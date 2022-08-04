詐欺罪不是被騙就成立！律師帶你看5大刑法詐欺罪構成要件

被騙提告詐欺罪會成立嗎？律師：詐欺罪跟你想的不一樣！
（一）刑法詐欺罪定義
（一）刑法詐欺罪定義
客戶一直拖延不付貨款、網拍買家下單後惡意不取貨、朋友欠錢不還，這些生活場景都可以成立刑法上的詐欺罪嗎？其實詐欺罪和你想的非常不一樣！並不是只要被騙了，就符合詐欺罪定義，不符合要件的會被檢察機關視為「假性財產犯罪」。
刑法有關於詐欺罪的定義，必須要是犯罪者施以詐術、讓人誤信了不實資訊，進而做出不利的財產處分，並造成財產或是利益的減損。
上述這幾種狀況雖然和錢財有關，也讓受害者「覺得被騙」，但是這些情況當中，有些只是單純的「債權債務關係」，有些則根本沒有「財產上的損失」所以並不符合詐欺罪定義。
（二）詐欺罪怎麼提告？
刑法詐欺罪構成要件有哪些？
但如果是反過來，接到警局電話、收到通知書或是傳票，發現自己被提告了詐欺罪，又應該怎麼辦呢？先別慌張，接下來就讓律師帶你認識詐欺罪構成要件。
（一）刑法詐欺罪的種類和規定
（一）刑法詐欺罪的種類和規定
有關背信詐欺相關的法條，都規定在我國刑法裡面的《詐欺背信及重利罪章》裡面（但必須注意詐欺、背信算是兩種不同的犯罪類型），其中刑法詐欺罪依犯案手法、身分或是對象的不同，又可以分為普通詐欺罪、加重詐欺罪，以及準詐欺罪這3大類�：
- 普通詐欺罪：包含刑法裡的普通詐欺罪、收費設備詐欺、自動付款設備詐欺以及電腦設備詐欺，共4條不同的詐欺手法。
- 加重詐欺罪：集體（3人以上）犯詐欺罪、冒名公務員、以媒體散布公眾的詐欺罪，又再罪加一等。
- 準詐欺罪：對未滿18歲、精神障礙、心智缺陷或辨識能力不足者犯下詐欺罪。
律師也將詐欺罪相關的罪名、法條條號和相應的犯罪手法，整理成下表讓大家更好理解：
|條號與罪名
|犯罪手法
|普通詐欺罪（刑法第339條）
|以詐術使人將本人或第三人之物交付
|收費設備詐欺罪（刑法第339-1條）
|以不正方法由收費設備取得他人之物。
|自動付款設備詐欺罪（刑法第339-2條）
|以不正方法由自動付款設備取得他人之物。
|電腦設備詐欺罪（刑法第339-3條）
|以不正方法將虛偽資料或不正指令輸入電腦或其相關設備，製作財產權之得喪、變更紀錄，而取得他人之財產。
|加重詐欺罪（刑法第339-4條）
|準詐欺罪（刑法第340條）
|乘未滿18歲人之知慮淺薄，或乘人精神障礙、心智缺陷而致其辨識能力顯有不足或其他相類之情形，使之將本人或第三人之物交付。
（二）詐欺罪構成要件
（二）詐欺罪構成要件
詐欺罪的構成要件主要有5項，要件滿足且要件之間有貫穿的因果關係，就成立詐欺罪：
- 行為人有主觀的不法意圖：意圖透過施詐，來謀取他人財物或獲得利益。
- 行為人有主觀的心態故意：知道自己施詐會造成他人財產損害，又故意為之。
- 行為人傳遞不實資訊（詐術）：扭曲或傳遞不實資訊，包含有告知義務卻不告知事實。
- 被害人誤信不實資訊處分財產：被害人是基於加害人的詐術，而做了不當的財產處分。
- 取得財產和損失財產間有關聯：加害者獲得不法財產或利益，與被害者損失財產有關。
1.常見詐欺罪案例
如果看完以上介紹的詐欺罪構成要件，還是難以想像生活當中哪些行為可能成立詐欺，以下也為大家列舉幾個常見的普通詐欺罪案例讓大家參考：
- 投資借貸：假借投資證券或是代操的名義，謊稱可以獲得可觀的利潤。
- 網購詐騙：網購賣家收款後惡意不出貨，或是被通知要到ATM解除分期付款。
- 電話隨機詐騙：透過電話假裝成被害人的親朋好友，佯稱有借錢急需，要求匯款。
- 其他詐騙類型：透過假結婚向親友詐財、又或是利��用新興宗教的名義來斂財行騙。
詐欺的樣態非常多，可以說是不勝枚舉、防不勝防，但更恐怖的，是被利用作為詐欺的共犯。以求職詐騙的案例說明，不肖人士利用家庭代工、打零工等招募名義要求被害人提供帳戶，結果提供的帳戶被詐騙集團當作是人頭帳戶，要求其他詐欺受害者匯款到裡面，最後不僅工作沒有找到，帳戶還變成警示帳戶遭到凍結，更被檢警認為是詐欺犯的同夥、吃上官司。
所謂「預防勝於治療」，律師要提醒大家：在生活的各種場景當中，務必要小心保護好自己的個人證件、信用卡、存摺、提款卡以及私人印章，遇到各種需要簽名或是契約文書的狀況更要當心，網路盛行的現在，按下同意鍵之前也必須要多加注意唷！
詐欺罪刑責：詐欺罪關多久？一張表看懂！
（一）詐欺罪刑期
（一）詐欺罪刑期
詐欺犯騙走的，可能是被害人辛苦大半輩子賺來的辛苦錢，至於詐欺罪嚴重嗎？詐欺關多久？有人冒名書記官騙我錢，提告加重詐欺罪刑期法官會怎麼判？
律師將詐欺刑責製成表格，讓你能夠一目了然！
|條號與罪名
|相應刑期與刑責
|普通詐欺罪
|收費設備詐欺罪
|自動付款設備詐欺罪
|電腦設備詐欺罪
|加重詐欺罪
|準詐欺罪
（二）詐欺罪追訴期
（二）詐欺罪追訴期
「追訴權時效」指的是在犯罪發生之後，依法經過一定的時間，檢察官與被害人就不得再提起公訴或自訴的時效。
1.刑事詐欺罪追訴期
上述輕重不同的詐欺罪刑期，也會有相應不同的詐欺追訴期：
- 20年：加重詐欺罪、電腦設備詐欺罪、普通詐欺罪、準詐欺罪。
- 10年：自動付款設備詐欺罪。
- 5年：收費設備詐欺。
2.民事求償追訴期
- 民事侵權行為求償
遇到詐騙，除了提告刑事詐欺罪，基本上還要另外提出「刑事附帶民事訴訟」 （在警方或檢察官這邊無法提出，因為條文的要件是要到刑事「法院」審理時才能提）或是單獨提出「民事訴訟」，才會開啟求償、賠錢的流程，且民事侵權行為的時效，通常是在被害者知道加害者開始算，最保險則是從報案時開始算兩年，時效很短。
現實上有不少��案例是，刑事案件一審判決出來時，距離當初在警局報案時已經超過兩年，如果沒有提出上面的那兩種訴訟，那民事求償有可能就逾期了，這樣的話只要對方民事開庭時主張時效抗辯，那原告就會敗訴（註1），要特別小心！
而且要特別注意，有時候詐騙集團的共犯是被通緝犯，或是未成年人，這樣的話，因為被告通緝中還沒歸案，案件還沒有進入到「刑事法院」，或共犯是少年（12歲以上、未滿18歲），則因適用少年事件法，不會是刑事訴訟案件。所以這兩種狀況，在此時並沒有進入到「刑事法院」的訴訟流程，既然不是刑事法院審理的案件，基本上無法透過「刑事附帶民事訴訟」處理，就會需要另外單獨提起「民事訴訟」，民事侵權時效很短，一定要把握時效，加緊處理。
（三）詐欺罪判決
（三）詐欺罪判決
臺灣高等法院111年度上更一字第24號刑事判決
被告以電腦修圖軟體變造他人國民身分證，在臉書「天堂M台服買賣交易社團」刊登販賣遊戲帳號之訊息。
法院判決：該社團成��員（成員高達萬人）均得以瀏覽該訊息，符合「對公眾散布」之要件，成立刑法第339條之4第1項第3款之加重詐欺取財罪，處有期徒刑1年3個月，犯罪所得新臺幣25,000元沒收。
最高法院112年度台上字第4736號刑事判決
被告加入詐騙集團，假冒「臺北地方法院地檢署監管科」公務員通知被害人，欺騙被害人觸犯洗錢防制法，要監管財產，要求被害人提供存摺、提款卡及提款卡密碼。
法院判決：被告犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑1年3個月，沒收偽造「臺灣臺北地方法院檢察署印」。
詐欺公訴：詐欺罪非告訴乃論，可以撤告嗎？
（一）詐欺罪屬於非告訴乃論之罪
（一）詐欺罪屬於非告訴乃論之罪
許多人會有「詐欺是公訴罪嗎？」的疑問，新聞常說的公訴罪，在法律名詞指的是「非告訴乃論之罪」。
非告訴乃論之罪，意思是只要檢察官知道有犯罪事實存在，就必須要展開偵查的犯罪類型。我國的詐欺罪都屬於「非告訴乃論」，也就是新聞媒體俗稱的「詐欺罪公訴」唷！
（二）詐欺罪可以撤告嗎？提告前務必留意！
（二）詐欺罪可以撤告嗎？提告前務必留意！
是不是「告訴乃論之罪」，會影響的就是能不能撤告，詐欺罪既然屬於非告訴乃論之罪，因此如果有犯罪事實，檢察官也已經展開偵查，就是無法撤告的。
如果是報案、提出告訴以後，檢察官認為嫌疑不足，就會採取不起訴處分；但也有人遇到親友犯下詐欺罪嫌，但是基於無法撤告和人情的考量，選擇請對方歸還詐欺所得，選擇不提出告訴。
以上就是詐欺罪的完整介紹，如果收到了詐欺罪的警詢通知書／傳票，或是有任何相關疑問，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕，讓我們為您提供初步的法律建議唷！
註1：臺灣新北地方法院106年度訴字第2917號民事判決、臺灣臺北地方法院107年度重勞訴更一字第2號民事判決。
註2：臺灣高等法院暨所屬法院113年法律座談會民事類提案第4號：「因受詐騙而匯款者，得否請求收受匯款者返還不當得利即該筆匯款？」（該院於2025年3月8日更新）、最高法院112年度台上字第804號裁定、108年度台上字第819號判決、臺灣高等法院暨所屬法院100年法律座談會民事類提案第2號