危老重建申請條件有哪些？律師：先了解2要件與3大流程！

（一�）危老建築定義及背景

（一）危老建築定義及背景

在台灣，根據統計數據顯示，目前有近500萬戶的住宅年齡超過30年，這其中有高達40%的房屋被認為需要進行補強或拆除重建，以確保結構安全。這些被認定為危險或老舊的建築，不僅威脅居住者的安全，同時也影響城市的美觀和發展。

有鑑於此，內政部於2017年頒布了「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，俗稱「危老重建條例」，旨在加快這些建築物的重建步伐，以提升公共安全和都市環境。

要符合危老重建的資格，建築物必須滿足以下條件：

位於都市計劃區域內，且不屬於歷史建築物

危險資格



經建築主管機關依法通知期限拆除、逕予強制拆除的危樓，例如:海砂屋、震損屋……

經結構安全性能評估結果未達最低等級者

老舊資格



屋齡 30 年以上，無電梯，耐震能評估未達一定標準者

屋齡 30 年以上，有電梯，經耐震能力評估未達一定標準，且詳細評估判定改善不具效益者

一旦建築物確認符合這些條件，業主便可以準備相關文件，向當地都更處提交申請，啟動危老建築的重建程序。