加重詐欺罪已修法加重刑責！律師：千萬勿以身試法

（二）加重詐欺罪構成要件

（二）加重詐欺罪構成要件

接下來讓我們一起來仔細了解加重詐欺罪的構成要件：

刑法第339之4條第1項規定：

1、冒用政府機關或公務員名義犯之。

2、三人以上共同犯之。

3、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

4、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄



首先我們看到了很多「犯之」，犯的是什麼呢？就是犯詐欺罪，而加重詐欺罪就是用以下幾種方式犯詐欺罪：

用政府機關或公務員名義詐欺

當行為人冒充政府機關或公務員進行詐欺，使被害人因信任公權力而遭受損失，不僅侵害了被害人的財產權，也破壞了公眾對公權力的信任，因此必須以較重的刑罰處罰。

以媒體等傳播工具，對公眾散布

在現今多媒體蓬勃發展的社會中，以電信、網路等方式對公眾進行長期或大規模的詐欺，往往導致更多人受騙，其對社會的侵害程度及影響範圍遠大於單一事件的詐欺，因此需要加重處罰。

三人以上共同詐欺

多人共同施行詐欺手段，更容易使被害人陷入錯誤並交付財物。由於這類犯罪行為具有組織性、分工明確，且行為人之間有行為上的斷點，導致檢警追查上更為困難，因此需要以較重的刑罰處罰。

值得注意的是，不僅參與整個詐騙行為的��人會被處罰，最常見的加重詐欺被告是「車手」。只要參與詐騙行為並大致了解詐騙的方式，就有可能被視為加重詐欺罪。

以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄

近年來，隨著網路科技和人工智慧（AI）的迅速進步，製作虛假影像（如deepfake、AI換臉）、聲音或電磁紀錄的欺詐手法變得愈發難以辨別真偽，且極易擴散。

詐騙集團不斷改進其犯罪手段，由於利用這些技術來欺騙受害者，使他們容易陷入誤解，從而造成大量人數上當受騙。這種行為對社會造成的危害和影響更為嚴重，因此需要加重懲罰，這也是2023年加重詐欺罪修法的重點之一。