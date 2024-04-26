哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

（二）跟騷法的構成要件

（二）跟騷法的構成要件

跟騷法5大構成要件

1.與性或性別有關

行為者的動機可能涉及性別歧視或性騷擾的意圖，這樣的意圖通常顯示出行為者想要以性別為基礎對被害人進行某種形式的控制、羞辱或侵害。

但如果騷擾的對象是特定人（常見是追求對象）周遭的「社會生活關係密切之人」（例如：追求對象的周遭親友或是現任伴侶等），依同法第3條第2項規定，則不必有這個要件，也就是說，就算相關舉動與「性或性別無關」，依舊屬於騷擾行為。

立法理由指出：「實務常見行為人為追求特定人，而對特定人之配偶、直系血親、同居親屬或與特定人社會生活關係密切之人，實行違反其意願而與性或性別無關之跟蹤騷擾行為，為避免產生規範缺漏，爰為第2項規定。另參考日本及德國立法例，將與該特定人社會生活關係密切之人納入保護，包含以家庭、職場、學校或其他正常社交關係為基礎，與該特定人處於穩定互動關係之人。」

曾有案例是被告為了要追求告訴人、向告訴人表達愛慕之意，而去騷擾另一位與告訴人有「股東關係，我們從大學就認識，現在住在一起，現在一起開店做生意，平常都一起上下班」的親友，法院認為符合這邊的要件（註1）。

另外也要提醒，這部分必須要由這些「社會生活關係密切之人」，也就是被害人周遭被波及的親友提出告訴，且在檢察官起訴範圍內，刑事法院才能審理（註2）。

2.針對特定對象

行為是針對特定的個人進行的，而非偶然或普遍對所有人進行的行為。這意味著加害人有明確的目標，並專注於特定的被害人。

3.違反被害人意願

行為違反了被害人的意願。即使被害人已經明確表示不願接受某些行為或接觸，加害人仍然執意進行。

4.反覆、持續的行為

這些行為不是一次性的，而是持續或反覆發生，表明加害人有持續侵犯被害人的意圖。

關於這個要件，法院實務上會綜合判斷，近期曾有二審法院援引立法理由指出：「所謂反覆或持續，立法理由指明，係謂非偶然一次為之，參考外國法制實務，德國聯邦最高法院認為判斷『持續反覆』要件，重點在於行為人是否顯露出不尊重被害人反對之意願，或對被害人之想法採取漠視而無所謂之心態；奧地利刑法認為應從『時間限度』，即長時間的騷擾，結合『量之限度』，即次數與頻繁度作整體評價；日本則認為所謂『反覆』，係指複數次重複為之，以時間上之近接性為必要，並就個別具體事案之樣態、緣由、經過、時間等要素為是否持續反覆之評斷。又並非指全數之法定態樣皆須成立，僅須反覆或持續從事該法所舉行為之一項或數項，即屬之。

是以，各國於反覆或持續要件上著眼點雖略有差異，惟均強調應將時間長短、行為次數、行為樣態、事態經過、被害人反應及加害人回應等各個向度統合以觀，而非單純拆解某一向度之資料，始能為適當之評價（註3）。」

曾有被告以通訊軟體在2小時內，傳送11則騷擾訊息，內容提及會對著被害人的照片進行性幻想、自慰等行為，用詞粗鄙噁心，而被害人後續不予理會，被告就沒有再傳送訊息，一、二審法院都認定這種情形不符「反覆或持續」要件，因而獲判無罪（註4）。也就是說，被告的行為雖然符合其他性騷、讓人不舒服的要件，但如果不是反覆、持續的行為，還是無法成立本法犯罪。

5.造成當事人心生畏怖、影響生活

這些行為對被害人造成了實際的心理壓力或恐懼，並對其日常生活產生了負面影響，如影響工作、學習、社交或其他日常活動。