利率幾%會構成重利罪？律師：刑法重利罪跟你想的不同！

重利罪是什麼？利息多高會構成刑法重利罪？
「重利罪」跟大家所熟悉的「高利貸」是一樣的嗎？單純高於銀行的利率設定可不一定就能構成重利罪！這是因為重利罪的法律構成要件具有一定的不明確性，這使得一些地下錢莊得以利用法律的漏洞來運營。同時，也存在一些債權人因不瞭解相關法律規定而不知不覺中觸犯法律。
那麼，什麼樣的行為才算是重利罪？重利罪的具體構成要件又是什麼呢？接下來就讓資深律師跟你說明清楚。
（一）重利罪的構成要件
（一）重利罪的構成要件
根據刑法第344條的規定，構成重利罪需要滿足以下2大要件，缺一不可：
1.乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境
債務人（借款人）在借款時必須處於以下某種情形：
- 急迫：如家中有人重病，急需大筆資金來應急。
- 輕率：借款人未經周詳考慮便急忙借款。
- 無經驗：借款人缺乏相關借貸知識和經驗，難以作出合理判斷。
- 求助無門：借款人找不到其他借款途徑，只能接受高利貸。
2.取得與原本顯不相當之重利
一些地下錢莊提供的利息遠高於一般行情或是法律規定，例如年利率高達60％。這種情況下，債權人因極高的利息而獲得的收益遠超過正常應有的範圍，即屬於「取得與原本顯不相當之重利」。
重利罪的成立不僅僅是因為高利率，還可能包括過高的手續費、保管費、違約金以及其他與借貸相關的費用。
（二）怎樣算是顯不相當的重利？法律上合理的利息是多少？
（二）怎樣算是顯不相當的重利？法律上合理的利息是多少？
根據民法第205條的規定，利息的上限為年利16％。然而，在判定重利罪是否成立時，法院會根據具體的情況進行考量，這包括當地的經濟條件和一般的交易習慣。
目前銀行的借款��利率通常落在年化約2～12%之間，一般民間借貸的月利息通常介於0.5％至1.5％之間，換算成年化利息約為6％至18％，這在現行經濟環境中是被視為較為合理的範圍。
然而，在借款時若遭遇到年利率高達100％甚至200％的超高利息要求，萬萬不可接受這種誇張的利息條件。
（三）刑法重利罪刑期有多重？
（三）刑法重利罪刑期有多重？
傳統上，借貸糾紛多被視為民事事件處理，然而重利罪則明確屬於刑事罪行。那麼，涉及重利罪的行為是否會被關？以及可能的刑期有多長？
依據台灣刑法第344條的規定，重利罪將處3年以下有期徒刑、拘役或併科30萬元以下罰金。這意味著不論是首次犯下重利罪，還是屢次故意從事此類暴利行為，都可能面臨實際的監禁，這類刑事罪行的嚴重性在於其剝削性質，法律通過嚴厲的刑罰來嚇阻和懲戒這種利用他人困境來牟利的行為。
（四）比重利罪還嚴重的「加重重利罪」
（四）比重利罪還嚴重的「加重重利罪」
在電視或電影中，我們經常可以看到暴力討債的劇情，而在現實生活中，這樣的行為同樣存在。這些包括脅迫、恐嚇或毀損等暴力行為，不僅可能涉及妨害自由、恐嚇及傷害罪，台灣也在2014年對刑法進行了修訂，特別增設了「加重重利罪」的條款。
根據刑��法第344-1條的規定，任何人若透過強暴、脅迫、恐嚇等手段進行暴力討債，企圖收取不合理的高利息，無論其是否最終成功取得該利息，都可能面臨6個月至5年以下的有期徒刑，得併科50萬元以下的罰金。
這一條款的修訂明確顯示了法律對於防止和懲罰暴力討債行為的嚴肅態度，以及保護民眾免受不當威脅和經濟剝削的決心。
重利罪相關常見疑問律師一次解答！
（一）觸犯重利罪的借款契約還有效嗎？
（一）觸犯重利罪的借款契約還有效嗎？
雖然高利息可能觸犯重利罪，但這並不一定導致刑事定罪。那麼，涉及高利息的借款合約是否仍然有效呢？遺憾的是，這類合約通常仍然是有效的。然而，借款人可以根據民法的相關條款提出訴訟，尋求法律援助。
根據民法第205條，約定利率超過週年百分之十六者，超過部分之約定，無效。
這意味著，超過16%的部分，可以對債權人請求不當得利的損害賠償，拿回多還的部分。
根據民法第74條，如果借款人是在急迫、輕率或無經驗的情況下簽訂金錢契約，而這導致了顯著的不對等條件，可以在合約簽訂後的1年內向法院提出撤銷或修改契約的聲請。法院將根據各方的利害關係來決定是否撤銷或調整合約條款。
這些法律規定的實施意味著，即使借款合約中的高利息部分可能需要調整，借款人仍需負責還清原始的借款本金。既保護借款人免受不公平條件的剝削，同時也能確保債權人能收回本金。
（二）觸犯重利罪和解有幫助嗎？
（二）觸犯重利罪和解有幫助嗎？
有時候提出「重利」的人不一定是高利貸，也有可能是熟悉的朋友或親人，這時候出於人情，想要和解可以嗎？
然而，值得注意的是，重利罪屬於刑法中的「非告訴乃論」罪行，意味著一旦提告，就不能撤回告訴或要求終止偵查程序。換句話說，即便雙方達成和解，也無法僅憑和解協議直接使案件終結。
另外，重利罪的成立也並非想像中容易，其構成要件非常嚴格，且也不屬於刑法裡刑度較重的罪刑。如果雙方確實想達成和解，律師建議可以在法庭上提出和解的具體理由。法院會根據被告的犯行態度、案件的具體情況以及動機等多方面因素來決定刑罰的內容，或者考慮是否適用緩刑。
「談錢總是傷感情」，特別是當涉及借貸時，問題往往變得更加複雜且難以處理。
以上就是有關重利罪構成要件的相關資訊，如果對於重利罪構成要件問題還有疑慮，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕！