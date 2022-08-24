肇事逃逸罪刑責：原來車禍後離開現場的代價這麼高！

怎樣算肇事逃逸？對方肇逃 / 被控肇逃怎麼辦？
肇事逃逸罪立法目的，是希望可以讓交通事故的當事人，能夠在現場協助傷者，以避免有更嚴重的傷害發生，更能讓當事人可以協調後續的賠償事宜。
遇到車禍的當下，如果能夠當下釐清當事人之間的責任歸屬，未來也能夠避免更多的責任歸屬爭議產生；而如果有人受傷，當下有人能夠協助傷勢處理或報案，也可以避免更大的人身財產損失，這也是肇事逃逸罪主要想保護的法益。
（一）沒人受傷也算肇逃嗎？肇事逃逸罪構成要件看這裡！
（一）沒人受傷也算肇逃嗎？肇事逃逸罪構成要件看這裡！
肇事逃逸定義，規定在刑法第185-4條：「駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。」
如果發生車禍對方沒有停下來，就算是肇事逃逸嗎？無過失的一方離開也會成立肇逃罪嗎？明明沒有感覺有撞到人，卻被控訴是肇事逃逸又應該怎麼辦呢？接下來就讓律師為你介紹肇事逃逸要件吧！
1.肇事逃逸罪的刑法構成要件
- 駕駛動力交通工具：例如汽機車或是電動車，人力踩踏的腳踏車就不算。
- 發生交通事故：肇事逃逸要件所稱的「事」，僅限定於道路交通事故。
- 須致人死傷：如果只有車體毀損，但是卻沒有人受傷或死亡，就不成立本罪。
- 行為人逃逸：肇事行為人「知道」自己造成事故，卻還是逃跑離開現場
（二）遇到肇事逃逸的處理流程
（二）遇到肇事逃逸的處理流程
發生了車禍，遇到對方逃離現場應該怎麼處理呢？如果是撞到人而被控訴肇事逃逸罪名，又應該怎麼樣來為自己爭取最佳利益呢？以下律師從兩個不同方向切入，來為大家說明肇事逃逸處理程序：
1.對方逃逸怎麼辦？提�告要注意肇逃提告時限！
如果發生車禍遇到了對方肇事逃逸，建議當下除了盡可能記下對方車號，以及記錄事故發生的時間、地點等資訊以後，盡快撥打110報案。
接下來，如果在事故後找到了肇事者，就不能不知道肇事逃逸時效，肇事逃逸的「追訴權時效」，無論造成輕傷、重傷或是死亡，時效都是20年，如果事發後過了20年都沒有經由檢察官提起公訴，或是提起告訴、自訴，就沒辦法再追究肇事逃逸罪的刑事責任了。
2.被控肇逃別緊張！誠實配合調查、盡可能和解
反過來，如果是某天接到了警局通知請自己去做警詢筆錄，或是收到了法院傳票，說自己有肇事逃逸的嫌疑，無論自己是不是故意？有沒有過失？都建議必須要好好處理，盡可能配合警詢筆錄的製作、出庭，並且誠實配合調查。如果面對這種狀況不知所措的時候，也可以找律師來陪同出庭。
另外，假如是怎麼樣都想不起來自己是什麼時候、在什麼路段發生了車禍，就必須要來了解肇事逃逸不成立的案例了。
肇事逃逸罪的立法，主要是為了避免有行為人知道事故的發生，又離開車禍現場的行為，如果駕駛人沒發現有事故發生，也就無法滿足肇事逃逸主觀犯意。曾經有肇事人被控肇事逃逸，但是因為車內攝錄影像呈現駕駛在那個時間沒有眼神、車輛或是動作的停頓，最後判決肇事逃逸不成立，獲判無罪。
3.肇事逃逸罪案例說明影片
交通肇事逃逸罪：除了被關還有這些後果！
（一）刑事責任：肇事逃逸刑責
（一）刑事責任：肇事逃逸刑責
肇事逃逸會被關嗎？在過去，肇事逃逸罪的法定刑無論傷勢輕重，法定刑都在1年以上，但是從2022年1月28日修法之後，汽、機車肇事逃逸刑責，依照程度不同分為2種：
- 致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑。
- 致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。
如果是肇事逃逸初犯，可能有機會獲得緩刑或是緩起訴處分；而如果是無過失的當事人，法律則是規定可以「減輕或免除其刑」。
1.肇事逃逸罪可以撤告嗎？
肇事逃逸罪屬於非告訴乃論，也就是一般新聞媒體當中所俗稱的「肇逃公訴」，只要檢察官發現犯罪事實並啟動偵查，或是經由另一方當事人提起告訴或是自訴，都是無法撤告的。
（二）行政責任：肇事逃逸罰則
（二）行政責任：肇事逃逸罰則
肇事逃逸的行為，除了在刑法有肇事逃逸罪的刑責以外，另外也會有行政責任，例如可能收到肇逃罰單或是**吊銷駕照**等行政處分。
那肇事逃逸一定會被吊銷駕照嗎？肇事逃逸罰單最高是多少金額呢？這些肇逃相關的行政責任，規定在《道路交通管理處罰條例》第62條，如下表：
|肇事逃逸行為種類
|相應行政責任
|駕駛人肇事，但無人傷亡而未依規定處置。
|駕駛人肇事無人傷亡，沒有儘速將汽車位置標繪並移置路邊，導致妨礙交通。
|駕駛人肇事導致人員傷亡，未採取救護措施、未依規定處置、未通知警察機關處理，或是任意移動肇事汽車及現場痕跡證據。
|駕駛人肇事使人受傷後逃逸。
|駕駛人肇事致人重傷或死亡而逃逸。
不少人會好奇肇事逃逸罰單要先繳嗎？依據「一事不二罰」的原則，如果先繳交了行政罰鍰（肇逃罰單），在實務上可能會依法折算抵扣交通違規罰鍰，也可能在刑事判決撤銷行政罰單，但是吊銷或吊扣駕照則沒有違反一事不二罰的原則。因此肇事逃逸罰單無論繳交與否，都建議要在法庭上提出來讓法官知道，才有機會為自己爭取最佳利益唷！
（三）��民事責任：肇逃民事賠償
（三）民事責任：肇逃民事賠償
「造成死亡或受傷」是肇事逃逸罪構成要件，因此肇逃大部分時候也都會伴隨著民事的損害賠償責任。
肇事逃逸可能會發生的民事賠償，包含身體上受損、財物減損或精神上的痛苦。例如：醫療費、看護費、維修器材費、交通費、勞動力減損、工作損失（無法上班損失的薪資）以及精神賠償……等。
肇事逃逸和解可以減刑嗎？處理車禍肇逃問題必看！
看完上一個段落的介紹，我們可以知道肇事逃逸者可能會面臨刑事、民事以及行政責任，雖然肇事逃逸屬於非告訴乃論之罪，不管有沒有和解都一定會進到刑事訴訟的偵查程序。
因為行政機關依法行政，民眾也只能依據事實，對於不服的處分來進行申訴；有關肇事逃逸的行政責任，只能依循行政救濟的管道，無法藉由和解而改變行政處分。
有關於肇事逃逸和解，以下將從刑事、民事來分別探討：
（一）肇事逃逸和解：有機會獲刑事緩起訴處分！
（一）肇事逃逸和解：有機會獲刑事緩起訴處分！
網路上有許多關於「肇事逃逸刑責和解」的討論，律師要在這裡提醒大家：「肇事逃逸罪」屬於非告訴乃論之罪，就算逃逸與被害人達成和解，檢察官也還是會繼續偵查程序。不會因為和解而避免檢調單位的偵查，但是如果有達成和解，會更有機會�爭取刑事「肇事逃逸緩起訴處分」。
而車禍事故當中也很常見的「過失傷害罪」則是屬於告訴乃論之罪，如果逃逸者向受傷的一方提出和解的意思，就有機會不被對方追究過失傷害罪的責任！
無論是被提告了以上哪種罪名，如果車禍、肇逃的和解書沒有仔細斟酌內容，後續也可能會有其他法律上的爭議！建議車禍當事人遇到肇事逃逸事件，可以申請鄉、鎮、市、區公所的調解，如果不確定可以如何來保障權益或減輕罪責，建議可以找肇事逃逸律師來為自己爭取最佳利益唷！
（二）肇事逃逸和解金有哪些賠償項目？
（二）肇事逃逸和解金有哪些賠償項目？
常見的肇逃和解賠償項目有以下幾種：
- 醫療費用：因車禍支出的醫療費用，實支實付為主，需保留相關醫療單據。
- 交通費用：傷者因為治療、車輛維修或是來往調解委員會、法院的交通費。
- 看護費用：傷者經診斷需要有人照護，即使是親屬來照護，也有機會請求。
- 財產損失：因車禍造成的財產損失，如車輛毀損或是車輛維修的相關費用。
- 薪資賠償：若經醫生診斷「宜休養」，可以舉證請求休養期間損失的工作薪資。
- 勞動力減損：喪失或減少勞動能力或增加生活上需要時，可請求損害賠償。
- 精神慰撫金：傷者可以向肇事者請求因為車禍而造成的「非財�產上損失」。
「肇事逃逸不知情」會被起訴嗎？律師帶你看肇事逃逸罪判決！
1.肇事逃逸不知情會被起訴嗎？
本篇文章最前面提到了「肇事逃逸構成要件」，要件之一是「肇事人『知道』自己造成事故，卻還是離開現場」。反面來說：如果當事人不知道發生事故，就不會構成肇事逃逸罪。
雖然發生事故卻不知情的狀況非常少見，但是實務上也真的有發生過這樣的案例，只是舉證非常困難。可能必須要舉證事故當時行車紀錄器的畫面，來了解撞擊力道大小，車輛有沒有停頓等細節，才有可能說服檢察官並獲得「肇事逃逸不知情不起訴」的訴訟結果唷！
因為肇事逃逸不知情而獲得不起訴處分的案例非常少，律師建議大家：如果碰上事故最好要妥善處理，才不會因為肇事逃逸而背上了刑責，又遇上行政責任等問題！
2.肇事逃逸有罪判決 vs 無罪判決差異比較
|有罪判決
|無罪判決
|主觀犯意證明
|檢方成功證明行為人具有「逃避民事、刑事、行政責任」的直接或間接故意。
|檢方無法證明此主觀犯意，或被告提出合理辯解動搖了法院心證。
|客觀行為表現
|完全未履行義務：無停留、無察看、無報警、無救助、未留聯絡方式（最高法院114年度台上字第2020號刑事判決）。
|有部分履行或合理原因：曾下車查看、短暫離開後返回（最高法院114年度台上字第1014號刑事判決）、誤認已和解。
|離開的立即性與決絕性
|肇事後毫不遲疑、迅速駛離現場（最高法院110年度台上字第620號刑事判決）。
|離�開非立即、或有猶豫，或離開行為本身有可解釋的原因。
|事後處理
|無任何主動與被害人、警方聯繫或出面處理之行為。
|有主動補救：返回現場、主動到案、試圖聯絡被害人。
|法院心證傾向
|從客觀行為合理推斷主觀上就是為了「逃」。
|認為客觀行為可能出於其他原因（驚慌、誤解），無法排除合理懷疑地認定是為了「逃」。
|舉證責任歸屬
|檢方已盡舉證責任，使法院形成有罪確信。
|檢方舉證不足，合理懷疑仍存在（最高法院110年度台上字第633號刑事判決、最高法院108年度台上字第4329號刑事判決）。
以上是有關肇事逃逸罪的介紹，如果遇到了相關問題想要更進一步了解，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，喆律法律事務所提供您最完善的服務並保障您的權利！