毒咖啡包是什麼？怎麼辨識毒咖啡包？律師：小心誤染毒癮！

毒咖啡包是什麼？裡面有什麼？

（一）什麼是毒咖啡包？

毒咖啡包是指在外觀仿製成咖啡粉包、沖泡飲料包的包裝內，混入一種或多種管制藥物（毒品）的複合型毒品。它屬於「新興毒品」（New Psychoactive Substances，NPS）的一種，通常以即溶咖啡粉作為基底，加入可溶於水的毒品成分，使飲用者難以察覺差異。

一個重要的法律概念是：毒咖啡包本身並沒有固定的毒品等級，它的等級取決於包裝內所含毒品的最高級別。

（二）毒咖啡包常見的毒品成分有哪些？

毒咖啡包的成分因製造者不同而差異懸殊，但以下幾類成分最為常見。

第一類是第一級毒品，例如海洛因（Heroin），這類成分在毒咖啡包中較少見，但一旦出現，法律上即認定整包為第一級毒品。

第二類是第二級毒品，包括安非他命類（Amphetamine）、甲基安非他命（Methamphetamine，即「冰毒」）、MDMA（搖頭丸，俗稱「搖腳丸」），也是毒咖啡包中最常見的高級別成分。

第三類是第三級毒品，包括K他命（Ketamine）、愷他命、氟硝西泮（FM2）、以及甲基甲基卡西酮（喵喵），這類物質本身價格較低，常被混入用來增加毒效。

第四類是各種合成大麻素，主要作用於中樞神經，副作用劇烈且難以解毒，是近年造成集體死亡的高風險成分。

毒咖啡包就像一包「盲盒」：你不知道打開後拿到的是什麼，而這種未知性，正是它最致命的地方。

（三）毒咖啡包是幾級毒品？

依據《毒品危害防制條例》第2條，台灣將毒品分為四��個等級，以成癮性、危害性及實際情況作為分類依據。毒咖啡包的法律級別由「包裝內所含最高等級的毒品成分」來決定。

實務上的操作方式如下：若毒咖啡包僅含三級毒品（如K他命），整包認定為第三級毒品；若同時含有二級和三級毒品（如安非他命＋K他命），整包認定為第二級毒品，且因混合兩種以上毒品，刑度額外加重二分之一；若含有任何一級毒品成分（如海洛因），整包認定為第一級毒品，刑度最重。

法院採取「一粒也算」的嚴格標準，只要驗出最高級別成分，不論其比例多低，皆適用最嚴格的條款。