精神賠償金額多少才合理？律師幫你了解什麼是精神慰撫金！

網路上精神賠償公式是真的嗎？精神慰撫金行情和保險問題1次解惑！

網路上有千千萬萬種精神賠償公式，像是以車禍精神賠償公式、車禍精神慰撫金計算明細表最為常見，那是因為在台灣每一分鐘都在發生車禍，根據交通部道路交通事故統計，平均下來，每天大約有7人因為車禍而死亡，在這樣的環境下，有了搜尋的需求，因此也越來越多精神賠償公式在網路上問世。

那精神賠償公式真的可以當成判斷標準嗎？

答案是：不行，我們僅能參考，並不能拿來當成判斷的標準，因為在精神慰撫金的計算上，其實法院並沒有明確的標準或是價目表，法官主要會依據雙方當事人的社會經濟地位、收入、年齡，以及案件本身和精神損害的因果關係、程度做衡量，進而評估被害人提出的金額是否合理。

依最高法院85年度台上字第460號判決︰「按慰藉金之多寡，應斟酌雙方之身分、地位、資力與加害之程度及其他各種情形核定相當之數額；其金額是否相當，自應依實際加害情形與被害人所受之痛苦及雙方之身分、地位、經濟狀況等關係決定之。」

即使如此，我們仍可以依據先前的判決和網上整理的精神慰撫金行情作為參考，以下將介紹常見的車禍精神賠償行情，包含車禍骨折精神撫慰金等，並幫大家解惑保險公司的精神慰撫金標準：