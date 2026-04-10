共犯的刑責會比較輕嗎？共犯跟正犯法院怎麼認定？

正犯與共犯是什麼？先搞懂基本法律概念

許多人對正犯與共犯的法律區別感到困惑，但其實這些刑法概念並不複雜。在進入複雜的刑責討論之前，我們需要先建立清晰的基礎認知。理解正犯定義和共犯定義，是掌握後續量刑差異的關鍵第一步。

台灣刑法將犯罪參與者依照「是否實行自己犯罪」分為兩大類：正犯和共犯。這個分類方式直接影響法院如何判斷每個人應負的刑事責任。

（一）什麼是正犯？直接實現犯罪的人

正犯指的是以自己的行為實現犯罪構成要件的人。簡單來說，就是親自動手做出犯罪行為的行為人。

舉個實際例子：如果小明親手偷走別人的錢包，他就是竊盜罪的正犯。因為他直接完成了「竊取他人財物」這個犯罪行為。

正犯又可以細分為兩種型態：

單獨正犯：一個人獨自完成整個犯罪行為

共同正犯：兩人以上共同實行犯罪行為

（二）什麼是共犯？參與他人犯罪的角色

共犯在法律上有廣義和狹義兩種理解方式。這個區分非常重要，因為很多人會產生概念混淆。

廣義的共犯包含所有參與犯罪的人，涵蓋範圍包括：

共同正犯（一起實行犯罪的人）

教唆犯（慫恿他人犯罪的人）

幫助犯（從旁協助犯罪的人）

狹義的共犯則專指教唆犯和幫助犯，並不包括共同正犯在內。在法律專業用語中，通常採用狹義的共犯定義。

最關鍵的差別在於犯罪支配力的有無。正犯對犯罪行為具有主導性和支配力，而共犯（狹義）則是從屬於正犯的輔助角色。

這就是為什麼共同正犯雖然名稱中有「共」字，卻被歸類為正犯而非共犯。因為共同正犯同樣對犯罪具有支配力，只是這個支配力由多人共同行使。

定義 犯罪支配力 刑責基礎 單獨正犯 一人獨自實行犯罪 完全支配 依該罪刑度處罰 共同正犯 數人共同實行犯罪 共同支配 依該罪刑度處罰 教唆犯 慫恿他人犯罪 間接影響 依正犯刑度處罰 幫助犯 協助他人犯罪 無支配力 得減輕或免除其刑

（三）法院認定正犯與共犯的判斷標準

實務上，法院必須同時檢視主觀要件與客觀要件。主觀要件包括行為人的犯罪意思和參與動機，客觀要件則涵蓋實際的行為表現和參與程度。

1.誰在主導整個犯罪計畫？

犯罪計畫的主導程度是法院最重視的判斷標準之一。法官會仔細審視誰是幕後策劃者，誰對犯罪過程擁有決定性的犯罪支配力。即使某人沒有親自動手，只要是主要策劃者或指揮者，仍可能被認定為共同正犯。

舉例來說，詐欺集團的首腦通常不會親自打電話給被害人，但因為掌握整個犯罪的規劃和執行方向，法院會認定其具有最高的犯罪支配力。相反地，只是接到臨時通知去取款的車手，主導程度就相對較低。

法院會考量以下幾點來判斷主導程度：

是否參與犯罪計畫的擬定和安排

對犯罪過程有無指揮調度的權力

能否決定犯罪是否繼續或中止

在犯罪組織中的層級和地位

2.實際動手程度有多深？

實際參與行為的輕重直接影響法院的認定結果。法官會詳細檢視每個被告在犯罪中實際做了什麼事，參與的核心程度如何。親自實施構成要件行為的人，通常會被認�定為正犯。

以竊盜案為例，實際進入屋內搜刮財物的人，其實行行為最為直接。在外面把風的人雖然也有參與，但行為的核心程度較低。不過要特別注意，即使只是把風，如果有共同犯罪的意思聯絡，仍可能成立共同正犯。

實務上常見的參與行為類型包括：

直接實施犯罪構成要件的核心行為

在犯罪現場擔任警戒或把風

提供犯罪工具或場所

協助處理犯罪所得或掩飾犯行

3.犯罪意思有多強烈？

主觀犯意的強弱判斷是法院認定標準中最細緻的部分。法院必須深入探究行為人是否有「以自己犯罪之意思」參與，還是只是被動協助他人犯罪。這種犯意聯絡的有無，往往決定了是共同正犯還是幫助犯。

根據實務見解，犯意聯絡不需要事前明確協議，只要在行為當時有共同犯罪的認識就足夠。例如，原本只打算在外面等朋友，但看到朋友正在行竊時主動幫忙把風，這時就產生了犯意聯絡。

法院判斷主觀犯意時會考量：

是否知悉整個犯罪計畫的內容

參與時的主動性或被動性

對犯罪結果是否有共同期待

是否將犯罪視為自己的事情

共同正犯的關鍵在於「以自己犯罪之意思」參與，而幫助犯則是「以幫助他人犯罪之意思」參與。這個細微差異，刑責可能相差很大。

4.如何分配犯罪利益？

獲利分配與犯罪動機也是法院重要的觀察指標。如果行為人事前參與謀劃、事後分享贓物，通常會被認為有共同犯罪的意思。實務上有句話說：「事前同謀，事後分贓」，這種情況幾乎都會被認定為共同正犯。

犯罪動機的強弱也會影響認定。如果某人是為了自己的利益而積極參與，其犯罪意思就比較明確。相反地，如果只是因為人�情壓力或受到威脅而消極配合，可能會影響法院的判斷。

獲利分配的常見模式包括：

事前約定好分贓比例和方式

依照參與程度和貢獻分配

由主導者決定如何分配

事後才臨時決定給予報酬

法院認定標準並非各自獨立，而是相互關聯、綜合判斷。法官會全面檢視所有證據，評估每個標準的符合程度，最後做出公正的認定。理解這些標準，能幫助你更清楚自己或他人在刑事案件中的法律地位，也能在面對指控時提出更有力的辯護策略。