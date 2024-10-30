損害賠償能求償多少？哪些範圍內可以算？律師來教你！

請求損害賠償的期限與方式

在請求損害賠償時，必須留意請求權期限的規定。依據民法第197條，原則上請求權人於請求權可行使時起，如在2年間不行使，則該請求權消滅。

民法第197條第1項規定的全文是：「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者亦同。」

條文的要件明確要求必須同時「知有損害及賠償義務人」，才開始起算時效，且被害者也必須知道對方造成權益受損的行為屬於侵權行為，如果只知道有損害及行為人，但不知這種狀態是侵權行為，這樣的話時效還無法進行（註1），如果符合前述要件，就算不知道賠償數額，這樣時效仍會開始進行哦（註2）。

（一）侵權行為時效是10年還是2年？

有許多民眾時常前來詢問，看不太懂前述條文的規定，以下舉個例子：如果我被認識的人（知道對方姓名）打傷，知道自己有受傷、知道加害人是誰，也知道這種行為是侵權行為，時效會從這時��起算2年。

如果我的東西被偷，我不知道是誰偷的，但有報警，警方在我報警後的第3年抓到犯人並通知我，這時我知道自己權益受損，對方偷竊是侵權行為，也知道加害人是誰了，而事發也還沒有超過10年，這樣時效會從這個時候開始算2年。

不過，如果我是在事發超過10年後才知道犯人是誰，或是我之前雖然就知道了，但我在事發後超過10年才採取法律行動（例如：提出民事訴訟），這樣的話就逾期了。

如果雙方對於這個知悉時間點是有所爭執，賠償義務人應該就請求權人知悉在前的這個事實，負舉證責任（註3）。

（二）什麼是「知有賠償義務人」？

至於條文中所謂「知有賠償義務人」，基本上是需要知道對方的真實姓名（註4）。

以常見的侵害配偶權為例，小三用社群軟體挑釁原配，原配只掌握小三所使用的網路暱稱或帳號，並不知道小三的真實姓名；或是外遇的配偶掩護小三，謊稱小三姓名（假名），在這樣狀況下，基本上時效是還沒開始跑的，原配不用太過緊張（註5）。

然而，如果損害賠償是基於契約關係而產生，則適用債權時效的一般規定，即民法第125條所述的15年期限。當然，如果契約另有約定損害賠償期限，則應優先適用。

（三）怎麼請求損害賠償？

在請求損害賠償的方式上，被害人可以選擇以下幾種方式：

向加害人直接請求賠償

透過訴訟或調解程序請求賠償

聲請法院強制執行

如果加害人在收到損害賠償請求後拒絕賠償，被害人可以向法院提起訴訟。在訴訟過程中，被害人需要舉證證明自己受到的損害以及加害人應承擔的責任。法院會根據案件的具體情況，�判決加害人應賠償的金額。

值得注意的是，依民法第214條規定，應回復原狀者，如經被害人定相當期限催告後，加害人逾期仍不為回復者，被害人得請求以金錢賠償其損害。這意味著，在某些情況下，被害人可以要求加害人回復原狀，而不是單純的金錢賠償。