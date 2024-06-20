被詐騙的錢拿得回來嗎？「沒收」制度幫你取回重要資產！

沒收是什麼？哪些東西可以被沒收？
（一）刑法和刑事訴訟法中的沒收
（一）刑法和刑事訴訟法中的沒收
沒收是指國家依法將犯罪者的特定財物或利益收歸國有的處罰措施。
沒收的目的是防止犯罪者通過非法行為獲取利益，並打擊和防止犯罪活動，而刑法跟刑事訴訟法中的「沒收」其實是一樣的意思，只是刑事訴訟法規範的是法院審理的程序，所以會更為著重在程序的細節。
1.沒收的程序
沒收的程序包括以下幾個步驟：
- 法院裁定：沒收必須經過法院的判決或裁定。法院在判決書中明確列出應沒收的財物或利益。
- 執行沒收：判決確定後，由相關執行機關（如檢察機關或法院）依據法律程序進行沒收。
- 變賣與處理：沒收的財物可以依法變賣或進行其他處理，所得款項歸國庫所有。
（二）哪些物品可以被沒收？
（二）哪些物品可以被沒收？
1.沒收的範圍
根據台灣刑法第38條至第40條的規定，沒收的物品包括以下幾類：
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犯罪所得
犯罪行為所直接或間接取得的財物和利益。例如，詐騙所得的金錢、販毒所得的收益等。
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犯罪工具
用於實施犯罪的工具、設備或其他相關物品，且不限於已使用與否，也就是說預備要用來犯罪的物品也可被沒收。例如，用於搶劫的武器、非法生產的機器設備等。
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違禁品
法律禁止持有的物品。例如，毒品、違反槍砲彈藥刀械管制條例的武器等。
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其他法定情形
法律明確規定的其他應沒收的財物或利益。
值得注意的是，若是犯罪所得原物不能或不宜執行沒收時，可以追徵其他資產。也就是說就算被告將不法所得轉投資、購買其他物品或轉登記第三人名下，檢察機關仍有權追討。
2.只有罪犯的財物會被沒收嗎？
沒收在2016修法後，不再限於被告名下的犯罪所得，而是擴展至第三人所有的資產，只要符合特定條件，亦可進行沒收。
依據刑法第38-1條第2項的規定，若犯罪所得被犯罪行為人以外的自然人、法人或非法人團體取得，且符合以下情形之一，該財產也可被沒收：
- 明知他人違法行為而取得。
- 因他人違法行為而無償或以顯不相當的對價取得。
- 犯罪行為人為他人實行違法行為，因而使他人取得利益。
另外，若是犯罪所得原物不能或不宜執行沒收時，例如被告將不法所得轉投資、購買其他物品或轉登記第三人名下，檢察機關仍有權追討沒收。
（三）沒收跟沒入有什麼不同？
（三）沒收跟沒入有什麼不同？
「沒入」指的是行為人違反行政法時，所受到的財產剝奪制裁，涵蓋動產與不動產，且不限於違禁品，與刑法有所不同。
舉例來說，龍哥雙手戴著手指虎，揍了路過的行人阿輝3拳後逃逸。龍哥因違反社會秩序維護法，可以被沒入手指虎。
與此同時，龍哥也觸犯了刑法傷害罪，司法機關可以依刑法的沒收規定，沒收龍哥的手指虎。
因此，當手指虎同時面臨沒收與沒入時，會出現法律上的「競合」問題。依據行政罰法第26條，如果法院已宣告沒收，就優先適用刑法；反之，若法院尚未宣告沒收，行政機關則可進行沒入。
1.被沒入的��物品會發還嗎？
根據社會秩序維護法，沒入的物品依照沒入物品處分規則第4條，可能會被留作公用、拍賣、變賣、廢棄或銷燬，或移送有關機關，因此不會再發還給受處分人。
（四）什麼是單獨宣告沒收？
（四）什麼是單獨宣告沒收？
單獨宣告沒收指的是即便犯罪行為人因各種原因未被判刑（如：緩起訴、不起訴等），相關的不法所得依然可以被沒收。
臺灣臺北地方法院 113 年度單聲沒字第 25 號刑事裁定
A公司販賣不實標記的保養品，不法所得高達130餘萬，除了依緩起訴處分命令向公庫繳交100萬元外，其餘30餘萬亦被單獨宣告沒收。
被詐騙集團騙走的錢被「沒收」後要怎麼拿回來？
（一）聲請發還犯罪所得的方式
（一）聲請發還犯罪所得的方式
在刑事詐騙案件中，詐騙所得原本屬於他人。因此，根據刑事訴訟法第473條第1項規定：「沒收物、追徵財產，於裁判確定後1年內，由權利人聲請發還者，或因犯罪而得行使債權請求權的人已取得執行名義者聲請給付，除應破毀或廢棄者外，檢察官應發還或給付之；其已變價者，應給與變價所得價金。」
在裁判確定後1年內，被害人可以聲請發還這些財產。
換句話說，若被害人聲請，檢察官應將沒收的財產或變賣所得發還給被害人，除非該財產需要被銷毀或廢棄。因此，被害人有權在法定期限內要求發還其被騙取的財產。
（二）哪些情況權利人可以聲請發還？
（二）哪些情況權利人可以聲請發還？
權利人申請發還犯罪所得有2種情形，以下簡述：
1.沒收物被扣押時
當犯罪所得被扣押時，若法院依刑法第38條之1第5項規定，可直接發還被害人，此時不再宣告沒收。根據最高法院107年台非字第142號判決，若犯罪所得為贓物，被害人明確且無第三人主張權利，應適用刑事訴訟法第142條第1項、第318條第1項規定，直接發還被害人。
2.追徵財產時
若犯罪所得已被處分或與其他財產混同，或以第三人財產追徵等情形，則追徵的是行為人的金錢財產，依據「檢察機關辦理沒收物及追徵財產之發還或給付執行辦法」，須待刑事判決確定後才能發還。
請求發還的人包括權利人、取得執行名義的人、及經刑事確定判決認定其受損害之被害人。這些人在沒收裁判確定後1年內，可以向法院聲請發還沒收物。若聲請人有多人且對權利有爭議，檢察官可以命其另行訴訟或調解確認，但無爭議部分可以先行發還。
優先發還被害人制度有兩個目的：
- 國家不應與民爭利，犯罪所得應發還被害人
- 避免行為人因財產變動而承擔雙重支付義務
新制度中，檢察官在案件偵辦中即將扣押物��變價拍賣，待判決確定後發還被害人，避免被告在訴訟期間轉移財產。這一修正既能預防犯罪，又能恢復受損財產的合法秩序，並兼顧被害人權益。