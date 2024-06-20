被詐騙的錢拿得回來嗎？「沒收」制度幫你取回重要資產！

（二）哪些物品可以被沒收？

（二）哪些物品可以被沒收？

1.沒收的範圍

根據台灣刑法第38條至第40條的規定，沒收的物品包括以下幾類：

犯罪所得

犯罪行為所直接或間接取得的財物和利益。例如，詐騙所得的金錢、販毒所得的收益等。

犯罪工具

用於實施犯罪的工具、設備或其他相關物品，且不限於已使用與否，也就是說預備要用來犯罪的物品也可被沒收。例如，用於搶劫的武器、非法生產的機器設備等。

違禁品

法律禁止持有的物品。例如，毒品、違反槍砲彈藥刀械管制條例的武器等。

其他法定情形

法律明確規定的其他應沒收的財物或利益。

值得注意的是，若是犯罪所得原物不能或不宜執行沒收時，可以追徵其他資產。也就是說就算被告將不法所得轉投資、購買其他物品或轉登記第三人名下，檢察機關仍有權追討。

2.只有罪犯的財物會被沒收嗎？

沒收在2016修法後，不再限於被告名下的犯罪所得，而是擴展至第三人所有的資產，只要符合特定條件，亦可進行沒收。

依據刑法第38-1條第2項的規定，若犯罪所得被犯罪行為人以外的自然人、法人或非法人團體取得，且符合以下情形之一，該財產也可被沒收：

明知他人違法行為而取得。

因他人違法行為而無償或以顯不相當的對價取得。

犯罪行為人為他人實行違法行為，因而使他人取得利益。

另外，若是犯罪所得原物不能或不宜執行沒收時，例如被告將不法所得轉投資、購買其他物品或轉登記第三人名下，檢察機關仍有權追討沒收。