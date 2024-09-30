債務整合是怎麼運作的？律師說明欠多少錢才可以做債務整合

債務整合常見詐騙陷阱

當人們因債務壓力尋求解脫時，有不少不肖業者會利用這種心理進行詐騙或收取高額手續費。律師在此特別提醒，切勿掉入債務整合的陷阱：

1.將債務整合誤導為債務協商

有些業者會在不明確告知客戶的情況下，將原本的債務整合處理成債務協商，從中收取手續費，這不僅不利於借款人的信用記錄，還可能加重其負擔。

2.冒充政府認證機構

市場上有許多業者自稱是政府認證的機構，如「某某債務扶助協會」或「某某法律扶助協會」來吸引需要債務整合的人，實際上這些都是詐騙手段，目的是騙取代辦費用。

目前政府唯一認證公益性法律服務單位為「財團法人法律扶助基金會」，可以提供通過「法扶標準」的當事人獲得全部或部分法律扶助，看到其他的協會都應提高警覺，但債務整合最後還是要透過金融機構唷！

3.保證過件的虛假承諾

合法的銀行或金融機構絕不會保證100%過件。若遇到業者提供「保證過件」的說法，很可能存在欺詐。

4.以培養信用為名的詐騙

一些業者會以培養信用為名，要求客戶辦理信用卡或手機門號，並聲稱通過正常繳費即可提升信用等級。然而，這些業者可能會收取各種費用，甚至盜刷信用卡，最終消失不見。

此外，有詐騙集團聲稱為了借到更高額的貸款，需要將金流「洗高」，要求借款人提供個人帳戶，進行資金轉入後再提現的操作。這實際上是利用借款人的帳戶來洗錢，最終可能導致帳戶被凍結，借款人甚至會成為洗錢的共犯。

透過這些例子，希望能幫助大家識別並避免這些常見的債務整合詐騙陷阱。

以上就是有關債務整合的法律知識，如果對於債務整合問題還有疑慮，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕！