存證信函是什麼？律師提供四種範本絕對讓你一看就懂！

（一）什麼是存證信函？

（一）什麼是存證信函？

存證信函英文是legal attest letter，又叫做「郵局存證信函」。我們時常聽到新聞事件裡有糾紛發生時，就會提到「存證信函」這個詞，聽起來不免給人受到威脅、害怕的感覺。

但其實存證信函僅是一種「民眾間溝通」且「保存證據在郵局」的法律文書，作為已經向對方盡告知義務的證明。

所以如果你收到了存證信函也不用過於擔心，這並不代表要開庭也不用害怕被通緝！