犯法就會被通緝嗎？被通緝怎麼辦？律師教你如何撤銷通緝！

通緝是什麼？犯什麼法的人會被通緝？
（一）刑事訴訟法中的通緝
（一）刑事訴訟法中的通緝
在台灣的刑事司法體系中，「通緝」是一種針對逃亡或藏匿的被告的法律措施。
通緝的目的在於透過公開被告的資訊，包括向檢察官、司法警察機關，甚至是大眾發布，以促使逃亡或藏匿的被告盡快到案接受調查或法律制裁，因此，通緝的本質是一種確保被告出庭的機制。
（二）怎樣會被通緝？
（二）怎樣會被通緝？
根據刑事訴訟法第84條，若被告逃亡或藏匿，則可進行通緝。
一般情況下，被告不會立即被通緝。法院通常會先給予兩次出庭機會：首先發出「傳票」，若無回應再發出「拘票」。若被告對此仍無回應，才可能被警方通緝。
（三）被通緝不代表犯罪成立！
（三）被通緝不代表犯罪成立！
1.被通緝不等於犯罪成立
被通緝的事實並不意味著被告已經��被確定犯罪，因此，將被告稱為「通緝犯」可能會引起誤解，因刑法中並不存在「被通緝」這一犯罪類型，故「通緝被告」這一稱呼更加符合實際情況。
2.通緝僅是一種司法程序
通緝僅是強制被告出庭參與偵查或審判的一種手段，並非對其犯罪行為的確認。被告是否真的犯有罪行，仍需根據法院的最終審判結果決定。
（四）被通緝對刑期會有影響嗎？
（四）被通緝對刑期會有影響嗎？
在台灣的刑事實務上，「被通緝」本身並非刑法上明文規定的「加重刑罰事由」。 法院不會單純因為被告是通緝犯，就在其本刑之外額外加重量刑。
然而，「被通緝」後的行為與態度，會成為法院量刑時的重要審酌因素，特別是關於「犯罪後態度」的評價，這可能導致被告獲得較不利的量刑結果。
1.被通緝導致不符合「自首」減刑要件
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最高法院 110 年度台上字第 1777 號刑事判決 被告雖在警方發覺犯罪前主動繳交槍彈，但被檢察官起訴後沒有到庭而遭通緝，之後才被逮捕。最高法院認定此舉「不符合自首要件」，因為自首除需主動申告犯罪，還必須有「接受裁判」的意思。
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最高法院 113 年度台上字第 2186 號刑事判決 被告雖在犯行未被發現時主動繳械，但遭通緝後才到案，且其具保人與辯護人均無法與其聯繫。法院據此認定被告有逃匿之態，沒有接受裁判之意，因此不符合自首規定，不得減刑。
2.被通緝可能影響「犯後態度」的評價
被告「被通緝」或「無故未到庭」的行為，經常會被評價為「態度不佳」或�「無悔悟之心」，這會成為法官在法定刑度內，判處較重刑期的理由之一。
- 臺灣高等法院臺中分院114年度交上易字第2號刑事判決 「被告於原審審理期間無故未到庭，經通緝後始到案，且於本院審理時仍未到庭，顯無接受裁判之意……原審量刑已審酌刑法第57條所列各款事項，包括被告否認犯行、未與告訴人和解……」
本案雖為過失傷害，但法院明確指出被告「無故未到庭遭通緝」的行為，是判斷其「無接受裁判之意」的關鍵，並將此納入整體「犯罪後態度」的負面評價中，作為維持原審量刑（未予減輕）的理由之一。
通緝犯怎麼查詢？有沒有通緝犯名單？
（一）線上通緝犯查詢系統
（一）線上通緝犯查詢系統
在台灣，進行通緝犯資料的查詢主要透過「內政部警政署全球資訊網」，該系統根據案件性質將通緝犯分為幾類：「一般刑事事件通緝犯」、「外逃通緝犯」、「重要緊急查緝專案」以及「偵查中/執行中通緝犯」。
（二）通緝犯有哪幾種？
（三）通緝犯查詢方法及資料準確性
（三）通緝犯查詢方法及資料準確性
查詢時需要輸入欲查詢人的「正確姓名」和「身分證號碼」，只有在內容準確無誤的情況下，查詢結果才會顯示，所以對於想要查證租客或員工背景的人來說，取得身分證影本尤其重要。
需要注意的是，由於資料更新可能存在時間上的差異，網站上查的資訊不一定是最新、最正確的！
檢舉通緝犯有多少獎金？怎麼檢舉？
（一）檢舉通緝犯的方法
（一）檢舉通緝犯的方法
在台灣檢舉通緝犯的方法包括：
- 書面檢舉：將個人資料和檢舉內容記錄於書面文件中（記得簽名）。
- 緊急情況下撥打110：可透過電話直接�口頭報案。
- 匿名檢舉：選擇使用化名或代號，以保護身份。
警察機關必須保護檢舉者的身份和資料，違反規定將依法嚴辦。
（二）通緝犯檢舉獎金和類型
（二）通緝犯檢舉獎金和類型
檢舉獎勵依照案件的重要性和提供的線索類型而異，獎金範圍如下：
|一般刑案獎金
|重大刑案獎金
|特殊重大刑案獎金
|提供通緝犯姓名、住址及犯罪直接證據
|5千～2萬元
|1萬～10萬元
|3萬～20萬元
|提供通緝犯犯罪直接證據
|3千～1萬元
|1萬～6萬元
|2萬～10萬元
|提供通緝犯姓名或住址
|2千～8千元
|5千～2萬元
|1萬～6萬元
|提供通緝犯犯罪間接證據
|1千～6千元
|3千～2萬元
|5千～4萬元
此外，如果民眾逮捕現行犯或協助逮捕逃犯，依案情可獲得1萬至20萬元不等的獎金；若不願接受獎金，則可獲得獎章、榮譽章、獎狀等其他形式的獎勵。
我是冤枉的！如何才能撤銷通緝？
（一）被通緝怎麼辦？
（一）被通緝怎麼辦？
因為在台灣的刑事案件中，不論案件的嚴重性，若被告在收到兩次傳票和拘票後仍未出庭，便可能被��通緝，若想撤銷通緝，可以透過下列方式：
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親自前往地檢署報到
如果你因為非故意的原因（如未收到傳票）而被通緝，可以直接前往發出通緝的地檢署法警室報到。
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接受訊問
被告會被承辦或內勤檢察官進行訊問，以了解具體情況。
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聘請律師協助
為維護自身權益，被告可選擇聘請專業律師一同接受訊問。
（二）檢察官的撤銷通緝與「歸案證明」
（二）檢察官的撤銷通緝與「歸案證明」
檢察官會根據被告的解釋進行評估。如果確認是因為不小心未能出庭，且認為沒有羈押的必要，則可能依法撤銷通緝。此時，被告應要求獲得「歸案證明」。
撤銷通緝的過程需要一定時間。因此，被告在撤銷通緝後應隨身攜帶「歸案證明」至少1至2週。這份證明在遭遇警方臨檢時，可以用來證明已經撤銷通緝，避免被誤捕。
以上為關於通緝的法律知識，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益！