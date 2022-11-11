法扶諮詢有條件嗎？免費法扶資格、方式、管道一次看懂！

法扶諮詢該找誰？讓政府替你解決法律問題！
你是否曾遭遇法律問題，卻因為高額的律師費用而卻步呢？又擔心上網找答案或是詢問他人，無法確保資訊的正確性嗎？為此政府提供了法扶諮詢協助民眾，想知道法扶諮詢該怎麼做，就繼續往下看吧！
（一）法律扶助基金會是什麼？
（一）法律扶助基金會是什麼？
法律扶助基金會，一般簡稱為法扶、法扶基金會或法扶會，是司法院依據法律扶助法所成立的機構，協助遇到法律問題卻無法負擔訴訟費或律師費的民眾。目前全國共有22個法扶會分會及原住民族法律服務中心，提供「法律諮詢」及「申請扶助律師」的服務。
透過預約諮詢或法扶申請，法扶基金會將會提供人民法律相關的協助，例如法律諮詢、法律文件撰寫，或者是請律師代理訴訟。
（二）法扶免費諮詢的3個管道
（二）法扶免費諮詢的3個管道
法扶法律諮詢完全免費，民眾不需要額外負擔諮詢費用，透過以下這3個管道可以諮詢法律問題：
1.電話諮詢
- 為方便其他民眾使用，通話時間限制20分鐘
- 民眾有勞工、家事、債務與原民等類型的法律問題，歡迎來電諮詢
★ 依照詢問內容提供分流服務：
- 詢問問題由諮詢律師直接回答
- 若無法透過電話說明清楚狀況，可線上直接為民眾預約現場諮詢時段
- 民眾詢問內容若屬於原民習慣、保留地環境等問題時，將轉至本會原民小組
- 非法律問題，將告知相關資訊
2.現場諮詢
- 每位民眾諮詢時間為20分鐘
- 現場法律諮詢服務會因各駐點的規定及律師排班有所不同，請民眾先聯繫分會或駐點，預約諮詢時段後再前往，以免白跑一趟
3.視訊諮詢
- 考量偏鄉地區民眾交通不便的問題，法扶會與各縣市合作辦理「遠距視訊法律諮詢服務」，透過電腦視訊，與律師進行法律諮詢
- 每位民眾限時20分鐘
- 由於疫情影響，各地視訊法律諮詢駐點可能會暫時停止服務，如有需求的民眾請先致電詢問駐點或分會是否仍提供服務
法扶基金會並未提供法扶線上諮詢，請勿使用E-mail詢問法律問題唷！
（三）法扶諮詢的優缺點
（三）法扶諮詢的優缺點
1.法扶諮詢優點
- 免費諮詢服務，民眾不必負擔諮詢費用
- 無身分限制，在台民眾均可法律諮詢
- 現場法扶諮詢駐點多，也可在家進行電話或視訊諮詢
2.法扶諮詢缺點
- 現場需要排隊或先行預約
- 每次諮詢時間只有20分鐘
- 由於人數眾多、諮詢時間有限，獲得的法律資訊較淺薄，無法針對案情有深入的討論
- 法律問題並非理解相關法條便能解決，後續可能還需經過調解、訴訟等程序，法扶諮詢僅能提供初步建議
怎麼申請法扶？法扶律師申請的資格是什麼？
民眾進行法扶諮詢後，評估過認為需要進一步申請法律扶助，將資料交齊經過審查確認是否符合法扶律師申請資格，法扶會才能派律師給申請人。
（一）法扶好申請嗎？怎麼申請法扶律師？
（一）法扶好申請嗎？怎麼申請法扶律師？
1.法扶律師申請方式
- 線上預約：進入「法律扶助線上預約系統」填寫資料
- 電話預約：法扶全國七碼專線：412-8518轉3（市話請直撥，手機加02）
2.申請法扶應備文件
- 申請人身分證
- 申請人戶口名簿或最近3個月內現戶戶籍謄本
- 如為低收入戶、中低收入戶或特殊境遇家庭，請提供當年度的證明
- 如無上列證明，請提供全戶（申請人、父母、子女與其他同財共居之親屬）的財產歸屬資料清單、最近1年綜合所得稅各類所得資料清單
- 相關官司案件資料
若審查、覆議委員認為有必要補充其他文件，例如存摺、保單等，將另行通知
3.法扶律師申請流程
Step1：到��分會前先預約
- 打電話或線上預約各分會或駐點的審查時段
Step2：分會審查階段
- 進入審查室和3位審查委員面談
- 審查委員會決定事項：是否允許法律扶助及理由、給予法律扶助的種類、申請人是否需負擔部分費用
Step3：通知審查結果
- 3位審查委員過半同意，將致電聯繫申請人、發正式書面通知，並將案件資料交給律師
- 若申請未通過，申請人可以在30天內提出覆議
Step4：執行扶助工作
- 審查通過之後，應於3個工作天內替申請人指派律師
- 確定申請人及律師已面對面進行法律扶助，分會須通知總會預付酬金
- 若有特殊狀況，審查委員可以決定撤銷或終止扶助
（二）法律扶助基金會申請資格
（二）法律扶助基金會申請資格
- 本國人
- 外國人：原則上需合法居住於我國境內
★ 以下情形外國人可以申請扶助：
- 因不可歸責於己之事由而喪失居留權
- 人口販運案件的被害人或疑似被害人
- 曾因為同一事實受法律扶助
- 對於他人曾因同一事實受法律扶助後死亡，依我國法律可行使權利
- 對於他人因職災死亡，依我國法可行使權利
（三）申請法律扶助的審查標準
法扶律師申請問題一次解決！
（一）法律扶助基金會律師服務項目
（一）法律扶助基金會律師服務項目
- 提供法律諮詢
- 代理訴訟
- 撰寫法律文件
- 協助調解或和解
（二）法扶諮詢、法扶律師要錢嗎？
（二）法扶諮詢、法扶律師要錢嗎？
1.法扶諮詢
由法律扶助基金會免費律師接洽，民眾無須額外負擔諮詢費用。
2.進入扶助過程或案件結束
法律扶助基金會費用經過審核由審核委員評估後，將受審案件分為「全部扶助」與「部分扶助」，若申請通過並且核准「全部扶助」，即不需要支付法扶律師費用。
★ 若通過申請，案件結束後法扶會依據情況要求繳納回饋金、撤銷金或已代墊分擔金。
- 回饋金：在法扶的律師協助打官司後，獲得超過新台幣50萬元以上的財產時，有可能要回饋給法扶會所支出的律師費與訴訟費。
- 撤銷金：發現申請時隱瞞案情或經濟狀況，法扶將撤銷扶助，且必須歸還所支付的律師費及訴訟相關費用。
- 已代墊分擔金：因為經濟狀況好轉，而審查委員決定改為部分扶助，要自行負擔一部分的律師費與訴訟相關的必要費用。
（三）哪裡可以查詢法扶律師？有推薦的律師嗎？
（三）哪裡可以查詢法扶律師？有推薦的律師嗎？
法扶會主要提供法律扶助的服務，無法提供法扶律師推薦給民眾，申請人可自行上網搜尋優良法扶律師名單，也可以參考法扶會官網「優良扶助律師得獎名單」，依據自身需求選擇專科律師。
（四）法扶律師可以換嗎？
（四）法扶律師可以換嗎？
無論是依申請人指定或是法扶會指派，除非經過審議後律師確實有重大違規情形或雙方溝通困難，否則確定律師後即不得任意更換。
法扶諮詢電話看這裡！
各駐點或分會的防疫規定及律師排班狀況不同，更新進度也有所不同，建議先電話聯繫法扶預約再前往，以免撲空。
（一）法律扶助基金會電話
（一）法律扶助基金會電話
全台各地的法扶電話如下，可以選擇鄰近自己的分會致電：
- 法扶總會：（02）2322-5255
- 台北分會：（02）2322-5151
- 桃園分會：（03）334-6500
- 新竹分會：（03）525-9882
- 苗栗分會：（037）368-001
- 台中分會：（04）2372-0091
- 南投分會：（049）224-8110
- 台南分會：（06）228-5550
- 高雄分會：（07）222-2360
- 屏東分會：（08）751-6798
- 宜蘭分會：（03）965-3531
- 花蓮分會：（03）822-2128
（二）法扶免費諮詢電話
（二）法扶免費諮詢電話
- 服務電話：412-8518轉3（市話請直撥，手機加02）
- 服務時間：每週一至週五：上午09:00-12:30、下午01:30-05:00
- 非服務時間：午休時間（中午12:30-下午01:30）及國定例假日
（三）除了法扶，還有哪裡提供免費諮詢？
（三）除了法扶，還有哪裡提供免費諮詢？
除了法扶諮詢，律師事務所能夠提供更詳盡並完善的法律服務，有別於法扶必須要排隊預約才能諮詢，喆律提供的免費線上法律諮詢服務是人人都能使用，且沒有諮詢時間限制，後續若需要與律師進行更深入討論或直接委任，也能迅速對接當事人的現況，持續幫助您！
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