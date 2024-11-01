公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

（二）非告訴乃論罪的定義與舉例

（二）非告訴乃論罪的定義與舉例

相對於告訴乃論罪，非告訴乃論罪指的是無論被害人是否提出告訴，檢察官皆可依職權進行偵查起訴的犯罪類型。換句話說，非告訴乃論罪的追訴權掌握在國家手中，而非個人。這種犯罪通常涉及公共利益，或者罪行嚴重，因此即使被害人選擇原諒行為人，國家仍有責任追究其刑責。

1.非告訴乃論罪的定義

非告訴乃論罪是指檢察官知悉犯罪事實後，不論被害人是否提出告訴，皆應依法偵查�起訴的犯罪。這類犯罪通常具有下列特點:

危害社會公共利益

犯罪情節嚴重

影響範圍廣泛

需要國家公權力介入

2.非告訴乃論罪的例子

竊盜罪是非告訴乃論罪的典型例子。根據刑法第320條規定，意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

假設有人在超市偷竊商品被逮個正著，即使店家基於同情心決定不追究，警方仍須依法移送法辦。這是因為竊盜行為不僅侵害了被害人的財產權，更擾亂了社會秩序，因此國家有責任制裁竊盜犯，以維護法律尊嚴與社會安寧。

當然，並非每起竊盜案件最終都會被起訴或判刑。檢察官仍須衡酌案情、犯罪情節與行為人態度等因素，決定是否提起公訴;法官也會根據具體證據與法條，作出是否有罪的判決。但無論結果如何，竊盜罪作為非告訴乃論罪，必須進入司法程序，接受國家公權力的審查。