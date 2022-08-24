肇事逃逸罪刑責：原來車禍後離開現場的代價這麼高！

（二）遇到肇事逃逸的處理流程

（二）遇到肇事逃逸的處理流程

發生了車禍，遇到對方逃離現場應該怎麼處理呢？如果是撞到人而被控訴肇事逃逸罪名，又應該怎麼樣來為自己爭取最佳利益呢？以下律師從兩個不同方向切入，來為大家說明肇事逃逸處理程序：

1.對方逃逸怎麼辦？提�告要注意肇逃提告時限！

如果發生車禍遇到了對方肇事逃逸，建議當下除了盡可能記下對方車號，以及記錄事故發生的時間、地點等資訊以後，盡快撥打110報案。

接下來，如果在事故後找到了肇事者，就不能不知道肇事逃逸時效，肇事逃逸的「追訴權時效」，無論造成輕傷、重傷或是死亡，時效都是20年，如果事發後過了20年都沒有經由檢察官提起公訴，或是提起告訴、自訴，就沒辦法再追究肇事逃逸罪的刑事責任了。

2.被控肇逃別緊張！誠實配合調查、盡可能和解

反過來，如果是某天接到了警局通知請自己去做警詢筆錄，或是收到了法院傳票，說自己有肇事逃逸的嫌疑，無論自己是不是故意？有沒有過失？都建議必須要好好處理，盡可能配合警詢筆錄的製作、出庭，並且誠實配合調查。如果面對這種狀況不知所措的時候，也可以找律師來陪同出庭。

另外，假如是怎麼樣都想不起來自己是什麼時候、在什麼路段發生了車禍，就必須要來了解肇事逃逸不成立的案例了。

肇事逃逸罪的立法，主要是為了避免有行為人知道事故的發生，又離開車禍現場的行為，如果駕駛人沒發現有事故發生，也就無法滿足肇事逃逸主觀犯意。曾經有肇事人被控肇事逃逸，但是因為車內攝錄影像呈現駕駛在那個時間沒有眼神、車輛或是動作的停頓，最後判決肇事逃逸不成立，獲判無罪。

3.肇事逃逸罪案例說明影片