車手刑責多重？律師解釋為什麼詐騙車手領一次錢犯3種罪！

（一）詐騙車手會觸犯什麼罪？刑責多重？

（一）詐騙車手會觸犯什麼罪？刑責多重？

1.加重詐欺罪

根據刑法第339條之4：「犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。」

實際案例中，詐騙車手通常被視為詐騙集團的共犯，因為這些團體往往由3人以上成員組成，故此類車手行為適用於加重詐欺罪，意味著車手至少會被判處一年以上的有期徒刑。即便詐騙成員彼此不相識，根據法律實務，只要存在間接的共謀意圖，便構成共犯。

2.參與犯罪組織罪

根據組織犯罪條例第3條第1項、第3項規定：「發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。犯第一項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為三年。」

3.詐欺犯罪危害防制條例

根據2024年7月立法院三讀通過的詐欺犯罪危害防制條例，針對刑法加重詐欺罪進行加重，以下是罰則說明：

詐欺集團詐欺獲取財物或財產上利益達500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科3000萬元以下罰金 達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，併科3億元以下罰金 觸犯加重詐欺罪時，若同時存在兩種情形加重刑度至二分之一



冒用政府機關名義

以網路等工具對公眾散播

合成、製作不識影像、聲音等

許多人可能會疑惑：單純協助取錢也算是加入犯罪組織嗎？根據目前法院的見解，無論車手在詐騙組織中扮演什麼樣的角色，都會被認定是觸犯加重詐欺罪或是違反組織犯罪條例。舉單純協助取款的車手為例，實際協助詐騙組織獲得贓款的行為已足夠認定其為犯罪組織的參與者，因此，擔任取款車手的行為若被認定為幫助犯可能被判處6個月至5年的有期徒刑，而若被認定為正犯，則刑度就會落在1年到7年之間。

4.洗錢罪

根據洗錢防制法第19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」

所謂「洗錢」包含：

意圖掩飾或隱匿犯罪所得的來源或協助他人逃避法律追訴，進行資金的轉移或變更。 掩飾或隱匿犯罪所得的性質、來源、流向、所在、所有權、處置權或其他相關權益。 接受、持有或使用他人的犯罪所得。

詐騙車手是否構成洗錢罪，主要看使用的是否為人頭帳戶進行詐騙資金流動，若是，則可能使警方追蹤資金流向變得困難，進而構成洗錢罪。

需要特別指出的是，在判定詐騙車手的詐欺罪次數時，法院可能會根據提款次數進行計算，簡而言之，提款1次可能就被判處1次，提款10次則可能被判處10次，這使得車手極易因多次犯罪而面臨加重的詐欺罪刑責。