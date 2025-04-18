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使公務員登載不實

什麼情況會觸犯使公務人員登載不實罪？律師：不知情就沒事！

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-04-18更新 2025-05-07
雷皓明律師
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本文目錄

使公務人員登載不實，意指故意使公務員在職務上所掌管的公文書中，登載不實的內容。民眾為了個人利益或便宜行事，提供虛偽資訊，導致公務員將不實內容登載在官方文書中，就可能觸犯此罪。接下來，讓我們進一步了解使公務員登載不實罪的定義、構成要件、常見案例等，以免自己或身邊的人不小心就觸犯了法律。

使公務員登載不實罪的定義和構成要件

（一）使公務員登載不實罪的定義

依據刑法第214條的規定，使公務員登載不實罪是指明知某事項為不實，卻使公務員將其登載於職務上所掌管的公文書，且足以對公眾或他人造成損害。換句話說，若一個人故意提供虛假資訊，導致公務員在公文書上登載不實內容，就有可能觸犯此罪。

（二）使公務員登載不實罪的構成要件

使公務員登載不實罪的構成要件包括主觀要件、客觀要件及危害結果三個部分。行為人必須符合這三個要件，才會構成使公務員登載不實罪。以下就這三個要件做詳細說明：

1.主觀要件：明知為不實事項

行為人必須明知其所陳述或申報的內容為不實事項，才會符合使公務員登載不實罪的主觀要件。如果行為人並不知情或無意提供不實資訊，就不會成立本罪。

2.客觀要件：使公務員登載於職務上所掌之公文書

使公務員登載不實的對象必須是職務上所掌的公文書，例如戶籍資料、地政登記等。若公務員對行為人所為的聲明或申報還需要進行實質審查，並有准駁之權，則不符合本罪的客觀要件。

3.危害結果：足以生損害於公眾或他人

使公務員登載不實的行為必須足以對公眾利益或其他個人權益造成損害，才會構成本罪的危害結果。若登載不實的內容並未對外產生負面影響，則可能不會成立本罪。

使公務員登載不實罪的刑責規定

（一）使公務員登載不實罪的刑罰

據刑法第214條的規定，觸犯使公務員登載不實罪的行為人，將面臨以下的法律責任：

刑罰種類刑度
有期徒刑三年以下
拘役一般為59天以下
罰金新台幣一萬五千元以下

使公務員登載不實罪屬於刑事犯罪，觸法者將受到自由刑或財產刑的處罰。有期徒刑最高可達三年，足見立法者對此罪的重視。而拘役與罰金則是較輕的選項，法官可依個案情節從輕量刑。

值得注意的是，使公務員登載不實罪處罰的對象不僅限於直接行為人，教唆或幫助他人實施，也同樣構成犯罪。因此切勿心存僥倖，以為間接涉案就可逃避刑責。

使公務人員登載不實罪刑責

（二）使公務員登載不實罪的追訴期

根據我國刑法的規定，使公務員登載不實罪的法定刑最重本刑為3年以下有期徒刑。在2005年2月2日修正前的刑法第80條第1項第2款中，本罪的追訴權時效為10年。然而，在修正後的規定下，使公務員登載不實罪追訴期延長為20年。

值得注意的是，使公務員登載不實罪時效的起算點，是以行為人使公務員登載不實的時間為準，而非公務員實際登載不實的時間。換言之，只要行為人在20年的追訴權時效內被發現犯罪事實，仍有可能被追訴。

修法時間使公務員登載不實罪追訴期
2005年2月2日前10年
2005年2月2日後20年

觸犯使公務員登載不實罪的常見情況

在日常生活中，有些行為可能會在不經意間觸犯使公務員登載不實罪。以下是幾種常見的觸犯使公務員登載不實罪情況：

（一）虛偽記載的股東會議紀錄申請公司變更事項

部分公司負責人或股東，為了達到特定目的，可能會提供虛偽記載的股東會議紀錄，向主管機關申請公司變更登記事項。這種行為可能會導致公務員將不實資訊登載於公文書，進而觸犯使公務員登載不實罪。

（二）謊稱不動產所有權狀遺失申請補發

有些民眾可能會謊稱不動產所有權狀遺失，向地政事務所申請補發。若申請人明知所有權狀並未遺失，卻仍提供不實資訊，導致公務員將不實事項登載於職務上所掌管的公文書，同樣可能構成使公務員登載不實罪。

（三）用虛偽的抵押權設定書及信託契約書申請地政機關登記

另一種常見的觸法情況是，申請人使用虛偽的抵押權設定書及信託契約書，向地政機關申請登記。這種行為同樣會使公務員將不實事項登載於職務上所掌之公文書，足以對土地登記管理的正確性造成損害，從而觸犯使公務員登載不實罪。

（四）使公務人員登載不實的判決

臺灣高等法院112年度上易字第1214號刑事判決

被告原為土地登記所有權人，明知其並未向妻子以金錢借貸1,200萬元，仍至地政事務所，於土地登記申請書上虛偽填載以該土地擔保該筆不實借貸債務，申請設定普通抵押權予妻子。

  • 法院判決：地政事務所承辦公務員就抵押權設定登記僅為形式審查，被告提供不實資訊使不知情公務員將不實事項登載於土地登記電磁紀錄，足以生損害於地政機關對不動產登記管理之正確性，處有期徒刑3個月。

臺灣高等法院109年度上易字第1415號刑事判決

被告二人為兄弟，因其中一人無法向金融機構申辦貸款，商請另一人擔任貸款人。二人明知系爭房地並無買賣真意，仍委由不知情代書，以「買賣」為原因，先後辦理所有權移轉登記。

法院判決：被告二人明知房地無買賣真意，仍以買賣為原因辦理移轉登記，致承辦公務員登載不實，足生損害於地政機關對於土地、建物管理之正確性，各處有期徒刑4個月。

如何避免觸犯使公務員登載不實罪

為了避免觸犯使公務員登載不實罪，首先，提供真實資訊是最基本的要求，切勿虛偽陳述或隱瞞重要事實。其次，在申報前應仔細確認內容無誤，避免因疏忽而導致登載不實的情形發生。

以下是一些避免觸犯使公務員登載不實罪的實用建議：

  • 準備申報資料時，務必核對每一項內容的正確性。
  • 提供證明文件時，確保文件內容真實，沒有偽造或變造的情形。
  • 如對申報事項有任何疑問，主動向公務員詢問並尋求協助。
  • 若發現已提交的資料有誤，應立即向公務機關說明並提出更正。

除了上述建議外，民眾也可以參考下表，了解在常見的申報情境中應注意的事項：

申報情境應注意事項
公司登記股東會議紀錄內容應與實際情形相符
不動產登記提供真實的所有權狀、抵押權設定書等文件
補發文件如實陳述文件遺失的原因，不可謊稱

使公務員登載不實罪是一個涉及個人誠信和社會公共利益的嚴重罪行。民眾應該提高警覺，避免觸犯使公務員登載不實罪。在申請公文書或進行相關行政程序時，務必提供真實準確的資訊，仔細檢查申報內容，以免因疏忽而觸法。

倘若不慎涉及使公務員登載不實罪，應立即尋求專業律師的協助，以保障自身權益。律師可以幫助了解案情細節，評估可能面臨的法律責任，並提供適當的法律建議和辯護策略。同時，妥善保存相關證據，如公文書、申請資料等，以利案件的處理。

以上是關於使公務人員登載不實罪的法律知識，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益

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