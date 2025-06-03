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電子腳鐐

電子腳鐐是怎麼運作的？限制範圍有多廣？律師來說明！

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-06-03更新 2026-08-05
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

在司法實務上，電子腳鐐已成為重要的監控工具，這項裝置外觀由黑色方形盒子加上橡膠環組成，所以又稱電子腳環，主要用於監控假釋犯的行動，藉此發揮威嚇作用並降低再犯率。本文將從法律專業角度，深入探討這項司法監控技術的原理與應用。

電子腳鐐的基本概念與司法應用

在現代司法體系中，電子腳鐐代表了一種兼顧人權與社會安全的監控方式。這項技術結合了科技創新與法律執行，為司法系統提供了比傳統監禁更具彈性的替代方案，同時確保社會大眾的安全。

（一）什麼是電子腳鐐？有什麼用途？

電子腳鐐，又稱電子監控腳鐐，是一種佩戴在受監控者腳踝上的電子裝置，屬於可穿戴式監控科技的一種。這種裝置通常由堅固的塑膠材質製成，內含電子元件，無法輕易移除或破壞。

電子腳鐐的主要用途包括：

  • 追蹤受監控者的實時位置與行動軌跡
  • 確保受監控者遵守法院指定的活動範圍限制
  • 防止受監控者接近特定地點或人物
  • 作為傳統監禁的替代方案，減輕監獄擁擠問題

早期的電子腳鐐主要採用無線射頻辨識（RFID）技術，僅能確認受監控者是否在特定範圍內。現今的系統則多採用GPS衛星定位技術，能夠全天候追蹤受監控者的確切位置，大幅提升監控的精確度與效能。

（二）台灣司法系統中電子監控腳鐐的應用現況

在台灣，電子腳鐐的法源主要依據性侵害犯罪防治法，最初主要用於監控性侵害犯罪的假釋緩刑人員。目前台灣的電子腳鐐跟電子手鐶系統已全面升級為GPS衛星定位技術，能夠記錄受監控人行動所經過的區域與時間。

隨著應用範圍的擴大，電子腳鐐現已用於多種案件類型：

  • 家庭暴力案件的加害人監控
  • 重大刑事案件的交保被告
  • 再犯風險的假釋人員
  • 特定保護令的執行監督

台灣司法系統透過電子腳鐐的應用，在確保社會安全與尊重人權之間取得平衡，同時也減輕了監獄系統的負擔。這種監控方式讓受監控者能夠在社區中生活，維持工作與家庭關係，有助於其未來重返社會。

（三）電子腳鐐與其他司法監控方式的比較分析

當我們比較各種司法監控方式時，電子腳鐐展現出獨特的優勢與限制，值得深入分析。在現代司法監控比較中，電子腳鐐作為一種科技監控手段，既能確保被監控者不會逃亡，又能讓其維持一定程度的自由。這種平衡在司法系統中具有特殊價值，尤其是在考量刑事訴訟程序中「羈押」替代方案時更為明顯。

1.相較於傳統監禁的社會成本與效益

從社會成本角度來看，電子腳鐐明顯優於傳統監禁方式。傳統監禁每年每人的花費約為新台幣30萬元，包含食宿、管理人員薪資及設施維護等支出。相比之下，電子腳鐐的年均成本僅約10萬元，可節省高達66%的公共支出。

在社會效益方面，電子腳鐐允許被監控者維持工作和家庭關係，有助於減少再犯率。研究顯示，使用電子腳鐐的被告比起被羈押者，其社會復歸率提高約25%。這不僅減輕了監獄擁擠問題，也降低了司法系統的整體負擔。

然而，電子腳鐐也存在監控範圍有限、技術故障可能等風險。這些因素在評估其整體效益時必須納入考量，特別是針對高風險犯罪者的監控情境。

2.與保釋金、居家監禁等替代措施的差異

電子腳鐐與其他替代措施相比各有特色。保釋金制度主要依靠經濟壓力確保被告出庭，但無法實時監控行蹤，且對經濟條件不同的被告造成不平等。相較之下，電子腳鐐提供24小時即時監控，不受被告經濟能力影響。

居家監禁雖然也限制人身自由，但缺乏移動軌跡的追蹤功能。電子腳鐐則能設定允許活動的區域與時間，提供更彈性的監控方案。這使被監控者能在特定條件下維持工作和必要的社會活動。

定期報到制度對被告干擾最小，但監控效果也最有限。相比之下，電子腳鐐在監控強度與自由度之間取得較佳平衡，特別適用於中等風險的案件。法官在選擇監控方式時，通常會根據案件性質、被告背景及社會危險性等因素綜合考量。

電子腳鐐的技術原理與運作機制

深入了解電子腳鐐的技術原理與運作機制，能幫助我們更全面理解這項司法工具的可靠性與限制。現代電子腳鐐結合了多種科技，形成一套完整的監控系統，確保受監控者的行動能被有效追蹤。

1.GPS衛星定位追蹤系統

根據法務部檢察司的說明，台灣目前的電子腳鐐主要採用GPS衛星定位系統，這是從早期的無線射頻辨識技術演進而來。GPS系統透過至少三顆衛星的三角定位原理，能夠精確計算出配戴者的地理座標。

這套GPS追蹤系統能記錄受監控人行動所經過的區域與時間，進行全時段或全區域的行蹤軌跡分析。系統會將這些資料傳送至監控中心，形成完整的活動紀錄，讓執法單位能掌握受監控者的動向。

2.即時位置監控的精確度

GPS定位技術在開闊地區的精確度通常可達5-10公尺，但在高樓林立的都市區域或室內環境，精確度可能降至15-30公尺。這種誤差範圍在實際監控應用中必須被納入考量，特別是在設定活動範圍限制時。

3.數據更新頻率與電池壽命

電子腳鐐的數據更新頻率一般為每1-5分鐘一次，但在特殊情況下（如接近禁區）可提高至每30秒一次。值得注意的是，電子腳鐐使用的鋰電池雖具有活性大、電容量高的特性，但僅能供電約14小時。

在需要24小時配戴的情況下，受監控人必須定期坐在插座旁等待充電完成，這成為日常生活中的一項重要限制。電量不足時，系統會向監控中心發出警報，提醒相關人員注意。

4.射頻識別（RFID）技術應用

RFID技術是早期電子腳鐐的主要技術，現在仍在特定場景中使用。這種技術主要由兩部分組成：配戴在受監控者腳踝的發射器，以及安裝在特定位置（通常是住所）的接收器。

當配戴者離開或進入預設範圍時，接收器會偵測到信號強度的變化，並向監控中心發出通知。雖然RFID技術無法像GPS那樣提供精確位置，但在居家監控或特定區域限制方面仍有其優勢，尤其是在GPS信號不佳的室內環境。

5.監控中心的數據處理流程

監控中心是整個電子監控技術系統的核心，負責接收、處理和分析從電子腳鐐傳來的所有數據。當數據抵達監控中心後，會經過以下處理流程：

首先，系統會自動比對受監控者的位置是否在允許活動的範圍內，並檢查是否符合時間限制。若發現異常，如進入禁區、移除設備或電量過低等情況，系統會立即觸發警報。

監控人員收到警報後，會根據預設的處理程序進行應對，包括電話確認、通知執法單位或記錄違規情況。所有數據都會被安全儲存，作為日後司法評估或訴訟證據的依據。

電子腳鐐的監控範圍與活動限制

了解電子腳鐐的監控範圍與活動限制，對於評估其在犯罪防治中的實際效用至關重要。電子腳鐐系統雖無法百分之百防止犯罪，但透過特定的監控機制，能有效降低再犯率，並協助觀護人評估配戴者的行為模式及再犯風險。

根據法務部科技設備監控問答資料顯示，電子腳鐐主要協助掌握假釋犯的行蹤，了解其生活作息和活動範圍，進而提供更有效的輔導。然而，民眾應了解，此系統並非全能的行為監控工具，而是具有特定監控範圍和限制的輔助措施。

1.地理圍欄設定與警報觸發機制

電子腳鐐系統的核心功能之一是地理圍欄的設定。這種虛擬的地理邊界，會根據配戴者的案件性質、風險評估和生活需求來劃定。當配戴者越過這些預設邊界時，系統會立即觸發警報通知監控中心。

地理圍欄的範圍大小通常由法官或觀護人決定，可能小至特定建築物，大至整個行政區域。警報觸發後，監控中心會立即確認配戴者位置，並依情況採取適當措施，包括電話聯繫、派員查訪，或在緊急情況下通知警方介入。

2.允許活動的區域與時間限制

配戴電子腳鐐者的活動限制不僅涉及空間範圍，還包含時間限制。系統會根據個案情況設定允許活動的區域，如住所、工作場所、醫療機構等必要場所。同時，也會規定特定的活動時間，例如宵禁時段必須留在住所內。

不同類型的案件會有不同程度的限制。例如，家庭暴力案件的加害人通常會被禁止接近被害人住所或工作場所；性犯罪者則可能被限制遠離學校或兒童活動場所。這些限制會隨著配戴者的表現和風險評估結果進行調整。

3.技術盲點與監控死角

儘管電子腳鐐技術不斷進步，仍存在一些技術盲點和監控死角。GPS信號在某些環境下可能受到干擾，如高樓密集區域、地下空間或偏遠山區，導致定位不準確或信號中斷。

此外，電池耗盡也是一個常見問題。雖然系統會在電量低時發出警告，但若配戴者刻意忽視或故意使電池耗盡，可能造成短暫的監控空窗期。司法機關針對這些技術限制，通常會制定備用監控方案，如不定期家訪或電話查核，以彌補電子監控的不足。

台灣法律對電子腳鐐使用的規範與程序

台灣法律對於電子腳鐐的應用設有完整的規範架構，從判決標準到監督職責皆有明確規定。電子腳鐐作為一種替代羈押的監控措施，其使用必須符合法律規定，並經過嚴謹的司法程序。這套制度旨在平衡被告人身自由與社會安全的需求，同時確保監控過程合法且有效。

（一）刑事訴訟法與保安處分相關規定

依據刑事訴訟法第101條規定，當法院認為被告有逃亡或滅證之虞，或所涉罪行為重罪時，可裁定羈押被告。然而，被告可根據第107條或第110條向法院聲請撤銷或停止羈押。

若法院決定停止羈押，經權衡被告權利與公共安全後，可依之2命令被告配戴電子腳鐐，作為「其他應遵守事項」中的「接受適當之科技設備監控」措施。

此外，保安處分執行法也對電子監控的執行方式、期限及違規處理有明確規範，確保監控程序合法進行。

（二）法官判決使用電子腳鐐的標準

法官在決定是否使用電子腳鐐時，會考量多項因素進行綜合評估。首要考量為犯罪類型與嚴重程度，特別是暴力犯罪、性犯罪等高風險案件更可能被判處配戴電子腳鐐。

再犯風險評估也是關鍵因素，法官會參考專業評估報告，判斷被告的再犯可能性。同時，被告的個人情況，如家庭支持系統、固定住所、就業狀況等，都會影響法官的判決。

值得注意的是，電子腳鐐的使用必須符合比例原則，即監控強度應與案件風險相當，不得過度侵害人權。

（三）檢察官與觀護人的監督職責

電子腳鐐的監督管理由檢察官與觀護人共同負責。檢察官主要負責監督執行的合法性，包括審核監控數據、處理違規情況，以及決定是否向法院聲請撤銷監控措施。

觀護人則負責日常監督工作，包括定期與被監控者會面、查訪其居住環境、協助其適應社會生活，並定期向檢察官提交評估報告。 此外，觀護人還需處理技術故障、警報誤報等緊急情況，確保監控系統正常運作。

監督角色主要職責執行依據處理權限
法官裁定是否使用電子腳鐐刑事訴訟法第116條之2決定監控範圍與條件
檢察官監督執行合法性檢察官監督執行職權規則聲請撤銷或變更監控措施
觀護人日常監督與輔導保安處分執行法提出評估報告與建議
監控中心技術監控與警報處理科技設備監控作業規範通報異常與違規情況

配戴電子腳鐐者的權利與義務

了解電子腳鐐監控下的權利與義務，是每位配戴者維護自身合法權益的必要條件。當法院判決使用電子腳鐐時，受監控者不僅需要適應生活上的諸多限制，還必須清楚了解違規可能帶來的嚴重後果。同時，配戴者也應知道在特殊情況下如何合法地申請調整監控條件。

（一）日常生活的限制

配戴電子腳鐐的人士必須在日常生活中做出多項調整。首先，活動範圍受到嚴格限制，通常僅能在法院指定的地理區域內活動，如住家、工作場所及其之間的必要路線。

其次，配戴者需要確保設備正常運作，這包括每日定時為電子腳鐐充電（通常需要2-3小時），並避免設備受到損壞。監控中心會全天候追蹤配戴者的位置，一旦離開允許區域，系統將立即發出警報。

此外，配戴者還需定期向觀護人報到，報告生活狀況並接受監督。這些限制雖然嚴格，但目的是在保障社會安全的同時，讓配戴者能夠維持基本的生活與工作。

電子腳鐐活動範圍

1.洗澡、游泳等特殊情況

電子腳鐐通常具有一定的防水功能，配戴者可以正常淋浴，但不建議長時間浸泡在水中。若需要游泳或參與水上活動，必須提前向監督機關申請暫時取下設備的許可。未經許可擅自取下設備將觸發警報並可能導致嚴重後果。

2.工作與就醫等必要外出

配戴者若需要工作或就醫等必要外出，必須事先向觀護人提出申請並獲得批准。申請時需提供詳細的外出時間、地點、路線及理由。緊急就醫情況下，可先行前往醫院，但必須立即通知監控中心，並在事後提供相關證明文件。

（二）違反監控規定的法律後果

違反電子腳鐐監控規定將面臨嚴重的法律後果。根據台灣高等檢察署資料，故意破壞電子腳鐐構成刑法第138條的毀損公物罪，最高可處五年以下有期徒刑。實務上已有受監控人因故意毀損監控設備而遭法院判刑確定的案例。

此外，若配戴者違反應遵守的事項，如擅自離開允許區域、未按時充電導致設備失效、未依規定報到等，情節重大者，依保安處分執行法第74條之3規定，執行保護管束的地檢署可報請撤銷假釋或緩刑之宣告。

這意味著原本可以在社區中服刑的受監控者，可能因違規而被送回監獄繼續執行剩餘刑期，失去重返社會的機會。

1.申請調整監控條件的管道

配戴者若因特殊情況需要調整監控條件，可透過以下管道申請：

申請類型申請管道所需文件處理時間考量因素
活動範圍調整地方檢察署觀護人申請書、工作證明或相關證明文件3～7個工作日工作需求、家庭照顧、安全風險評估
時間限制調整地方檢察署觀護人申請書、特殊需求證明3～5個工作日工作性質、交通時間、過往配合度
特殊活動許可地方檢察署檢察官申請書、活動邀請函、行程表7～14個工作日活動必要性、社會復歸意義、再犯風險
緊急醫療需求監控中心（先行通報）就醫證明、診斷書（事後補交）即時處理醫療緊急程度、地點合理性

申請調整時，配戴者應提供充分的理由和證明文件，並保持良好的配合紀錄。審核機關會綜合考量申請者的再犯風險、過往表現及申請理由的合理性後做出決定。

電子監控腳鐐在實際案例中的應用情境

在台灣的司法實務中，電子腳鐐已成為監控特定犯罪者的重要工具，其應用範圍相當廣泛。從重大刑事案件到家庭暴力防治，再到性犯罪者的社區監督，電子腳鐐技術都展現出其獨特的價值。透過實際案例分析，我們能更清楚了解這項科技如何在司法系統中發揮作用。

（一）重大刑事案件的監控實例

在重大刑事案件中，電子腳鐐常被用於替代羈押或作為假釋條件。例如，在某貪污案中，法院考量被告的社會地位及逃亡風險，判決其配戴電子腳鐐並限制活動範圍在台北市區。

另一個值得注意的案例是一起重大詐欺案，被告獲准保釋但必須配戴電子腳鐐。監控中心設定了嚴格的地理圍欄，一旦被告試圖離開指定區域，系統立即向執法單位發出警報。

毒品犯罪方面，電子腳鐐也被用來監控高風險的毒品犯。透過定期回報行蹤和活動限制，大幅降低了這類犯罪者的再犯率，同時也讓他們有機會維持工作和家庭關係。

（二）家庭暴力防治中的保護措施

家暴防治工作中，電子腳鐐扮演著關鍵的保護角色。在一起嚴重家暴案例中，法院命令加害人配戴電子腳鐐，並設定以被害人住所和工作地點為中心的禁止接近區域。

當加害人接近這些禁區時，系統會立即通知被害人和警方，大幅提升了保護令的實際效力。根據統計數據，實施電子腳鐐監控後，家暴再犯率下降了約30%。

值得一提的是，電子腳鐐也為被害人提供了心理安全感。知道加害人的行蹤受到監控，被害人能夠更安心地恢復正常生活和工作，不必時刻擔心遭遇加害人。

（三）性犯罪者的社區監督管理

電子腳鐐在性犯罪監督領域的應用最為廣泛，這也是台灣最早引入此技術的領域。根據性侵害犯罪防治法第34條，觀護人可報請檢察官許可，對性侵害加害者實施科技設備監控。

在實務上，高風險性犯罪者在刑滿釋放或假釋後，往往被要求配戴電子腳鐐。系統會設定禁止其接近學校、幼兒園等兒童聚集場所，一旦違反，系統立即發出警報。

一個成功案例是某連續性侵犯在假釋期間配戴電子腳鐐，觀護人透過監控系統發現其多次在夜間接近校園，及時介入並加強輔導，最終避免了可能的再犯行為。

配戴電子腳鐐對個人心理與社會關係的影響

配戴電子腳鐐的影響遠超過單純的行動監控，它深刻地改變了個人的心理健康和社交生活。當一個人被迫佩戴這種可見的監控裝置時，除了行動自由受限外，還必須面對來自社會、家庭和自我認同的多重挑戰。這些影響往往被忽視，但對配戴者的復歸過程卻有決定性作用。

（一）社會標籤與就業歧視問題

電子腳鐐作為一種明顯的外在標誌，常使配戴者成為社會標籤的受害者。配戴者外出時常感到膽戰心驚，擔心他人的目光和評判。這種標籤效應不僅影響自尊，更直接衝擊就業機會。

許多雇主對有前科且配戴電子腳鐐的求職者存有偏見，即使法律禁止就業歧視，實際操作中仍難以避免。這種就業障礙進一步加深了配戴者的經濟壓力和社會孤立感，形成惡性循環。

（二）家庭關係與人際互動的變化

電子腳鐐也重塑了配戴者的家庭動態和社交網絡。家人可能因此承受額外的心理壓力和社會歧視，有時甚至導致家庭關係緊張或破裂。配戴者的行動限制也直接影響家庭活動和日常互動模式。

朋友圈的縮小是另一常見現象。許多配戴者報告社交活動減少，部分是因為行動限制，部分則源於社交場合中的尷尬和羞恥感。這種社交隔離進一步加深了心理影響，使配戴者更難以維持健康的人際關係。

（三）心理健康與復歸社會的挑戰

電子腳鐐對配戴者心理健康的影響不容忽視。台少盟秘書長葉大華強調，單純依靠電子腳鐐無法解決根本問題，受刑人出獄後難以融入社會，再犯率反而可能提高。

成功的社會復歸需要全面支持系統，包括心理輔導、就業協助和社會接納。

隨著科技快速進步，電子腳鐐的技術發展正朝向更人性化的方向邁進。未來的監控裝置可能會更小型化、輕量化，減輕配戴者的身體負擔，並降低社會標籤效應。長效電池和防水設計也將提升使用便利性，讓配戴者能維持較正常的生活模式。

在法律思考層面，電子腳鐐的使用需要更完善的規範。目前台灣對於監控期限、資料保存和隱私保護的規定仍有改進空間。司法機關應建立更明確的使用標準，確保電子腳鐐的應用符合比例原則，避免過度侵害人權。

未來展望方面，電子腳鐐系統可整合更多支援功能，如遠距醫療諮詢或就業輔導服務，協助配戴者重返社會。智慧演算法也能分析行為模式，提供更精準的風險評估，保障公共安全。

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