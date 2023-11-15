犯法就會被通緝嗎？被通緝怎麼辦？律師教你如何撤銷通緝！

（四）被通緝對刑期會有影響嗎？

（四）被通緝對刑期會有影響嗎？

在台灣的刑事實務上，「被通緝」本身並非刑法上明文規定的「加重刑罰事由」。 法院不會單純因為被告是通緝犯，就在其本刑之外額外加重量刑。

然而，「被通緝」後的行為與態度，會成為法院量刑時的重要審酌因素，特別是關於「犯罪後態度」的評價，這可能導致被告獲得較不利的量刑結果。

最高法院 110 年度台上字第 1777 號刑事判決 被告雖在警方發覺犯罪前主動繳交槍彈，但被檢察官起訴後沒有到庭而遭通緝，之後才被逮捕。最高法院認定此舉「不符合自首要件」，因為自首除需主動申告犯罪，還必須有「接受裁判」的意思。

最高法院 113 年度台上字第 2186 號刑事判決 被告雖在犯行未被發現時主動繳械，但遭通緝後才到案，且其具保人與辯護人均無法與其聯繫。法院據此認定被告有逃匿之態，沒有接受裁判之意，因此不符合自首規定，不得減刑。

2.被通緝可能影響「犯後態度」的評價

被告「被通緝」或「無故未到庭」的行為，經常會被評價為「態度不佳」或�「無悔悟之心」，這會成為法官在法定刑度內，判處較重刑期的理由之一。

臺灣高等法院臺中分院114年度交上易字第2號刑事判決 「被告於原審審理期間無故未到庭，經通緝後始到案，且於本院審理時仍未到庭，顯無接受裁判之意……原審量刑已審酌刑法第57條所列各款事項，包括被告否認犯行、未與告訴人和解……」

本案雖為過失傷害，但法院明確指出被告「無故未到庭遭通緝」的行為，是判斷其「無接受裁判之意」的關鍵，並將此納入整體「犯罪後態度」的負面評價中，作為維持原審量刑（未予減輕）的理由之一。