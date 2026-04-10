共犯的刑責會比較輕嗎？共犯跟正犯法院怎麼認定？

正犯與共犯是什麼？先搞懂基本法律概念
許多人對正犯與共犯的法律區別感到困惑，但其實這些刑法概念並不複雜。在進入複雜的刑責討論之前，我們需要先建立清晰的基礎認知。理解正犯定義和共犯定義，是掌握後續量刑差異的關鍵第一步。
台灣刑法將犯罪參與者依照「是否實行自己犯罪」分為兩大類：正犯和共犯。這個分類方式直接影響法院如何判斷每個人應負的刑事責任。
（一）什麼是正犯？直接實現犯罪的人
正犯指的是以自己的行為實現犯罪構成要件的人。簡單來說，就是親自動手做出犯罪行為的行為人。
舉個實際例子：如果小明親手偷走別人的錢包，他就是竊盜罪的正犯。因為他直接完成了「竊取他人財物」這個犯罪行為。
正犯又可以細分為兩種型態：
- 單獨正犯：一個人獨自完成整個犯罪行為
- 共同正犯：兩人以上共同實行犯罪行為
（二）什麼是共犯？參與他人犯罪的角色
共犯在法律上有廣義和狹義兩種理解方式。這個區分非常重要，因為很多人會產生概念混淆。
廣義的共犯包含所有參與犯罪的人，涵蓋範圍包括：
- 共同正犯（一起實行犯罪的人）
- 教唆犯（慫恿他人犯罪的人）
- 幫助犯（從旁協助犯罪的人）
狹義的共犯則專指教唆犯和幫助犯，並不包括共同正犯在內。在法律專業用語中，通常採用狹義的共犯定義。
最關鍵的差別在於犯罪支配力的有無。正犯對犯罪行為具有主導性和支配力，而共犯（狹義）則是從屬於正犯的輔助角色。
這就是為什麼共同正犯雖然名稱中有「共」字，卻被歸類為正犯而非共犯。因為共同正犯同樣對犯罪具有支配力，只是這個支配力由多人共同行使。
|定義
|犯罪支配力
|刑責基礎
|單獨正犯
|一人獨自實行犯罪
|完全支配
|依該罪刑度處罰
|共同正犯
|數人共同實行犯罪
|共同支配
|依該罪刑度處罰
|教唆犯
|慫恿他人犯罪
|間接影響
|依正犯刑度處罰
|幫助犯
|協助他人犯罪
|無支配力
|得減輕或免除其刑
（三）法院認定正犯與共犯的判斷標準
實務上，法院必須同時檢視主觀要件與客觀要件。主觀要件包括行為人的犯罪意思和參與動機，客觀要件則涵蓋實際的行為表現和參與程度。
1.誰在主導整個犯罪計畫？
犯罪計畫的主導程度是法院最重視的判斷標準之一。法官會仔細審視誰是幕後策劃者，誰對犯罪過程擁有決定性的犯罪支配力。即使某人沒有親自動手，只要是主要策劃者或指揮者，仍可能被認定為共同正犯。
舉例來說，詐欺集團的首腦通常不會親自打電話給被害人，但因為掌握整個犯罪的規劃和執行方向，法院會認定其具有最高的犯罪支配力。相反地，只是接到臨時通知去取款的車手，主導程度就相對較低。
法院會考量以下幾點來判斷主導程度：
- 是否參與犯罪計畫的擬定和安排
- 對犯罪過程有無指揮調度的權力
- 能否決定犯罪是否繼續或中止
- 在犯罪組織中的層級和地位
2.實際動手程度有多深？
實際參與行為的輕重直接影響法院的認定結果。法官會詳細檢視每個被告在犯罪中實際做了什麼事，參與的核心程度如何。親自實施構成要件行為的人，通常會被認�定為正犯。
以竊盜案為例，實際進入屋內搜刮財物的人，其實行行為最為直接。在外面把風的人雖然也有參與，但行為的核心程度較低。不過要特別注意，即使只是把風，如果有共同犯罪的意思聯絡，仍可能成立共同正犯。
實務上常見的參與行為類型包括：
- 直接實施犯罪構成要件的核心行為
- 在犯罪現場擔任警戒或把風
- 提供犯罪工具或場所
- 協助處理犯罪所得或掩飾犯行
3.犯罪意思有多強烈？
主觀犯意的強弱判斷是法院認定標準中最細緻的部分。法院必須深入探究行為人是否有「以自己犯罪之意思」參與，還是只是被動協助他人犯罪。這種犯意聯絡的有無，往往決定了是共同正犯還是幫助犯。
根據實務見解，犯意聯絡不需要事前明確協議，只要在行為當時有共同犯罪的認識就足夠。例如，原本只打算在外面等朋友，但看到朋友正在行竊時主動幫忙把風，這時就產生了犯意聯絡。
法院判斷主觀犯意時會考量：
- 是否知悉整個犯罪計畫的內容
- 參與時的主動性或被動性
- 對犯罪結果是否有共同期待
- 是否將犯罪視為自己的事情
共同正犯的關鍵在於「以自己犯罪之意思」參與，而幫助犯則是「以幫助他人犯罪之意思」參與。這個細微差異，刑責可能相差很大。
4.如何分配犯罪利益？
獲利分配與犯罪動機也是法院重要的觀察指標。如果行為人事前參與謀劃、事後分享贓物，通常會被認為有共同犯罪的意思。實務上有句話說：「事前同謀，事後分贓」，這種情況幾乎都會被認定為共同正犯。
犯罪動機的強弱也會影響認定。如果某人是為了自己的利益而積極參與，其犯罪意思就比較明確。相反地，如果只是因為人�情壓力或受到威脅而消極配合，可能會影響法院的判斷。
獲利分配的常見模式包括：
- 事前約定好分贓比例和方式
- 依照參與程度和貢獻分配
- 由主導者決定如何分配
- 事後才臨時決定給予報酬
法院認定標準並非各自獨立，而是相互關聯、綜合判斷。法官會全面檢視所有證據，評估每個標準的符合程度，最後做出公正的認定。理解這些標準，能幫助你更清楚自己或他人在刑事案件中的法律地位，也能在面對指控時提出更有力的辯護策略。
台灣刑法中共犯的三種類型完整解析
當多人涉入同一起犯罪時，如何釐清各自的法律責任？刑法透過三大類型提供了清楚的判斷依據。
台灣刑法將犯罪參與者區分為共同正犯、教唆犯和幫助犯三種類型。這三種角色在法律上有明確的定義，刑責輕重也各不相同。
（一）一起動手實行犯罪行為的參與者：共同正犯
共同正犯是指兩人以上共同實施犯罪行為的情況。根據刑法第28條規定：「二人以上共同實行犯罪之行為者，皆為正犯。」
這裡的關鍵在於「共同實行」四個字。也就是說，這些人不僅有共同的犯罪意思聯絡，還一起分擔實施犯罪的行為。
共同正犯對整個犯罪過程有支配和控制能力。他們不只是協助者，而是犯罪的「主人」，以自己的意思實行犯罪行為。
舉例來說，三個人一起計畫搶劫便利商店。一個人進去威脅店員，一個人收錢，第三個人在外面開車準備逃跑。
這三人都有共同的犯罪意思，也都分擔了實行行為。他們對犯罪的發生和進行都有決定性影響，因此都是共同正犯。
但如果有第四個人只是借車給他們使用，自��己沒有參與搶劫計畫也不到現場。這個人就缺乏犯罪支配力，只能算是幫助犯。
法院判斷時會考慮幾個重點：是否事前參與犯罪謀劃？是否親自到現場實行？是否有共同犯罪的主觀意思？對犯罪過程有無實質控制力？
（二）慫恿煽動他人去犯罪的角色：教唆犯
教唆犯指的是自己不動手，卻慫恿、煽動別人去實施犯罪的人。刑法第29條對教唆犯有明確規範。
很多人以為「只是動口不動手」應該比較輕，其實不然。教唆犯的處罰原則上跟正犯一樣重，因為法律認為製造犯罪動機的危險性很高。
例如，小雷唆使阿洪去傷害仇人，小雷自己沒出手，但他的教唆行為促成了犯罪發生。在這種情況下，小雷就是教唆犯，要承擔與阿洪相同的刑責。
值得注意的是，教唆必須讓被教唆者產生犯罪決意。如果對方本來就打算犯罪，你只是鼓勵一下，這不算教唆。
（三）從旁協助但不參與核心行為：幫助犯
幫助犯是協助他人實施犯罪，但沒有參與犯罪構成要件核心部分的人。刑法第30條規定，幫助犯「得按正犯之刑減輕之」。
這種類型的特點是「順水推舟」而非「無中生有」。也就是說，犯罪本來就會發生，幫助者只是讓犯罪更容易實現。
常見的幫助犯例子包括：明知朋友要去偷東西還借他工具，或知道對方要縱火還協助運送油桶。這些行為都是從旁協助，但不是親自實施犯罪。
為什麼幫助犯可以減刑？因為立法者認為幫助行為的可責性比較低。他們沒有製造犯罪動機（不像教唆犯），也沒有參與核心犯行（不像共同正犯）。
但要注意，「得減輕」不等於「一定減輕」。法官會依個案情況判斷，如果幫助行為對犯罪影響很大，還是可能處以較重的刑罰。
|類型
|法律依據
|主要特徵
|刑責規定
|共同正犯
|刑法第28條
|兩人以上共同實行犯罪，有共同犯意聯絡與行為分擔
|與單獨正犯刑責相同，不減輕
|教唆犯
|刑法第29條
|慫恿他人犯罪，製造他人犯罪決意，自己不實行
|依正犯刑度處罰，原則上不減輕
|幫助犯
|刑法第30條
|協助他人犯罪，但未參與犯罪構成要件核心行為
|得按正犯刑度減輕或免除其刑
共犯的刑責會比較輕嗎？
談到共犯與正犯的刑責差異，量刑規則其實比想像中複雜許多。很多人直覺認為共犯的處罰一定比較輕，但實際情況要看你是哪一種共犯類型。台灣刑法針對不同共犯角色，訂有截然不同的處罰標準。
了解這些規則對於評估刑責輕重非常重要。接下來我們將逐一解析三種共犯類型的量刑原則，讓你清楚知道各自可能面臨的刑期。
（一）幫助犯可減輕或免除其刑
在所有共犯類型中，幫助犯是唯一有可能被減刑的角色。根據刑法第30條第2項規定，幫助犯「得按正犯之刑減輕之」。這裡的「得」字很關鍵，代表法官有裁量權，可以選擇減輕或不減輕。
實務上，法院通常會給予幫助犯減刑待遇。比方說正犯被判5年有期徒刑，幫助犯可能只會被判2到3年。這是因為幫助犯只是從旁協助，並未直接實行犯罪行為，參與程度相對較低。
不過要注意的是，減刑並非自動適用。如果幫助行為對犯罪成功影響重大，法官也可能不予減刑。因此即使是幫助犯，也不能輕忽法律責任。
（二）教唆犯依正犯刑度處罰
刑法第29條明確規定，教唆他人犯罪者，依正犯之刑處罰。換句話說，教唆犯的刑責跟正犯一樣重，不會因為「只是動口不動手」就獲得寬待。
立法者之所以這樣規定，是認為教唆者挑起他人犯罪念頭，社會危險性相當高。有時候幕後慫恿的人，比實際動手的人更應該受到處罰。因此在某些案件中，教唆犯甚至可能比正犯判得還重。
實務上常見的教唆犯情形包括：
- 慫恿朋友去毆打仇人，自己在旁觀看
- 煽動他人去偷竊或搶奪財物
- 鼓動年輕人參與詐欺集團或吸食毒品
- 唆使員工協助挪用公款或背信
只要能證明存在教唆行為，且被教唆人確實實施了犯罪，教唆犯就必須負起完全的法律責任。值得注意的是，即使教唆者事後反悔、試圖阻止犯罪發生，如果被教唆人已經著手實施，教唆犯的責任通常不會因此減輕。
更嚴重的是，如果被教唆人沒有完全的犯罪故意，例如誤以為自己做的是合法行為，教唆人可能被認定為「間接正犯」而非單純的教唆犯。間接正犯是指利用他人作為工具來實施犯罪，其刑責往往比教唆犯更重，因為法律認為這是一種更惡劣的犯罪手法。
1.教唆未遂的法律責任
關於教唆未遂的問題，是許多人關心的重點。如果你教唆別人犯罪，但對方沒有接受或沒有實施，這種情況下是否會受到處罰？
根據刑法規定，教唆未遂原則上不處罰。這是因為刑法第29條明確要求「被教唆人必須受教唆而實施犯罪」，教唆犯才能成立。如果被教唆人拒絕了你的慫恿，或者雖然同意但最終沒有實施犯罪行為，教唆犯就不會成立。
舉例來說，你慫恿朋友去偷竊商店的商品，但朋友明確拒絕並且沒有去偷，由於竊盜罪沒有處罰預備犯的規定，所以你的教唆未遂行為不會被處罰。這個原則保護了言論自由，避免單純的言語建議就構成犯罪。
不過，這個原則也有重要的例外情況。如果所教唆的罪名本身有處罰預備犯或陰謀犯的規定，即使教唆未遂，仍然可能受到刑責處罰。例如內亂罪、外患罪等重大犯罪，法律對於預備行為或陰謀階段就已經設有處罰規定。
此外，如果教唆行為本身構成其他犯罪，也可能受到處罰。例如教唆他人使用毒品，即使對方沒有接受，教唆者的行為可能構成「引誘他人施用毒品罪」而受罰。
還有一種特殊情況需要注意：如果你反覆多次教唆同一個人犯罪，雖然每次都被拒絕，但這種持續的教唆行為可能構成騷擾或其他相關罪名。法律不允許藉由「反正不會成功」的心態來規避刑責。
以下表格整理了教唆犯與教唆未遂在不同情況下的法律效果：
|情況類型
|被教唆人反應
|犯罪是否實施
|教唆者刑責
|教唆成功且犯罪完成
|接受教唆並實施
|是
|依正犯之刑處罰，刑責與正犯相同
|教唆成功但犯罪未遂
|接受教唆但未完成
|著手但未完成
|依正犯未遂之刑處罰，可減輕刑責
|教唆未遂(被拒絕)
|明確拒絕教唆
|否
|原則上不罰，除非該罪有處罰預備犯規定
|教唆未遂(未實施)
|同意但未實施
|否
|原則上不罰，但可能構成該罪之預備犯
|教唆重罪未遂
|任何反應
|視情況而定
|內亂、外患等重罪即使未遂仍可能處罰
（三）共同正犯與單獨正�犯刑責相同
共同正犯在法律上的責任與單獨正犯並無差異。所有共同正犯都要為全部犯罪結果負責，這就是刑法上「一部行為、全部責任」的原則。即使你只參與其中一小部分，仍要對整個犯罪承擔完整責任。
不過在實際量刑時，法官會依據刑法第57條考量個別情況。包括犯罪動機、手段、參與程度、獲利多寡等因素，給予不同的刑期。因此同案的共同正犯，最終判刑可能會有明顯差異。
|共犯類型
|法律依據
|處罰原則
|實際量刑差異
|幫助犯
|刑法第30條
|得按正犯之刑減輕
|通常減輕約30-50%刑期
|教唆犯
|刑法第29條
|依正犯之刑處罰
|與正犯刑責相同或相近
|共同正犯
|刑法第28條
|一部行為全部責任
|依參與程度有所差異
總結來說，只有幫助犯在法律上享有減刑空間，而教唆犯和共同正犯的刑責都不會自動減輕。認清這些量刑規則，才能正確評估自己或他人可能面臨的法律後果，避免因誤解而做出錯誤判斷。