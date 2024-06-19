利率幾%會構成重利罪？律師：刑法重利罪跟你想的不同！

重利罪是什麼？利息多高會構成刑法重利罪？

「重利罪」跟大家所熟悉的「高利貸」是一樣的嗎？單純高於銀行的利率設定可不一定就能構成重利罪！這是因為重利罪的法律構成要件具有一定的不明確性，這使得一些地下錢莊得以利用法律的漏洞來運營。同時，也存在一些債權人因不瞭解相關法律規定而不知不覺中觸犯法律。

那麼，什麼樣的行為才算是重利罪？重利罪的具體構成要件又是什麼呢？接下來就讓資深律師跟你說明清楚。