傷害罪定義一次搞懂！原來這樣就會構成犯罪事實！

傷害罪是什麼？有哪些種類？
打人就會構成傷害罪？怎麼樣的程度才是重傷害罪？要怎麼提告傷害罪？關於傷害罪的所有的疑問，律師在這篇文章將會超詳細幫各位一次解惑！
傷害罪規範在刑法第23章第277條到287條，傷害罪的定義主要就是有實際傷害人的身體或健康的行為，至於法條內容、構成要件、各種傷害罪類型，律師會在以下段落做更多說明！
至於要怎麼進行傷害罪提告呢？事發之後，首先就是要在第一時間先行驗傷，留下最有力的證據，以備提告。普通傷害罪提告主要有**公訴和自訴**2種方法，詳盡的提告流程也將會在本篇文章跟大家介紹，趕快來一起認識傷害罪吧！
傷害罪除了依照傷害結果分為普通傷害罪、重傷害罪之外，也根據是否為蓄意，分為過失傷害罪和故意傷害罪，現在律師就要馬上來介紹這些不同的傷害罪類型，讓大家更了解傷害罪！
（一）普通傷害罪
（一）普通傷害罪
普通傷害罪分為傷害別人的身體和健康，傷害身體指的是對他人身體造成生理機能的影響，像是毆打他人，導致被害骨折，瘀青等。
而傷害他人健康的話，不以身體的外傷為限，被害人若由於行為人的加害行為而導致身體疼痛（但單純主觀指控的疼痛不算）、感染疾病或使原有病情惡化等，健康因而受損，也可構成傷害罪喔（註1）！舉例來說，像是腦震盪，雖然沒有明顯的外傷，不過被害人依舊在身體健康方面受到傷害。
如果說是自己主觀上覺得「不舒服」（個案事實是被拉扯頭髮，覺得自己的頭皮脹脹的），而醫院開立的診斷證明也只有病患自己的「主述」，沒有經過儀器檢驗或醫師診視判斷，曾有法院認為這樣是不構成傷害罪的（註2）。
故意傷害罪
故意傷害罪的話就是指蓄意侵犯或者損害被害人身體的行為，就有可能造成傷害罪、輕微傷害罪、重傷害罪，而故意傷害罪又分為直接故意或間接故意，這兩者之間的差別為：
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直接故意
行為人對構成犯罪事實明知並有意使其發生，舉例來說，小萱與小淳因為有私人恩怨問題，小萱某一天趁小淳出門購物時，拿棍子毆打她，這就是直接故意的傷害行為。
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間接故意
對於構成犯罪事實預見其發生而其發生並不違背其本意，例如小萱因為在事業上不順利，因而到街上隨意揮拳洩憤，小萱並非直接有意傷人，但她也明白，最後如果真的有人因為她而受傷也不違背她的本意。
小提醒：關於蓄意傷害罪因為是很多人可能會碰上的，所以我們特別分出來在下一個段落再跟大家說明！
（二）重傷害罪
（二）重傷害罪
重傷害罪的犯罪成立要件基本上與普通傷害罪相同，只不過犯罪結果是更嚴重的「使人受重傷」，且行為人必須是主觀上為「蓄意傷害」。
重傷害定義參照刑法第10條的5項規定，為毀敗或嚴重減損視覺、聽覺、嗅覺、味覺、語言能力、肢體機能、生殖機能或其他重大不治或難治的傷害。
傷害罪構成要件看這裡！什麼情況算過失傷害？
首先在進入此段落的重點「過失傷害罪」前，先來看一下傷害罪是怎麼成立的吧！
（一）怎樣會成立傷害罪？
（一）怎樣會成立傷害罪？
傷害罪的成立和傷害罪認定，主要由客觀和主觀層面組成：
1.客觀層面
傷害罪的行為，指的是行為人要實際做出會造成被害人身體受傷或健康受到損害的行為。所謂健康，一般來說，主要是指生理健康，少數個案狀況含心理或精神健康（註3）；精神損害雖說也可以是傷害結果之一，不過被害人必須要達到因傷害行為而被診斷出得到某種精神疾病的程度，如憂鬱症、創傷後壓力症等，且需有因果關係，被害人才能以精神受損害為理由提吿傷害罪（註4）。
2.主觀層面
行為人「故意的」傷害行為，他認知到自己的行為會傷害到別人，而且也的確想要這麼做，就會構成傷害故意。
傷害罪主要就是由以上兩個元素構成，不過今天就算不是故意，還是會因為有實質上傷害他人身體、健康和精神，而被判「過失傷害罪」，這就是我們接下來要談論的重點了！
（二）怎樣算是過失傷害？過失傷害罪會被判多重？
（二）怎樣算是過失傷害？過失傷害罪會被判多重？
「不小心」傷害到別人會受到法律制裁嗎？答案是會！傷害罪是有處罰過失行為的，所以即便不具備傷害故意，也有可能被論以過失傷害罪喔！
一般來說，法律判決中的過失傷害罪多發生於車禍事件，比如駕駛時因為駕駛不當或精神不濟而和其他汽車、機車或行人發生碰撞，造成對方骨折或是傷亡。
雖然車主大多不是故意的行為，但是根據過失傷害罪認定，因為已經造成實質上的「生理傷害」，被告者就有可能要承擔1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金的刑罰。
傷害罪刑責有多久？還有罰金要繳？
那麼被判傷害罪後，刑期通常有多長呢？重傷害罪判多久？還有傷害罪罰金多少，律師這邊也在這邊來幫大家解惑！
（一）傷害罪公訴與自訴
（一）傷害罪公訴與自訴
首先再介紹傷害罪刑責、罰金之前，我們先一起來了解傷害罪的性質。普通傷害罪屬於「告訴乃論」，被害人採取自訴或公訴的方式，才會啟動後續的訴訟程序，而被害人也可以選擇撤回告訴或是與行為人和解。
1.公訴
被害人向偵查機構提起「告訴」，檢察官會代表國家針對刑事案件的被告向法院提起刑事訴訟，而請求法院將其定罪。如果檢察官認為犯罪嫌疑人有達到起訴門檻，便會向法院提起公訴。
2.自訴
提告者若符合「完全行為能力人」的法定年齡18歲，便可以委任律師提起自訴，而案件也會直接交給法院審理。反之如果未滿18歲，提告者就必須自己請法定代理人委任律師提起自訴。
（二）傷害罪會判多久？刑責多重？
（二）傷害罪會判多久？刑責多重？
認識完傷害罪，就要來看究竟根據法律規定，被判普通傷害罪以及重傷罪的人要接受什麼樣的刑責！
1.普通傷害罪判多久？
依刑法第277條規定，普通傷害罪刑期為最高處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。 因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。
普通傷害罪為告訴乃論之罪，行為人主觀上必須出於輕傷故意而為輕傷行為，造成輕傷結果，始構成普通傷害罪。那如果是傷害的行為而致人於死、或是造成重傷的結果，則另有加重處罰的規定！
律師小提醒：普通傷害罪追訴期為6個月，提告者必須要在事發後，6個月內提起自訴或公訴。
2.重傷害罪判多久？
依刑法第278條規定，使人受重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。若致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。
重傷定義參照刑法第10條的5項規定，為毀敗或嚴重減損視覺、聽覺、嗅覺、味覺、語言能力、肢體機能、生殖機能或其他重大不治或難治的傷害。
律師小提醒：重傷罪為非告訴乃論之罪，依照刑責不同追訴期（不是追溯期唷）也不一樣：
- 1年以上3年未滿有期徒刑者，追訴期為10年
- 3年以上、10年未滿有期徒刑者，追訴期為20年
- 本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑者，追訴期為30年
過失致重傷害罪追訴期為5年，故意致重傷害罪追訴期為20年，而傷害致死之重傷罪，追訴期為30年。
（三）傷害罪罰金
（三）傷害罪罰金
普通傷害罪罰金：依刑法第277條規定，傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。
普通傷害刑度是法定刑5年以下有期徒刑及告訴乃論的犯罪，如果雙方有達成和解的話，被害人就可以撤回告訴。通常比起追究刑責，會比較建議使用調解的方式來解決問題。
不過如果雙方還是想要持續刑事訴訟，那麼依照刑法第41條的要件，需要法官最後判處「6個月以下」有期徒刑或��拘役，才得易科罰金。
傷害罪和解怎麼做？和解金額多少才合理？
剛剛在上一段有提到，提告者與被告可以使用和解的方式來解決糾紛，以下律師就要來介紹傷害罪的和解方式、金額以及傷害罪不和解該怎麼辦？
（一）傷害罪和解金額
（一）傷害罪和解金額
根據民法第184條第1項前段，因故意或過失，不法侵害他人權利的人，需要負損害賠償的責任。
如果傷害的情形沒有到很嚴重的話，通常法院會建議用「賠償」的方式來達成和解。當事人不想走繁瑣的刑事程序的話，為自己的傷害爭取民事賠償也是一個辦法！
至於賠償的和解金額，被害者可以開立診斷證明書提出賠償訴求，像是醫療費用、藥品費、治療費用等都可以爭取賠償喔！因為每個案件牽涉到的賠償費用都不一樣，所以和解金額也不盡相同。
（二）傷害罪不和解會怎樣嗎？
傷害罪賠償類型一次看！保護自身利益超重要！
認識完傷害罪認定、刑責、罰金以及如何和解之後，最後律師要來帶大家看普通傷害罪賠償的2種類型，一個是損害賠償，另一個則是精神賠償，快來一起看看這2者的定義吧！
（一）傷害罪侵權行為損害賠償
（一）傷害罪侵權行為損害賠償
根據民法第184條 因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。
而傷害罪侵權行為損害賠償又分為所受損害與所失利益：
1.所受損害
根據民法第192條及193條規定，如果因為打人而造成他人死亡，增加生活所需，造成經濟上的損害，被害者可以開立「診斷證明書」提出賠償訴求，像是醫療費用、看護費用、藥品費、自療費用或是殯葬費等。
●各項賠償內容
2.所失利益
根據民法第193條所述，如果因為侵害而必須減少勞動力，讓原本生活變調，比如暫時或是永久性不能工作，受害者也可以提出求償，爭取回被害人在受到傷害前「原本應該會有」的利益。
（二）傷害罪精神賠償
（二）傷害罪精神賠償
根據民法第195條，不法侵害他人的身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害者可請求賠償相當的金額。
所以，如果今天被害人在受到傷害之後，造成「精神上的受損」，如罹患憂鬱症、創傷後壓力症等，被害人都可以提出傷害罪的精神賠償，如慰撫金。
雖然我們都希望能夠遠離糾紛，安穩的過日子，但是日常的法律知識補充也非常重要，熟悉法律能夠讓我們更清楚自己可以爭取多少利益和賠償！守護個人權益就從認識法律開始！
以上就是傷害罪的知識分享，如果還想了解更多法律知識，或者想進行法律諮詢，歡迎點擊下方免費諮詢按鈕，讓我們為您提供初步的法律建議唷！
傷害罪註解
註1：最高法院104年度台上字第3425號刑事判決，原文為：「刑法上傷害係指人之生理機能或精神狀態，因不法破壞而有所障礙，或有外形有所變異破壞之情形而言，不以必有外傷出現為必要，亦不以不能恢復原狀為限。故如使被害人身體疼痛、感染疾病或使原有病情惡化等情形皆屬之。」；最高法院112年度台上字第4004號刑事判決：「然施暴力道、疼痛感覺乃主觀感受，且該等主觀感受，不免受當下情��境之影響，恐有所偏差或失真，自不能單憑告訴人2人關於疼痛之指訴，及源於該等指訴而生之大昌醫院診斷書，對被告以傷害罪相繩。」
註2：臺灣桃園地方法院112年度易字第1213號刑事判決（此部分上級審維持原判，二審定讞）。
註3：臺灣高等法院臺中分院113年度上易字第 72 號刑事判決，雖有援引最高法院104年度台上字第3425號刑事判決（同註1）意旨，通則性的提到刑法上傷害包括「精神狀態」，但是在該案事實中，主要討論的是生理上的疼痛是否構成傷害罪。
註4： (1)臺灣桃園地方法院96年度易字第138號刑事判決（上訴後經二審法院維持原判而定讞）要旨：被告毆打被害人導致瘀傷、挫傷等，且造成被害人精神承受壓力，經法院調取院所調取病歷資料函請專科醫院對被害者精神鑑定，認定前述傷害行為導致被害者原已因定期服藥而病情穩定之精神病復發，出現鬱症及躁狂發作，身心受重創，構成傷害罪； (2)臺灣高等法院94年度上更(二)字第642號刑事判決（二審定讞）：法官認為被告對於幼童凌虐致精神受創，屬精神凌虐、傷害精神健康，構成犯刑法第277條第1項之傷害健康罪； (3)臺灣高等法院107年度上訴字第570號刑事判決：幼童營養不良、發展遲緩雖，雖未造成實際身體部位受損，但已影響被害人身體健全發展而傷害健康，不過，該案被告因無故意過失，而被認定無罪； (4)臺灣高等法院臺南分院114年度上易字第247號刑事判決（二審定讞）要旨：檢察官認為被告握拳毆打頭部的傷害行為，造成被害者有「適應障礙合併焦慮情緒症」，此部分也涉犯刑法第277條第1項傷害罪嫌，因而提起公訴，但法院審理後認為相關證據無法證明有因果關係，此部分無罪。