「狗是人類最忠實的朋友」　向虐狗行為 SAY NO！

（一）身體虐待：毆打、傷害狗狗

（一）身體虐待：毆打、傷害狗狗

身體虐待是最常見的虐狗行為之一。部分飼主會以腳踢、棍棒毆打，或以尖銳物品刺傷犬隻，導致其身體受到嚴重創傷。這些暴力行為不僅會造成狗的皮肉傷，更可能造成內臟損傷或骨折等嚴重後果。

據動保機構統計，因身體虐待而送醫的虐狗案例中，多數傷勢都相當嚴重，需要長時間的醫療與復健。