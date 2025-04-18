社會秩序維護法規範範圍有多廣？為什麼要有這個法？

社會秩序維護法的立法背景和目的

《社會秩序維護法》是在1991年制定的法律，目的是為了取代先前的《違警罰法》。違警罰法施行多年，但隨著社會變遷，許多規定已經不合時宜，無法有效維護公共秩序和社會安寧。因此，立法機關決定制定一部新的法律，更全面地規範妨害社會秩序的行為。

社會秩序維護法的立法目的可以歸納為以下幾點：

維護公共場所的秩序與安全

保障民眾的生活品質與環境衛生

防止妨害善良風俗的行為

促進社會和諧與安定

相較於違警罰法，社會秩序維護法對於違法行為有更明確的定義和處罰規定。透過制定這部法律，政府希望能夠更有效地打擊各種擾亂社會秩序的行為，創造一個安全、乾淨、文明的生活環境。