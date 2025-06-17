逃兵跟躲兵役刑責多重？超過36歲就沒事嗎？律師告訴你！

逃兵的定義與認定標準

自2018年起，台灣實施「募徵併行制」，逐步調整了役期長度和服役方式。這種轉變是因應現代戰爭型態的改變與社會期待的調整，使兵役制度更加靈活且專業化。

（一）現行兵役制度的類型與期限

義務役是最基本的兵役形式，主要培養基礎軍事技能和國防意識。

替代役則是為特定條件的役男提供的替代服務方式，適用於有宗教信仰、家庭特殊情況或其他法定原因的役男。其兵役期限與常備兵相同，但服務內�容多為社會公益性質。

補充兵役則針對體位較差但仍可服役的役男，通常只需接受基本訓練，是兵役體系中較為輕鬆的選項。

（二）兵役義務的法律依據與效力

台灣兵役制度的法律基礎主要來自《兵役法》及其施行細則，這些法規明確規定了公民的兵役義務、各類兵役的實施方式以及相關權利義務。作為具有法律效力的規定，任何違反兵役法的行為都可能面臨法律制裁。

目前的除役年齡對義務役男性為36歲（含），而補充兵役則為40歲，例如一位男性公民從未被徵集入伍，只要年滿36歲，原則上就不再需要履行兵役義務。

（三）逃兵的法律定義與構成要件

從法律角度來看，我們常說的「逃兵」實際上指的是違反《妨害兵役治罪條例》的特定行為。在台灣法律體系中，「逃兵」並非正式的法律用語，而是民間對於「妨害兵役」行為的通俗稱呼。

「逃兵」行為在法律上必須同時具備兩個關鍵要素：主觀故意和客觀行為。主觀上，行為人必須具有「意圖避免兵役義務」的故意；客觀上，則必須實施了特定的逃避行為。

根據《妨害兵役治罪條例》，以下行為可能被認定為「逃避徵集」：

徵兵及齡男子隱匿不報，或為不實之申報（如故意未實報身分或虛報年齡） 對於兵籍調查無故不依規定辦理 徵兵檢查無故不到 毀傷身體或以其他方法變更體位

此外，還包括居住處所遷移而無故不申報、未經核准出境，或准出境後屆期未歸，致未能接受徵兵處理等情況。

法院在判斷是否構成「妨害兵役」時，會綜合考量行為人的動機、行為方式，以及該行為是否確實影響了兵役處理程序。若行為人確實出於逃避兵役的目的而採取上述行為，則很可能��被認定為「逃兵」。

在實務上，軍方會根據具體情況判斷是否將曠職行為視為「逃兵」。一般而言，曠職超過一定期限（如連續七日以上）且無正當理由，可能被視為「擅離職守」，進而構成「逃兵」行為。