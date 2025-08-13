不能安全駕駛罪怎麼認定？修法內容是什麼？律師：勿觸刑責

不能安全駕駛罪是什麼？

許多民眾對於不能安全駕駛罪的法律性質仍存在誤解。這項罪名並非單純的交通違規，而是具有嚴重法律後果的刑事犯罪。當駕駛人因酒駕、毒駕或其他影響駕駛能力的行為被查獲時，面臨的不僅是罰款，更可能承擔刑事責任。

根據我國刑法規定，不能安全駕駛罪會在個人前科紀錄上留下永久痕跡。這對未來的就業機會、信用評等、甚至出國申請都會造成長遠影響。

（一）法律定義與適用範圍

刑法第185條之3明確規定，駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：

酒精濃度超標：吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上

血液酒精濃度過高：血液中酒精濃度達百分之0.05以上

服用毒品或麻醉藥品：影響駕駛能力的各類管制物質

其他相關情況：服用藥物或其他相類似物質致不能安全駕駛

這項法律適用於所有動力交通工具，包括汽車、機車、甚至電動自行車。只要是在道路上駕駛並符合上述情況，就可能觸犯此罪。

值得注意的是，法條中的「不能安全駕駛」並不需要實際發生交通事故。即使沒有造��成任何損害，只要檢測結果超標，就已構成犯罪要件。

（二）不能安全駕駛罪新法修正重點

面對頻繁發生的毒駕悲劇，立法機關決定對不能安全駕駛罪進行全面性的法律改革。這次修法不僅是條文的調整，更是對社會安全的重新承諾。新法的實施將徹底改變執法實務，讓危險駕駛行為無所遁形。

立法院在2023年12月8日三讀通過刑法修正草案，正式宣告台灣道路安全進入新紀元。這項重大修法獲得跨黨派支持，顯示社會對於嚴懲危險駕駛的高度共識。

1.重大法條變革內容

新法最重要的改變是將毒駕從具體危險犯改為抽象危險犯，過去法官必須證明駕駛人確實「致不能安全駕駛」才能定罪。現在只要檢測出毒品反應，就能直接認定犯罪成立。

這項變革刪除了「致不能安全駕駛」的構成要件。執法人員不再需要蒐集複雜的證據來證明駕駛能力受損。抽象危險犯的設計讓定罪更加簡化且有效率。

修法後的條文更加明確，避免了過去因舉證困難而無法定罪的問題。法官可以根據客觀的檢測結果直接量刑，大幅提升司法效率。

（三）不能安全駕駛罪刑責內容詳解

1.有期徒刑與罰金規定

根據刑法第185條之3規定，一般不能安全駕駛的基本刑責為3年以下有期徒刑。法院可以單獨判處有期徒刑，或者併科30萬元以下罰金。這個刑度已經比過去大幅提高。

如果因為不能安全駕駛而致人於死，刑責會急劇加重。此時將面臨3年以上10年以下有期徒刑。這個刑度範圍相當寬廣，給予法官充分的裁量空間。

最嚴重的情況是10年內再犯致死。這種情形下，可能被判處無期徒刑或5年以上有期徒刑。無期徒刑的可能性讓這項罪名成為重罪等級。

2.不�得易科罰金的限制

不能安全駕駛罪有一個重要特色：不得易科罰金。這意味着一旦被判處有期徒刑，就必須真正入監服刑。無法像其他輕罪一樣，透過繳納罰金來替代監禁。

這項限制對許多人來說是重大衝擊。過去很多交通違規可以用罰錢解決，但不能安全駕駛罪完全不同。即使只被判處2個月有期徒刑，也必須進入監獄服刑。

不得易科罰金的規定反映立法者的決心。他們認為金錢無法彌補危險駕駛對社會造成的傷害。只有實際的自由刑才能達到應有的嚇阻效果。

3.累犯加重處罰機制

累犯的處罰機制設計得相當嚴密。如果曾經因不能安全駕駛被判刑，再次犯罪時會面臨加重處罰。這個機制特別針對屢勸不聽的危險駕駛者。

5年內再犯的情況下，刑責會明顯加重。法院通常會在法定刑度範圍內從重量刑。累犯紀錄也會影響假釋和緩刑的審核。

10年內再犯致死的後果最為嚴重。除了可能面臨無期徒刑外，罰金數額也會大幅提高。

犯罪情節 有期徒刑 罰金上限 易科罰金 一般不能安全駕駛 3年以下 30萬元 不得易科 致人於死 3年以上10年以下 依法併科 不得易科 10年內再犯致死 5年以上或無期徒刑 從重併科 不得易科 5年內一般再犯 加重1/2 加重併科 不得易科

實務上，法院在量刑時會綜合考慮多項因素。包括犯罪動機、造成的損害程度、犯後態度等。認罪協商和被害人和解可能影響最終刑�度，但不得易科罰金的限制依然存在。

這套完整的刑責體系顯示國家對危險駕駛的零容忍態度。每位駕駛人都應該深刻認知這些法律後果，避免因一時疏忽而承受嚴重刑責。