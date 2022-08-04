詐欺罪不是被騙就成立！律師帶你看5大刑法詐欺罪構成要件

（二）詐欺罪可以撤告嗎？提告前務必留意！

（二）詐欺罪可以撤告嗎？提告前務必留意！

是不是「告訴乃論之罪」，會影響的就是能不能撤告，詐欺罪既然屬於非告訴乃論之罪，因此如果有犯罪事實，檢察官也已經展開偵查，就是無法撤告的。

如果是報案、提出告訴以後，檢察官認為嫌疑不足，就會採取不起訴處分；但也有人遇到親友犯下詐欺罪嫌，但是基於無法撤告和人情的考量，選擇請對方歸還詐欺所得，選擇不提出告訴。

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註1：臺灣新北地方法院106年度訴字第2917號民事判決、臺灣臺北地方法院107年度重勞訴更一字第2號民事判決。