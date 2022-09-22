傷害罪定義一次搞懂！原來這樣就會構成犯罪事實！

傷害罪是什麼？有哪些種類？

打人就會構成傷害罪？怎麼樣的程度才是重傷害罪？要怎麼提告傷害罪？關於傷害罪的所有的疑問，律師在這篇文章將會超詳細幫各位一次解惑！

傷害罪規範在刑法第23章第277條到287條，傷害罪的定義主要就是有實際傷害人的身體或健康的行為，至於法條內容、構成要件、各種傷害罪類型，律師會在以下段落做更多說明！

至於要怎麼進行傷害罪提告呢？事發之後，首先就是要在第一時間先行驗傷，留下最有力的證據，以備提告。普通傷害罪提告主要有**公訴和自訴**2種方法，詳盡的提告流程也將會在本篇文章跟大家介紹，趕快來一起認識傷害罪吧！

傷害罪除了依照傷害結果分為普通傷害罪、重傷害罪之外，也根據是否為蓄意，分為過失傷害罪和故意傷害罪，現在律師就要馬上來介紹這些不同的傷害罪類型，讓大家更了解傷害罪！