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什麼是一般毀損罪？

毀損罪的「不堪用」怎麼認定？律師帶你了解毀損構成要件！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-03-11更新 2025-12-03
雷皓明律師
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喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

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你知道根據被毀損的物件不同，有著不同種類的毀損罪嗎？本文將由資深刑事律師解析不同種類毀損罪的法律內容，包括判毀損罪構成要件、刑責以及是否為公訴罪，並用實際法院判決帶你完整了解刑法毀損罪法律概念！

刑法中的毀損罪

毀損罪的正確名稱是規範在刑法第35章中的毀棄損壞罪，接下來我們將解答大家對於毀損罪的常見疑問。

（一）毀損罪的構成要件

毀損罪成立需基於故意行為，涉及刑事責任並可能留下前科。相對地，非故意的「過失毀損」則通過民事途徑賠償。然而，並非所有「故意損害」行為都會導致毀損罪的成立。

毀損構成要件並非「外觀」覺得受到損害，就可以讓對方在法律上被定罪。例如，曾有案例，被告「潑漆」的行為未被認定為造成法律意義上的毀損（註1），因此不構成毀損罪，也有「噴漆」不成罪的案例（註2）；不過，近期也有穩定的判決認為，用球棒敲擊大門，導致大門凹痕、牆壁有刮痕，於大門或其他噴漆、潑漆等，如果不易清理、清除難度高、需花費相當時間、費用始可能恢復往觀等，還是有構成毀損罪的空間，詳如下述「致令不堪用」的要件說明。

探討毀損商品時，毀損罪的成立可基於三大面向：「毀損範圍」、「毀損行為」以及「毀損後果」。

1.毀損範圍

包括各類非文書、建築、礦坑或船艦的物品，如汽車、手錶和手機等。

2.毀損行為

必須是出於「故意」造成的毀損，包括直接故意、間接故意或不確定故意，均可觸發毀損罪的責任。

3.毀損後果

➀毀棄：指將物品銷毁、拋棄或使之失去原有功能，例如將玻璃裝飾品砸毀或石頭破窗。

➁損壞：指物品「外觀上」發生顯著損毀，如刺破車輪，外觀上留下破壞痕跡。

➂致令不堪用：

  • 物品雖外觀無損，但因損壞無法正常使用，例如電腦中毒導致無法開機，失去使用價值。
  • 單純外觀受損，早期見解認為不構成此要件，但近期已經有許多二審法院見解，穩定的認為符合此要件，略有：
    依一般社會通念，住宅大門、牆壁的外觀是否清潔美觀，亦為該等物品是否堪用之要素之一，如因行為人之行為，使該等物品表面產生凹陷、刮痕、變形、破洞或烤漆剝落，已使住宅、的外觀與外型，較原來的狀態，發生顯著不良的改變（註3）；住宅大門、牆壁及汽車之外觀是否清潔美觀及平整，亦為是否堪用之要素之一，如於其上噴漆或敲擊凹損，勢必需要重新烤漆、油漆或修理，縱令事後可恢復該物品之美觀功能，但因通常須花費相當之時間或金錢，對於他人之財產法益仍構成侵害，自仍該當「致令不堪用」（註4）。

這三個面向共同構成毀損罪的判定基準。

註1：臺灣高等法院臺中分院99年度上易字第1127號刑事判決，該案被告潑漆的動作污染店家大門多處，其中潑漆到玻璃門、米色裝潢部分，透過清洗即可復原，因而無罪；但是潑漆污損大理石，因油漆滲入石頭，不易清潔，因此構成毀損。

註2：臺灣士林地方法院94年度易字第1032號刑事判決，一審判決被告無罪，檢方上訴後，臺灣高等法院95年度上易字第696號刑事判決維持原判，該案被告是以鐵樂士噴漆，被噴的鐵門本身無原漆、無塗料、無特殊美觀造型設計，只是單純的白鐵門，被噴漆處以有機溶劑清洗即可洗淨，並不會損及白鐵門本體。

註3：臺灣高等法院113年度上訴字第2921號刑事判決。

註4：臺灣高等法院111年度上易字第1738號刑事判決（2023年4月底）、111年度聲再字第570號刑事裁定、109年度上易字第2451號判決、107年度上易字第480號判決意旨參照。

（二）毀損罪的追訴期有多長？

根據法律規定，如果案件屬於告訴乃論的範疇，則被害人在得知其財產受到毀損後的6個月內必須向法院提起告訴。這意味著，從被害人知道或應當知道「其財產受到毀損的時刻起」，追訴期開始計算的6個月內採取法律行動，以便要求賠償或追究加害者的責任。

然而，如果被害人對於案件的發生完全不知情，法律也有所考慮，提供了另一條途徑。在這種情況下，追訴期延長至事件發生的10年內。這意味著，即便在毀損事件發生後長時間內被害人未能得知其發生，仍有機會在這一較長的時限內提出告訴。

這樣的規定旨在平衡加害者與被害人之間的利益，確保被害人有足夠的時間來發現損害並尋求法律救濟，同時也避免因時間過長而對案件的審理產生不利影響。對於阿強這樣的被害人來說，了解這些時間限制至關重要，因為它們直接關係到能否成功追回損失並獲得正義的機會。

（三）毀損罪的刑責多重？

當一方因「故意行為」導致他人器物遭受損時，該行為將觸犯毀損罪，並可能面臨2年以下有期徒刑、拘役或15,000以下的罰金。然而，毀損罪的處理不僅限於刑事訴訟範疇，還涉及民事訴訟的可能性。在民事訴訟中，受害方有機會要求加害方就其故意毀損行為進行賠償，以彌補所受的損失。

（四）毀損罪提告需要哪些證據？

提告毀損罪，準確而全面的證據收集至關重要，這些證據將直接影響案件的判決結果。以下是兩類主要證據的整理與說明，以一般物品損害的事件為例：

1.證明財物受損的證據

首先，需要收集的是能夠明確展示物品受損情況的證據。應當拍攝清晰的照片，記錄物品各部分受損的詳細情況，這些照片將作為直接證據，向法院展示財物的損害程度，進而影響賠償的判決。

2.證明行為故意的證據

另一關鍵證據是證明行為人故意毀損財物的證據，受害方需要提供足夠的資訊或證據，表明對方是有意圖造成損害的。除了現場照片外，調閱監視器影片是一種很有效的方式，可用來捕捉加害者犯罪時的行為與環境背景。此外，如果有目擊者的證詞或者錄音證據等，也能大幅增加證明故意行為的效力。

通過上述兩種類型的證據，不僅可以明確地指出財物遭受的損害，還能有效證明加害行為是出於故意。這對於法院作出公正判決，以及確保受害者能夠獲得相應的賠償非常關鍵，因此，在面對毀損罪的訴訟時，受害方應當謹慎且全面地準備這些證據，以強化案件的說服力。

毀損罪有哪些種類？

普通毀損罪 前面有提到，根據被毀損的物品不同，而有著不同的毀損罪名，接下來我們將分別介紹不同的毀損罪。

（一）一般毀損罪

按照刑法第354條的規定，除了文書、建築物、礦坑或船艦以外的物品毀損，若該行為導致物品無法使用，進而造成公共利益或他人利益的損害，則可能因毀損罪被判處最高2年的有期徒刑、拘役或15,000元以下的罰金。

而上方被排除的文書和建物，則分別規範在刑法352和353條中，其中毀損建物、礦坑、船艦因而致人於死或重傷的話，還有更重的刑責！

（二）間接毀損罪

一般毀損罪要求的是對物品造成實際的、物理性的損害，從而使得物品不能達到其原有的使用目的，但對於非實體上的物品並沒有規範到。

所以刑法對於財產上的損害另有規範，也就是刑法第355條的間接毀損罪：

刑法第355條
意圖損害他人，以詐術使本人或第三人為財產上之處分，致生財產上之損害者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

（三）毀損債權罪

除了毀損財產外，債權也是可以被毀損的！當債務人（即需承擔民事賠償的一方）開始主動減少自身財產以降低其償債能力時，可能會構成刑法第356條所述的毀損債權罪。

毀損債權罪立法目的在於防止債務人在面臨強制執行時隱藏財產，以「規避還債責任」。若被認定犯有毀損債權罪，債務人可能面臨2年以下有期徒刑、拘役或15,000元以下的罰金。

1.資產配置也會觸犯「侵害債權罪」嗎？

僅僅資產操作並不會導致毀損債權罪的成立。關鍵在於是否該資產的變動讓債務人無法履行還款義務。換句話說，當資產的調整導致債務人無法有效地償還債務，這種故意的行為會被認定為毀損債權罪；然而，如果對資產的操作不影響債務的償還能力，則不構成此罪行。

2.毀損債權罪共犯

毀損債權罪涉及利用「脫產」營造一種無力償還債務的假象，從而達到免於還債的目的，不過這種行為往往不是單獨行動，需要他人的協助。

問題來了：這些協助者，也就是共犯，是否也會面臨法律制裁呢？

雖然毀損債權罪似乎專指「債務人」，但根據刑法第31條第1項，共同實行、教唆及幫助的人，雖然沒有特定的關係，也可能因為是「共犯」而受罰。

換而言之，若某人協助債務人隱藏資產以規避償還責任，或者即使債務人原本無此意圖卻被說服進行此類行為，那麼根據刑法對共犯的界定，該協助者也將面臨刑事責任。

律師帶你用判決跟案例認識毀損罪！

（一）未領取貨到付款物品，算不算間接毀損罪？

當買家選擇貨到付款卻不履行取貨的義務時，這種行為確實會給賣家帶來一定的困擾和經濟損失，尤其是運費方面。然而，由於這類行為並未導致商品本身的損壞或失去使用價值，商品仍然可以重新銷售，因此這種不取貨的行為一般不會直接構成毀損罪。

毀損罪要求的是對物品造成實際的、物理性的損害，從而使得物品不能達到其原有的使用目的。由於不取貨行為未直接影響商品的物理狀態，它通常不會滿足毀損罪的法律構成要件。不過，這種行為可能會引發民事上的損害賠償責任，賣家有權向買家追訴因未取貨而產生的額外成本和損失。

進一步地，如果買家反復進行大量的惡意棄單行為，並且賣家能提供足夠的證據證明其行為對業務造成了重大影響，例如運費上的損失，是有可能被認定為間接毀損罪的（臺灣宜蘭地方法院107年度易字第509號刑事判決）。此外，這種不負責任的行為還可能導致買家被相關電商平臺列入黑名單，甚至承擔其他相關的民事責任。

因此，無論是在網路購物還是其他商業活動中，維持良好的交易信譽和遵守買賣協議是每位參與者的責任。避免進行惡意棄單不僅是尊重他人的表現，也是保護自己免受法律責任追究的智慧做法。

（二）在牆上噴漆是否構成毀損罪？

這是一個隨著社會觀念變化而有所不同的法律問題。

在過去，法院在判斷此類行為時，往往會考慮到噴漆是否妨礙了物品的正常使用功能。例如，在士林地方法院94年度易字第1032號判決中，一位男性因為不滿而在某房東的鐵捲門上噴漆，儘管此行為被認為是一種抗議方式，但由於噴漆後鐵捲門依然能夠正常運作，不影響其基本功能如隔絕和防盜，因此該男子最終被判無罪。

然而，隨著觀念的進步，法院開始將美觀也納入考量範疇。在台中高分院110年度上易字第507號判決中，法官認為如果一項物品因噴漆而需要進行清洗、重新上漆或整理才能恢復其原有狀態，也是判斷是否堪用的要點之一，因此噴漆也是有可能被認定為毀損罪的。

（三）停車被他人A到，能提告毀損罪嗎？

在面對交通車禍事故時，若事件僅限於車輛受損而未對人體造成傷害，該案件的處理原則上是民事賠償範疇。除非能提供確鑿證據，證明肇事者是故意損毀你的車輛，例如基於個人恩怨而故意行事，這樣才有可能涉及刑事毀損罪。

在法律中，刑事責任的追究嚴格限於故意行為，即意圖直接針對他人財產的損害。對於非故意、即過失所導致的車輛損壞，其性質被視為「侵權行為損害賠償責任」，此時，即使無法構成刑事責任，肇事者仍需承擔民事賠償的義務。這表明，法律對於故意與過失的行為有著明確的界定，並相應地導向不同的法律後果。

進一步而言，當車禍僅導致物質損害時，受害者通常只能透過民事途徑尋求賠償，除非有人身傷害，才有可能提出刑事過失傷害的告訴。

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