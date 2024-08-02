哪些行為算體罰？教師管教權範圍到哪？律師帶您看最新法規

體罰的定義與形式
在探討學校體罰議題時，首先需要了解體罰的明確定義和常見形式。教育部對體罰有明確的界定，同時也列舉了一些常見的體罰行為類型，以供教育工作者參考。
（一）教育部對體罰的定義
（一）教育部對體罰的定義
在英文中，體罰通常被稱為"corporal punishment"或"physical punishment"，意指對身體實施的懲罰。
教育部對體罰的定義，與國際上對體罰的共識相符，強調了保護學生身心不受傷害的重要性。
- 依據教師法施行細則第8條，體罰是指教師基於處罰目的，對學生身體施加強制力，或命令學生做指定動作，使其身體受到痛苦或身心受到侵害的行為。
這個定義明確指出了體罰的幾個關鍵要素：處罰目的、身體強制力，以及對學生身心的侵害。換句話說，若教師的管教行為帶有懲罰性質，並且直接作用於學生身體，造成其身體或精神上的不適，就可能構成體罰。
（二）常見的體罰類型
（二）常見的體罰類型
在學校環境中，體罰可能以多種形式出現，以下列舉了一些常見的體罰行為類型:
- 以羞辱性的方式懲罰學生，例如：在眾人面前罰站
- 毆打、鞭打、打耳光、打手心等直接的身體傷害
- 要求學生自己或互打，例如：命令學生自己打嘴巴或罰同學打
- 強制學生長時間罰站、罰跪、蛙跳等造成身體不適的特定動作
- 過度的體能訓練，如：超時的蹲跳、伏地挺身等
體罰可能會有的法律責任和懲處
（一）教師受到行政懲處
（一）教師受到行政懲處
經調查確認教師確實有不當管教或體罰行為，教育主管機關會依情節輕重對教師進行議處。一般情況下可能受到的懲處包括:
- 申誡：針對初次違規且情節輕微者，予以口頭或書面申誡，要求改進。
- 記過：屬重複違規或情節較重大者，會依規定予以記過處分，記錄存於教師聘任資料中。
- 記大過：情節嚴重、影響惡劣者，得視情況記大過，嚴重影響教師日後聘任與考績。
若教師因體罰致學生身心嚴重受創，情節重大者，依教師法相關規定，學校教評會得議決給予解聘處分。
通過解聘決議的教師，1至4年內不得聘任為學校教師。公立學校教師受體罰議處，還須接受成績考核，倘若1年內因不當管教被記滿2大過，亦應予以解聘。
|懲處種類
|適用情況
|影響層面
|申誡
|初犯且情節輕微
|口頭或書面要求改進
|記過
|屢犯或情節較重
|會記錄於聘任資料
|記大過
|情節嚴重有負面影響
|影響日後聘任與考績
|解聘
|情節重大嚴重傷害學生身心
|1-4年內不得聘任為教師
（二）體罰的刑事責任
（二）體罰的刑事責任
如果教師因不當管教造成學生身體受傷，或是在課堂上口出惡言，都有可能觸犯公然侮辱、誹謗、恐嚇、傷害、過失傷害或妨害自由等罪。
（三）民事損害賠償責任
（三）民事損害賠償責任
依民法侵權行為的規定，教師若因體罰學生造成其身體、健康或其他利益受損，應負擔民事賠償責任。
老師被告體罰的民事賠償範圍，包括學生所支出的醫療費、交通費、誤工費，以及因身心受創所應獲得的精神慰撫金等。賠償金額的認定，須視個案情形，由法院依具體損害狀況進行判決。
（四）公立學校有國賠責任
不能體罰那老師要怎麼管教？教師管教權看這邊！
（一）教師管教權範圍
（一）教師管教權範圍
教育部今年邀集教育團體等召開「校園安全諮詢會第2次會議」，並於會中說明「學校訂定教師輔導與管教學生辦法」草案的修正重點，修訂第24條增列「阻卻違法事由」，主要目的是維護教師的管教權。
如果學生有以下行為，教師可採取必要措施制止，但必須有其合理性，標準比照正當自我防衛的標準：
- 攻擊教師或他人
- 毀損公物
- 自殺、自傷
- 攜帶違禁品，有侵害他人生命身體的危險
只要教師的行為是正當且必要的管教行為，出於防衛自己或他人的權利，即可不予處罰，不影響其考績。
（二）罰站就是「站立反省」？那罰站還算體罰嗎？
（二）罰站就是「站立反省」？那罰站還算體罰嗎？
2024年教育部也給了罰站一個標準，在教師基於導引學生發展之考量，衡酌學生身心狀況後，可以要求學生「站立反省」，但每次不得超過一堂課，每天「站立反省」時數累計不得超過二小時，否則就算是體罰。
體罰對學生身心發展的影響
諸多研究顯示，體罰對學生的影響深遠，不僅影響身心健康，更可能衍生校園霸凌等嚴重問題。受到體罰的學生容易出現焦慮、憂鬱、自卑等心理問題，人際關係和學習表現也會受到負面影響。長期遭受體罰的學生，可能會模仿暴力行為，侵犯他人的學習權和人格發展權。
根據教育部的調查，近年來校園霸凌事件有增加的趨勢，其中不乏因體罰引發的肢體、言語或網路霸凌。這些霸凌行為不僅傷害受害者的身心，也嚴重影響校園氛圍和學習環境。
|體罰類型
|對學生身心發展的影響
|肢體體罰（毆打、掌摑等）
|身體受傷、心理創傷、自卑、恐懼權威
|語言體罰（辱罵、嘲諷等）
|自尊心受損、人際關係疏離、學習意願降低
|隔離體罰（罰站、禁閉等）
|孤獨無助、情緒低落、難以專注學習
|勞動體罰（過量抄寫、體能訓練等）
|身心疲憊、厭學情緒、逃避學校
教師應以同理心與愛心引導學生，建立互信關係，才能有效預防和處理校園霸凌問題。透過正向管教方式，如制定合理的班規、運用多元教學策略、適時給予鼓勵等，可以引導學生建立正確價值觀，學會尊重他人的學習權和人格發展權。