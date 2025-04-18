什麼情況會觸犯使公務人員登載不實罪？律師：不知情就沒事！

（二）使公務員登載不實罪的構成要件

（二）使公務員登載不實罪的構成要件

使公務員登載不實罪的構成要件包括主觀要件、客觀要件及危害結果三個部分。行為人必須符合這三個要件，才會構成使公務員登載不實罪。以下就這三個要件做詳細說明：

1.主觀要件：明知為不實事項

行為人必須明知其所陳述或申報的內容為不實事項，才會符合使公務員登載不實罪的主觀要件。如果行為人並不知情或無意提供不實資訊，就不會成立本罪。

2.客觀要件：使公務員登載於職務上所掌之公文書

使公務員登載不實的對象必須是職務上所掌的公文書，例如戶籍資料、地政登記等。若公務員對行為人所為的聲明或申報還需要進行實質審查，並有准駁之權，則不符合本罪的客觀要件。

3.危害結果：足以生損害於公眾或他人

使公務員登載不實的行為必須足以對公眾利益或其他個人權益造成損害，才會構成本罪的危害結果。若登載不實的內容並未對外產生負面影響，則可能不會成立本罪。