加重詐欺罪已修法加重刑責！律師：千萬勿以身試法

加重詐欺罪是什麼？有哪些構成要件？
（一）刑法加重詐欺罪定義
（二）加重詐欺罪構成要件
（二）加重詐欺罪構成要件
接下來讓我們一起來仔細了解加重詐欺罪的構成要件：
刑法第339之4條第1項規定：
1、冒用政府機關或公務員名義犯之。
2、三人以上共同犯之。
3、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
4、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄
首先我們看到了很多「犯之」，犯的是什麼呢？就是犯詐欺罪，而加重詐欺罪就是用以下幾種方式犯詐欺罪：
用政府機關或公務員名義詐欺
當行為人冒充政府機關或公務員進行詐欺，使被害人因信任公權力而遭受損失，不僅侵害了被害人的財產權，也破壞了公眾對公權力的信任，因此必須以較重的刑罰處罰。
以媒體等傳播工具，對公眾散布
在現今多媒體蓬勃發展的社會中，以電信、網路等方式對公眾進行長期或大規模的詐欺，往往導致更多人受騙，其對社會的侵害程度及影響範圍遠大於單一事件的詐欺，因此需要加重處罰。
三人以上共同詐欺
多人共同施行詐欺手段，更容易使被害人陷入錯誤並交付財物。由於這類犯罪行為具有組織性、分工明確，且行為人之間有行為上的斷點，導致檢警追查上更為困難，因此需要以較重的刑罰處罰。
值得注意的是，不僅參與整個詐騙行為的��人會被處罰，最常見的加重詐欺被告是「車手」。只要參與詐騙行為並大致了解詐騙的方式，就有可能被視為加重詐欺罪。
以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄
近年來，隨著網路科技和人工智慧（AI）的迅速進步，製作虛假影像（如deepfake、AI換臉）、聲音或電磁紀錄的欺詐手法變得愈發難以辨別真偽，且極易擴散。
詐騙集團不斷改進其犯罪手段，由於利用這些技術來欺騙受害者，使他們容易陷入誤解，從而造成大量人數上當受騙。這種行為對社會造成的危害和影響更為嚴重，因此需要加重懲罰，這也是2023年加重詐欺罪修法的重點之一。
（三）加重詐欺罪跟加重詐欺取財罪一樣嗎？
（三）加重詐欺罪跟加重詐欺取財罪一樣嗎？
加重詐欺罪本質上就是為了非法獲取他人財物而進行的犯罪行為，因此在法院的判決書中，有時會使用「加重詐欺取財罪」這個稱呼來表示，但兩者是一樣的。
加重詐欺罪刑期多重？初犯、和解能減輕刑責嗎？
（一）加重詐欺罪的刑責多重？
（二）加重詐欺未遂也會成罪嗎？
（二）加重詐欺未遂也會成罪嗎？
加重詐欺未遂也有罪！
根據刑法第339-4條第2項，前項之未遂犯罰之。
但怎樣才會被認為是未遂犯呢？首先我們需要了解刑法中對未遂犯的定義，未遂犯是指已經著手實施犯罪，但尚未完全完成犯罪行為（既遂）。
以加重詐欺罪為例，常見情況是詐騙集團試圖詐騙受害人（施以詐術），就算受害人沒有上當（陷於錯誤）將錢財匯款給詐騙集團（交付財物），這種情況在實務上通常就已經被認定為加重詐欺罪的未遂犯。根據刑法第25條規定，未遂犯可以依據既遂犯的刑度減輕處罰。
（三）加重詐欺罪初犯和解有幫助嗎？
（三）加重詐欺罪初犯和解有幫助嗎？
加重詐欺初犯
實務上初犯確實會對法官的判斷及最終裁決產生一定影響，但這並不意味著初犯的刑罰一定會較輕。因為案件的具體情況、犯罪後的態度、是否和解以及在偵查庭上的陳述等因素，都會影響判決的結果。因此，如果是初犯，建議您盡快尋求專業律師的協助，以有效規劃訴訟策略並決定是否進行和解。
加重詐欺如何爭取緩刑？和解有幫助嗎？
加重詐欺罪屬於非告訴乃論的犯罪，也就是說，即使達成和解，也無法藉此讓告訴人撤告來免除刑事責任。因此，爭取緩刑對於加重詐欺的被告來說，是非常重要的事情。
緩刑的被告，是指所犯罪行被判處的刑期在2年以下，並且沒有犯罪前科；或者即使有前科，但已經服刑完畢且在5年內沒有再犯新罪。
因此，如果您在本次犯罪之前沒有前科，加重詐欺罪的量刑會根據案件的具體情況、犯後態度、是否達成和解以及法庭上的陳述而有所不同，即使刑期在可緩刑的範圍內，法官仍會根據被告的具體情況來決定是否給予。如果有專業處理詐欺案件的律師協助，成功爭取緩刑的機會將大大增加。