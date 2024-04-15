過失致死刑責有多重？要賠很多錢嗎？刑事律師一次解答！

（一）過失致死罪是什麼？律師詳述4個構成要件！

（一）過失致死罪是什麼？律師詳述4個構成要件！

過失致死，在刑法中被定義為一種犯罪，意味著當事人無意殺人卻因疏忽導致了他人死亡。那麼，是否只有在被害人或其家屬提起訴訟時才會審理的「告訴乃論」嗎？實際上，這是一個常見的誤解。

換言之，即便肇事者無意造成死亡，過失致死案件也不需要被害人家屬的告訴即可進行審理，檢察官或法院可以主動介入，在法律上仍被視為「非告訴乃論」（民間說法：公訴罪）的犯罪行為。

關於構成過失致死的構成要件，以下就讓律師接著為您說明：

1.客觀要件：受害者身份

受害者必須是「已出生且未死亡之人」。如果受害者是未出生的胎兒或是在加害動作之前已經死亡的人，則不構成過失致死罪。

2.客觀要件：死亡的事實

必須發生了受害者的死亡。若受害者並未因此死亡，則該事件可能只會被認定為過失傷害。

3.客觀要件：因果關係

「受害者的死亡」與「加害者的過失行為」之間必須存在直接的因果關係。 如一位行人被汽車撞擊導致嚴重傷害而死，該汽車駕駛則可能涉及過失致死罪。

4.主觀條件：是否為故意

前3項為客觀要件，而主觀條件則評估加害者是否存在「過失」。若加害者行為時具有「故意」並致人於死，則構成殺人罪；反之，若無殺人意圖僅是因「應注意而未注意」導致死亡，則構成過失致死罪。

在日常上��，過失致死有時被稱為「過失殺人」，但法律上只分為「殺人罪」與「過失致死」。由於過失與故意在法律責任上有顯著差異，因此在面對致死案件時，加害者的主觀犯意是影響判決輕重的關鍵因素。

至於過失致死的法律後果有多嚴重？是否有機會被判緩刑或不起訴？接下來，讓律師進一步為您解說。