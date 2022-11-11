樓上漏水怎麼辦？天花板漏水誰要付錢修？常見問題一次解答

（二）浴室漏水解決方法大公開

（二）浴室漏水解決方法大公開

因為一間浴室使得樓下出現漏水問題，不僅樓上浴室漏水費用、修理還沒處理完，還要賠償、修繕樓下的天花板，為了避免成為讓樓下鄰居困擾的住戶，以下也提供浴室漏水解決方法！

1.找出滲漏點

解決管線漏水最直接的方式，就是從滲水中心點開始、沿著管線路徑將管線挖出，一舉找出滲漏點並進行更換即可

2.直接更換管件

遇到排水管漏水時，跟以往不太一樣，因為現在新式住宅普遍把排水管懸吊在樓下住戶的天花板，所以維修時只要直接更換管件。

3.將牆面敲除、重新施作防水層

常見的防水材為彈性水泥或高硬度的材料，因此最��好將浴室牆面整個敲除、重新施作防水層；如果不想要全部敲除也可以，但至少也要敲到平時淋浴時，水會噴到的高度，大約距離地面150至200公分。

4.把浴室地面敲除，施作防水層

如果浴室地面滲水，可以把地面敲除施作防水層，完成後要放水、試水，確定沒有滲漏後才算成功能。這個時候要注意地面施作後的高度，必須比門檻防水層低，否則水會從門檻滲到浴室外面。

除此之外，大家最關心的莫過於萬一出現漏水情況，大該會花費多少錢去修繕，以下提供常見區域的防水價格一覽表。

漏水位置 處理費用 屋頂防水層 重新鋪設防水層 窗戶漏水 8,000至12,000元/坪 外牆漏水 6,000至8,000元/坪 室外牆壁漏水 3,000至8,000元/坪 浴室漏水 3,000至8,000元/坪 天花板漏水 3,000至8,000元/坪 廚房漏水 3,000至8,000元/坪

但不論是什麼原因導致樓下出現漏水問題，在雙方共同攜手解決之後，後續的樓上漏水維修工作也非常重要，畢竟沒人會一直想花錢進行賠償或修繕。