哪些東西算醫療器材管理法中的醫材？不小心違法怎麼辦？

醫療器材管理法的規範重點

醫療器材管理法對醫療器材的製造、輸入、販賣和使用等各個環節都有詳細的規範，確保醫療器材的安全性和有效性。

（一）醫療器材商的登記與管理

依據醫療器材管理法，醫療器材的製造業者、輸入業者或維修業者，都必須聘僱至少一名技術人員，並向所在地的衛生主管機關辦理醫療器材商登記。這項規定有助於主管機關掌握業者資訊，加強對醫療器材商的管理。

（二）醫療器材的品質與安全監督

為了確保醫療器材的品質與安全，法律完善了醫療器材業者的管理制度，要求業者建立品質管理系統，並接受主管機關的監督檢查，同時也明確規範了不同風險等級醫療器材的管理措施，落實產品風險分級管理。

（三）臨床試驗管理

為保障受試者權益，醫療器材管理法對醫療器材臨床試驗有嚴格的管理規定。進行臨床試驗前，申請者必須向主管機關提出申請，並遵守相關倫理規範，也要求臨床試驗�應在合格的醫療機構中進行，並由具備資格的醫療人員執行。