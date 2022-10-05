偽造文書會被關嗎？一次弄懂4大偽造文書罪要件和刑責！

（二）偽造文書要怎麼提告？偽造文書罪可以撤告嗎？

（二）偽造文��書要怎麼提告？偽造文書罪可以撤告嗎？

很不幸的發現自己被偽造名義進行股票買賣，也知道對方是誰了，此時應該如何提出告訴呢？因為偽造文書為刑事案件，以下律師整理了3種刑事案件的提告方式，讓大家參考。

1. 警局報案

報案是一般民眾最快會聯想到方式，只要備好資料並到警局報案，警局會提交資料給檢察署，並進行後續偵辦、起訴及審理。

2. 直接到檢察署提告

除了到警察局報案以外，也可以自行備好資料與刑事告訴狀直接向檢察署提告，檢察署會進行案件偵辦。若嫌疑人有犯罪嫌疑，就會起訴及審理。

3. 透過律師

律師可以分析案情，並協助蒐集對當事人有利的證據。因此，非常建議委任專業律師提供建議和提告。

對方已經誠心誠意的道歉了，那我可以撤告不追究嗎？如前面所提到的，偽造文書屬於非告訴乃論罪。當事人是可以向法官表示不追究意願的。但是偽造文書罪是不會因為和解或不追究而停止訴訟程序！ 檢察官是有職權可以繼續偵查犯罪的。

不過，若檢察官知道當事人已經不追究案件、和解了，加上若被告態度良好、有補償意願，是比較有機會做出緩起訴處分的。