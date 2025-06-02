商品貸合法嗎？有什麼風險？貸款前先看律師完整說明！

商品貸款申辦條件與流程

申請商品貸款前，務必先了解清楚申辦條件及所需文件，以便順利完成貸款流程。以下將詳細介紹商品貸款的申辦條件、所需文件及申辦流程，幫助您更順利地取得所需資金。

（一）商品貸款的申辦條件

欲申辦商品貸款，您必須符合以下條件：

年滿18歲之中華民國國民

具有穩定收入來源

近期無其他未結清之貸款紀錄

所提供之擔保品須為本人合法所有

（二）商品貸款所需文件

在申辦商品貸款時，您需要準備以下文件：

身分證及第二證件（如駕照、護照等）影本

財力證明（如薪資單、扣繳憑單等）

存摺封面影本

擔保品相關證明文件（如發票、保證書等）

（三）商品貸款申辦流程

商品貸款的申辦流程可分為以下幾個步驟：

步驟 說明 所需時間 提出申請 填寫申請書並提供所需文件 1-2天 評估審核 貸款機構審核申請人資格及擔保品價值 2-3天 對保簽約 雙方簽訂貸款合約並對保 1天 撥款 貸款金額撥入指定帳戶 1-2天

整體而言，申辦商品貸款的流程相對簡便快速，通常可在一週內完成撥款。不過，仍需視個人條件及擔保品狀況而有所不同，建議您先與貸款機構洽詢，以獲得更明確的申辦時程估計。

（四）商品貸款額度、利率與期數

在考慮申請商品貸款時，了解貸款的額度、利率和期數非常重要，這樣才能選擇最適合自己的方案。一般來說，商品貸款額度介於5萬至45萬元之間，視申貸人的信用條件而定。透過評估個人的財務狀況和信用記錄，貸款機構會決定可以批准的商品貸款額度。

商品貸款利率通常落在年利率12%至15%的範圍內。然而，需要注意的是，若貸款利率超過16%，則屬於違法行為。在比較不同貸款方案時，務必仔細查看商品貸款利率，以確保自己獲得合理且合法的利率條件。

商品貸款的還款期數最長通常可達42期，借款人可依自身的財務狀況選擇最適合的還款期限。較長的商品貸款期數意味著每月需償還的金額較低，但總利息支出會較高。相對地，選擇較短的貸款期數，每月還款金額會較高，但總利息支出則會降低。因此，在決定商品貸款期數時，需綜合考量個人的收入、支出及還款能力，以做出最明智的選擇。

舉例來說，假設某人申請了一筆30萬元的商品貸款，年利率為14%，還款期數為36期，則每月需償還的金額約為10,700元。而如果還款期數縮短為24期，每月還款金額則會提高到約13,900元，但總利息支出則會減少。這凸顯了根據個人財務狀況選擇適當的商品貸款期數之重要性。