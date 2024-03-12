毀損罪的「不堪用」怎麼認定？律師帶你了解毀損構成要件！

（一）毀損罪的構成要件

（一）毀損罪的構成要件

毀損罪成立需基於故意行為，涉及刑事責任並可能留下前科。相對地，非故意的「過失毀損」則通過民事途徑賠償。然而，並非所有「故意損害」行為都會導致毀損罪的成立。

毀損構成要件並非「外觀」覺得受到損害，就可以讓對方在法律上被定罪。例如，曾有案例，被告「潑漆」的行為未被認定為造成法律意義上的毀損（註1），因此不構成毀損罪，也有「噴漆」不成罪的案例（註2）；不過，近期也有穩定的判決認為，用球棒敲擊大門，導致大門凹痕、牆壁有刮痕，於大門或其他噴漆、潑漆等，如果不易清理、清除難度高、需花費相當時間、費用始可能恢復往觀等，還是有構成毀損罪的空間，詳如下述「致令不堪用」的要件說明。

探討毀損商品時，毀損罪的成立可基於三大面向：「毀損範圍」、「毀損行為」以及「毀損後果」。

1.毀損範圍

包括各類非文書、建築、礦坑或船艦的物品，如汽車、手錶和手機等。

2.毀損行為

必須是出於「故意」造成的毀損，包括直接故意、間接故意或不確定故意，均可觸發毀損罪的責任。

3.毀損後果

➀毀棄：指將物品銷毁、拋棄或使之失去原有功能，例如將玻璃裝飾品砸毀或石頭破窗。



➁損壞：指物品「外觀上」發生顯著損毀，如刺破車輪，外觀上留下破壞痕跡。



➂致令不堪用：



物品雖外觀無損，但因損壞無法正常使用，例如電腦中毒導致無法開機，失去使用價值。



單純外觀受損，早期見解認為不構成此要件，但近期已經有許多二審法院見解，穩定的認為符合此要件，略有：

依一般社會通念，住宅大門、牆壁的外觀是否清潔美觀，亦為該等物品是否堪用之要素之一，如因行為人之行為，使該等物品表面產生凹陷、刮痕、變形、破洞或烤漆剝落，已使住宅、的外觀與外型，較原來的狀態，發生顯著不良的改變（註3）；住宅大門、牆壁及汽車之外觀是否清潔美觀及平整，亦為是否堪用之要素之一，如於其上噴漆或敲擊凹損，勢必需要重新烤漆、油漆或修理，縱令事後可恢復該物品之美觀功能，但因通常須花費相當之時間或金錢，對於他人之財產法益仍構成侵害，自仍該當「致令不堪用」（註4）。

這三個面向共同構成毀損罪的判定基準。

註1：臺灣高等法院臺中分院99年度上易字第1127號刑事判決，該案被告潑漆的動作污染店家大門多處，其中潑漆到玻璃門、米色裝潢部分，透過清洗即可復原，因而無罪；但是潑漆污損大理石，因油漆滲入石頭，不易清潔，因此構成毀損。

註2：臺灣士林地方法院94年度易字第1032號刑事判決，一審判決被告無罪，檢方上訴後，臺灣高等法院95年度上易字第696號刑事判決維持原判，該案被告是以鐵樂士噴漆，被噴的鐵門本身無原漆、無塗料、無特殊美觀造型設計，只是單純的白鐵門，被噴漆處以有機溶劑清洗即可洗淨，並不會損及白鐵門本體。

註3：臺灣高等法院113年度上訴字第2921號刑事判決。