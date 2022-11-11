酒駕罰款多重？酒駕還有哪些罰則？2026最新規定一次看

酒駕罰款有幾種？酒駕定義、判斷標準、罰則一次看
酒後上路不僅會害了自己，更會危害他人安全，令人遺憾的是，社會上仍時不時會看見酒駕導致的悲劇案件，為了嚇阻及減少類似事件，酒駕新法在2022年的3月31日開始實施，以下將為你解說酒駕的罰則，以及多了哪些酒駕新制？
（一）酒駕的定義是什麼？3個判斷酒駕標準報你知
（一）酒駕的定義是什麼？3個判斷酒駕標準報你知
一般我們說的酒駕，其實有正式的罪名，依刑法第185條之3第1項規定，稱之為「不能安全駕駛罪」，要判定是否有酒駕的行為，其實有3個判斷標準可以檢視。
1.是否有駕駛行為
如果駕駛在酒醉情況下，出現控制車輛的行為，像是踩煞車、轉方向盤等，那麼不管引擎有沒有發動，都會構成酒駕。
簡單舉個例子說明：
- 小玉在喝酒後，在車上睡覺、休息，那麼這個情況則不構成酒駕。
- 但如果小玉酒後在車上休息，而停在斜坡上的車輛，在未發動引擎的情況下，慢慢下滑，為了控制住，小玉操控了方向盤。此時，便構成了酒駕。
那如果是酒醉，為了醒酒而發動引擎吹冷氣，這樣算不算駕駛呢？這幾年，有幾個行政訴訟判決，援引最高法院的刑事見解，認為如果是為了休息、檢查、修理、收拾或取物等理由而上車啟動引擎，但是並沒有使車輛移動的意思，這樣的話不算駕駛行為，因此不構成酒駕（註1）。
2.是否駕駛交通工具
由電力或引擎動力等作用推動，像是蒸汽機、汽油、柴油、天然氣、電動驅動的交通工具，一般較常見的汽車、機車、電動腳踏車及電動車都算，所以千萬別以為騎電動車酒駕會沒事！
3.酒測值是否超標
最直接且常見的判斷方式就是駕駛的酒測值，而是否構成酒駕，依照刑事及行政責任不同，判斷基準有差異。
- 刑事責任：吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上。
- 行政責任：吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達0.03%以上。
註1：最高法院107年度台上字第4254號刑事判決意旨，經臺中高等行政法院地方庭113年度交字第59號判決、臺灣桃園地方法院111年度交字第571號行政訴訟判決（改制前）、臺灣苗栗地方法院112年度交字第2號行政訴訟判決（改制前）援引，認為解釋行政法的道交條例應該與刑法做相同解釋，因而撤銷個案中的罰單。
（二）酒駕罰則有哪些？刑法跟道交條例都有！
（二）酒駕罰則有哪些？刑法跟道交條例都有！
知道了酒駕的判斷方法之後，接下來讓我們來了解，酒駕的罰則有哪些？罰多重？
酒駕罰則分為「刑罰」與「行政罰」2種，前者法源是刑法的公共危險罪，後者則為道路交通管理處罰條例。
1.刑罰（酒測值達0.25毫克）
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酒駕未肇事
3年以下有期徒刑，得併科30萬以下罰金。
-
酒駕肇事（重傷或致人於死）
肇事造成重傷，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；如果是致人於死的話，則是處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。
-
酒駕再犯（重傷或致人於死）
處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致人於死的話，則是處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。
2.行政罰（酒測值達0.15毫克）
行政罰的規定主要規定在《道路交通管理處罰條例》第35條中。
➀吊扣/吊銷駕照（吊照、扣照）
當酒測值達0.15毫克（或血液中酒精濃度達0.03）以上，機車的罰鍰為1萬5000元至9萬、駕駛汽車罰鍰3萬~12萬，且須吊扣駕照1~4年甚至吊銷駕照；酒駕累犯第2次機車罰鍰9萬、汽車罰12萬，超過2次者按次加罰9萬，而且均須吊銷駕照！至於酒駕拒測，罰鍰18萬元起跳，拒測累犯則按次加罰18萬，同樣須吊銷駕駛執照！
➁吊扣車輛牌照（吊牌、扣牌）
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2026年1月30日前
駕駛人如果有酒駕、毒駕、拒測、檢測前食用酒精毒品等情形（道交條例第35條第1項、第3項至第5項的狀況），依同條第9項前段規定，雖規定可以對車主吊扣該汽機車牌照2年。但在2025年2月底，最高行政法院113年度交上統字第2號判決已統一見解：這個規定「須以汽機車所有人與駕駛人為同一人」才能適用。以酒駕為例，如果酒駕行為人與車主不同，這樣的話雖說可以針對酒駕行為人罰款+�吊駕照，但不能對車主吊牌。
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2026年1月31日後
立法院後續於2025年10月28日修正，修法理由明白指出：「最高行政法院統一見解與本條自一百零八年起多次加嚴酒駕防制所為修法意旨，酒駕扣牌規定不以同一人為限，並不相同，考量吊扣牌照係針對『汽車所有人』之處分，與『汽車駕駛人』酒駕違規行為之處罰對象不同，為明確規範裁罰主體，爰刪除原第七項後段及修正第九項之處罰主體文字，以定明汽機車所有人與駕駛人為非屬同一人時，亦適用吊扣牌照規定」，也就是說，立法院2019年起就想嚴峻修法防堵酒駕，但是因為立法技術上的失誤被法院抓包，所以本次才補破網再次修法。
前述修正條文，正式施行日2026年1月31日，從這次修法後，就算酒駕者駕駛他人車輛，車主還是會被吊扣牌照哦，要特別留意～
如果您是車主，車子被親友開走，卻要被吊牌，被取締的日期是在2026年1月30日（含）以前，還是可以跟我們聯繫，本所律師在2024年年初，就曾有替當事人爭取勝訴的案例哦！
大家常疑惑吊牌跟扣牌有什麼差別，但其實意思都一樣，只是正式名稱是「吊扣牌照唷」！
➂移置保管車輛（扣車）
-
駕駛人如果有酒駕、毒駕、拒測、檢測前食用酒精毒品等情形（條文如前述「吊扣車輛牌照（吊牌）」處），如果有以下三種狀況，有機會不用繳清罰鍰全額，可以提前領回車輛：
A.違規駕駛行為已經達到刑法處罰的程度（例如：酒測值達0.25毫克）；
B.初次違反規定，且未發生事故；
C.租賃車業者的車輛。
-
汽車所有人明知道駕駛人有酒駕、毒駕行為，卻仍不禁止行駛（道交條例第35條第7項），如果是初次違反規定且未發生事故，也有機會不用繳清罰鍰全額，而可提前取車。
如果您有這些狀況，不想繳清全額罰鍰就領車，卻被保管單位拒絕，不知道如何主張權益，建議可以盡快洽詢律師爭取權益！
➃酒駕同車乘客連坐
同行乘客連坐罰則，跟之前相比提高，處6,000元以上，15,000元以下罰鍰。
➄酒精鎖
酒駕者重新考領駕照，應申請登記配備有酒精鎖汽車，才可以給駕照，如果不依規定使用具有酒精鎖車輛，則會處6萬以上，12萬以下罰鍰。
➅酒駕累犯
累犯累計期限從5年提高至10年，如果駕駛10年內第2次，酒測吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達0.03%以上等，加重罰鍰、吊銷駕駛執照，公路主管機關可以公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實。
另外，就算法院給出酒駕易科罰金的判決，但要是酒駕累犯達到三次，檢察官認為用罰金也難以矯正錯誤，仍有可能面臨牢獄之災（2022年4月初，高檢署檢執甲字第11100047190號函）。
如果遇到這情況請盡速聯絡律師，有機會可以透過律師聲明異議，爭取不入監的可能，本所有許多成功爭取的案例！
➆租賃業者
租賃業已盡告知酒駕、毒駕、拒測處罰的義務，但駕駛仍酒駕或拒測，罰鍰增加 50%。
想要進一步了解什麼樣的行為會被罰多少錢，可參考《違反道路交通管理事件統一裁罰基準表》，在這個表中搜尋「第三十五條」，就可以查到依據不同車種、不同酒測值的罰鍰區間唷！
3.酒駕連坐罰和酒精鎖說明影片
（三）軍人酒駕會罰更重嗎？
（三）軍人酒駕會罰更重嗎？
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酒駕未肇事
3年以下有期徒刑、併科40萬元罰金。比起一般的民眾，罰金額度多了10萬元。
-
酒駕肇事（重傷或致人於死）
1年以上、7年以下有期徒刑，得併科120萬元以下罰金；若是致人於死的話，則是處以3年以上、10年以下有期徒刑，得併科220萬元以下罰金，比一般民眾多20萬元的罰金。
-
酒駕再犯
處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科320萬元以下罰金。
而根據交通工具的差異，罰單金額也會不同，像是開小型車跟機車酒駕的罰鍰就不一樣，下一段將列舉機車、小型車與大型車的違規金額。
酒測標準｜酒測值多少會違規？喝多少酒算超標？
（一）酒測值多少會違法？
（一）酒測值多少會違法？
到底有沒有酒駕，最直接的證明不外乎就是酒測值，這也是執法人員判斷依據之一，在不同的酒精濃度之下，酒駕結果也有輕重之分，到底酒測值多少超標？用2026酒測標準一覽表帶你了解！
- 酒精濃度每公升 0 毫克以上未滿 0.15 毫克（不罰）
- 酒精濃度每公升 0.15 毫克以上未滿 0.25 毫克（僅行政罰）
- 酒精濃度每公升 0.25 毫克以上（行政罰＋刑罰）
1.酒測值裁罰標準表
|酒精濃度(mg／L)
|機車
|小型車
|大型車
|0.15以下
|不罰
|不罰
|不罰
|0.15至0.24
|15,000元罰鍰
|19,500元罰鍰
|22,500元罰鍰
|0.25至0.39
|22,500元罰鍰
|29,000元罰鍰
|33,500元罰鍰
|0.40至0.54
|45,000元罰鍰
|51,500元罰鍰
|56,000元罰鍰
|0.55以上
|67,500元罰鍰
|74,000元罰鍰
|78,500元罰鍰
（二）喝多少酒會超標？酒測值換算看這邊！
（二）喝多少酒會超標？酒測值換算看這邊！
不少人覺得只是淺嘗幾口酒，應該不會超標！但事實並非如此，根據體重、酒類的濃度、代謝程度等，都會影響到酒測值，但到底喝幾杯，就有超標的可能性呢？
1.體重與呼氣酒精濃度達0.25（mg／L）之飲酒量換算表
|50公斤
|60公斤
|70公斤
|80公斤
|90公斤
|純酒精
|40cc
|48cc
|56cc
|64cc
|72cc
|啤酒（酒精5％）
|800cc
|960cc
|1,120cc
|1,280cc
|1,440cc
|紅酒（酒精12％）
|333cc
|400cc
|466cc
|533cc
|600cc
|清酒、紹興酒（酒精16％）
|250cc
|300cc
|350cc
|400cc
|450cc
|米酒、清酒原酒（酒精20％）
|200cc
|240cc
|280cc
|320cc
|360cc
|米酒頭（酒精35％）
|114cc
|137cc
|160cc
|183cc
|205cc
|威士忌、伏特加、白蘭地（酒精40％）
|100cc
|120cc
|140cc
|160cc
|180cc
|高粱酒（酒精58％）
|69cc
|83cc
|96.5cc
|110cc
|124cc
|大麴酒（酒精65％）
|61.5cc
|74cc
|86cc
|98.5cc
|111cc
一般市售的罐裝啤酒，容量大約在330cc左右，因此體重若是70公斤，大約只要喝3.3罐啤酒，就無法通過酒測！但也千萬不要覺得，自己只喝了一瓶啤酒酒測值應該不高，切勿抱著僥倖心態，喝完酒後最好的做法，就是搭乘大眾運輸工具、叫計程車，才是平安回家的方式！
酒測拒測要罰多少？
（一）酒駕拒測4情況，拒測罰多少？
（一）酒駕拒測4情況，拒測罰多少？
拒測法條是道交條例第35條第4項規定，如果符合以下4種情況，就會構成拒測的事實。不過，在此之前執法人員必須告知駕駛拒測法律效果，如果還是執迷不悟，就會遭到懲處！
1.怎樣會被認定是拒測酒測？
- 不聽從執法人員的指示，停車接受檢查。
- 拒絕接受測試檢定。
- 測試檢定前，當場服用酒精或毒品。
- 發生交通事故後，在接受測試檢定前服用酒精或吸食毒品。
-
初犯者
拒絕酒測吊銷駕照（3年內不得考領）並不算慘，因為還要被罰18萬元罰鍰、當場移置保管汽機車，並強制參加道路交通安全講習。
-
再犯者
前次處罰金額再加18萬元（累計無上限），也會當場移置保管汽機車、吊銷駕駛駕照（5年內不得考領），並強制參加道路交通安全講習。此外，如果出現肇事行為，就會加重處罰，公路主管機關可以公布姓名、照片及違法事實。
另外，倘若是電動輔助自行車、電動自行車等電動車拒測的話，則會被處以2,400元的罰鍰。
（二）比拒測更慘！拒測罰單不繳會怎樣？
（二）比拒測更慘！拒測罰單不繳會怎樣？
但如果持續錯下去，收到罰單還不去繳交的話，有可能會面臨到以下2種處境。
-
自由被限制
若罰款累積到一定金額，恐遭「限制出境」，無法出國。
-
錢財被控制
罰款不繳，政府將移送行政執行，包括查封拍賣財產、扣押1/3薪資及戶頭金額等。
以上就是有關酒駕罰款的法律知識，如果想詢問更多酒駕相關知識與訊息，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕，讓我們為您提供法律的相關建議唷！