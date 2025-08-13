不能安全駕駛罪怎麼認定？修法內容是什麼？律師：勿觸刑責

不能安全駕駛罪是什麼？
許多民眾對於不能安全駕駛罪的法律性質仍存在誤解。這項罪名並非單純的交通違規，而是具有嚴重法律後果的刑事犯罪。當駕駛人因酒駕、毒駕或其他影響駕駛能力的行為被查獲時，面臨的不僅是罰款，更可能承擔刑事責任。
根據我國刑法規定，不能安全駕駛罪會在個人前科紀錄上留下永久痕跡。這對未來的就業機會、信用評等、甚至出國申請都會造成長遠影響。
（一）法律定義與適用範圍
刑法第185條之3明確規定，駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：
- 酒精濃度超標：吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上
- 血液酒精濃度過高：血液中酒精濃度達百分之0.05以上
- 服用毒品或麻醉藥品：影響駕駛能力的各類管制物質
- 其他相關情況：服用藥物或其他相類似物質致不能安全駕駛
這項法律適用於所有動力交通工具，包括汽車、機車、甚至電動自行車。只要是在道路上駕駛並符合上述情況，就可能觸犯此罪。
值得注意的是，法條中的「不能安全駕駛」並不需要實際發生交通事故。即使沒有造��成任何損害，只要檢測結果超標，就已構成犯罪要件。
（二）不能安全駕駛罪新法修正重點
面對頻繁發生的毒駕悲劇，立法機關決定對不能安全駕駛罪進行全面性的法律改革。這次修法不僅是條文的調整，更是對社會安全的重新承諾。新法的實施將徹底改變執法實務，讓危險駕駛行為無所遁形。
立法院在2023年12月8日三讀通過刑法修正草案，正式宣告台灣道路安全進入新紀元。這項重大修法獲得跨黨派支持，顯示社會對於嚴懲危險駕駛的高度共識。
1.重大法條變革內容
新法最重要的改變是將毒駕從具體危險犯改為抽象危險犯，過去法官必須證明駕駛人確實「致不能安全駕駛」才能定罪。現在只要檢測出毒品反應，就能直接認定犯罪成立。
這項變革刪除了「致不能安全駕駛」的構成要件。執法人員不再需要蒐集複雜的證據來證明駕駛能力受損。抽象危險犯的設計讓定罪更加簡化且有效率。
修法後的條文更加明確，避免了過去因舉證困難而無法定罪的問題。法官可以根據客觀的檢測結果直接量刑，大幅提升司法效率。
（三）不能安全駕駛罪刑責內容詳解
1.有期徒刑與罰金規定
根據刑法第185條之3規定，一般不能安全駕駛的基本刑責為3年以下有期徒刑。法院可以單獨判處有期徒刑，或者併科30萬元以下罰金。這個刑度已經比過去大幅提高。
如果因為不能安全駕駛而致人於死，刑責會急劇加重。此時將面臨3年以上10年以下有期徒刑。這個刑度範圍相當寬廣，給予法官充分的裁量空間。
最嚴重的情況是10年內再犯致死。這種情形下，可能被判處無期徒刑或5年以上有期徒刑。無期徒刑的可能性讓這項罪名成為重罪等級。
2.不�得易科罰金的限制
不能安全駕駛罪有一個重要特色：不得易科罰金。這意味着一旦被判處有期徒刑，就必須真正入監服刑。無法像其他輕罪一樣，透過繳納罰金來替代監禁。
這項限制對許多人來說是重大衝擊。過去很多交通違規可以用罰錢解決，但不能安全駕駛罪完全不同。即使只被判處2個月有期徒刑，也必須進入監獄服刑。
不得易科罰金的規定反映立法者的決心。他們認為金錢無法彌補危險駕駛對社會造成的傷害。只有實際的自由刑才能達到應有的嚇阻效果。
3.累犯加重處罰機制
累犯的處罰機制設計得相當嚴密。如果曾經因不能安全駕駛被判刑，再次犯罪時會面臨加重處罰。這個機制特別針對屢勸不聽的危險駕駛者。
5年內再犯的情況下，刑責會明顯加重。法院通常會在法定刑度範圍內從重量刑。累犯紀錄也會影響假釋和緩刑的審核。
10年內再犯致死的後果最為嚴重。除了可能面臨無期徒刑外，罰金數額也會大幅提高。
|犯罪情節
|有期徒刑
|罰金上限
|易科罰金
|一般不能安全駕駛
|3年以下
|30萬元
|不得易科
|致人於死
|3年以上10年以下
|依法併科
|不得易科
|10年內再犯致死
|5年以上或無期徒刑
|從重併科
|不得易科
|5年內一般再犯
|加重1/2
|加重併科
|不得易科
實務上，法院在量刑時會綜合考慮多項因素。包括犯罪動機、造成的損害程度、犯後態度等。認罪協商和被害人和解可能影響最終刑�度，但不得易科罰金的限制依然存在。
這套完整的刑責體系顯示國家對危險駕駛的零容忍態度。每位駕駛人都應該深刻認知這些法律後果，避免因一時疏忽而承受嚴重刑責。
酒駕構成不能安全駕駛罪的認定標準
酒精濃度的測定方式與標準值，直接影響是否構成不能安全駕駛罪。現行法律針對酒測訂定了明確的數值標準，讓執法人員和民眾都能清楚了解相關規定。
值得注意的是，法律區分為刑事責任和行政處罰兩套不同標準。刑事標準較為嚴格，用於判定是否構成犯罪。行政標準相對寬鬆，主要用於交通違規的裁罰。
（一）酒精濃度的法定標準值
血液酒精濃度達到百分之0.05以上，或呼氣酒精濃度達到每公升0.25毫克以上，就構成不能安全駕駛罪。這是刑事責任的認定標準，違反者將面臨有期徒刑的處罰。
相較之下，行政處罰的標準較低。血液酒精濃度達百分之0.03以上，或呼氣酒精濃度達每公升0.15毫克以上，就會被處以行政罰鍰和吊扣駕照。
|處罰類型
|血液酒精濃度
|呼氣酒精濃度
|法律後果
|行政處罰
|0.03%以上
|0.15mg/L以上
|罰鍰、吊扣駕照
|刑事責任
|0.05%以上
|0.25mg/L以上
|有期徒刑、罰金
|加重處罰
|0.15%以上
|0.75mg/L以上
|刑期加重1/2
（二）呼氣檢測的執行程序
警方進行酒測時，會使用經過校正的呼氣分析儀器。駕駛人需要對著儀器深呼氣，讓機器測定呼氣酒精濃度。整個過程通常在路邊臨檢點或事故現場進行。
檢測結果會立即顯示在儀器螢幕上。如果數�值超過標準，警方會要求駕駛人進行第二次檢測確認。兩次檢測結果都超標，就會依法開立舉發通知單。
值得提醒的是，呼氣檢測具有法律效力。許多民眾誤以為只有血液酒精濃度檢測才算數，這是錯誤觀念。呼氣檢測同樣可以作為起訴和判決的依據。
（三）拒測酒精濃度的嚴重後果
拒絕接受酒測的後果相當嚴重。根據現行法律，拒絕酒測者將面臨18萬元罰鍰，並當場吊銷駕照。這個處罰比一般酒駕的行政罰更重。
更重要的是，拒絕酒測不能免除刑事責任。檢察官仍可透過其他證據，如現場錄影、證人證詞、駕駛行為等，證明駕駛人處於不能安全駕駛狀態。
法院在審理拒測案件時，往往會從嚴認定。因為拒絕配合檢測本身就顯示駕駛人可能心虛，擔心檢測結果不利，這種推論在司法實務上經常被採用。
血液酒精濃度的檢測通常在醫院進行，準確度更高。如果駕駛人對呼氣檢測結果有疑慮，可以要求進行血液檢測。不過，血液檢測的費用需要自行負擔。
毒駕與藥駕的認定要件
近年來毒駕案件頻傳，政府針對不同毒品種類制定詳細的檢驗標準。除了酒精之外，毒品和藥物同樣會嚴重影響駕駛能力，因此法律對於毒駕與藥駕的認定有明確規範。
根據刑法第185條之3規定，駕駛人服用毒品、麻醉藥品或其他相類似物質，不能安全駕駛動力交通工具者，即構成本罪。這項規定涵蓋範圍相當廣泛，包含各種可能影響駕駛能力的物質。
（一）毒品種類與檢驗方式
行政院公告的毒品檢驗閾值包括多種常見毒品。安非他命的檢驗標準為每毫升500奈克，這是最常見的興奮劑類毒品。海洛因代謝物的標準則是每毫升300奈克，由於海洛因會快速代謝，因此檢測其代謝物較為準確。
愷他命的檢驗閾值為每毫升100奈克，這種毒品會造成幻覺和意識模糊。大麻代謝物的標準最低，僅每毫升15奈克，因為大麻在體內停留時間較長。
特別值得注意的是依托咪酯，俗稱「喪屍煙彈」，檢驗標準為每毫升50奈克。這種新興毒品會讓使用者出現類似殭屍的行為，對駕駛安全造成極大威脅。近期許多交通事故都與此類毒品有關。
尿液檢驗是最常用的檢測方式，因為操作簡便且準確度高。血液檢測雖然更精確，但需要專業醫療人員執行。毛髮檢測則可以檢出更長時間的用藥記錄，通常用於深度調查。
|毒品種類
|檢驗閾值
|代謝時間
|檢測方式
|安非他命
|500奈克/毫升
|1-3天
|尿液、血液
|海洛因代謝物
|300奈克/毫升
|1-2天
|尿液、血液
|愷他命
|100奈克/毫升
|2-4天
|尿液、毛髮
|大麻代謝物
|15奈克/毫升
|7-30天
|尿液、毛髮
（二）藥物影響駕駛能力的判定
合法藥物同樣可能構成不能安全駕駛罪，感冒藥中的抗組織胺成分會造成嗜睡，安眠藥則會影響反應能力。即使是醫師處方的藥物，如果影響駕駛能力，仍可能觸法。
法院在判定藥物影響程度時，會考慮多項因素。包括藥物種類、服用劑量、個人體質差異，以及實際駕駛表現等。醫師的專業證詞和藥物說明書也是重要參考依據。
精神科藥物特別需要注意，抗憂鬱劑、抗焦慮藥物都可能影響注意力和反應時間。患者在用藥期間應避免駕駛，或諮詢醫師關於藥物對駕駛能力的影響。
檢測流程通常從現場初步判斷開始，警方會觀察駕駛人的行為表現、瞳孔反應和協調能力。如有異常，會進行進一步的尿液檢驗或血液檢測，確認體內是否含有影響駕駛的物質。
1.服藥期間的駕駛注意事項
用藥注意事項是避免觸犯不能安全駕駛罪的重要環節。許多合法藥物都可能影響駕駛能力，包括感冒藥、止痛藥、安眠藥等常見藥品。服藥前應仔細閱讀藥品說明書，了解是否會造成嗜睡或注意力不集中。
不同藥物在體內的代謝時間差異很大，一般感冒藥約需4～6小時完全代謝，而某些安眠藥可能持續影響12小時以上，絕不可在服藥期間強行駕駛。
毒品的代謝時間更需要特別注意。依托咪酯代謝較快，約4小時內可完全排出體外。但安非他命、K他命可在體內持續幾天，大麻甚至一週都還能檢驗出陽性反應。
即使已經停止使用這些藥物，仍可能在檢測中呈現陽性。因此曾經接觸毒品的民眾，應該充分了解各種物質的代謝週期。在確定完全代謝前，絕對不可駕駛任何車輛，以免觸犯不能安全駕駛罪。
不能安全駕駛罪的車輛沒入與連坐罰則
新修正的不能安全駕駛罪法條中，車輛沒入規定讓違法成本大幅提升，連車主都可能受到牽連。這項制度不僅針對駕駛人進行刑罰，更將處罰範圍擴大到車輛本身。對於許多家庭來說，車輛是�重要的財產，一旦被沒入將造成巨大的經濟損失。
車輛沒入制度的設立，主要是為了加強嚇阻效果。當駕駛人知道不僅自己要承擔刑責，連愛車都可能被政府收走時，自然會更加謹慎。
（一）沒入車輛的法定條件
並非所有不能安全駕駛案件都會導致車輛沒入。法律明確規定了適用的條件和標準。首先，必須是經法院判決確定的案件，不是光憑警察開罰單就能沒入車輛。
血液酒精濃度達到一定標準以上的酒駕案件，通常會面臨車輛沒入的風險。毒駕案件同樣適用這項規定。但如果是初犯且情節較輕微，法官可能會考慮其他因素，不一定會下令沒入車輛。
車輛的價值也是考量因素之一。如果車輛價值過低或已嚴重老舊，法院可能認為沒入的實益不大。相反地，高價車輛被沒入的機率相對較高，因為能產生更強的嚇阻效果。
（二）車子借人，車主面臨的法律風險
最令人擔心的是，即使車主本人沒有違法，仍可能因為連帶責任而失去愛車。當車主將車輛借給他人使用，而借用人發生酒駕或毒駕行為時，車主就可能面臨車輛被沒入的風險。
法律認為車主有義務確保車輛的合法使用。如果明知借用人有酒駕習慣或當時已經喝酒，仍然出借車輛，就可能被認定為有過失。這種情況下，車主的連帶責任就會被追究。
不過，如果車主能證明自己已經盡到注意義務，例如事前已經提醒借用人不可酒駕，或者不知道借用人會有違法行為，法院可能會從輕處理。
舉證責任通常在車主身上，需要提供相關證據來證明自己的清白。
（三）租車業者的特別規範
租賃車輛的情況比較複雜，法律對此有特殊的處理方式。一般來說，如果承租人發生不能安全駕駛行為��，租車公司不會因此失去車輛，因為他們是合法的商業經營者。
但租車公司仍有一定的注意義務。如果明知承租人有酒駕前科或當時已有酒醉跡象，仍然出租車輛，就可能被追究責任。合格的租車業者通常會建立完善的審核機制，避免將車輛租給高風險客戶。
對於承租人來說，使用租賃車輛進行酒駕或毒駕，除了要承擔刑責外，還可能面臨租車公司的民事求償。租車合約中通常都有相關條款，規定承租人必須賠償因違法行為造成的損失，包括車輛被沒入的價值。
建議民眾在借車或租車時，都要特別注意相關的法律風險。最好的預防方式就是絕對不要酒後駕車，無論開的是自己的車、朋友的車，還是租來的車，都一樣危險且違法。