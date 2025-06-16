食品安全衛生管理法有規範哪些範圍？違反了會怎樣？

食品安全衛生管理法的立法目的

食品安全衛生管理法的制定旨在保障國民健康，確保食品衛生安全，維護消費者權益。這部法律的立法目的是為了規範食品業者，加強食品安全管理，預防食品安全問題的發生。

透過食品安全衛生管理法，政府可以對食品的生產、製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣等各個環節進行監管，確保食品的品質與安全性。同時，這部法律也賦予主管機關相應的權責，對違法行為進行查處與懲罰。

食品安全衛生管理法的立法目的不僅是為了保護消費者免受不安全食品的危害，也是為了維護食品業者的公平競爭環境。藉由建立完善的食品安全管理制度，提升食品業者的責任意識，進而促進食品產業的健康發展。

總的來說，食品安全衛生管理法的立法目的可以歸納為以下幾點：