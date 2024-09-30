債務整合是怎麼運作的？律師說明欠多少錢才可以做債務整合

債務整合是什麼？誰可以做債務整合？
（一）什麼是債務整合？
（一）什麼是債務整合？
「債務整合」正如其名，是指將個人的所有負債透過金融機構進行整合，由銀行負責統一管理。當債務人向指定銀行申請債務整合並獲批准後，銀行將提供一筆新的貸款，這筆貸款會有較低的利率或更長的還款期限，以便債務人用來清償原有的債務，或是銀行直接幫助債務人還清這些債務。債務人隨後只需按月向銀行支付固定的還款金額。
債務整合涵蓋的範圍包括「貸款整合」和「信用卡債務整合」等，並適用於各類型的負債，如房屋貸款、汽車貸款或信用卡債務。透過債務整合，債務人可以延長還款期限並降低每月的還款額，進而減輕經濟壓力。
（二）做債務整合有什麼條件？欠多少錢才可以做債務整合？
（二）做債務整合有什麼條件？欠多少錢才可以做債務整合？
- 18歲～65歲
- 具中華民國國民身分
- 完全行為能力人
- 擁有穩定工作與收入
- 信用紀錄無重大瑕疵
- 負債不超過月收入22倍
（三）債務整合的貸款方式
（三）債務整合的貸款方式
常見的債務整合貸款方式有幾種，分別如下：
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房屋增貸
若您名下有房產，透過房屋增貸是獲得低利率及高額度貸款的最佳方式。
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房屋轉增貸
如果您的原房貸銀行不願意提供進一步的增貸，您可以考慮向其他銀行申請轉增貸，這樣不僅可以獲得更高的貸款額度，有時還可能享有更低的利率。
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二胎房貸
當原有房屋無法進行增貸或轉增貸時，您可以考慮二胎房貸，將房產抵押給其他銀行以獲得更高的貸款額度。需要注意的是，二胎房貸的利率通常較高，且不提供寬限期。
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汽機車貸款
如果您沒有不動產，但名下有汽機車，可以將車輛作為擔保品，向銀行或金融機構申請所謂的「原車融資」。
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信用貸款
若您名下無不動產或動產，則可以向銀行申請信用貸款，其額度上限為月收入的22倍。例如，若月薪為5萬新台幣，則最高可申請110萬新台幣的貸款。如果您已經有其他信用貸款約50萬新台幣，則您最高可再申請60萬新台幣的信用貸款。
總的來說，有擔保品的貸款因為對銀行的風險較低，因此通常更容易獲得較低的利率和較高的貸款額度。
債務整合適合我嗎？有什麼好處與壞處？
（一）哪些情況下適合整合負債？
（一）哪些情況下適合整合負債？
1.有多家銀行債務
為了突出競爭優勢，各大銀行常推出各式各樣的貸款優惠方案，包括購車和購屋等不同領域，供消費者根據自己的需求選擇。因追求更好的貸款條件，民眾可能會同時承擔來自多家銀行的債務。當一個人背負來自多間銀行的負債時，每家銀行的還款計劃和期限可能都不相同，這可能導致理財上的麻煩。因此，善用債務整合將所有負債集中到一個還款時間點，不僅便於管理，還有助於避免忘記還款的風險。
2.面對高利率或短期限債務
債務整合為債務人提供了一個以較低利率或更長還款期限償還債務的機會。特別是對於那些擁有高利率信用卡債務或短期還款貸款的人來說，債務整合可以提供更多的還款彈性，從而減輕還款壓力。
（二）債務整合的好處
（二）債務整合的好處
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減輕每月還款金額和利率
在進行債務整合之前，每筆債務都有其固定的利率和月付金額。由於利率的差異，總利率可能較高，進一步增加每月的還款壓力。債務整合可以將多筆不同的債務利率統一，通常還會提供較低的借款利率和月付金，從而降低每月的還款額，減輕財務負擔。
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統一還款日期
債務整合可將所有債務的還款日期統一，這樣債務�人就無需記住多個不同的繳款日期或前往多家金融機構進行還款，節省了時間和精力。
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延長還款期限
債務整合通常允許重新設定貸款的還款期限，通常在5到7年之間。延長還款期限可能帶來的好處之一就是降低每月還款金額。
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保障信用分數
由於債務整合本質上涉及申請一個利率較低、額度較高的信用貸款來清償其他債務，因此通常不會對信用分數造成重大負面影響。實際上，債務整合後，債務結構變得更加簡單清晰，如果債務人能按時還款，信用分數甚至有可能得到穩定甚至提升。
（三）債務整合的壞處
（三）債務整合的壞處
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債務整合時應警惕的陷阱與詐騙
在申請債務整合時，建議避免透過代辦公司辦理，直接與銀行或金融機構聯繫是更為明智的選擇。代辦公司可能無法確保審核過程的成功，且有時會要求申請者支付高額手續費。此外，需特別留意一些自稱得到政府認證的債務整合公司，這些機構有可能涉及非法借貸。因此，若民眾考慮申請債務整合，應直接向銀行尋求協助，以避免遭遇詐騙風險。
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持續的債務償還責任
債務整合本質上是一種「借新還舊」的方法，即使可以降低利率和延長還款期限，最終仍需償還這筆債務，並不能因整合就無需再負責。如果債務人未能準時還款，總債務可能會逐漸增加。因此，在選擇債務整合之前，消費者應評估自己的財務狀況，避免最終陷入更深的債務困境。
一次掌握債務整合申請的完整步驟！
（一）怎麼申請債務整合？
（一）怎麼申請債務整合？
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分析債務與評估還款能力：在申請債務整合前，首先需要對自己的財務狀況進行深入分析，包括每筆債務的利率、期限和其他相關條件。此外，還需詳細評估自己的月收入以及不動產、保險等資產狀況。
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選擇適合的債務整合方案：瞭解不同金融機構提供的債務整合方案。各銀行或融資公司可能會針對不同職業或年齡層提供特定的優惠或方案。在決定前，應仔細評估各項方案並進行諮詢。
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提交申請並等待審核：準備所有必要文件，包括：身分證副本、近3個月的勞保或其他收入證明、近3個月的薪資轉帳證明或扣繳憑單等，並將這些文件提交到金融機構以申請債務整合，審核過程一般需要3至5個工作天。
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完成債務整合並開始定期還款：一旦申請被批准，與金融機構簽訂合約並確認款項後，就會進入定期還款階段。
（二）申請債務整合要錢嗎？
（二）申請債務整合要錢嗎？
當金融機構提供債務整合服務時，通常會收取一筆開辦費。開辦費在不同銀行間可能會有所不同，一般範圍在3,000元至9,000元之間，並沒有固定的標準。
在申請債務整合時，除了開辦費之外，通常不會有其他額外費用。因此，在評估不同銀行提供的債務整合方案時，建議民眾應將開辦費用考慮在內，仔細評估在自己的財務狀況下，這筆開辦費是否物有所值。
債務整合常見問題一次解答！
（一）信用分數低，還可以做債務整合嗎？
（一）信用分數低，還可以做債務整合嗎？
在台灣的金融實務中，若個人的信用分數低於某個閾值，或是其債務負擔比率（debt burden ratio）超過22倍，申請債務整合可能會遇到困難。面對這樣的情況，個人需要採取積極的措施來提升信用並管理債務。例如，進行債務協商，嘗試與債權人協商出一個更實際的還款計劃。同時，也可以考慮尋求專業法律諮詢，針對法律問題及債務管理進行進一步的規劃，以保障自己的信用狀況。
（二）債務整合是否會影響個人信用？
（二）債務整合是否會影響個人信用？
債務整合與債務協商在聯徵中心的註記情況有所不同。當進行債務整合時，本質上是通過申請一筆新的、利率較低的貸款來清償原有債務，這種做法通常不會對個人的信用評分造成直接的負面影響。如果債務整合後能夠按時還款，甚至可能在金融機構的交易記錄中留下良好的還款紀錄，對信用評分產生積極的影響。
然而，各個金融機構可能有自己的評分和審核標準，因此具體的信用評估可能會有所不同，最終還是要根據各個金融機構的具體規定來判斷。
（三）債務整合會影響未來的貸款申請嗎？
（三）債務整合會影響未來的貸款申請嗎？
債務整合通常不會對個人的信用評分造成直接的負面影響，若當事人在完成債務整合後能準時還款，這甚至可能對其信用產生正面效果，並在未來的金融交易中提升其信用。
然而，在評估貸款申請時，金融機構會綜合考量申請人的償債能力、負債狀態及其他相關因素。因此，雖然債務整合本身可能不直接影響信用分數，但與金融機構的往來記錄仍是信用評估的重要因素之一。如果在進行債務整合後未能按時還款，這仍有可能對申請人的貸款評估產生負面影響。
（四）什麼情況下債務整合會申請失敗？
（四）什麼情況下債務整合會申請失敗？
以下是三個最常見的申請被拒原因，可供自我評估：
- 債務與收入比例過高：債務金額超出月收入的22倍。
- 信用記錄不佳：可能由於過去未能及時還款、違約或其他不良記錄，導致信用記錄出現瑕疵，進而影響債務整合的申請。
- 收入來源不穩定：如果收入來源不穩定或無法提供足夠的收入證明，金融機構可能會對申請人能否按時還款持懷疑態度。
債務整合常見詐騙陷阱
當人們因債務壓力尋求解脫時，有不少不肖業者會利用這種心理進行詐騙或收取高額手續費。律師在此特別提醒，切勿掉入債務整合的陷阱：
1.將債務整合誤導為債務協商
有些業者會在不明確告知客戶的情況下，將原本的債務整合處理成債務協商，從中收取手續費，這不僅不利於借款人的信用記錄，還可能加重其負擔。
2.冒充政府認證機構
市場上有許多業者自稱是政府認證的機構，如「某某債務扶助協會」或「某某法律扶助協會」來吸引需要債務整合的人，實際上這些都是詐騙手段，目的是騙取代辦費用。
目前政府唯一認證公益性法律服務單位為「財團法人法律扶助基金會」，可以提供通過「法扶標準」的當事人獲得全部或部分法律扶助，看到其他的協會都應提高警覺，但債務整合最後還是要透過金融機構唷！
3.保證過件的虛假承諾
合法的銀行或金融機構絕不會保證100%過件。若遇到業者提供「保證過件」的說法，很可能存在欺詐。
4.以培養信用為名的詐騙
一些業者會以培養信用為名，要求客戶辦理信用卡或手機門號，並聲稱通過正常繳費即可提升信用等級。然而，這些業者可能會收取各種費用，甚至盜刷信用卡，最終消失不見。
此外，有詐騙集團聲稱為了借到更高額的貸款，需要將金流「洗高」，要求借款人提供個人帳戶，進行資金轉入後再提現的操作。這實際上是利用借款人的帳戶來洗錢，最終可能導致帳戶被凍結，借款人甚至會成為洗錢的共犯。
透過這些例子，希望能幫助大家識別並避免這些常見的債務整合詐騙陷阱。
以上就是有關債務整合的法律知識，如果對於債務整合問題還有疑慮，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕！