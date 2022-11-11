酒駕罰款多重？酒駕還有哪些罰則？2026最新規定一次看

（一）酒駕的定義是什麼？3個判斷酒駕標準報你知

（一）酒駕的定義是什麼？3個判斷酒駕標準報你知

一般我們說的酒駕，其實有正式的罪名，依刑法第185條之3第1項規定，稱之為「不能安全駕駛罪」，要判定是否有酒駕的行為，其實有3個判斷標準可以檢視。

1.是否有駕駛行為

如果駕駛在酒醉情況下，出現控制車輛的行為，像是踩煞車、轉方向盤等，那麼不管引擎有沒有發動，都會構成酒駕。

簡單舉個例子說明：

小玉在喝酒後，在車上睡覺、休息，那麼這個情況則不構成酒駕。

但如果小玉酒後在車上休息，而停在斜坡上的車輛，在未發動引擎的情況下，慢慢下滑，為了控制住，小玉操控了方向盤。此時，便構成了酒駕。

那如果是酒醉，為了醒酒而發動引擎吹冷氣，這樣算不算駕駛呢？這幾年，有幾個行政訴訟判決，援引最高法院的刑事見解，認為如果是為了休息、檢查、修理、收拾或取物等理由而上車啟動引擎，但是並沒有使車輛移動的意思，這樣的話不算駕駛行為，因此不構成酒駕（註1）。

2.是否駕駛交通工具

由電力或引擎動力等作用推動，像是蒸汽機、汽油、柴油、天然氣、電動驅動的交通工具，一般較常見的汽車、機車、電動腳踏車及電動車都算，所以千萬別以為騎電動車酒駕會沒事！

3.酒測值是否超標

最直接且常見的判斷方式就是駕駛的酒測值，而是否構成酒駕，依照刑事及行政責任不同，判斷基準有差異。

刑事責任：吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上。

行政責任：吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達0.03%以上。