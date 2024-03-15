車手刑責多重？律師解釋為什麼詐騙車手領一次錢犯3種罪！

車手是什麼？被騙當車手的常見原因是什麼？
新聞報導經常提到「詐騙集團車手」、「詐欺車手」或「詐騙車手」，但車手為什麼叫車手？車手的工作內容是什麼？常見的車手疑問讓律師一次為你解答！
（一）車手是什麼？車手在做什麼？
（一）車手是什麼？車手在做什麼？
1.什麼是車手？
在詐騙集團中，車手的角色是負責領取詐騙得來的款項。當被害人將錢轉入所謂的人頭帳戶之後，詐騙集團便會指派車手進行操作。車手接下來會到ATM，使用預先準備好的提款卡，從人頭帳戶中提取現金，他們的主要任務是在不暴露詐騙或洗錢主謀身份的前提下，獲取詐騙來的錢，並交給他人。
2.為什麼叫「車手」？
「車手」一詞的由來，是因為這類人員常常分成2至3人一組進行活動，其中有的人負責駕駛，有的人則專責提款或收款，這種分工合作的方式便是「車手」稱呼的來源。
3.車手有什麼特徵？
詐騙集團中的提款車手通常具備以下幾個特徵：
- 年輕人占多數
提款車手大多為年輕人，他們在ATM前提款時，常因緊張而四處張望，顯得不自在。
- 掩飾身份
為了避免被認出來，他們通常會戴上口罩或安全帽，有時甚至全身裝扮都極為考究，穿著名牌服飾以混淆視聽。
- 頻繁操作手機
在提款過程中，車手經常查看手機，或是接收來自同夥的指令訊息。
- 使用多張提款卡
為了提領更多的非法所得，車手通常持有多張提款卡，或反覆使用同一張卡多次提款。
- 長時間佔用ATM
他們在提款時因多次操作而長時間佔用ATM機，導致其他等待提款的民眾不耐煩排長隊。
- 頻繁更換提款地點
為了避免被追蹤，車手會在短時間內多次進出同一家便利店，或在不同的銀行、超市、商場尋找ATM機進行提款。
提醒各位民眾，在日常生活中若在ATM附近遇到此類行為人士，應保持警覺，並適時報警處理。
（二）被騙去當車手的常見原因
（二）被騙去當車手的常見原因
許多車手之所以落入詐騙集團的圈套，很大一部分原因是經濟壓力所迫。對於那些背負著沉重生活負擔的人來說，詐騙集團提供的「高回報、低風險」偏門工作機會看似是一條迅速可以有收入的捷徑。
此外，詐騙集團經常利用未成年人缺乏社會經驗的特點，誘使他們加入，承諾給予輕鬆賺取大筆收入的機會，但事實上都是被當成免洗的代罪羔羊。
除了未成年車手外，近年來外籍人士也被詐騙集團吸收當提款車手，2025年截至5月外籍車手已超過100人，相較2024同期的2名，成長超過50倍！
車手的刑責多重？為什麼領個錢就觸犯三種罪名？
（一）詐騙車手會觸犯什麼罪？刑責多重？
（一）詐騙車手會觸犯什麼罪？刑責多重？
1.加重詐欺罪
根據刑法第339條之4：「犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。」
實際案例中，詐騙車手通常被視為詐騙集團的共犯，因為這些團體往往由3人以上成員組成，故此類車手行為適用於加重詐欺罪，意味著車手至少會被判處一年以上的有期徒刑。即便詐騙成員彼此不相識，根據法律實務，只要存在間接的共謀意圖，便構成共犯。
2.參與犯罪組織罪
根據組織犯罪條例第3條第1項、第3項規定：「發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。犯第一項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為三年。」
3.詐欺犯罪危害防制條例
根據2024年7月立法院三讀通過的詐欺犯罪危害防制條例，針對刑法加重詐欺罪進行加重，以下是罰則說明：
- 詐欺集團詐欺獲取財物或財產上利益達500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科3000萬元以下罰金
- 達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，併科3億元以下罰金
- 觸犯加重詐欺罪時，若同時存在兩種情形加重刑度至二分之一
- 冒用政府機關名義
- 以網路等工具對公眾散播
- 合成、製作不識影像、聲音等
許多人可能會疑惑：單純協助取錢也算是加入犯罪組織嗎？根據目前法院的見解，無論車手在詐騙組織中扮演什麼樣的角色，都會被認定是觸犯加重詐欺罪或是違反組織犯罪條例。舉單純協助取款的車手為例，實際協助詐騙組織獲得贓款的行為已足夠認定其為犯罪組織的參與者，因此，擔任取款車手的行為若被認定為幫助犯可能被判處6個月至5年的有期徒刑，而若被認定為正犯，則刑度就會落在1年到7年之間。
4.洗錢罪
根據洗錢防制法第19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」
所謂「洗錢」包含：
- 意圖掩飾或隱匿犯罪所得的來源或協助他人逃避法律追訴，進行資金的轉移或變更。
- 掩飾或隱匿犯罪所得的性質、來源、流向、所在、所有權、處置權或其他相關權益。
- 接受、持有或使用他人的犯罪所得。
詐騙車手是否構成洗錢罪，主要看使用的是否為人頭帳戶進行詐騙資金流動，若是，則可能使警方追蹤資金流向變得困難，進而構成洗錢罪。
5.車手一罪一罰怎麼計算？
需要特別指出的是，在判定詐騙車手的詐欺罪次數時，法院可能會根據提款次數進行計算，簡而言之，提款1次可能就被判處1次，提款10次則可能被判處10次，這使得車手極易因多次犯罪而面臨加重的詐欺罪刑責。
（二）車手初犯有機會判比較輕嗎？
（二）車手初犯有機會判比較輕嗎？
詐騙車手若為初犯是否有可能被判緩刑，可參考刑法第74條規定：受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算：
- 未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。
- 前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，五年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。
在決定刑期時，法院還會考量以下因素：
- 犯罪行為造成的損害程度。
- 被告是否有前科。
- 被告的個人情況是否符合減刑的條件。
- 被告犯罪後的態度等綜合情況。
近年新聞經常報導未成年車手案件，許多人因渴望快速賺錢而被誘騙加入詐騙集團。一般來說，若是初犯且無其他前科，建議尋求專業律師協助，在法庭上積極爭取將刑期壓在2年以下，並透過律師與受害人協商達成和解，以努力為車手爭取緩刑的可能。但需注意，若犯罪行為嚴重，仍可能面臨重刑，切勿抱有僥倖心理，誤認為車手易逃避法律制裁。
（三）車手跟被害者和解有機會不被告嗎？
刑事律師帶你看詐騙車手判決！
（一）共犯車手也要負責賠償
臺灣桃園地方法院109年度重訴字第340號民事判決
小李因需償還40萬元債務，因此同意擔任提款車手，負責從ATM提取詐騙所得的贓款。作為回報，詐騙集團承諾給予小李每筆交易2%的獎金。不幸的是，在他首次執行任務時就被警方逮捕，而且他自己一塊錢也沒有賺到。
在刑事審判中，法院認定小李為詐騙集團的共犯，判處他1年4個月的有期徒刑。該詐騙案件中，被害人共被騙取758萬元。當被害人得悉小李被捕後，立即向法院提出刑事附帶民事訴訟，要求小李與其他共犯一起賠償這758萬元。小李在庭審中辯稱，他僅提取了第1筆款項便被捕，與其他款項無關，質疑為何他需負起全部賠償責任。
然而，最終判決仍要求小李連帶賠償758萬元給原告。判決的理由是，小李作為車手，對詐騙集團的運作流程有所了解，並且作為集團成員之一，即便他僅提取了部分贓款，作為共犯的一部分，他仍須對整個詐騙行為負全責。
（二）車手全額賠償受害��人判決
臺灣彰化地方法院刑事判決114年度訴字第29號
小黃於2023年4、5月間加入一詐欺集團，擔任「面交車手」，配合集團以投資虛擬貨幣為由誘騙被害人甲○○支付現金，並偽造交易紀錄以取信對方。黃依指示與被害人面交，收取款項後轉交集團成員，協助掩飾詐欺所得流向，構成洗錢行為，並於三個月間前後十次，以總計新台幣30,300元的報酬，詐得被害人超過2,500萬新台幣。
法院判決小黃除了被判處4年徒刑，還要全額賠償被害人超過2,500萬的民事損害。
（三）詐騙車手法院判決刑責
最高法院114年度台抗字第2148號刑事裁定
被告小林因加入詐欺集團擔任車手，於2020年8月至2021年2月間多次犯案，最高法院認為各次犯罪雖屬同一集團、手法相似，但第一審內已充分考量犯罪事實與被告態度，定刑未違反比例原則，依刑法第51條第5款，合併刑期29年5個月之範圍內定刑，屬合法裁量，駁回抗告，維持原定刑。
由此可見，擔任詐騙車手的後果有多嚴重，更不用說最近層出不窮的車手黑吃黑新聞，大家務必提高警覺，遠離刑責和危險。
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