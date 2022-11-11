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法扶諮詢幫你釐清法律問題！諮詢方式、管道一次看懂

法扶諮詢有條件嗎？免費法扶資格、方式、管道一次看懂！

律師推薦雷皓明律師發佈 2022-11-11更新 2026-05-27
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

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法扶諮詢有哪些條件？要錢嗎？免費法律扶助怎麼申請？法扶律師能幫什麼忙？法扶基金會諮詢電話要打哪支？法扶諮詢有什麼優缺點？遇到法律糾紛不知道怎麼辦嗎？別擔心！本文一次帶你了解法扶諮詢的相關資訊！

法扶諮詢該找誰？讓政府替你解決法律問題！

你是否曾遭遇法律問題，卻因為高額的律師費用而卻步呢？又擔心上網找答案或是詢問他人，無法確保資訊的正確性嗎？為此政府提供了法扶諮詢協助民眾，想知道法扶諮詢該怎麼做，就繼續往下看吧！

（一）法律扶助基金會是什麼？

法律扶助基金會，一般簡稱為法扶、法扶基金會或法扶會，是司法院依據法律扶助法所成立的機構，協助遇到法律問題卻無法負擔訴訟費或律師費的民眾。目前全國共有22個法扶會分會及原住民族法律服務中心，提供「法律諮詢」及「申請扶助律師」的服務。

透過預約諮詢或法扶申請，法扶基金會將會提供人民法律相關的協助，例如法律諮詢、法律文件撰寫，或者是請律師代理訴訟。

（二）法扶免費諮詢的3個管道

法扶法律諮詢完全免費，民眾不需要額外負擔諮詢費用，透過以下這3個管道可以諮詢法律問題： 法扶免費諮詢的3個管道

1.電話諮詢

  • 為方便其他民眾使用，通話時間限制20分鐘
  • 民眾有勞工、家事、債務與原民等類型的法律問題，歡迎來電諮詢

★ 依照詢問內容提供分流服務：

  • 詢問問題由諮詢律師直接回答
  • 若無法透過電話說明清楚狀況，可線上直接為民眾預約現場諮詢時段
  • 民眾詢問內容若屬於原民習慣、保留地環境等問題時，將轉至本會原民小組
  • 非法律問題，將告知相關資訊

2.現場諮詢

  • 每位民眾諮詢時間為20分鐘
  • 現場法律諮詢服務會因各駐點的規定及律師排班有所不同，請民眾先聯繫分會或駐點，預約諮詢時段後再前往，以免白跑一趟

3.視訊諮詢

  • 考量偏鄉地區民眾交通不便的問題，法扶會與各縣市合作辦理「遠距視訊法律諮詢服務」，透過電腦視訊，與律師進行法律諮詢
  • 每位民眾限時20分鐘
  • 由於疫情影響，各地視訊法律諮詢駐點可能會暫時停止服務，如有需求的民眾請先致電詢問駐點或分會是否仍提供服務

法扶基金會並未提供法扶線上諮詢，請勿使用E-mail詢問法律問題唷！

（三）法扶諮詢的優缺點

1.法扶諮詢優點

  • 免費諮詢服務，民眾不必負擔諮詢費用
  • 無身分限制，在台民眾均可法律諮詢
  • 現場法扶諮詢駐點多，也可在家進行電話或視訊諮詢

2.法扶諮詢缺點

  • 現場需要排隊或先行預約
  • 每次諮詢時間只有20分鐘
  • 由於人數眾多、諮詢時間有限，獲得的法律資訊較淺薄，無法針對案情有深入的討論
  • 法律問題並非理解相關法條便能解決，後續可能還需經過調解、訴訟等程序，法扶諮詢僅能提供初步建議

怎麼申請法扶？法扶律師申請的資格是什麼？

民眾進行法扶諮詢後，評估過認為需要進一步申請法律扶助，將資料交齊經過審查確認是否符合法扶律師申請資格，法扶會才能派律師給申請人。

（一）法扶好申請嗎？怎麼申請法扶律師？

1.法扶律師申請方式

  • 線上預約：進入「法律扶助線上預約系統」填寫資料
  • 電話預約：法扶全國七碼專線：412-8518轉3（市話請直撥，手機加02）

2.申請法扶應備文件

  • 申請人身分證
  • 申請人戶口名簿或最近3個月內現戶戶籍謄本
  • 如為低收入戶、中低收入戶或特殊境遇家庭，請提供當年度的證明
  • 如無上列證明，請提供全戶（申請人、父母、子女與其他同財共居之親屬）的財產歸屬資料清單、最近1年綜合所得稅各類所得資料清單
  • 相關官司案件資料

若審查、覆議委員認為有必要補充其他文件，例如存摺、保單等，將另行通知

3.法扶律師申請流程

法扶申請流程

Step1：到分會前先預約

  • 打電話或線上預約各分會或駐點的審查時段

Step2：分會審查階段

  • 進入審查室和3位審查委員面談
  • 審查委員會決定事項：是否允許法律扶助及理由、給予法律扶助的種類、申請人是否需負擔部分費用

Step3：通知審查結果

  • 3位審查委員過半同意，將致電聯繫申請人、發正式書面通知，並將案件資料交給律師
  • 若申請未通過，申請人可以在30天內提出覆議

Step4：執行扶助工作

  • 審查通過之後，應於3個工作天內替申請人指派律師
  • 確定申請人及律師已面對面進行法律扶助，分會須通知總會預付酬金
  • 若有特殊狀況，審查委員可以決定撤銷或終止扶助

（二）法律扶助基金會申請資格

  • 本國人
  • 外國人：原則上需合法居住於我國境內

★ 以下情形外國人可以申請扶助：

  1. 因不可歸責於己之事由而喪失居留權
  2. 人口販運案件的被害人或疑似被害人
  3. 曾因為同一事實受法律扶助
  4. 對於他人曾因同一事實受法律扶助後死亡，依我國法律可行使權利
  5. 對於他人因職災死亡，依我國法可行使權利

（三）申請法律扶助的審查標準

1.什麼案件可以申請法扶？

  1. 法律案件要有道理
  2. 經濟狀況（財產、所得）在一定額度以下者
  • 低收入戶、中低收入戶
  • 符合特殊境遇家庭扶助條例第4條第1項之特殊境遇家庭
  • 其可處分之資產及每月可處分之收入低於一定標準
  1. 屬於法扶會扶助的範圍

2.什麼案件沒辦法申請法扶？

  • 刑事案件
  1. 審判程序的告訴及告發代理
  2. 自訴代理
  3. 再審及非常上訴程序之辯護
  4. 聲請交付審判之代理
  5. 商標侵害之告訴代理
  • 民事案件
  1. 選舉訴訟
  2. 小額訴訟及其強制執行程序之代理
  3. 再審事件之代理
  4. 商標權、專利權事件之代理

法扶律師申請問題一次解決！

（一）法律扶助基金會律師服務項目

  • 提供法律諮詢
  • 代理訴訟
  • 撰寫法律文件
  • 協助調解或和解

（二）法扶諮詢、法扶律師要錢嗎？

1.法扶諮詢

由法律扶助基金會免費律師接洽，民眾無須額外負擔諮詢費用。

2.進入扶助過程或案件結束

法律扶助基金會費用經過審核由審核委員評估後，將受審案件分為「全部扶助」與「部分扶助」，若申請通過並且核准「全部扶助」，即不需要支付法扶律師費用。

★ 若通過申請，案件結束後法扶會依據情況要求繳納回饋金、撤銷金或已代墊分擔金。

  • 回饋金：在法扶的律師協助打官司後，獲得超過新台幣50萬元以上的財產時，有可能要回饋給法扶會所支出的律師費與訴訟費。
  • 撤銷金：發現申請時隱瞞案情或經濟狀況，法扶將撤銷扶助，且必須歸還所支付的律師費及訴訟相關費用。
  • 已代墊分擔金：因為經濟狀況好轉，而審查委員決定改為部分扶助，要自行負擔一部分的律師費與訴訟相關的必要費用。

（三）哪裡可以查詢法扶律師？有推薦的律師嗎？

法扶會主要提供法律扶助的服務，無法提供法扶律師推薦給民眾，申請人可自行上網搜尋優良法扶律師名單，也可以參考法扶會官網「優良扶助律師得獎名單」，依據自身需求選擇專科律師。

（四）法扶律師可以換嗎？

無論是依申請人指定或是法扶會指派，除非經過審議後律師確實有重大違規情形或雙方溝通困難，否則確定律師後即不得任意更換

法扶諮詢電話看這裡！

各駐點或分會的防疫規定及律師排班狀況不同，更新進度也有所不同，建議先電話聯繫法扶預約再前往，以免撲空。

（一）法律扶助基金會電話

全台各地的法扶電話如下，可以選擇鄰近自己的分會致電：

  • 法扶總會：（02）2322-5255
  • 台北分會：（02）2322-5151
  • 桃園分會：（03）334-6500
  • 新竹分會：（03）525-9882
  • 苗栗分會：（037）368-001
  • 台中分會：（04）2372-0091
  • 南投分會：（049）224-8110
  • 台南分會：（06）228-5550
  • 高雄分會：（07）222-2360
  • 屏東分會：（08）751-6798
  • 宜蘭分會：（03）965-3531
  • 花蓮分會：（03）822-2128

（二）法扶免費諮詢電話

  • 服務電話：412-8518轉3（市話請直撥，手機加02）
  • 服務時間：每週一至週五：上午09:00-12:30、下午01:30-05:00
  • 非服務時間：午休時間（中午12:30-下午01:30）及國定例假日

（三）除了法扶，還有哪裡提供免費諮詢？

除了法扶諮詢，律師事務所能夠提供更詳盡並完善的法律服務，有別於法扶必須要排隊預約才能諮詢，喆律提供的免費線上法律諮詢服務是人人都能使用，且沒有諮詢時間限制，後續若需要與律師進行更深入討論或直接委任，也能迅速對接當事人的現況，持續幫助您！

如果生活中遇到了法律相關的疑問，歡迎找喆律法律事務所解惑！喆律法律事務所自成立以來，專業律師、案件量、經手案件都快速成長，兼具素養與專業的同時，在服務品質及態度上也屢次得到客戶讚賞。

另外，喆律法律事務所在台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄皆設有辦公室，並且提供線上免費諮詢服務。無論您身在何處，遇到任何法律問題，想針對案件做初步釐清，或是了解相關法律，都能夠迅速聯繫喆律團隊！

以上是有關法扶諮詢的介紹，由於法扶諮詢等待時間較長，諮詢時間也較短，若有法律問題需要及時及詳盡的解說，歡迎點擊下方按鈕聯繫我們，讓喆律為您提供最專業的建議及法律服務

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