毒咖啡包是什麼？怎麼辨識毒咖啡包？律師：小心誤染毒癮！

毒咖啡包是什麼？裡面有什麼？
（一）什麼是毒咖啡包？
毒咖啡包是指在外觀仿製成咖啡粉包、沖泡飲料包的包裝內，混入一種或多種管制藥物（毒品）的複合型毒品。它屬於「新興毒品」（New Psychoactive Substances，NPS）的一種，通常以即溶咖啡粉作為基底，加入可溶於水的毒品成分，使飲用者難以察覺差異。
一個重要的法律概念是：毒咖啡包本身並沒有固定的毒品等級，它的等級取決於包裝內所含毒品的最高級別。
（二）毒咖啡包常見的毒品成分有哪些？
毒咖啡包的成分因製造者不同而差異懸殊，但以下幾類成分最為常見。
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第一類是第一級毒品，例如海洛因（Heroin），這類成分在毒咖啡包中較少見，但一旦出現，法律上即認定整包為第一級毒品。
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第二類是第二級毒品，包括安非他命類（Amphetamine）、甲基安非他命（Methamphetamine，即「冰毒」）、MDMA（搖頭丸，俗稱「搖腳丸」），也是毒咖啡包中最常見的高級別成分。
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第三類是第三級毒品，包括K他命（Ketamine）、愷他命、氟硝西泮（FM2）、以及甲基甲基卡西酮（喵喵），這類物質本身價格較低，常被混入用來增加毒效。
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第四類是各種合成大麻素，主要作用於中樞神經，副作用劇烈且難以解毒，是近年造成集體死亡的高風險成分。
毒咖啡包就像一包「盲盒」：你不知道打開後拿到的是什麼，而這種未知性，正是它最致命的地方。
（三）毒咖啡包是幾級毒品？
依據《毒品危害防制條例》第2條，台灣將毒品分為四��個等級，以成癮性、危害性及實際情況作為分類依據。毒咖啡包的法律級別由「包裝內所含最高等級的毒品成分」來決定。
實務上的操作方式如下：若毒咖啡包僅含三級毒品（如K他命），整包認定為第三級毒品；若同時含有二級和三級毒品（如安非他命＋K他命），整包認定為第二級毒品，且因混合兩種以上毒品，刑度額外加重二分之一；若含有任何一級毒品成分（如海洛因），整包認定為第一級毒品，刑度最重。
法院採取「一粒也算」的嚴格標準，只要驗出最高級別成分，不論其比例多低，皆適用最嚴格的條款。
毒咖啡包刑責多重？
《毒品危害防制條例》是規範台灣毒品相關犯罪的主要法律。民國112年5月（2023年5月）修正後，販賣毒品的罰金大幅提高，以下是現行2026年的刑度架構。
「持有」方面：持有第一級毒品處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元以下罰金；持有第二級毒品處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金；持有第三級毒品（超過一定數量）處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣10萬元以下罰金。
「施用」方面：施用第一至二級毒品，初犯先進入觀察勒戒，若三年內再犯，才進入正式刑事程序，可處六個月以上五年以下有期徒刑，或三年以下有期徒刑。施用第三、四級毒品則以裁定令入戒治所或處罰鍰為主。
「販賣、製造、運輸」方面，這是刑責最重的行為類型。販賣第一級毒品，處死刑或無期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金；販賣第二級毒品，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣1,500萬元以下罰金�；販賣第三級毒品，處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。
（一）混合型毒品「自動加重二分之一」機制
這是毒咖啡包案件中最關鍵的法律規定，民國109年（2020年）7月15日施行的《毒品危害防制條例》第9條第3項規定：「犯第4條至第8條之罪，其所製造、運輸、販賣、轉讓、施用之毒品含有二種以上成分者，加重其刑至二分之一。」
若某人販賣一包同時含安非他命（第二級）和K他命（第三級）的毒咖啡包，先確定最高級別是第二級，對應法定刑為十年以上有期徒刑；再依第9條第3項加重二分之一，「十年以上」的二分之一是五年，因此最低刑期從十年升高到十五年以上有期徒刑。
立法院引入這個機制的理由非常明確：混合型毒品的毒性協同作用會使危害遠超過各成分的加總，2019年的集體死亡事件直接促成了修法。
值得注意的是，即使某一成分的含量極低，例如1.6公克的毒咖啡包中僅含0.0027公克的安非他命（比例約千分之1.6），法院仍認定應觸發加重機制。
（二）不小心誤食毒咖啡包怎麼辦？
誤食的情況在現行法律下非常特殊，《毒品危害防制條例》對「施用毒品」設計了一套以戒治為主的處理流程，並非直接走刑事處罰。初次被查獲施用一、二級毒品者，會被裁定送觀察勒戒，觀察勒戒期滿後不起訴。這意味著若確實是誤食，法律上可主張不知情，並配合警方調查說明事實經過，通常不會直接面臨刑事起訴。
但有一個重要的時間門檻：若在觀察勒戒執行完畢後三年內再次查獲施用毒品，就不再適用觀察勒戒，而是直接進入刑事起訴程序，可處六個月以上五年以下有期徒刑。
（三）持有毒咖啡包會怎麼樣？
「持有��」在法律上是指明知是毒品而仍持有於自己的實力支配之下。若被警方查獲身上帶有毒咖啡包，首先會進行成分鑑驗以確認毒品等級，再依照持有的數量決定罪責。
如果持有數量達到「意圖販賣而持有」的門檻（法院會依包數、重量及被告資金狀況綜合判斷），刑責會大幅提升，比照販賣罪的刑度處理。因此即便只是「分著放」、「代為保管」，也可能被認定為意圖販賣。
（四）販賣或製造毒咖啡包的刑責
以市面上最常見、同時含有安非他命（第二級）和K他命（第三級）的毒咖啡包為例，依現行法律：販賣部分依第4條第2項，法定刑為「無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科1,500萬元以下罰金」；混合兩種以上毒品依第9條第3項加重二分之一，刑期底線從十年升至十五年。
若同一人同時涉及「運輸」（把毒品從上游運回）、「分裝製造」（混入其他物質）和「多次販賣」三種行為，法院可能對每一個行為分別判處刑責再予以合併執行，最終總刑期可能遠超過二十年。
毒咖啡包法院判決
（一）聲稱不知毒咖啡包內成分的判決
臺灣高等法院111年度上訴字第2159號刑事判決
被告大學生在社群平台販售毒咖啡包，對外宣稱這只是「提神飲料」，並主張自己不清楚裡面的具體毒品成分，認為法律不應以「知道成分」為前提追究刑責。
- 法院判決：被告犯販賣第二級毒品而混合二種以上毒品罪，應執行有期徒刑2年10個月。
（二）毒咖啡包中僅混合極低含量毒品�的判決
最高法院112年度台上字第1415號刑事判決
被告被查獲的毒咖啡包中，第二級毒品（甲基安非他命）含量僅有0.0027公克，比例約為千分之1.6；第三級毒品含量0.0065公克。
- 法院判決：就算最高級別之毒品僅占全部毒品比例極少之情形，仍應論以最高級別毒品各罪之法定刑，且應加重其刑至2分之1，被告犯販賣第二級毒品而混合二種以上之毒品，未遂，處有期徒刑1年6個月。