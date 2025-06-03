電子腳鐐是怎麼運作的？限制範圍有多廣？律師來說明！

電子腳鐐的基本概念與司法應用

在現代司法體系中，電子腳鐐代表了一種兼顧人權與社會安全的監控方式。這項技術結合了科技創新與法律執行，為司法系統提供了比傳統監禁更具彈性的替代方案，同時確保社會大眾的安全。

（一）什麼是電子腳鐐？有什麼用途��？

電子腳鐐，又稱電子監控腳鐐，是一種佩戴在受監控者腳踝上的電子裝置，屬於可穿戴式監控科技的一種。這種裝置通常由堅固的塑膠材質製成，內含電子元件，無法輕易移除或破壞。

電子腳鐐的主要用途包括：

追蹤受監控者的實時位置與行動軌跡

確保受監控者遵守法院指定的活動範圍限制

防止受監控者接近特定地點或人物

作為傳統監禁的替代方案，減輕監獄擁擠問題

早期的電子腳鐐主要採用無線射頻辨識（RFID）技術，僅能確認受監控者是否在特定範圍內。現今的系統則多採用GPS衛星定位技術，能夠全天候追蹤受監控者的確切位置，大幅提升監控的精確度與效能。

（二）台灣司法系統中電子監控腳鐐的應用現況

在台灣，電子腳鐐的法源主要依據性侵害犯罪防治法，最初主要用於監控性侵害犯罪的假釋或緩刑人員。目前台灣的電子腳鐐跟電子手鐶系統已全面升級為GPS衛星定位技術，能夠記錄受監控人行動所經過的區域與時間。

隨著應用範圍的擴大，電子腳鐐現已用於多種案件類型：

家庭暴力案件的加害人監控

重大刑事案件的交保被告

高再犯風險的假釋人員

特定保護令的執行監督

台灣司法系統透過電子腳鐐的應用，在確保社會安全與尊重人權之間取得平衡，同時也減輕了監獄系統的負擔。這種監控方式讓受監控者能夠在社區中生活，維持工作與家庭關係，有助於其未來重返社會。

（三）電子腳鐐與其他司法監控方式的比較分析

當我們比較各種司法監控方式時，電子腳鐐展現出獨特的優勢與限制，值得深入分析。在現代司法監控比較中，電子腳鐐作為一種科技監控手段，既能確保被監控者不會逃亡，又能讓其維持一定程度的自由。這種平衡在司法系統中具有特殊價值，尤其是在考量刑事訴訟程序中「羈押」替代方案時更為明顯。

1.相較於傳統監禁的社會成本與效益

從社會成本角度來看，電子腳鐐明顯優於傳統監禁方式。傳統監禁每年每人的花費約為新台幣30萬元，包含食宿、管理人員薪資及設施維護等支出。相比之下，電子腳鐐的年均成本僅約10萬元，可節省高達66%的公共支出。

在社會效益方面，電子腳鐐允許被監控者維持工作和家庭關係，有助於減少再犯率。研究顯示，使用電子腳鐐的被告比起被羈押者，其社會復歸率提高約25%。這不僅減輕了監獄擁擠問題，也降低了司法系統的整體負擔。

然而，電子腳鐐也存在監控範圍有限、技術故障可能等風險。這些因素在評估其整體效益時必須納入考量，特別是針對高風險犯罪者的監控情境。

2.與保釋金、居家監禁等替代措施的差異

電子腳鐐與其他替代措施相比各有特色。保釋金制度主要依靠經濟壓力確保被告出庭，但無法實時監控行蹤，且對經濟條件不同的被告造成不平等。相較之下，電子腳鐐提供24小時即時監控，不受被告經濟能力影響。

居家監禁雖然也限制人身自由，但缺乏移動軌跡的追蹤功能。電子腳鐐則能設定允許活動的區域與時間，提供更彈性的監控方案。這使被監控者能在特定條件下維持工作和必要的社會活動。

定期報到制度對被告干擾最小，但監控效果也最有限。相比之下，電子腳鐐在監控強度與自由度之間取得較佳平衡，特別適用於中等風險的案件。法官在選擇監控方式時，通常��會根據案件性質、被告背景及社會危險性等因素綜合考量。