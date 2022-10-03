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精神賠償每天講你真的知道是什麼嗎？精神慰撫金詳解！

精神賠償金額多少才合理？律師幫你了解什麼是精神慰撫金！

民事案件雷皓明律師發佈 2023-06-28更新 2026-01-26
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

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精神賠償是什麼？精神賠償價目表是真的嗎？請求精神賠償要怎麼舉證？有哪些項目可以求償？本文除了將告訴你正確的精神賠償定義外，也會分享包括職場霸凌和車禍精神賠償的案例給你做參考，讓你充分了解在法律上如何求償精神慰撫金。

精神賠償定義是什麼？精神賠償要如何舉證？

現今社會越來越重視心理層面的議題，不管是心理諮詢還是諮商，都不再是民眾避而不談的話題，在法律界，反倒有個名詞「精神賠償」，時常被民眾提起或是掛在嘴邊，究竟精神賠償費有沒有像嘴巴講的這麼簡單請求賠償呢？

（一）精神賠償是什麼？

精神賠償在民間有許多說法，不管是法律上正式用語的精神慰撫金，還是精神撫慰金、精神損失賠償，其實都是指「精神賠償」這件事，在和律師溝通時不用擔心，這些名詞我們也都聽得懂。


「精神賠償」是一種非財產上的損害賠償，當事人雖然不是實際財務上的損失，但仍可向加害人請求一定金額的精神賠償費。

1.精神賠償說明影片

（二）精神賠償怎麼舉證？有精神賠償證明就一定會賠嗎？

在精神賠償中，並沒有明文規定的制式證明文件，然而因屬於心理層面的賠償，普遍最常見的精神賠償證明為醫生開的診斷證明，必須注意的是，雖然提出精神診斷證明固然會對於當事人的立場有加分效果，但法官主要還是先依據案件是否與精神損害有因果關係去判斷，再進而去評估精神賠償費的多寡。

也正是因為沒有固定的證明文件，怎麼選擇對自己有利的證據，就是十分重要的功課，同時也能證明律師在策略面的專業，例如在侵害配偶權案件拿捏證據就必須多加小心，不然有可能會有侵害隱私權的疑慮，因此建議多向專業律師諮詢，確定好自己手上的牌後，才能正確地向對方請求精神慰撫金，保障自己的權益。

常見的精神賠償舉證文件有：

  1. 車禍經過的證明，如行車記錄器、監視器畫面等等
  2. 受傷或是後遺症診斷證明
  3. 侵害配偶權案件雙方當事人的交往時間長短、親密程度
  4. 妨害名譽的地點和場合、散佈的內容、造成的損害等等

精神賠償證明僅能表示當事人立場的佐證，並不能完全證實是否與案件有因果關係。

精神賠償舉證

網路上精神賠償公式是真的嗎？精神慰撫金行情和保險問題1次解惑！

網路上有千千萬萬種精神賠償公式，像是以車禍精神賠償公式、車禍精神慰撫金計算明細表最為常見，那是因為在台灣每一分鐘都在發生車禍，根據交通部道路交通事故統計，平均下來，每天大約有7人因為車禍而死亡，在這樣的環境下，有了搜尋的需求，因此也越來越多精神賠償公式在網路上問世。

那精神賠償公式真的可以當成判斷標準嗎？

答案是：不行，我們僅能參考，並不能拿來當成判斷的標準，因為在精神慰撫金的計算上，其實法院並沒有明確的標準或是價目表，法官主要會依據雙方當事人的社會經濟地位、收入、年齡，以及案件本身和精神損害的因果關係、程度做衡量，進而評估被害人提出的金額是否合理。


依最高法院85年度台上字第460號判決︰「按慰藉金之多寡，應斟酌雙方之身分、地位、資力與加害之程度及其他各種情形核定相當之數額；其金額是否相當，自應依實際加害情形與被害人所受之痛苦及雙方之身分、地位、經濟狀況等關係決定之。」

即使如此，我們仍可以依據先前的判決和網上整理的精神慰撫金行情作為參考，以下將介紹常見的車禍精神賠償行情，包含車禍骨折精神撫慰金等，並幫大家解惑保險公司的精神慰撫金標準：

（一）常見車禍精神賠償行情範圍參考

1.車禍精神賠償範圍

在車禍的案件裡，精神賠償金額的高低和受傷的程度有很大的關係，越嚴重的傷勢造成在生活上不便的程度也隨之增加，其中包含看護費用皆可向對方請求賠償。

而在精神賠償的部分，一般來說：

  • 輕微挫傷：3,000到10,000元不等
  • 骨折：50,000到100,000元不等
  • 骨折併發其他臟器破損：100,000到200,000元不等

也有另外一種參考方式，那就是依國賠訂立的標準來參考，將受傷的狀況分成輕傷與重傷：

受傷級別賠償標準賠償金額
普通傷害如挫傷等最高金額50萬元
輕度重傷勞保失能等級中的9至15級80萬元以下
中度重傷勞保失能等級中的5至8級80萬至100萬元
重度重傷勞保失能等級中的1至4級100至200萬元
植物人單獨列出200至300萬元

因精神慰撫金沒有明定的標準，以上金額僅供參考，精神賠償金額還是要依據自己的案件情況和律師討論、斟酌。

2.車禍精神賠償判決

臺灣苗栗地方法院107年度重訴字第48號民事判決

被告於民國106年6月7日上午，駕駛自小客車行經苗栗縣後龍鎮三岔路口時，與被害人騎乘之機車發生碰撞，被害人頭部重創，送醫前死亡。

法院斟酌兩造前述身分、社會地位、學識、經濟狀況，喪子之痛難以言喻等一切情狀，認定被害人父母向被告請求精神慰撫金各200萬為適當

但因本次車禍之被害人是造成車禍之主因，被告、被害人對本件事故之發生各負擔40% 、60%之過失責任比例，因此在加計喪葬費用、扶養費用、精神慰撫金，並依過失責任比例計算，再扣除強制汽車責任保險給付之保險金後，被害人父親得向被告請求32萬餘元、被害人母親得向被告請求15萬餘元

（二）保險公司的精神慰撫金標準如何判定？

以車禍為例，強制險和第三人責任險皆屬於責任保險的一種，當需要求償時，保險公司會出面協助並進行理賠，但如果是超出保險理賠項目的範疇，則需要當事人自行補貼差額。

需注意的是，保險公司在精神慰撫金上的審核，通常會設置上限，因此建議向自己的保險公司進行確認，如果真的有保險公司不理賠的部分，後續再藉由訴訟來請求對方賠償。

精神賠償公式

精神賠償案例分享！你知道精神賠償項目有哪些嗎？

（一）常見的精神撫慰金案例，主要分成2大情形！

1.本人發生

  1. 侵害人格權的精神賠償：民法第195條第1項規定舉了「身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操」等權利損害，最常見的為車禍、公然侮辱等等。因現今網路霸凌頻繁，需注意的是，在妨礙名譽精神賠償證明上，必須盡量完整，包含地點和場合、散佈的內容等等。
  2. 婚約、婚姻消滅的精神賠償：包含解除婚約、離婚精神賠償、出軌等等，無過失一方可向有過失的另一方請求賠償。

2.非本人發生


民法第194條規定：不法侵害他人致死者，被害人之父、母、子、女及配偶，雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。

例如殺人案件中，被害人的父母親、子女或是配偶可請求精神慰撫金。

以上為常見的精神賠償範例，除了這些以外還有傷害罪精神賠償、恐嚇精神賠償等等，只要有受到非財產上的損害，且能提出有利的證明，都有機會請求損害賠償！

常見的精神賠償範例

（二）車禍判決精神賠償金額分享

本文分享的車禍案件判決為「士林簡易庭111年度士簡字第892號民事判決」。

原告的立場為因被告超車的行為，導致車禍發生，且原告左側肋骨多發性閉鎖性骨折、前胸壁挫傷、左肩膀擦傷、左前臂擦傷等傷害，為此請求被告賠償：醫療費用3,570元、看護費用36,000元、工作損失72,000元，以及精神慰撫金100,000元，共計211,570元。

被告的立場是原告自己騎車撞過來，以無過失作為抗辯，並聲明原告的控告駁回。

審判過程中，透過監視器畫面、道路交通事故現場圖、現場照片和證人等證據，認定被告在超車時，沒有保持適當安全距離，為肇事原因，且因為被告的超車過失，導致原告人車倒地而受傷，因此，被告的過失行為和原告的傷害有相當的因果關係。

以下為原告請求損害賠償的金額個別解釋：

1.請求醫療費用3,570元

因原告有提出馬偕醫院的收據為證，所以請求被告賠償醫療費用3,570元，有憑有據，因此法官判定准許。

2.請求看護費用36,000元

在馬偕醫院的診斷證明書中，有記載「……宜休養3個月，宜專人照顧」，因此儘管原告沒有請看護，而是請親戚照顧，仍准許請求看護費用的賠償，以每月12,000元計算，3個月36,000元，合理且有據。

3.請求工作損失72,000元

依據診斷證明書表示最好休養3個月，因此以109年法定最低工資每月23,800來算，被告須賠償3個月的工資為71,400元，超過的金額則不納入賠償。

4.請求精神慰撫金100,000元

法院依據被告的傷勢和背景做判定，

  • 原告：因車禍肋骨骨折和多處擦傷、58年出生、高職畢業、無業、家庭經濟狀況、名下無動產及不動產
  • 被告：57年出生、高中畢業、名下有股票及不動產

最後，考量到兩方的身分、地位、經濟能力以及原告的受傷程度等一切情況，法官認為被告必須賠償30,000元的精神賠償。

5.保險公司理賠

值得注意的是，因原告有投保強制責任險，且保險公司確定理賠30,000元，因此上述被告必須賠償的金額，須減去保險理賠的30,000元，共計3,570＋36,000＋71,400＋30,000－30,000＝110,970元。


上述精神賠償車禍案件分享，利用實際的例子讓大家對精神賠償更有概念，但每個案件的狀況都不同，都應謹慎斟酌，並尋求律師的專業協助。

（三）職場霸凌也有精神賠償嗎？

根據「勞工保險被保險人因執行職務而致傷病審查準則」：

第 21-1條規定：「被保險人罹患精神疾病，而該項疾病與執行職務有相當因果關係者，視為職業病。」

意指精神疾病也是職業災害的一種，再依據職業災害勞工保護法第7條規定：「勞工因職業災害所致之損害，雇主應負賠償責任。但雇主能證明無過失者，不在此限。」然而，在職場霸凌上，雇主的賠償範圍僅須負損害賠償責任，像是看醫生的花費等實際上支出的費用，而單純職場霸凌精神賠償費用是不存在的，換言之精神慰撫金是不在賠償範圍內的。

以上是有關精神賠償的詳細介紹，如有任何法律相關的問題，都可以向喆律法律事務所免費諮詢，歡迎點擊下方的免費法律諮詢！讓喆律協助保障您的權利

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