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加重詐欺罪

加重詐欺罪已修法加重刑責！律師：千萬勿以身試法

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-06-21更新 2025-08-13
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

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本文目錄

加重詐欺罪是指《刑法》中，在特定條件下所犯的詐欺行為，由於其情節特別嚴重，故根據刑法第339條第4項的規定，會有較一般詐欺罪更重的刑責。本文律師將詳細解說加重詐欺罪的構成要件、刑期、初犯和解是否有幫助等重要法律知識！

加重詐欺罪是什麼？有哪些構成要件？

（一）刑法加重詐欺罪定義

加重詐欺罪是什麼？

當符合刑法第339條之4項中冒用政府機關名義、三人以上共同犯罪，或利用網路媒體向公眾傳播等條件實施犯罪時，就可能構成加重詐欺罪。

近年來，詐騙活動愈發猖獗，手法也在不斷翻新，從單純的財產犯罪逐漸發展為暴力犯罪，甚至涉及誘拐和虐待被害人。然而，現行刑法對這類新型態犯罪並無具體規範。因此，法務部於2023年三讀通過了刑法修正案，新增剝奪他人行動自由罪的加重處罰條款，並提高了加重詐欺罪的刑期

（二）加重詐欺罪構成要件

接下來讓我們一起來仔細了解加重詐欺罪的構成要件：

刑法第339之4條第1項規定：
1、冒用政府機關或公務員名義犯之。
2、三人以上共同犯之。
3、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
4、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄

首先我們看到了很多「犯之」，犯的是什麼呢？就是犯詐欺罪，而加重詐欺罪就是用以下幾種方式犯詐欺罪：

用政府機關或公務員名義詐欺

當行為人冒充政府機關或公務員進行詐欺，使被害人因信任公權力而遭受損失，不僅侵害了被害人的財產權，也破壞了公眾對公權力的信任，因此必須以較重的刑罰處罰。

以媒體等傳播工具，對公眾散布

在現今多媒體蓬勃發展的社會中，以電信、網路等方式對公眾進行長期或大規模的詐欺，往往導致更多人受騙，其對社會的侵害程度及影響範圍遠大於單一事件的詐欺，因此需要加重處罰。

三人以上共同詐欺

多人共同施行詐欺手段，更容易使被害人陷入錯誤並交付財物。由於這類犯罪行為具有組織性、分工明確，且行為人之間有行為上的斷點，導致檢警追查上更為困難，因此需要以較重的刑罰處罰。

值得注意的是，不僅參與整個詐騙行為的人會被處罰，最常見的加重詐欺被告是「車手」。只要參與詐騙行為並大致了解詐騙的方式，就有可能被視為加重詐欺罪。

以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄

近年來，隨著網路科技和人工智慧（AI）的迅速進步，製作虛假影像（如deepfake、AI換臉）、聲音或電磁紀錄的欺詐手法變得愈發難以辨別真偽，且極易擴散。

詐騙集團不斷改進其犯罪手段，由於利用這些技術來欺騙受害者，使他們容易陷入誤解，從而造成大量人數上當受騙。這種行為對社會造成的危害和影響更為嚴重，因此需要加重懲罰，這也是2023年加重詐欺罪修法的重點之一。

（三）加重詐欺罪跟加重詐欺取財罪一樣嗎？

加重詐欺罪本質上就是為了非法獲取他人財物而進行的犯罪行為，因此在法院的判決書中，有時會使用「加重詐欺取財罪」這個稱呼來表示，但兩者是一樣的。

加重詐欺罪刑期多重？初犯、和解能減輕刑責嗎？

加重詐欺罪會被判多少年？

（一）加重詐欺罪的刑責多重？

根據刑法第339-4條的規定，加重詐欺罪的刑期為1年以上7年以下有期徒刑，並可併科100萬元以下罰金。根據司法院的量刑趨勢建議系統，目前如沒有特殊原因，或是經過減刑，刑度大多是由1年2個月起跳。因此，依據刑法第41條規定，此種情況不能易科罰金，最好的處理方式是爭取緩刑

加重詐欺罪通常涉及多名受害者，但法院在判刑時不會直接將刑期乘以受害人數，而是會**數罪併罰**，分別宣告各行為的刑期，然後依據刑法第51條規定確定應執行的總刑期。

（二）加重詐欺未遂也會成罪嗎？

加重詐欺未遂也有罪

根據刑法第339-4條第2項，前項之未遂犯罰之。

但怎樣才會被認為是未遂犯呢？首先我們需要了解刑法中對未遂犯的定義，未遂犯是指已經著手實施犯罪，但尚未完全完成犯罪行為（既遂）。

以加重詐欺罪為例，常見情況是詐騙集團試圖詐騙受害人（施以詐術），就算受害人沒有上當（陷於錯誤）將錢財匯款給詐騙集團（交付財物），這種情況在實務上通常就已經被認定為加重詐欺罪的未遂犯。根據刑法第25條規定，未遂犯可以依據既遂犯的刑度減輕處罰。

（三）加重詐欺罪初犯和解有幫助嗎？

加重詐欺初犯

實務上初犯確實會對法官的判斷及最終裁決產生一定影響，但這並不意味著初犯的刑罰一定會較輕。因為案件的具體情況、犯罪後的態度、是否和解以及在偵查庭上的陳述等因素，都會影響判決的結果。因此，如果是初犯，建議您盡快尋求專業律師的協助，以有效規劃訴訟策略並決定是否進行和解。

加重詐欺如何爭取緩刑？和解有幫助嗎？

加重詐欺罪屬於非告訴乃論的犯罪，也就是說，即使達成和解，也無法藉此讓告訴人撤告來免除刑事責任。因此，爭取緩刑對於加重詐欺的被告來說，是非常重要的事情。

緩刑的被告，是指所犯罪行被判處的刑期在2年以下，並且沒有犯罪前科；或者即使有前科，但已經服刑完畢且在5年內沒有再犯新罪。

因此，如果您在本次犯罪之前沒有前科，加重詐欺罪的量刑會根據案件的具體情況、犯後態度、是否達成和解以及法庭上的陳述而有所不同，即使刑期在可緩刑的範圍內，法官仍會根據被告的具體情況來決定是否給予。如果有專業處理詐欺案件的律師協助，成功爭取緩刑的機會將大大增加。

（四）加重詐欺罪判決

臺灣新竹地方法院113年度金訴字第295號刑事判決

小郭透過telegram和IG收購人頭帳戶，並招募小吳跟小二分別擔任收簿手和車手，遭28名受害者報案後，被新竹地檢起訴，法官判決小郭觸犯《刑法》加重詐欺罪、《組織犯罪防制條例》參與犯罪組織罪和招募他人加入犯罪組織罪、《洗錢防制法》一般洗錢罪，應執行有期徒刑3年6個月，扣案之手機和犯罪所得沒收

以上就是有關加重詐欺罪的相關資訊，如果對於加重詐欺罪還有疑問，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕

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