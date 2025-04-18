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社會秩序維護法

社會秩序維護法規範範圍有多廣？為什麼要有這個法？

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-04-18更新 2025-12-03
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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社會秩序維護法是台灣重要的法律之一，旨在維護公共場所的秩序，以確保社會大眾的生活品質不受影響。社會秩序維護法的適用範圍相當廣泛，涵蓋了各種可能破壞社會秩序的行為類型，從妨害安寧秩序、危害公共衛生，到有違善良風俗的行為，都在這個法律的規範之下。

社會秩序維護法的立法背景和目的

《社會秩序維護法》是在1991年制定的法律，目的是為了取代先前的《違警罰法》。違警罰法施行多年，但隨著社會變遷，許多規定已經不合時宜，無法有效維護公共秩序和社會安寧。因此，立法機關決定制定一部新的法律，更全面地規範妨害社會秩序的行為。

社會秩序維護法的立法目的可以歸納為以下幾點：

  • 維護公共場所的秩序與安全
  • 保障民眾的生活品質與環境衛生
  • 防止妨害善良風俗的行為
  • 促進社會和諧與安定

相較於違警罰法，社會秩序維護法對於違法行為有更明確的定義和處罰規定。透過制定這部法律，政府希望能夠更有效地打擊各種擾亂社會秩序的行為，創造一個安全、乾淨、文明的生活環境。

法律名稱立法時間立法目的
違警罰法1943年維護社會治安
社會秩序維護法1991年維護公共秩序、社會安寧

（一）社會秩序維護法的修訂歷程

社會秩序維護法自1991年公布施行以來，為維護社會安寧、保障公共利益，歷經多次修正。透過不斷的修法歷程，以因應社會變遷與民眾需求，確保法規能夠與時俱進。

1.歷次修法的背景和重點

近年來，社會秩序維護法的修法重點之一，是針對營業場所涉及違法行為的處置。為了遏止不法業者繼續營業，增訂了停歇業處分的法源依據。此舉不僅保障合法業者的權益，也有助於維護社會秩序。

歷次社會秩序維護法修正的背景和重點如下：

修法年度修法背景修法重點
2001年因應社會變遷，提升法規適用性擴大法規適用範圍，加重處罰力度
2011年遏阻不法營業場所，維護公共利益增訂停歇業處分法源依據
2018年提升執法效率，保障人民權益簡化裁處程序，明確執法機關職權

2.當前修法草案的主要內容

目前，行政院提出社會秩序維護法修正草案，其中一項重要變革，是將原本由法院管轄的「勒令歇業」處分，改由商業主管機關執行。這項修法旨在提高執行效率，加速查處違法行為，維護社會大眾權益。

（二）社會秩序維護法的執法機關和程序

社會秩序維護法的執行主要由警察機關負責，警察機關在執法過程中扮演著至關重要的角色。然而，對於某些特定條款，如社維法第63條、第76條、第77條和第82條中的「勒令歇業」和「停止營業」，則須由法院進行裁罰。

社會秩序維護法的適用範圍

社會秩序維護法的適用範圍涵蓋了公共場所和私人場所。

（一）公共場所的定義和範圍

根據社會秩序維護法，公共場所泛指公眾可以自由出入的區域，例如：

  • 公園
  • 車站
  • 碼頭
  • 機場
  • 街道
  • 廣場等

在這些場所中，民眾應遵守相關規定，維護環境整潔，不得從事影響他人權益或妨害公共秩序的行為。

（二）私人場所的適用情況

雖然私人場所屬於個人所有，但若行為對他人造成干擾或影響，社會秩序維護法仍有適用的空間。

常見的案例包括：

  • 在住宅附近焚燒雜物，產生濃煙或惡臭
  • 長時間製造高分貝噪音，干擾鄰居生活
  • 在深夜時段大聲喧嘩，妨害安寧
  • 在私人場所內從事違法活動，危害公共利益

針對上述情況，執法單位可依社會秩序維護法進行勸導、制止或裁罰，以保障民眾的權益。

社維法可以管私人場所嗎？

社會秩序維護法規範的行為類型

社會秩序維護法涵蓋了多種行為類型，以下我們將分別說明行為類型。

（一）妨害安寧秩序行為

社會秩序維護法禁止在公共場所從事妨害安寧秩序的行為，例如：

  • 攜帶殺傷力武器
  • 公然鳴槍
  • 散佈謠言引起恐慌
  • 蒙面或以其他方式驚嚇他人

這些行為會對公共安全造成威脅，破壞社會的安寧與秩序，因此受到法律的規範。

（二）妨害公共衛生行為

有關吐痰、便溺、亂丟垃圾等，舊制的違警罰法設有「妨害衛生之違警」專章，雖說現行社會秩序維護法已無這個章節，但這不代表這些行為不受規範。

例如，前述行為，若構成「污損祠宇、教堂、墓碑或公眾紀念之處所或設施者」、「污損他人之住宅題誌、店舖招牌或其他正當之告白或標誌者」、「污濕他人……物品而情節重大者」等情形，依社會秩序維護法第73條第4款、第90條第1款、第91條第1款，還是會受到處罰的。

這三種違規行為，因為性質是「專處罰鍰或申誡之案件」，依該法第43條第1項第1款、法院辦理社會秩序維護法案件應行注意事項第22點規定，應由警察關機自行作成處分書，不必移送地方法院簡易庭裁罰（臺灣雲林地方法院110年度六秩字第5號刑事判決意旨參照）。

所謂污損，曾有民眾於知名宮廟前拋灑冥紙而被移送，法院認為這個行為「易於清除」，因此尚未達到污損的程度（臺灣苗栗地方法院111年度苗秩字第28號刑事裁定意旨參照）；有民眾因嫌隙而往鄰居陽台潑灑髒水，造成窗簾污漬，被法院認定構成污損（臺灣花蓮地方法院102年度花秩字第4號刑事裁意旨參照）。

（三）妨害善良風俗行為

除了安寧秩序和公共衛生，社會秩序維護法還規範了妨害善良風俗的行為，例如：

  • 強買強賣，擾亂正常交易秩序
  • 藉端滋擾他人，影響他人生活
  • 從事色情、賭博等不當行為

社會秩序維護法與刑法的區別

社會秩序維護法和刑法都是維護社會秩序的重要法律，但在適用範圍、處罰方式等方面有所不同。社維法屬於行政法的範疇，旨在規範和制裁較輕微的違法行為；而刑法則是國家刑罰權的體現，針對嚴重危害社會的犯罪行為予以懲治。

（一）社會秩序維護法的處罰方式

社會秩序維護法對於違反規定的處罰方式，根據違規情節的輕重，可分為拘留、罰鍰以及勒令歇業等。

在處罰的過程中，執法機關會綜合考量違規行為的性質、影響範圍以及違規者的主觀態度等因素，給予適當的懲處。一般而言，拘留的時間從1日至3日不等，而罰鍰的金額則在新臺幣6千元至3萬元之間。

對於情節特別嚴重，或屢次違規而不知悔改的行為人，執法機關還可以勒令歇業，暫時或永久停止其營業活動，以遏止違法行為的發生。

  • 拘留：1日至3日
  • 罰鍰：新臺幣6千元至3萬元
  • 勒令歇業：情節嚴重者

（二）社維法和刑法行為性質和處罰方式的不同

1.社維法的處罰方式

社維法主要規範妨害公共秩序、公共衛生、善良風俗等行為，這些行為通常情節較輕，尚未達到刑法處罰的程度。

社維法的處罰方式包括：

  • 警告
  • 罰鍰
  • 沒入違禁品
  • 拘留

2.刑法的處罰方式

刑法所規範的則是犯罪行為，如殺人、搶劫、強盜等，情節嚴重，危害性大。

刑法的處罰方式包括：

  • 管制
  • 拘役
  • 有期徒刑
  • 無期徒刑
  • 死刑

（三）適用對象和管轄權的差異

社維法的適用對象是實施違反社會秩序行為的個人或組織，由警察機關負責執行。警察可以現場制止違法行為，並予以相應的處罰。對於不服處罰決定的，可以提出陳述意見或者申請行政覆議。

刑法的適用對象則是觸犯刑律的犯罪嫌疑人，由檢察機關負責提起公訴，法院進行審理和判決。在刑事訴訟過程中，犯罪嫌疑人享有辯護權，經法院判決有罪的，應當接受相應的刑事處罰。

社會秩序維護法刑法
法律性質行政法刑事法
規範行為妨害公共秩序等輕微違法行為嚴重危害社會的犯罪行為
處罰方式警告、罰鍰、拘留等管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑、死刑
執法機關警察機關檢察機關起訴，法院審判

以上就是關於社會秩序維護法的簡單介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益

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