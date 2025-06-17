什麼是酒精鎖？酒駕都要裝酒精鎖嗎？律師幫你了解新制！

酒精鎖是什麼？基本概念與運作原理

車輛點火自動鎖定裝置，俗稱酒精鎖，是一項結合科技與法律的創新防酒駕解決方案。這種裝置透過檢測駕駛人呼吸中的酒精濃度，有效防止酒後駕車行為。在台灣，隨著酒駕事故頻傳，酒精鎖已成為交通安全管理的重要工具。

根據道路交通管理處罰條例第35條之1的規定，特定駕駛人必須使用配備酒精鎖的車輛。若不遵守規定，將面臨新台幣60,000元至120,000元的罰鍰，且車輛會被當場移置保管。

酒精鎖不僅是一種強制性措施，更是一種預防和教育工具，幫助駕駛人建立安全駕駛的習慣。讓我們深入了解這項裝置的定義、功能及其運作原理。

（一）酒精鎖的定義與功能

酒精鎖是一種連接到車輛點火系統的呼吸酒精檢測裝置。其核心功能�是在車輛啟動前，強制駕駛人進行酒精濃度測試，確保駕駛人未飲酒。

這種防酒駕裝置能夠精確測量呼吸中的酒精含量，若檢測結果超過法定標準，車輛將無法啟動。台灣參考美國及歐盟規定，將酒精濃度極限值設定為每公升0.09毫克。

除了防止酒駕外，酒精鎖還具有記錄功能，能夠保存測試數據，作為監督駕駛行為的依據。這使得酒精鎖不僅是一種技術裝置，更是一種有效的行為管理工具。

（二）酒精鎖的技術原理與操作方式

酒精鎖採用電化學感應技術，能夠準確測量呼吸中的酒精分子。當駕駛人對著裝置吹氣時，內部感應器會分析氣體成分，並將結果轉換為數字顯示。

操作流程主要分為以下幾個步驟：

車輛發動前，駕駛人必須對著酒精鎖裝置吹氣 裝置分析呼吸中的酒精含量，若低於法定標準，車輛才能啟動 車輛啟動後五分鐘內，系統會要求駕駛人再次吹氣複檢 行駛過程中，每45至60分鐘，系統會隨機要求駕駛人在15分鐘內完成再次測試

若駕駛人未能通過測試或拒絕測試，系統會記錄違規情況，且車輛熄火後將無法再次啟動。此時，車輛需要被拖救至酒精鎖廠商服務中心，或由專業技師協助解鎖。

這種酒精濃度測試機制設計得相當嚴謹，能有效防止駕駛人在啟動車輛後飲酒，或請他人代為吹氣解鎖的情況。