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哪些行為算體罰？

哪些行為算體罰？教師管教權範圍到哪？律師帶您看最新法規

民事案件雷皓明律師發佈 2024-08-02更新 2026-09-30
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

在台灣教育現場，體罰一直是個敏感而具爭議性的話題。儘管教育部明文規定禁止教師對學生施以任何形式的體罰，如毆打、打耳光、罰跪或要求做特定體能動作等，但面對學生的不當行為，老師究竟該如何妥善管教而不違反法規？本文將深入剖析教育部的體罰定義，並釐清教師在體罰事件中可能涉及的法律責任，包括民事、行政、國賠及刑事責任等。

體罰的定義與形式

在探討學校體罰議題時，首先需要了解體罰的明確定義和常見形式。教育部對體罰有明確的界定，同時也列舉了一些常見的體罰行為類型，以供教育工作者參考。

（一）教育部對體罰的定義

在英文中，體罰通常被稱為"corporal punishment"或"physical punishment"，意指對身體實施的懲罰。

教育部對體罰的定義，與國際上對體罰的共識相符，強調了保護學生身心不受傷害的重要性。

  • 依據教師法施行細則第8條，體罰是指教師基於處罰目的，對學生身體施加強制力，或命令學生做指定動作，使其身體受到痛苦或身心受到侵害的行為。

這個定義明確指出了體罰的幾個關鍵要素：處罰目的、身體強制力，以及對學生身心的侵害。換句話說，若教師的管教行為帶有懲罰性質，並且直接作用於學生身體，造成其身體或精神上的不適，就可能構成體罰。

（二）常見的體罰類型

在學校環境中，體罰可能以多種形式出現，以下列舉了一些常見的體罰行為類型:

  • 以羞辱性的方式懲罰學生，例如：在眾人面前罰站
  • 毆打、鞭打、打耳光、打手心等直接的身體傷害
  • 要求學生自己或互打，例如：命令學生自己打嘴巴或罰同學打
  • 強制學生長時間罰站、罰跪、蛙跳等造成身體不適的特定動作
  • 過度的體能訓練，如：超時的蹲跳、伏地挺身等

體罰可能會有的法律責任和懲處

體罰的刑事責任

（一）教師受到行政懲處

經調查確認教師確實有不當管教或體罰行為，教育主管機關會依情節輕重對教師進行議處。一般情況下可能受到的懲處包括:

  • 申誡：針對初次違規且情節輕微者，予以口頭或書面申誡，要求改進。
  • 記過：屬重複違規或情節較重大者，會依規定予以記過處分，記錄存於教師聘任資料中。
  • 記大過：情節嚴重、影響惡劣者，得視情況記大過，嚴重影響教師日後聘任與考績。

若教師因體罰致學生身心嚴重受創，情節重大者，依教師法相關規定，學校教評會得議決給予解聘處分。

通過解聘決議的教師，1至4年內不得聘任為學校教師。公立學校教師受體罰議處，還須接受成績考核，倘若1年內因不當管教被記滿2大過，亦應予以解聘。

懲處種類適用情況影響層面
申誡初犯且情節輕微口頭或書面要求改進
記過屢犯或情節較重會記錄於聘任資料
記大過情節嚴重有負面影響影響日後聘任與考績
解聘情節重大嚴重傷害學生身心1-4年內不得聘任為教師

（二）體罰的刑事責任

如果教師因不當管教造成學生身體受傷，或是在課堂上口出惡言，都有可能觸犯公然侮辱、誹謗、恐嚇、傷害、過失傷害或妨害自由等罪。

（三）民事損害賠償責任

依民法侵權行為的規定，教師若因體罰學生造成其身體、健康或其他利益受損，應負擔民事賠償責任。

老師被告體罰的民事賠償範圍，包括學生所支出的醫療費、交通費、誤工費，以及因身心受創所應獲得的精神慰撫金等。賠償金額的認定，須視個案情形，由法院依具體損害狀況進行判決。

（四）公立學校有國賠責任

公立學校教師屬於公務員的身分，依國家賠償法的規定，因執行職務侵害學生權利時，由國家負最終賠償責任。

學生若因公立學校教師的體罰行為受有損害，得向學校提出國賠請求，學校支付賠償後，再向有體罰行為的教師求償；私立學校教師則不適用國家賠償法，僅須依一般民事侵權行為負損害賠償責任。

不能體罰那老師要怎麼管教？教師管教權看這邊！

（一）教師管教權範圍

教育部今年邀集教育團體等召開「校園安全諮詢會第2次會議」，並於會中說明「學校訂定教師輔導與管教學生辦法」草案的修正重點，修訂第24條增列「阻卻違法事由」，主要目的是維護教師的管教權。

如果學生有以下行為，教師可採取必要措施制止，但必須有其合理性，標準比照正當自我防衛的標準：

  • 攻擊教師或他人
  • 毀損公物
  • 自殺、自傷
  • 攜帶違禁品，有侵害他人生命身體的危險

只要教師的行為是正當且必要的管教行為，出於防衛自己或他人的權利，即可不予處罰，不影響其考績。

（二）罰站就是「站立反省」？那罰站還算體罰嗎？

2024年教育部也給了罰站一個標準，在教師基於導引學生發展之考量，衡酌學生身心狀況後，可以要求學生「站立反省」，但每次不得超過一堂課，每天「站立反省」時數累計不得超過二小時，否則就算是體罰。

體罰對學生身心發展的影響

諸多研究顯示，體罰對學生的影響深遠，不僅影響身心健康，更可能衍生校園霸凌等嚴重問題。受到體罰的學生容易出現焦慮、憂鬱、自卑等心理問題，人際關係和學習表現也會受到負面影響。長期遭受體罰的學生，可能會模仿暴力行為，侵犯他人的學習權和人格發展權。

根據教育部的調查，近年來校園霸凌事件有增加的趨勢，其中不乏因體罰引發的肢體、言語或網路霸凌。這些霸凌行為不僅傷害受害者的身心，也嚴重影響校園氛圍和學習環境。

體罰類型對學生身心發展的影響
肢體體罰（毆打、掌摑等）身體受傷、心理創傷、自卑、恐懼權威
語言體罰（辱罵、嘲諷等）自尊心受損、人際關係疏離、學習意願降低
隔離體罰（罰站、禁閉等）孤獨無助、情緒低落、難以專注學習
勞動體罰（過量抄寫、體能訓練等）身心疲憊、厭學情緒、逃避學校

教師應以同理心與愛心引導學生，建立互信關係，才能有效預防和處理校園霸凌問題。透過正向管教方式，如制定合理的班規、運用多元教學策略、適時給予鼓勵等，可以引導學生建立正確價值觀，學會尊重他人的學習權和人格發展權。

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