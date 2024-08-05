喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
虐狗的定義

「狗是人類最忠實的朋友」　向虐狗行為 SAY NO！

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-08-05更新 2026-04-01
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

狗狗一直以來被視為人類最親密、最忠實的夥伴，然而卻仍有許多狗狗遭受被虐待的悲慘命運。根據動物保護團體的統計，台灣平均每年有上千起虐狗案件，這些無辜的生命飽受虐狗帶來的痛苦折磨。我們不能對虐狗事件視而不見，應該挺身而出，向施虐者說不！

虐狗的定義與法律責任

虐待動物不僅僅是肢體上的打狗行為，還包括剝奪狗狗基本的自由和生存所需。長期將狗狗關在狹小的空間、不提供適當的食物和水，都是嚴重損害動物權利的虐待行徑。

（一）動物保護法對動物虐待行為的定義

根據動物保護法第3條，明確定義了虐待動物的行為，包括除為了飼養、管領等目的的必須行為外，施以暴力、不當使用藥品或器物，或以其他方式包含不作為而傷害動物，使其受傷或無法維持正常生理狀態。

（二）違反動物保護法的刑罰

1.一般故意傷害動物

  • 主觀故意：飼主主觀上具有傷害動物之故意。
  • 客觀行為：致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失之行為。
  • 處罰規定：依《動保法》第25條，飼主將面臨二年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。

2.嚴重虐待動物行為

  • 使用特定工具：若飼主使用藥物、槍械或類似物品。
  • 結果：致複數動物死亡且情節重大。
  • 處罰規定：飼主將面臨一年以上五年以下有期徒刑，併科新台幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。

（三）違反動物保護法的行政罰

1.違反保護動物義務

  • 情況：飼主違反動保法規定應善盡保護動物之義務，即使未達動物受傷之狀況。
  • 處罰程序：主管機關會先限期改善，如果屆期未改善，則會面臨處新台幣三千元以上一萬五千元以下行政罰鍰，且可以按照次數處罰。

2.過失傷害動物

  • 情況：飼主因過失傷害或使動物遭受傷害，但未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡之情況。
  • 處罰規定：飼主仍會面臨上述行政罰鍰的法律責任。

我國動物保護法針對虐待動物行為，設有嚴格的刑事與行政處罰。刑罰針對故意或嚴重虐待行為，而行政罰則適用於違反保護義務及過失傷害情況。這些規定旨在強化動物保護，促使飼主善盡保護動物的責任，保障動物的基本權益和福祉，提升飼主責任與社會意識，才能真正杜絕虐待動物的悲劇一再上演。

常見的虐狗行為與案例

虐狗是一個嚴重的社會問題，不僅對狗造成身心創傷，更反映出部分飼主缺乏同理心與責任感。虐狗的行為非常多樣，包括身體虐待、精神虐待以及疏於照顧等。這些虐待行為不僅違反動物保護法，更有違人道，需要社會大眾共同關注與制止。

常見的虐狗行為

（一）身體虐待：毆打、傷害狗狗

身體虐待是最常見的虐狗行為之一。部分飼主會以腳踢、棍棒毆打，或以尖銳物品刺傷犬隻，導致其身體受到嚴重創傷。這些暴力行為不僅會造成狗的皮肉傷，更可能造成內臟損傷或骨折等嚴重後果。

據動保機構統計，因身體虐待而送醫的虐狗案例中，多數傷勢都相當嚴重，需要長時間的醫療與復健。

（二）精神虐待：長期禁錮、剝奪自由

除了身體上的傷害，精神虐待也是一種常見的虐狗行為。有些飼主會長期將狗關在狹小的籠子裡，或以極短的鍊子限制其行動，剝奪犬隻自由活動的權利。

長期禁錮不僅會導致犬隻肌肉萎縮、關節僵硬，更會對其心理造成負面影響，出現憂鬱、焦慮等症狀。這種精神虐待雖然不會立即造成明顯的生理創傷，卻會對狗狗的心理健康造成難以彌補的傷害。

（三）疏於照顧：未提供適當食物、水與居住環境

疏於照顧也是一種常被忽視的虐狗行為。部分飼主未能提供犬隻足夠的食物與乾淨的飲水，導致營養不良或脫水等健康問題；有些飼主則未定期清潔犬隻居住環境，任由其在骯髒、惡臭的環境中生活，引發皮膚病或寄生蟲感染。

此外，未施打疫苗、未定期驅蟲，或生病時未及時就醫，也都是疏於照顧的表現。這些疏忽行為雖非直接傷害，卻會嚴重影響犬隻的健康與福祉。

綜上所述，虐狗的行為對犬隻身心健康都會造成嚴重傷害。身為飼主，我們有責任為毛小孩提供安全、健康、有尊嚴的生活環境。

（四）虐狗判決

臺灣臺中地方法院 111 年度易字第 44 號刑事判決

被告自110年5月起出租房屋予丙○○，因租金未付，於同年6月17日擅自进入丙○○住所，將其物品移出並將飼養的狗放置在白色編織袋內吊掛在門把，導致該狗因密閉空間緊張而死亡。被告坦承犯行，並與丙○○達成和解。

法院考量被告坦承犯行、素行良好、犯後態度良好等因素，判處拘役30日併科罰金20萬元，緩刑2年，

常見虐狗的成因與預防

虐待動物的行為不僅造成無辜生命的痛苦，更反映出施虐者的偏差心理與價值觀。要從根本上杜絕虐狗事件，我們必須深入探討虐狗原因，並採取積極措施預防虐待寵物的發生。

（一）飼主缺乏正確的飼養觀念與知識

許多虐狗案例源於飼主對於飼養寵物的錯誤認知。部分飼主將犬隻視為物品，而非生命，因而漠視牠們的基本需求與權益。此外，缺乏訓練與教養知識的飼主，可能因無法有效管教犬隻，而採取暴力手段發洩情緒。為預防虐狗，飼主教育極為關鍵，應透過宣導活動、課程等方式，傳授正確的飼養觀念與照顧技巧，讓飼主學會以同理心對待毛小孩。

身為飼主，應以身作則展現負責任的飼養行為，給予犬隻妥善的照顧與愛護。這包括定期帶狗狗健康檢查、施打疫苗，提供均衡的飲食與充足的運動，以及維持居家環境的整潔。同時，飼主也應該主動學習寵物照護知識，了解犬隻的行為需求，建立良好的溝通與互動。養狗不僅是一種娛樂，更是一種承諾與責任。唯有用心對待毛小孩，才能培養出健康、快樂、友善的狗狗。

（二）提升社會大眾對動物權益的關注

虐狗問題的根源，與社會整體的動保意識息息相關。倘若民眾普遍缺乏尊重生命的觀念，視虐待動物為稀鬆平常之事，將助長施虐者的嚴重行徑。

因此，全民動保教育刻不容緩，政府部門與民間團體應攜手合作，透過多元管道宣導動物權益，提升社會大眾的保護意識。唯有形塑友善動物的社會風氣，虐狗等虐待行為才能根除。

（三）加強執法與懲處，遏止虐狗行為

面對已然發生的虐狗案件，主管機關絕不能輕慢以對。為有效遏止虐待行為，政府應積極查緝不法，對施虐者課以嚴厲罰責。此外，配合修法提高虐狗的刑責，能產生警惕作用，嚇阻潛在施虐者。嚴正的執法態度，將傳遞尊重動物生命的社會信念，共同守護毛小孩免於傷害。

虐狗的成因錯綜複雜，預防之道亦非一蹴可幾。政府、民間團體、飼主、民眾皆須攜手努力，從觀念教育到執法行動，多管齊下，方能促成人狗和諧共處的友善環境，讓虐狗事件絕跡。

推動方向具體作為預期成效
提升飼主責任1. 加強寵物照護教育
2. 宣導絕育與晶片措施		減少流浪動物數量，杜絕虐待事件
強化動保組織功能1. 擴大民間參與救助
2. 推動TNR與認養平台		有效管理流浪動物族群，提高動物福利
營造友善動物環境1. 增設公共寵物設施
2. 推動友善動物商家		提升動物在社會中的地位，建立和諧共處風氣

如何辨識與通報虐狗事件？

身為愛狗人士，我們都希望每隻狗狗都能受到妥善的照顧與對待。然而，現實中仍有許多犬隻遭受虐待的悲慘命運。為了及時挽救受虐犬隻，民眾若發現疑似虐狗的情形，應立即採取行動。以下提供一些辨識虐狗事件的方法，以及通報虐狗的管道與步驟。

（一）觀察犬隻的外觀與行為變化

虐待動物的跡象通常會反映在犬隻的外表與行為上，若發現犬隻出現以下異狀，可能是遭受虐待的警訊:

  • 身上有明顯的傷口、瘀青或骨折
  • 體重過輕、營養不良，甚至骨瘦如柴
  • 皮膚病變、毛髮糾結或掉落嚴重
  • 經常被關在狹小、髒亂的空間，缺乏活動自由
  • 行為表現畏懼、焦慮，或是過度激動、攻擊性強
  • 頻繁發出哀嚎、哭泣等痛苦的聲音

飼主平日應多觀察家中愛犬的狀況，留意上述虐狗警訊。而鄰居或路人若目擊到疑似虐狗的情節，切勿視而不見，應盡快蒐集虐狗證據並提出檢舉。

（二）蒐集虐狗證據：錄音、錄影、拍照

為了提高虐狗舉報的可信度，檢舉人應設法蒐集相關證據，作為日後調查的依據。可採取的蒐證方式包括：

  • 錄音：若聽見可疑的犬隻哀嚎聲，可用手機或錄音筆記錄下來
  • 錄影：目擊虐狗過程時，應立即用手機或攝影機錄下畫面
  • 拍照：將犬隻身上的傷勢、受禁錮的情況拍下存證
  • 紀錄：詳細記下虐狗事件的時間、地點、人物等資訊

蒐集證據時務必注意安全，切勿與施虐者正面衝突。證據蒐集也要合法，避免侵犯他人隱私，否則反而會讓自己觸法。

（三）向動保機關或警察單位通報

當掌握足夠的虐狗證據後，民眾應立即通報相關單位，請求協助救援受虐犬隻。

通報虐狗的管道如下:

通報管道聯絡方式
農委會動保專線（24小時）電話：1959
各縣市動物保護處／動物保護防疫處請上各縣市政府網站查詢
警察局電話：110
台灣防止虐待動物協會（僅接受有飼主的寵物之通報）https://www.spca.org.tw/work/investigations/report/abuse

通報虐狗案件時，務必冷靜詳細地說明事發經過，提供具體的時間地點、施虐者特徵，並出示已蒐集到的證據照片、影片。若案件嚴重，動保機關可能會聯合警方展開調查。檢舉虐狗是每個人的責任，只要我們多留心觀察，勇於投入檢舉虐狗的行列，就能喚起更多人對動保議題的關注，共同為受虐動物伸張正義。

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

刑事案件2026-10-30

給空白收據也有可能違法？律師：店家小心惹禍上身！

在日常生活中，我們常會收到店家開立的各式收據，作為消費的憑證。然而，根據檢方調查，屏東縣多所國小以空白收據報帳的方式詐領補助款，卻未實際辦理採購，涉嫌違反政府採購法、商業會計法等罪嫌。此案凸顯了提供空白收據的違法風險。身為店家，若隨意提供空白收據給客戶，不僅可能成為不法分子的幫兇，更有可能面臨法律制裁。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

公訴跟自訴有什麼不同？其實沒有公訴罪？律師教你怎麼告！

在台灣的新聞中，經常聽到公訴和自訴這兩個詞，但其實刑法是將犯罪分為「告訴乃論之罪」和「非告訴乃論之罪」，這與公訴、自訴的概念是不同的。接下來，就讓我們一起來了解公訴、自訴以及告訴乃論之罪、非告訴乃論之罪的區別吧！

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

具結後有哪些法律責任？什麼是具結？律師：說謊會有刑責！

在法律程序中，具結確保了訴訟參與人的陳述真實可信，是維護司法公正的關鍵。那麼，究竟什麼是具結？哪些人需要具結？具結人需要承擔哪些法律責任？具結書有什麼意義？法院具結流程是怎樣的？讓我們一起來了解具結的法律知識。

閱讀全文
刑事案件2026-10-30

假結婚是什麼？假結婚有什麼法律責任？會被關嗎？

假結婚是指雙方並沒有真正共同生活的意願，僅是為了獲得某些利益而選擇結婚。這些利益可能包括經濟因素，例如獲得工作機會或財產；也可能是為了取得合法居留權。然而，一旦被認定為假結婚，當事人可能面臨嚴重的法律後果。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

責付是什麼意思？律師解釋責付的完整法律概念！

在台灣的刑事訴訟程序中，責付是指法院將被告交付給適當的人員看管，以確保被告會準時出庭。這個概念來自於刑事訴訟法和少年事件處理的相關規定。本文中我們將深入探討責付的定義、適用情況、法律依據以及實務操作，讓大家對責付有更全面的了解。

閱讀全文
刑事案件2026-10-29

微罪不舉的定義是什麼？怎麼判斷微罪？律師來解答！

在台灣的刑事訴訟中，有一個叫做「微罪不舉」的概念，這是指對於犯罪情節輕微的案件，檢察官可以依職權做出不起訴處分，給予犯錯者悔過自新的機會。那麼，什麼樣的案件才算是微罪呢？接下來，就讓我們一起來深入了解微罪不舉的相關規定和實務運作吧！

閱讀全文

免費諮詢

喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook