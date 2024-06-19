喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
什麼是重利罪？

利率幾%會構成重利罪？律師：刑法重利罪跟你想的不同！

欠錢不還雷皓明律師發佈 2024-06-19更新 2026-08-12
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

重利罪，是指以提供貸款為由，向借款人收取過高的利息。在許多法律體系中，重利罪是為了保護消費者免受不公平和剝削性的貸款條件的侵害而設立。本文中資深刑事律師將分享刑法重利罪構成要件以及其刑責等法律知識！

重利罪是什麼？利息多高會構成刑法重利罪？

「重利罪」跟大家所熟悉的「高利貸」是一樣的嗎？單純高於銀行的利率設定可不一定就能構成重利罪！這是因為重利罪的法律構成要件具有一定的不明確性，這使得一些地下錢莊得以利用法律的漏洞來運營。同時，也存在一些債權人因不瞭解相關法律規定而不知不覺中觸犯法律。

那麼，什麼樣的行為才算是重利罪？重利罪的具體構成要件又是什麼呢？接下來就讓資深律師跟你說明清楚。

（一）重利罪的構成要件

根據刑法第344條的規定，構成重利罪需要滿足以下2大要件，缺一不可：

1.乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境

債務人（借款人）在借款時必須處於以下某種情形：

  • 急迫：如家中有人重病，急需大筆資金來應急。
  • 輕率：借款人未經周詳考慮便急忙借款。
  • 無經驗：借款人缺乏相關借貸知識和經驗，難以作出合理判斷。
  • 求助無門：借款人找不到其他借款途徑，只能接受高利貸。

2.取得與原本顯不相當之重利

一些地下錢莊提供的利息遠高於一般行情或是法律規定，例如年利率高達60％。這種情況下，債權人因極高的利息而獲得的收益遠超過正常應有的範圍，即屬於「取得與原本顯不相當之重利」。

重利罪的成立不僅僅是因為高利率，還可能包括過高的手續費、保管費、違約金以及其他與借貸相關的費用。

（二）怎樣算是顯不相當的重利？法律上合理的利息是多少？

根據民法第205條的規定，利息的上限為年利16％。然而，在判定重利罪是否成立時，法院會根據具體的情況進行考量，這包括當地的經濟條件和一般的交易習慣。

目前銀行的借款利率通常落在年化約2～12%之間，一般民間借貸的月利息通常介於0.5％至1.5％之間，換算成年化利息約為6％至18％，這在現行經濟環境中是被視為較為合理的範圍。

然而，在借款時若遭遇到年利率高達100％甚至200％的超高利息要求，萬萬不可接受這種誇張的利息條件。

（三）刑法重利罪刑期有多重？

傳統上，借貸糾紛多被視為民事事件處理，然而重利罪則明確屬於刑事罪行。那麼，涉及重利罪的行為是否會被關？以及可能的刑期有多長？

依據台灣刑法第344條的規定，重利罪將處3年以下有期徒刑、拘役或併科30萬元以下罰金。這意味著不論是首次犯下重利罪，還是屢次故意從事此類暴利行為，都可能面臨實際的監禁，這類刑事罪行的嚴重性在於其剝削性質，法律通過嚴厲的刑罰來嚇阻和懲戒這種利用他人困境來牟利的行為。

重利罪刑責

（四）比重利罪還嚴重的「加重重利罪」

在電視或電影中，我們經常可以看到暴力討債的劇情，而在現實生活中，這樣的行為同樣存在。這些包括脅迫、恐嚇或毀損等暴力行為，不僅可能涉及妨害自由、恐嚇及傷害罪，台灣也在2014年對刑法進行了修訂，特別增設了「加重重利罪」的條款。

根據刑法第344-1條的規定，任何人若透過強暴、脅迫、恐嚇等手段進行暴力討債，企圖收取不合理的高利息，無論其是否最終成功取得該利息，都可能面臨6個月至5年以下的有期徒刑，得併科50萬元以下的罰金。

這一條款的修訂明確顯示了法律對於防止和懲罰暴力討債行為的嚴肅態度，以及保護民眾免受不當威脅和經濟剝削的決心。

重利罪相關常見疑問律師一次解答！

（一）觸犯重利罪的借款契約還有效嗎？

雖然高利息可能觸犯重利罪，但這並不一定導致刑事定罪。那麼，涉及高利息的借款合約是否仍然有效呢？遺憾的是，這類合約通常仍然是有效的。然而，借款人可以根據民法的相關條款提出訴訟，尋求法律援助。

根據民法第205條，約定利率超過週年百分之十六者，超過部分之約定，無效。

這意味著，超過16%的部分，可以對債權人請求不當得利的損害賠償，拿回多還的部分。

根據民法第74條，如果借款人是在急迫、輕率或無經驗的情況下簽訂金錢契約，而這導致了顯著的不對等條件，可以在合約簽訂後的1年內向法院提出撤銷或修改契約的聲請。法院將根據各方的利害關係來決定是否撤銷或調整合約條款。

這些法律規定的實施意味著，即使借款合約中的高利息部分可能需要調整，借款人仍需負責還清原始的借款本金。既保護借款人免受不公平條件的剝削，同時也能確保債權人能收回本金。

（二）觸犯重利罪和解有幫助嗎？

有時候提出「重利」的人不一定是高利貸，也有可能是熟悉的朋友或親人，這時候出於人情，想要和解可以嗎？

然而，值得注意的是，重利罪屬於刑法中的「非告訴乃論」罪行，意味著一旦提告，就不能撤回告訴或要求終止偵查程序。換句話說，即便雙方達成和解，也無法僅憑和解協議直接使案件終結。

另外，重利罪的成立也並非想像中容易，其構成要件非常嚴格，且也不屬於刑法裡刑度較重的罪刑。如果雙方確實想達成和解，律師建議可以在法庭上提出和解的具體理由。法院會根據被告的犯行態度、案件的具體情況以及動機等多方面因素來決定刑罰的內容，或者考慮是否適用緩刑。

「談錢總是傷感情」，特別是當涉及借貸時，問題往往變得更加複雜且難以處理。

以上就是有關重利罪構成要件的相關資訊，如果對於重利罪構成要件問題還有疑慮，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

欠錢不還2026-10-21

債務整合是怎麼運作的？律師說明欠多少錢才可以做債務整合

閱讀全文
欠錢不還2026-09-23

破產後還要還錢嗎？要怎麼聲請破產？律師：先了解破產後果

閱讀全文
欠錢不還2026-08-19

連帶保證人有什麼責任？常見問題債權律師幫您一次搞懂！

閱讀全文
欠錢不還2026-08-05

本票裁定有哪些步驟？3 分鐘看懂聲請裁定流程與費用！

閱讀全文
欠錢不還2026-07-29

支付命令是什麼？遇到對方欠錢不還就找法院靠這個討錢！

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

欠錢不還2026-10-21

債務整合是怎麼運作的？律師說明欠多少錢才可以做債務整合

債務整合是什麼？進行債務整合需要符合哪些條件？申請這項服務的流程有哪些步驟？債務整合完成後，對未來的貸款申請有什麼影響？申請債務整合要多少錢？專業律師將為你釋疑各類債務整合的常見問題，並深入剖析其優缺點。

閱讀全文
欠錢不還2026-09-23

破產後還要還錢嗎？要怎麼聲請破產？律師：先了解破產後果

根據破產法，當債務人的資產不足以清償所有負債時，可以透過法院的破產程序，將資產公平地分配給債權人，剩餘債務則可獲得免除。但聲請破產有什麼條件？破產後有什麼法律效果？本文中律師將詳盡解說個人破產及公司破產的法律規定！

閱讀全文
欠錢不還2026-08-19

連帶保證人有什麼責任？常見問題債權律師幫您一次搞懂！

連帶保證人是什麼？一般保證人和連帶保證人的區別是什麼？如何主張連帶保證人不成立？連帶保證人時效問題怎麼算？哪裡有連帶保證人範本可以下載？本文中資深債務律師將一次解說以上法律問題！

閱讀全文
欠錢不還2026-08-05

本票裁定有哪些步驟？3 分鐘看懂聲請裁定流程與費用！

本票裁定是什麼？做本票裁定要多少錢？本票裁定可以抗告嗎？本文中專業債務律師將介紹本票是什麼、本票裁定流程以及本票裁定後續該做什麼才能把錢拿回來，還會告訴你「錢還了沒拿回本票」的解決方法，讓你學會保護自身權益。

閱讀全文
欠錢不還2026-07-29

支付命令是什麼？遇到對方欠錢不還就找法院靠這個討錢！

支付命令是什麼？聲請支付命令有哪些流程？支付命令怎麼寫才對？有支付命令範例可以參考嗎？收到支付命令怎麼辦？對支付命令內容不服可以怎麼做？本文將詳細說明以上事項，也會告訴您支付命令異議該如何提出及處理流程。

閱讀全文
欠錢不還2026-07-29

存證信函是什麼？律師提供四種範本絕對讓你一看就懂！

存證信函是什麼？有什麼法律效力？存證信函怎麼寫？怎麼寄？有免費存證信函範本可以下載嗎？收到存證信函不理會怎樣？一定要回嗎？本文將會告訴你存證信函寫法、存證信函費用多少，還會提供你四種常用的存證信函範例，讓你一次了解存證信函！

閱讀全文

免費諮詢

喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook