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醫療器材管理法

哪些東西算醫療器材管理法中的醫材？不小心違法怎麼辦？

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-05-19更新 2026-01-07
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

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本文目錄

醫療器材管理法的出現，讓醫療器材有了更明確的定義和分類。這項法律旨在確保國人使用安全、有效、高品質的醫療器材，同時也為醫療器材產業的發展鋪路。接下來，我們將深入探討醫療器材的定義、分類，以及違反醫材法可能面臨的後果。

醫療器材管理法的立法目的

醫療器材管理法的制定旨在保障國人健康，確保醫療器材的安全性、有效性和品質。這部法律的實施將有助於強化醫療器材管理，促進醫療器材產業的健康發展。

醫療器材管理法的主要立法目的包括：

  • 保障國人使用醫療器材的安全
  • 提高醫療器材的品質和效能
  • 規範醫療器材的生產、流通和使用
  • 加強對醫療器材的監管和管理
  • 促進醫療器材產業的創新和發展

通過醫療器材管理法的實施，政府可以監管醫療器材的生產和流通，確保只有安全、有效的產品才能進入市場。

立法目的具體措施
保障國人健康加強醫療器材的安全性和有效性評估
強化醫療器材管理建立醫療器材的分類和註冊制度
促進產業發展鼓勵醫療器材的研發和創新

醫療器材管理法的規範重點

醫療器材管理法對醫療器材的製造、輸入、販賣和使用等各個環節都有詳細的規範，確保醫療器材的安全性和有效性。

（一）醫療器材商的登記與管理

依據醫療器材管理法，醫療器材的製造業者、輸入業者或維修業者，都必須聘僱至少一名技術人員，並向所在地的衛生主管機關辦理醫療器材商登記。這項規定有助於主管機關掌握業者資訊，加強對醫療器材商的管理。

（二）醫療器材的品質與安全監督

為了確保醫療器材的品質與安全，法律完善了醫療器材業者的管理制度，要求業者建立品質管理系統，並接受主管機關的監督檢查，同時也明確規範了不同風險等級醫療器材的管理措施，落實產品風險分級管理。

（三）臨床試驗管理

為保障受試者權益，醫療器材管理法對醫療器材臨床試驗有嚴格的管理規定。進行臨床試驗前，申請者必須向主管機關提出申請，並遵守相關倫理規範，也要求臨床試驗應在合格的醫療機構中進行，並由具備資格的醫療人員執行。

醫療器材管理法中醫療器材的定義與範圍

根據醫療器材管理法，醫療器材定義涵蓋了多樣化的產品，包括儀器、器械、用具、物質、軟體以及體外診斷試劑等，透過非藥理、免疫、代謝或化學方法，對人體產生作用，以達到診斷治療預防疾病、緩解症狀，或是調節和改善人體結構與機能的效果。

醫療器材範圍十分廣泛，舉例如下：

類別具體範例
診斷用器材聽診器、血糖機、超音波儀器
治療用器材注射器、手術刀、人工關節
預防用器材口罩、手套、保險套
輔助用器材助行器、輪椅、義肢
軟體醫材醫療影像分析軟體、醫療決策支援系統

醫療器材包含了各式各樣的儀器、器械和用具，如手術器械、注射器、導管等；也包括了物質，如人工骨骼材料、齒科填充材料等。此外，隨著科技進步，軟體醫材和體外診斷試劑也日益受到重視。軟體醫材可協助醫療決策和影像分析，而體外診斷試劑則用於檢測血液、尿液等體液中的生物標誌物，以輔助疾病診斷。

醫療器材的定義

醫療器材的分類與風險分級

透過醫療器材分類原則，將醫療器材依照風險程度分為不同等級，並根據風險等級採取相應的管理措施。

（一）醫療器材分類原則

醫療器材的分類主要考慮以下因素：

  • 醫療器材的預期用途與功能
  • 醫療器材的使用部位與侵入性程度
  • 醫療器材的使用時間長短
  • 醫療器材的技術複雜程度

根據這些因素，醫療器材可分為以下三個等級：

等級風險程度特點
第一等級低風險非侵入性、無危害人體健康之虞、使用時毋需醫事人員協助
第二等級中風險侵入性較低、短期使用、技術複雜度較低
第三等級高風險侵入性高、長期使用、技術複雜度高

（二）風險分級管理

根據醫療器材的風險等級，主管機關採取相應的管理措施：

  • 第一等級醫療器材：僅需進行產品註冊，無需進行臨床試驗。
  • 第二等級醫療器材：需進行產品註冊與臨床試驗，但臨床試驗要求相對較低。
  • 第三等級醫療器材：需進行產品註冊與嚴格的臨床試驗，以確保其安全性與有效性。

（三）不良醫療器材的定義與處置

醫療器材管理法中明確定義了何謂不良醫療器材。根據法規，經稽查或檢驗，若醫療器材具有下列情形之一，即屬不良醫療器材：

  • 使診斷發生錯誤
  • 含有毒、有害物質，致危害人體健康
  • 作正常合理使用時易生危險，或危害人體健康之虞
  • 超過有效期間或保存期限
  • 規格不符
  • 未依核准儲存條件保存
  • 混入或附著影響品質之異物
  • 其他中央主管機關公告之瑕疵等情形

一旦發現醫療器材存在上述瑕疵，可能導致診斷錯誤或危害人體健康，主管機關將採取相應措施，包括下架、回收、銷毀等，以保障民眾安全。同時，醫療器材商也須承擔相應的法律責任。

為了避免不良醫療器材流入市場，法規對醫療器材的生產、進口、販賣等環節都有嚴格管控。業者應確保產品品質符合標準，並提供完整的使用說明和警示標示。消費者在選購醫療器材時，也應注意產品是否經過主管機關審核，選擇合法、安全的產品。

透過醫療器材管理法的規範，以及政府、業者、消費者三方的共同努力，我們可以有效降低不良醫療器材對民眾健康造成的風險，提升醫療器材的品質與安全性。

醫療器材廣告與標示規範

醫療器材管理法對於醫療器材廣告與標示也有嚴格規範，包含利用各種傳播方式，宣傳醫療器材效能，以達到招徠銷售的目的，這包括採訪、報導或宣傳的內容若暗示或影射醫療器材的醫療效能，也視為醫療器材廣告。

醫療器材的標籤和說明書也受到法規管控，標籤是指標示在醫療器材或其包裝上的文字、圖畫或記號；說明書則是對醫療器材的安全性、效能及使用方法等產品資訊的詳細說明。

（一）醫療器材廣告的定義

根據醫療器材管理法，醫療器材廣告必須符合以下條件：

  • 不得誇大或偽稱醫療效能
  • 不得宣稱可治療特定疾病
  • 不得利用醫療人員、病患或其他不當方式作推薦、證明
  • 不得涉及迷信、色情、賭博等不當內容

（二）標籤與說明書的要求

醫療器材的標籤與說明書必須符合以下規範：

項目標籤說明書
醫療器材名稱
型號、規格
製造日期、批號
主要成分、材料
使用方法、注意事項
製造商名稱、地址

違反醫療器材管理法的法律責任

（一）行政處分

根據醫療器材管理法，違反以下規定可能面臨行政處分：

  • 未依規定辦理醫療器材商登記
  • 未建立產品來源流向管理系統
  • 未執行品質管理系統
  • 製造、輸入或販賣不良醫療器材

行政處分的種類包括罰鍰、沒入違規物品、廢止許可證照等，金額與期限則依違規情節而定。

（二）刑事責任

當違反醫療器材管理法的行為情節嚴重，危及公共利益時，還可能涉及刑事責任，例如：

  • 偽造、變造醫療器材許可證
  • 製造、輸入、販賣危害人體健康的不良醫療器材
  • 仿冒他人註冊商標的醫療器材

觸犯刑事責任的行為，將依刑法及其他相關法律論處，可能面臨罰金、拘役或有期徒刑等刑罰。

如何合法販售與使用醫療器材？

在台灣，合法販售醫療器材需要依照規定進行公司登記，並取得衛生福利部核發的醫療器材許可證。

除了取得合法販售資格外，醫療器材廠商還需要注意產品的廣告和標示。所有的醫療器材廣告內容都必須事先經過衛生福利部審查，確保沒有誇大、偏頗或誤導的訊息。產品標籤和說明書也要清楚列出使用方法、注意事項和可能的副作用，以免消費者誤用而造成危害。

對於一般民眾而言，在購買和使用醫療器材時，應該選擇合法且信譽良好的販售管道，避免購入來路不明或品質堪慮的產品。使用時則要確實遵循醫療專業人員的指示或產品說明書，切勿擅自變更用途或超過建議劑量，以免產生不良反應或延誤病情。

下表整理了合法販售和正當使用醫療器材的一些重點：

合法販售醫療器材正當使用醫療器材
1. 進行公司登記1. 選擇合法販售管道
2. 取得醫療器材許可證2. 遵循專業指示或說明書
3. 確保產品品質與安全3. 切勿擅自變更用途
4. 廣告需經審查4. 避免超過建議劑量
5. 標籤說明須完整清楚5. 留意可能副作用

醫療器材管理法的制定對於臺灣的醫療保健發展有著重大意義。這部法律的目的是促進醫療器材產業的健全發展，同時也保障國人的就醫權益和健康安全。透過完善的醫療器材管理制度，可以加速優良產品上市，讓民眾能夠及時獲得高品質的醫療器材，提升整體的醫療保健品質。

另一方面，醫療器材管理法也強化了對不良醫材的監管，確保上市的產品都符合安全與品質標準。這對於保障國人健康至關重要，能夠有效減少因使用劣質或不安全醫材而造成的傷害。民眾在選購和使用醫療器材時，也應該注意選擇合法且經過審查的產品，並遵循正確的使用方式，以確保自身和他人的健康安全。

以上是關於醫療器材管理法的簡單介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益

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