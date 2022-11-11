樓上漏水怎麼辦？天花板漏水誰要付錢修？常見問題一次解答

樓上漏水了！一定是樓上鄰居的錯？住戶能拒絕查驗嗎？
台灣地狹人稠，不少人都居住在公寓大廈之中，有時因為房屋老舊，難免會遇上一些居住上的困擾，不管是壁癌或是樓上排水管漏水等問題，透天厝居民的漏水問題比較簡單，找專業的抓漏師傅處理，當作是花錢消災即可；但住在公寓大廈的人就要傷腦筋了，有時看起來是樓上漏水到樓下，但有可能不是樓上住戶的問題。此時，究竟該由誰去負擔修繕責任呢？
（一）天花板漏水一定是樓上的問題嗎？如何釐清責任歸屬？
（一）天花板漏水一定是樓上的問題嗎？如何釐清責任歸屬？
因為樓上漏水報警，導致鄰居之間感情變糟等事件頻傳，但律師建議這個時候最好先冷靜下來，因為出現漏水問題，並非一定是樓上住戶的錯，謹記以下重點，來協助你釐清水管、天花板漏水責任歸屬！
建議先透過記錄漏水情形，像是可以拿出手機拍照、錄影，拍下當時的狀況，並列出用水情形、影響範圍、時間點等，可千萬別小看這個動作，它能夠幫助你盡早找出漏水源頭、原因，進一步釐清樓上漏水責任歸屬，往後跟負責住戶、抓漏師傅解釋情況時會更有力！
（二）樓上住戶拒絕開門查驗怎麼辦？
（二）樓上住戶拒絕開門查驗怎麼辦？
但當你想要確認公寓天花板漏水責任問題，樓上住戶卻拒絕讓你入內檢查，這時千萬別慌張！可以搬出公寓大廈管理條例第6條第1項第2款規定。
- 「他住戶因維護、修繕專有部分、約定專用部分或設置管線，必須進入或使用其專有部分或約定專用部分時，不得拒絕」。
- 「管理負責人或管理委員會因維護、修繕共用部分或設置管線，必須進入或使用其專有部分或約定專用部分時，不得拒絕」。
簡單來說，如果發生漏水問題，要進入住戶家中查看情況，對方是不可以拒絕，如果死不配合，可以請求主管機關開罰。
1.樓上漏水，鄰居可以拒絕讓我檢查嗎？
漏水要找誰求償？樓上漏水樓下如何要求賠償？
（一）樓上漏水求償要找誰？
（一）樓上漏水求償要找誰？
釐清漏水源頭及原因後，根據樓上漏水法律相關條文，也就是公寓大廈管理條例第10條與12條規定，會有相應的負擔修繕、賠償的對象，像是樓上漏水管委會要負責的原因，不外乎為公共管線漏水，而如果是專有部分、約定專用部分的管線出狀況，則由特定住戶負責，以下將列舉3種情況來說明。
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情況1. 如果沒有特別約定的話，大樓的屋頂出現漏水，因為屋頂屬於共同部分，所以會由管委會或社區管理人負責。
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情況2. 假如是同層住戶的牆壁漏水，由共用牆壁的住戶一起負責；而上下樓地板漏水的話，則是由上下樓住戶負擔。
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情況3. 漏水情況非自然發生，是特定住戶所造成的話，則由造成問題的住戶負責。
（二）樓上漏水提告｜負責對象不處理漏水怎麼辦？
（二）樓上漏水提告｜負責對象不處理漏水怎麼辦？
如果確定了負責對象，但樓上漏水找不到人處理怎麼辦？也就是雙方談不攏，對方更抱持著樓上漏水不處理的作法。此時，可以透過調解委員居中協調，找出對雙方都好的處理方案。
最糟的情況是，雙方無法就賠償事宜達成共識，這個時候被漏水所困擾的住戶，只能委由律師協助提出民事損害賠償的訴訟。
一般較常見的賠償項目，像是壁癌、天花板剝落、磁磚膨拱等損害修復費用，或是漏水源頭需要修復，包含裂縫補強、灌注處理、披土處理、管線更換等也能進行求償，而這些都必須有證據支持才能成立，這個時候，先前用手機記錄下的漏水狀況，將是有力的證據。
此外，在實際情形中，經常有否認或不相信抓漏公司所做判斷的情況，所以訴訟過程中，別忘了鑑定程序也很重要，包含鑑定單位的選擇、鑑定項目等，建議可搭配專業律師的幫助，才能夠在過程中，找到最自己最有利的方向。
浴室漏水到樓下費用｜浴室漏水原因、解方、修繕費報你知
（一）浴室還在滴滴答答？漏水4大原因一次看
（一）浴室還在滴滴答答？漏水4大原因一次看
造成漏水的因素有很多，而浴室經常成為問題點，以下為你整理浴室出現漏水的原因與解方，避免成為害樓下天花板漏水的住戶。
1.管線漏水
首先可以檢查一下自家浴室，水管是不是一直滲水，如果樓上沒有用水，但還是持續滴水，就有可能是水管漏水了。
2.排水管漏水
而排水管的滲漏並非持續性，只有在樓上使用馬桶、面盆或浴缸時才會滴水，而且通常滲水位置會在馬桶、面盆或排水孔的下方。
3.牆面漏水
在樓上洗完澡或打掃浴室時，牆面出現滲水的狀況，這就是因為牆面防水不良，而伴隨著漏水，浴室周邊外牆也會有壁癌產生。
4.地面漏水
不僅如此，當地面防水不良，樓上在洗澡或打掃浴室的時候，樓下的天花板也會出現滲水。
（二）浴室漏水解決方法大公開
（二）浴室漏水解決方法大公開
因為一間浴室使得樓下出現漏水問題，不僅樓上浴室漏水費用、修理還沒處理完，還要賠償、修繕樓下的天花板，為了避免成為讓樓下鄰居困擾的住戶，以下也提供浴室漏水解決方法！
1.找出滲漏點
解決管線漏水最直接的方式，就是從滲水中心點開始、沿著管線路徑將管線挖出，一舉找出滲漏點並進行更換即可
2.直接更換管件
遇到排水管漏水時，跟以往不太一樣，因為現在新式住宅普遍把排水管懸吊在樓下住戶的天花板，所以維修時只要直接更換管件。
3.將牆面敲除、重新施作防水層
常見的防水材為彈性水泥或高硬度的材料，因此最��好將浴室牆面整個敲除、重新施作防水層；如果不想要全部敲除也可以，但至少也要敲到平時淋浴時，水會噴到的高度，大約距離地面150至200公分。
4.把浴室地面敲除，施作防水層
如果浴室地面滲水，可以把地面敲除施作防水層，完成後要放水、試水，確定沒有滲漏後才算成功能。這個時候要注意地面施作後的高度，必須比門檻防水層低，否則水會從門檻滲到浴室外面。
除此之外，大家最關心的莫過於萬一出現漏水情況，大該會花費多少錢去修繕，以下提供常見區域的防水價格一覽表。
|漏水位置
|處理費用
|屋頂防水層
|重新鋪設防水層
|窗戶漏水
|8,000至12,000元/坪
|外牆漏水
|6,000至8,000元/坪
|室外牆壁漏水
|3,000至8,000元/坪
|浴室漏水
|3,000至8,000元/坪
|天花板漏水
|3,000至8,000元/坪
|廚房漏水
|3,000至8,000元/坪
但不論是什麼原因導致樓下出現漏水問題，在雙方共同攜手解決之後，後續的樓上漏水維修工作也非常重要，畢竟沒人會一直想花錢進行賠償或修繕。
樓上漏水法院判決分享，4步驟教你解決棘手問題
（一）樓上漏水處理流程
其實不論是透天厝、公寓或是中古屋，住久了多少都會遇到漏水問題，或多或少也碰到類似問題，而在了解漏水相關訊息之後，還是有點搞不懂嗎？以下列舉一個案例，帶著你用4個步驟處理漏水問題。
假設A先生剛入住社區大樓不久，便不幸遇到樓上漏水問題，內心一陣慌亂，不知該如何是好，是要直接找抓漏師傅嗎？�還是直接殺去樓上找住戶理論？
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Step1.拍照、錄影存證
看見自家出現漏水問題，心痛之餘別忘記要拍照，最好能夠錄影存證，留下影音畫面以利後續的協商與判決。
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Step2.找出該負責對象
可拿著自己拍下的證據，尋求專業的抓漏公司確認問題點，找出漏水原因與源頭，接著可以到鄰居家中確認源頭，釐清該負責的對象是誰？
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Step3.與對方溝通調解
雙方進行溝通，看能不能私下協商成功、達成賠償共識。
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Step4.提出法律訴訟
若雙方談不攏，最後只能走到最糟的一步，進行法律訴訟戰。
如果無法順利解決，進到了訴訟階段的話，建議可以多多進行法律諮詢！來保障自己的權益不受到侵害，喆律也有優秀的服務團隊提供協助。
（二）樓上漏水判決及判賠金額
- 最高法院109年度台上字第2402號民事判決
二樓屋主將房屋出租，因增設水族箱、廚房及廁所墊高工程且防水未完善導致一樓漏水，法院判決二樓賠償2,449萬餘元，包含房屋交易價值減損、減少的租金收益及鑑定費用等。
以上就是有關樓上漏水的相關資訊，如果對於漏水賠償問題還有疑慮，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕！