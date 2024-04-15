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過失致死的刑責

過失致死刑責有多重？要賠很多錢嗎？刑事律師一次解答！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-04-15更新 2026-08-24
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

過失致死的構成要件有什麼？刑責有多重？若不慎在車禍中造成他人死亡應如何處理？本文將針對這些常見問題進行解答，並由資深刑事律師為您詳細說明過失致死緩刑與不起訴的條件，讓您全面理解過失致死罪的法律知識！

怎麼樣才算是過失致死？怎麼判斷過失跟故意？

（一）過失致死罪是什麼？律師詳述4個構成要件！

過失致死，在刑法中被定義為一種犯罪，意味著當事人無意殺人卻因疏忽導致了他人死亡。那麼，是否只有在被害人或其家屬提起訴訟時才會審理的「告訴乃論」嗎？實際上，這是一個常見的誤解。

換言之，即便肇事者無意造成死亡，過失致死案件也不需要被害人家屬的告訴即可進行審理，檢察官或法院可以主動介入，在法律上仍被視為「非告訴乃論」（民間說法：公訴罪）的犯罪行為。

關於構成過失致死的構成要件，以下就讓律師接著為您說明：

1.客觀要件：受害者身份

受害者必須是「已出生且未死亡之人」。如果受害者是未出生的胎兒或是在加害動作之前已經死亡的人，則不構成過失致死罪。

2.客觀要件：死亡的事實

必須發生了受害者的死亡。若受害者並未因此死亡，則該事件可能只會被認定為過失傷害。

3.客觀要件：因果關係

「受害者的死亡」與「加害者的過失行為」之間必須存在直接的因果關係。 如一位行人被汽車撞擊導致嚴重傷害而死，該汽車駕駛則可能涉及過失致死罪。

4.主觀條件：是否為故意

前3項為客觀要件，而主觀條件則評估加害者是否存在「過失」。若加害者行為時具有「故意」並致人於死，則構成殺人罪；反之，若無殺人意圖僅是因「應注意而未注意」導致死亡，則構成過失致死罪。

在日常上，過失致死有時被稱為「過失殺人」，但法律上只分為「殺人罪」與「過失致死」。由於過失與故意在法律責任上有顯著差異，因此在面對致死案件時，加害者的主觀犯意是影響判決輕重的關鍵因素。

至於過失致死的法律後果有多嚴重？是否有機會被判緩刑或不起訴？接下來，讓律師進一步為您解說。

（二）業務過失致死刑責多重？

1.目前已經沒有「業務過失致死」

在介紹當前過失致死的刑責之前，讓我們先回顧舊有法律的法律條款背景。過去，根據肇事者的身分行為，過失致死被區分為「一般過失致死」與「業務過失致死」2種，其中業務過失致死的刑責相對較重。所謂的「業務過失」是指在執行職務過程中發生過失，如一名公車司機在工作時不慎造成行人死亡的情形。

然而，在實際判斷「業務」範疇時常遇到困難，且無論是在工作中或非工作時間，每個人都有責任預防意外的發生。基於這樣的考量和平等原則，立法院於2019年5月10日正式刪除了業務過失致死，並對過失犯罪的刑度進行了調整。

（三）過失致死的刑責

現今的過失致死，根據我國刑法第276條，過失致死的刑責可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下的罰金

由於過失致死被歸類為非告訴乃論罪，因此即便肇事者與受害人家屬達成和解，檢察官亦會進行調查。但如果肇事者在偵查過程中表現良好，並且已與受害者家屬和解，法官和檢察官在評估後可能會考慮給予緩刑或緩起訴處分。

緩刑或緩起訴通常會附加特定條件，如繳納公益金或進行社會服務等。肇事者若能在緩起訴期間內完成這些條件並保持良好表現，即可視為不起訴處分；反之，如果未能遵守條件或在此期間再犯，檢察官可能會撤銷緩起訴。

1.過失致死判決

臺灣高等法院花蓮分院112年度原矚上訴字第1號刑事判決

2021年臺鐵太魯閣號事故被告工地主任，於停工期間違規施工，駕駛挖土機不當拖拉故障之吊卡大貨車，導致貨車翻落鐵軌，使太魯閣號撞擊，造成49人死亡、200餘人受傷。其行為有明顯過失，且與死傷結果有因果關係。法院判決被告犯過失致死罪5年，肇事逃逸7年及妨害投標罪10個月。

（四）過失致死的修法方向

近幾年因台鐵太魯閣、八仙塵爆、台南維冠大樓等多起重大事故，都以過失致死論罪，最重只能判處5年，故法務部提出加重處罰過失致死的修法方向，將依情節輕重分成三種刑期級距，其中增訂過失致死罪情節重大者，致三人以上死亡可判處十年有期徒刑，不過目前還沒三讀通過。

（五）過失致死要賠多少錢？和解不成怎麼辦？

無論受害人家屬是採取刑事附帶民事的方式，或是透過和解方式要求肇事者賠償，賠償金的計算都將基於事故引發的損失及所需支出。

賠償金類型大致可以分為以下幾類：

  • 喪葬費
    包括葬禮等相關支出。
  • 扶養費
    若被害人生前有扶養對象，如對父母或未成年子女，則可要求肇事方負擔相關支出。
  • 財產損失
    事故所致的車輛、手機等財物損壞所需的費用。
  • 醫療費
    被害人急救送醫的相關支出。
  • 精神撫慰金
    此為一較主觀的賠償項目，無固定金額標準。

當民事賠償金額由法官裁定時，法官會考量肇事者與被害人的身份背景、社會地位、收入、職業、年齡及案件造成的損害程度等因素，以此來決定精神慰撫金的數額，或評估被害人所提出的精神撫慰金是否合理。

然而，肇事者為了提高獲得緩刑或緩起訴的可能性，通常會儘早與被害人家屬達成過失致死的和解，但有時會因此被要求支付高達數百萬甚至更多的賠償金額，導致肇事者難以負擔如此高額的和解金，進而無法達成和解。

在面對類似的過失致死案件時，建議立即聘請律師協助進行調解，仔細檢視對方提出的金額是否合理，避免遭遇不合理的高額索賠。

車禍導致死亡事故怎麼辦？該怎麼處理？

過失致死事故時，肇事者須知的事項

（一）車禍過失致死處理流程

根據「交通部道安資訊查詢網」的統計資料顯示，僅在2025年這一年內，台灣就發生了402,307起道路交通事故，導致2,858人喪命。這些數據凸顯了台灣交通事故的高發頻率，車禍的成因多種多樣，有時可能僅因視線死角或路況不良等因素，不慎造成無可挽回的後果。

面對車禍，我們應該如何處理，以及如何自保？接下來律師為您整理了處理車禍過失致死的流程，無論您是事故的肇事者還是受害者，都能了解如何處理！

  1. 立即報警並保存證據
    事故發生後，應儘速通知警方，並保留現場證據，包括事故現場照片、目擊者資訊等，以便後續證明事故原因及當時情況。

  2. 偵查庭的開庭調查
    檢察官將審閱警方的調查報告和筆錄，進行偵查庭的開庭調查，基於證據和證詞來決定是否對肇事者提起公訴。若證據不充分，檢察官可能會作出不起訴的決定。

  3. 正式提起公訴
    如果檢察官認定肇事者存在犯罪嫌疑，將在追訴期限內對其提起公訴。

  4. 被害人家屬提出民事賠償請求
    被害人家屬可在被提起公訴後，透過遞交書狀至法院，要求進行刑事附帶民事訴訟，向肇事方索賠；或透過和解方式請求賠償。

  5. 法院審理與判決
    法院審理案件後，若認定肇事者有罪，則會對其判處相應的刑事處罰及民事賠償給予受害者家屬。

即使過失致死未必出於故意，但一時的疏忽可能使您面臨重大的賠償責任及複雜的法律訴訟程序。那麼，遇到車禍意外，是否只能自認不幸？

不必過度擔憂，如果缺乏足夠證據、無法證明您是肇事原因，您可能會獲得無罪或不起訴的處理！接下來，讓律師與您分享一些車禍過失致死不起訴及緩刑的案例，以供參考！

過失致死有機會緩刑或不起訴嗎？

（一）過失殺人不起訴或是緩刑的機會有多大？

依據刑法第276條規定，若因過失導致他人死亡，可處以五年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下的罰金。

過失致死的案件中，是有可能不被起訴或是判處緩刑的。以往的案例顯示，大多數過失致死的情況發生於車禍事故中。當車禍發生，可申請進行初步研判分析及車禍鑑定，這些是確定車禍肇事原因的關鍵步驟。若鑑定結果顯示無明確的肇事原因，即表明車禍中不存在過失行為，因此可能會被檢察官做出不起訴的決定。

另外，如果案件相對輕微，被告表達出懺悔與願意賠償受害者或其家屬的誠意，或者希望和解，那麼獲得緩起訴的可能性將會增加。在肇事雙方皆有責任或一方需承擔全部責任的情形下，一旦檢察官依據職權提出公訴，法院將基於過失的嚴重程度及是否達成和解作為判斷依據。如果判定為2年以下的有期徒刑，則有機會爭取獲得過失致死案件的緩刑。

（二）過失致死可以易科罰金嗎？

若被判處有期徒刑6個月以下，有可能易科罰金。然而，在過失致死案件中，法院對於過失致死的案件作出低於6個月刑期的判決非常少見。

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