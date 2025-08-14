不當得利怎麼判斷？哪些情況會構成不當得利？律師一次解說

什麼是不當得利？基本概念完整說明

（一）不當得利的定義

想像一下，如果有人在沒有任何�法律依據的情況下獲得了你的金錢或財產，你會希望能夠要回來對吧？這就是不當得利制度要解決的問題。

不當得利是一個重要的法律概念，指的是一方在沒有合法理由的情況下，獲得了他人的利益，同時造成對方財產上的損失。簡單來說，就是「不應該得到卻得到了」的情況。

根據《民法》第179條的規定，當有人無法律上原因而受利益，致他人受損害時，受損害的人可以向受利益的人請求返還。這種請求權就叫做返還請求權。

不當得利制度的設立有其重要意義。它的主要目的是維護社會的公平正義，防止有人不當獲利而讓他人受損。這個制度就像是社會的平衡器，確保財產關係能夠回到應有的狀態。

值得注意的是，不當得利並不需要受益人有故意或過失的行為。即使是無心之過，只要符合法律要件，受損害的人仍然可以行使返還請求權。

在日常生活中，不當得利的情況其實很常見。除了轉帳錯誤，還包括重複付款、多收費用、錯誤退款等各種情況。了解這個法律概念，可以幫助我們在遇到類似問題時，知道如何保護自己的權益。

接下來，我們將深入探討不當得利的法律依據，讓您對這個重要制度有更完整的認識。

（二）不當得利的法律依據與民法規定

了解不當得利的民法規定是保障權益的第一步。台灣民法針對不當得利建立了完整的法律體系。這些民法條文不僅保護受損害的一方，也規範了獲得利益者的責任範圍。

民法第179條是不當得利的核心條文。這條法律明確規定：「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。」這個條文包含了不當得利的基本構成要件。

根據第179條的規定，不當得利必須同時滿足四個要素。首先是他人財產的減少，其次�是自己財產的增加。第三個要素是欠缺法律上原因，最後是這些情況之間存在因果關係。

民法第181條進一步規範返還的範圍。這條民法條文規定受領人應返還其所受的利益。如果所受的利益已經不存在，則應償還其價額。這個規定確保了受損害者能夠獲得適當的補償。

第182條則區分了善意與惡意受領人的不同責任。善意受領人只需返還現存利益。惡意受領人則必須返還全部利益，包括已經消失的部分。這種區別體現了法律的公平原則。

這些法律條文共同構成了不當得利的完整法律框架。它們不僅明確了構成要件，也規範了返還責任的範圍。了解這些規定有助於民眾在遇到相關問題時，知道如何保護自己的權益。

民法條文 主要內容 適用情況 責任範圍 第179條 不當得利基本規定 無法律原因受利益 返還利益義務 第181條 返還利益範圍 利益已不存在時 償還價額責任 第182條 善惡意受領區別 區分受領人狀態 不同返還標準

民法的這些規定為不當得利提供了明確的法律基礎。無論是個人或企業，都應該了解這些基本的法律概念。這樣才能在日常生活中避免糾紛，也能在權益受損時及時採取適當的法律行動。

（三）不當得利成立的四大要件詳解

要認定是否構成不當得利，必須檢視四個關鍵的法律要件是否同時成立。這四個要件包括他人財產減少、自己財產增加、欠缺法律上原因，以及彼此間的因果關係。每個要件都有其特定的判斷標準，缺少任何一項都無法成立不當得利。

在實務上，當事人必須承擔相應的舉證責任，證明這些要件確實存在。法院會逐一審查每個構成要件，確保符合民法的規定。了解這些要件的具體內容，有助於正確判斷個案是否構成不當得利。

他人財產的減少

他人財產減少是指受損害人的財產狀況因為某種行為而變差。這種減少不限於金錢損失，也包括其他有價值的利益流失。例如，錯誤匯款導致帳戶餘額減少，就是典型的財產減少情況。

財產減少的認定標準相當廣泛。包括現金流出、物品遺失、權利受損等各種形式。重要的是，這種減少必須是實際發生的，而非僅是預期或可能的損失。

在判斷財產減少時，法院會考慮受損害人的整體財產狀況。即使表面上看似沒有直接損失，但如果因此失去應得的利益，同樣可能構成財產減少。

自己財產的增加

自己財產增加是指得利人因為他人的財產減少而獲得好處。這種增加可能是直接的金錢收入，也可能是間接的利益獲得。關鍵在於得利人的財產狀況確實有所改善。

財產增加的形式多樣化。可能是銀行帳戶餘額增加、收到不應得的物品，或是節省了原本應該支付的費用。這些都屬於廣義的財產增加範圍。

值得注意的是，財產增加不一定要與他人的損失金額完全相等。有時候得利人獲得的好處可能大於或小於他人的實際損失，這種情況下仍可能構成不當得利。

欠缺法律上原因

欠缺法律上原因是不當得利的核心要件。這意味著得利人取得利益時，沒有合法的依據支持這種獲利。常見的法律上原因包括契約約定、法律明文規定、法院判決等。

判斷是否欠缺法律上原因時，需要檢視得利的來源和性質。如果這種獲利缺乏正當理由，例如因為錯誤、誤解或意外而產生，通常會被認定為欠缺法律上原因。

這個要件的舉證責任通常由主��張不當得利的一方承擔。必須證明得利人的獲利確實沒有合理的法律基礎，才能成功主張返還請求權。

####因果關係的存在 因果關係要求他人財產減少與自己財產增加之間存在直接關聯。簡單來說，就是得利人的獲益必須來自於他人的損失，兩者之間有明確的因果連結。

在實務判斷上，因果關係不一定要是直接的一對一關係。即使中間經過幾個環節，只要能證明最終的獲利確實源自他人的損失，就可能滿足因果關係的要求。

因果關係的認定往往是案件的關鍵爭點。當事人需要提供充分證據，證明財產的減少和增加之間確實存在關聯性。這也是為什麼蒐集完整證據如此重要的原因。