證信函沒有法律強制力，所以也沒有法定的存證信函回覆期限。只是要注意寄件者在存證信函上註明須在多久前回覆，否則對方可能就會提起民事訴訟。
以上是關於存證信函的介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益！