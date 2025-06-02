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商品貸合法嗎？有什麼風險？貸款前先看律師完整說明！

欠錢不還雷皓明律師發佈 2025-06-02
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

在經濟壓力下，許多人會尋求各種借款管道，而商品貸款就是其中一種選擇。商品貸款是以購買商品作為貸款名義，申辦條件相對寬鬆，對於急需資金周轉的民眾來說，不失為一個快速取得資金的方式。然而，商品貸款的合法性一直備受質疑，因為缺乏相關法規的管理，容易衍生詐騙及收取高額利息等問題，對借款人造成財務上的風險。在申辦商品貸款前，民眾應該先了解其可能面臨的風險，並尋求律師或專業人士的說明，以保障自身權益。

商品貸款是什麼？優缺點一次了解

商品貸款是一種以購買商品為名義的貸款方式，申請人無需真正購買商品，只需憑藉個人信用條件即可申辦。這種貸款方式因其獨特的特點而受到許多人的青睞，但同時也存在一些風險和缺點，值得借款人謹慎考慮。

（一）商品貸款的定義與特色

商品貸款定義為一種無需實際購買商品，僅以個人信用為基礎的貸款方式。其主要特色包括：

  • 無需購買實際商品
  • 以個人信用作為申辦條件
  • 審核流程相對寬鬆
  • 撥款速度快

（二）商品貸款的優點

商品貸款的優點主要體現在以下幾個方面：

  • 審核寬鬆：相較於傳統貸款，商品貸款的審核條件更加寬鬆，即使信用記錄不佳的借款人也有機會獲得貸款。
  • 撥款快速：商品貸款的審核和撥款流程通常較為簡化，借款人可以在短時間內獲得所需資金。
  • 用途不受限：商品貸款的用途不受限制，借款人可以根據自己的需求自由支配所借款項。

（三）商品貸款的缺點與風險

由於商品貸款的審核較為寬鬆，安全性相對較低，存在一定的詐騙風險。此外，部分商品貸款機構可能收取高額利息和各種隱性費用，增加借款人的還款壓力。借款人也可能因此陷入超額貸款的困境，無法按時還款，進而影響個人信用記錄。

商品貸款申辦條件與流程

申請商品貸款前，務必先了解清楚申辦條件及所需文件，以便順利完成貸款流程。以下將詳細介紹商品貸款的申辦條件、所需文件及申辦流程，幫助您更順利地取得所需資金。

（一）商品貸款的申辦條件

欲申辦商品貸款，您必須符合以下條件：

  • 年滿18歲之中華民國國民
  • 具有穩定收入來源
  • 近期無其他未結清之貸款紀錄
  • 所提供之擔保品須為本人合法所有

（二）商品貸款所需文件

在申辦商品貸款時，您需要準備以下文件：

  • 身分證及第二證件（如駕照、護照等）影本
  • 財力證明（如薪資單、扣繳憑單等）
  • 存摺封面影本
  • 擔保品相關證明文件（如發票、保證書等）

（三）商品貸款申辦流程

商品貸款的申辦流程可分為以下幾個步驟：

步驟說明所需時間
提出申請填寫申請書並提供所需文件1-2天
評估審核貸款機構審核申請人資格及擔保品價值2-3天
對保簽約雙方簽訂貸款合約並對保1天
撥款貸款金額撥入指定帳戶1-2天

整體而言，申辦商品貸款的流程相對簡便快速，通常可在一週內完成撥款。不過，仍需視個人條件及擔保品狀況而有所不同，建議您先與貸款機構洽詢，以獲得更明確的申辦時程估計。

（四）商品貸款額度、利率與期數

在考慮申請商品貸款時，了解貸款的額度、利率和期數非常重要，這樣才能選擇最適合自己的方案。一般來說，商品貸款額度介於5萬至45萬元之間，視申貸人的信用條件而定。透過評估個人的財務狀況和信用記錄，貸款機構會決定可以批准的商品貸款額度。

商品貸款利率通常落在年利率12%至15%的範圍內。然而，需要注意的是，若貸款利率超過16%，則屬於違法行為。在比較不同貸款方案時，務必仔細查看商品貸款利率，以確保自己獲得合理且合法的利率條件。

商品貸款的還款期數最長通常可達42期，借款人可依自身的財務狀況選擇最適合的還款期限。較長的商品貸款期數意味著每月需償還的金額較低，但總利息支出會較高。相對地，選擇較短的貸款期數，每月還款金額會較高，但總利息支出則會降低。因此，在決定商品貸款期數時，需綜合考量個人的收入、支出及還款能力，以做出最明智的選擇。

舉例來說，假設某人申請了一筆30萬元的商品貸款，年利率為14%，還款期數為36期，則每月需償還的金額約為10,700元。而如果還款期數縮短為24期，每月還款金額則會提高到約13,900元，但總利息支出則會減少。這凸顯了根據個人財務狀況選擇適當的商品貸款期數之重要性。

常見可用於商品貸款的物品種類

在申請商品貸款時，您可以使用各種不同類型的物品作為抵押。這些物品包括家電、3C產品、黃金珠寶，以及精品包包和名錶等。以下我們將詳細介紹這些常見的商品貸款物品：

（一）家電及3C產品

許多人選擇以家電及3C產品進行商品貸款，例如電視、冰箱、洗衣機、筆記型電腦和智慧型手機等。這些物品的價格通常在5萬至10萬元之間，是相對平價且易於取得的抵押品。家電3C商品貸款的優點是申請門檻較低，審核速度快，但貸款額度相對較小。

（二）黃金珠寶

黃金珠寶是另一種熱門的商品貸款物品，包括金飾、鑽石、翡翠等貴重首飾。這類物品的價值通常在5萬至20萬元之間，具有較高的質押價值。黃金珠寶商品貸款的優勢在於貸款額度較高，且珠寶容易保存，不易折舊。然而，申請人需要提供珠寶鑑定證明，且須承擔珠寶遺失或損壞的風險。

（三）名牌精品包包及名錶

近年來，以名牌精品包包和名錶作為商品貸款抵押品的趨勢日益增加。這些物品包括知名品牌如LV、Chanel、Hermès等的包包，以及Rolex、Omega等品牌的名錶。精品包包名錶商品貸款的價格區間較廣，從5萬至45萬元不等，貸款額度相對較高。但借款人需要提供正品證明，且須注意市場價格波動可能影響貸款額度。

商品貸的合法性與相關法規

在台灣，商品貸款目前尚未有專門管理的法規，這導致了一些灰色地帶的存在。由於缺乏明確的監管，部分不肖業者可能會趁機進行詐騙，或是收取超過法定利率上限的高額利息，對借款人造成經濟負擔。

為了規範商品貸款市場，保障消費者權益，民間版的《融資業法》草案正在研擬中。這部法案若能順利完成立法，將有助於釐清商品貸款的合法性，減少民眾受騙或捲入高利貸的風險。政府相關部門應儘速推動立法工作，以健全商品貸款相關法規。

在法規完備之前，民眾在申辦商品貸款時，務必要謹慎選擇貸款機構。建議先行了解該機構的商品貸款合法性，並仔細閱讀契約內容，確保借貸雙方的權利義務無虞。若有任何疑問，不妨尋求專業律師或財務顧問的協助，以免陷入不必要的法律糾紛。

（一）商品貸的法律爭議與未來立法方向

商品貸款在台灣日益盛行，但由於缺乏專門的法律規範，導致市場上出現諸多亂象，如利率不透明、超額貸款、勾結詐騙集團、不當催收等，嚴重影響借款人權益。目前商品貸款合法性存在爭議，亟需建立完善的商品貸款法規，以規範業者行為。

為了健全商品貸款市場，保障借款人權益，民間團體已提出《融資公司法》草案，建議由金融監督管理委員會擔任主管機關，全面管理包括借貸、債權轉讓、媒合等融資業務。草案中對融資業者的資格、營業行為予以明確規範，並設定貸款利率上限及違約金標準等，以防止高利貸、暴力催收等問題。

隨著商品貸款市場的快速發展，制定專門的商品貸款管理辦法已刻不容緩。未來立法方向應著重於維護借款人合法權益，遏止惡意融資行為，同時促進商品貸款市場透明化、規範化發展，為有資金需求的民眾提供安全、便捷的融資管道商品貸合法嗎？

商品貸常見問題Q&A

隨著商品貸款日益普及，越來越多民眾開始關注這種融資方式的相關問題。以下是幾個商品貸款常見問題的解答，希望能夠幫助您更全面地了解商品貸款。

（一）申請商品貸款會占用個人信用額度嗎？

不會。商品貸款是以物品作為擔保，並不會影響您的個人信用額度。這也是商品貸款的一大優勢，即使個人信用狀況不佳，仍有機會獲得所需資金。

（二）商品貸款遲繳會有什麼後果？

如果您未能按時償還商品貸款，貸款機構可能會對您的抵押物品進行處置，用以彌補損失。此外，遲繳也可能導致額外的滯納金和利息，增加您的還款負擔。因此，在申請商品貸款前，請務必評估自己的還款能力。

（三）如何降低商品貸款的月付金？

降低月付金的方法有以下幾種：

方法說明
延長還款期限還款期限越長，每期應付金額越低，但總支付利息可能會增加
提高抵押物價值抵押物價值越高，可貸金額越大，相對月付金也可能降低
尋找利率更低的貸款機構不同機構的商品貸款利率可能有所差異，多比較可找到更優惠的選擇

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