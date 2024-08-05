「狗是人類最忠實的朋友」　向虐狗行為 SAY NO！

虐狗的定義與法律責任
虐待動物不僅僅是肢體上的打狗行為，還包括剝奪狗狗基本的自由和生存所需。長期將狗狗關在狹小的空間、不提供適當的食物和水，都是嚴重損害動物權利的虐待行徑。
（一）動物保護法對動物虐待行為的定義
（一）動物保護法對動物虐待行為的定義
根據動物保護法第3條，明確定義了虐待動物的行為，包括除為了飼養、管領等目的的必須行為外，施以暴力、不當使用藥品或器物，或以其他方式包含不作為而傷害動物，使其受傷或無法維持正常生理狀態。
（二）違反動物保護法的刑罰
（二）違反動物保護法的刑罰
1.一般故意傷害動物
- 主觀故意：飼主主觀上具有傷害動物之故意。
- 客觀行為：致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失之行為。
- 處罰規定：依《動保法》第25條，飼主將面臨二年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。
2.嚴重虐待動物行為
- 使用特定工具：若飼主使用藥物、槍械或類似物品。
- 結果：致複數動物死亡且情節重大。
- 處罰規定：飼主將面臨一年以上五年以下有期徒刑，併科新台幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。
（三）違反動物保護法的行政罰
（三）違反動物保護法的行政罰
1.違反保護動物義務
- 情況：飼主違反動保法規定應善盡保護動物之義務，即使未達動物受傷之狀況。
- 處罰程序：主管機關會先限期改善，如果屆期未改善，則會面臨處新台幣三千元以上一萬五千元以下行政罰鍰，且可以按照次數處罰。
2.過失傷害動物
- 情況：飼主因過失傷害或使動物遭受傷害，但未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡之情況。
- 處罰規定：飼主仍會面臨上述行政罰鍰的法律責任。
我國動物保護法針對虐待動物行為，設有嚴格的刑事與行政處罰。刑罰針對故意或嚴重虐待行為，而行政罰則適用於違反保護義務及過失傷害情況。這些規定旨在強化動物保護，促使飼主善盡保護動物的責任，保障動物的基本權益和福祉，提升飼主責任與社會意識，才能真正杜絕虐待動物的悲劇一再上演。
常見的虐狗行為與案例
虐狗是一個嚴重的社會問題，不僅對狗造成身心創傷，更反映出部分飼主缺乏同理心與責任感。虐狗的行為非常多樣，包括身體虐待、精神虐待以及疏於照顧等。這些虐待行為不僅違反動物保護法，更有違人道，需要社會大眾共同關注與制止。
（一）身體虐待：毆打、傷害狗狗
（一）身體虐待：毆打、傷害狗狗
身體虐待是最常見的虐狗行為之一。部分飼主會以腳踢、棍棒毆打，或以尖銳物品刺傷犬隻，導致其身體受到嚴重創傷。這些暴力行為不僅會造成狗的皮肉傷，更可能造成內臟損傷或骨折等嚴重後果。
據動保機構統計，因身體虐待而送醫的虐狗案例中，多數傷勢都相當嚴重，需要長時間的醫療與復健。
（二）精神虐待：長期禁錮、剝奪自由
（二）精神虐待：長期禁錮、剝奪自由
除了身體上的傷害，精神虐待也是一種常見的虐狗行為。有些飼主會長期將狗關在狹小的籠子裡，或以極短的鍊子限制其行動，剝奪犬隻自由活動的權利。
長期禁錮不僅會導致犬隻肌肉萎縮、關節僵硬，更會對其心理造成負面影響，出現憂鬱、焦慮等症狀。這種精神虐待雖然不會立即造成明顯的生理創傷，卻會對狗狗的心理健康造成難以彌補的傷害。
（三）疏於照顧：未提供適當食物、水與居住環境
（三）疏於照顧：未提供適當食物、水與居住環境
疏於照顧也是一種常被忽視的虐狗行為。部分飼主未能提供犬隻足夠的食物與乾淨的飲水，導致營養不良或脫水等健康問題；有些飼主則未定期清潔犬隻居住環境，任由其在骯髒、惡臭的環境中生活，引發皮膚病或寄生蟲感染。
此外，未施打疫苗、未定期驅蟲，或生病時未及時就醫，也都是疏於照顧的表現。這些疏忽行為雖非直接傷害，卻會嚴重影響犬隻的健康與福祉。
綜上所述，虐狗的行為對犬隻身心健康都會造成嚴重傷害。身為飼主，我們有責任為毛小孩提供安全、健康、有尊嚴的生活環境。
（四）虐狗判決
（四）虐狗判決
臺灣臺中地方法院 111 年度易字第 44 號刑事判決
被告自110年5月起出租房屋予丙○○，因租金未付，於同年6月17日擅自进入丙○○住所，將其物品移出並將飼養的狗放置在白色編織袋內吊掛在門把，導致該狗因密閉空間緊張而死亡。被告坦承犯行，並與丙○○達成和解。
法院考量被告坦承犯行、素行良好、犯後態度良好等因素，判處拘役30日併科罰金20萬元，緩刑2年，
常見虐狗的成因與預防
虐待動物的行為不僅造成無辜生命的痛苦，更反映出施虐者的偏差心理與價值觀。要從根本上杜絕虐狗事件，我們必須深入探討虐狗原因，並採取積極措施預防虐待寵物的發生。
（一）飼主缺乏正確的飼養觀念與知識
（一）飼主缺乏正確的飼養觀念與知識
許多虐狗案例源於飼主對於飼養寵物的錯誤認知。部分飼主將犬隻視為物品，而非生命，因而漠視牠們的基本需求與��權益。此外，缺乏訓練與教養知識的飼主，可能因無法有效管教犬隻，而採取暴力手段發洩情緒。為預防虐狗，飼主教育極為關鍵，應透過宣導活動、課程等方式，傳授正確的飼養觀念與照顧技巧，讓飼主學會以同理心對待毛小孩。
身為飼主，應以身作則展現負責任的飼養行為，給予犬隻妥善的照顧與愛護。這包括定期帶狗狗健康檢查、施打疫苗，提供均衡的飲食與充足的運動，以及維持居家環境的整潔。同時，飼主也應該主動學習寵物照護知識，了解犬隻的行為需求，建立良好的溝通與互動。養狗不僅是一種娛樂，更是一種承諾與責任。唯有用心對待毛小孩，才能培養出健康、快樂、友善的狗狗。
（二）提升社會大眾對動物權益的關注
（二）提升社會大眾對動物權益的關注
虐狗問題的根源，與社會整體的動保意識息息相關。倘若民眾普遍缺乏尊重生命的觀念，視虐待動物為稀鬆平常之事，將助長施虐者的嚴重行徑。
因此，全民動保教育刻不容緩，政府部門與民間團體應攜手合作，透過多元管道宣導動物權益，提升社會大眾的保護意識。唯有形塑友善動物的社會風氣，虐狗等虐待行為才能根除。
（三）加強執法與懲處，遏止虐狗行為
（三）加強執法與懲處，遏止虐狗行為
面對已然發生的虐狗案件，主管機關絕不能輕慢以對。為有效遏止虐待行為，政府應積極查緝不法，對施虐者課以嚴厲罰責。此外，配合修法提高虐狗的刑責，能��產生警惕作用，嚇阻潛在施虐者。嚴正的執法態度，將傳遞尊重動物生命的社會信念，共同守護毛小孩免於傷害。
虐狗的成因錯綜複雜，預防之道亦非一蹴可幾。政府、民間團體、飼主、民眾皆須攜手努力，從觀念教育到執法行動，多管齊下，方能促成人狗和諧共處的友善環境，讓虐狗事件絕跡。
|推動方向
|具體作為
|預期成效
|提升飼主責任
|1. 加強寵物照護教育
2. 宣導絕育與晶片措施
|減少流浪動物數量，杜絕虐待事件
|強化動保組織功能
|1. 擴大民間參與救助
2. 推動TNR與認養平台
|有效管理流浪動物族群，提高動物福利
|營造友善動物環境
|1. 增設公共寵物設施
2. 推動友善動物商家
|提升動物在社會中的地位，建立和諧共處風氣
如何辨識與通報虐狗事件？
身為愛狗人士，我們都希望每隻狗狗都能受到妥善的照顧與對待。然而，現實中仍有許多犬隻遭受虐待的悲慘命運。為了及時挽救受虐犬隻，民眾若發現疑似虐狗的情形，應立即採取行動。以下提供一些辨識虐狗事件的方法，以及通報虐狗的管道與步驟。
（一）觀察犬隻的外觀與行為變化
（一）觀察犬隻的外觀與行為變化
虐待動物的跡象通常會反映在犬隻的外表與行為上，若發現犬隻出現以下異狀，可能是遭受虐待的警訊:
- 身上有明顯的傷口、瘀青或骨折
- 體重過輕、營養不良，甚至骨瘦如柴
- ��皮膚病變、毛髮糾結或掉落嚴重
- 經常被關在狹小、髒亂的空間，缺乏活動自由
- 行為表現畏懼、焦慮，或是過度激動、攻擊性強
- 頻繁發出哀嚎、哭泣等痛苦的聲音
飼主平日應多觀察家中愛犬的狀況，留意上述虐狗警訊。而鄰居或路人若目擊到疑似虐狗的情節，切勿視而不見，應盡快蒐集虐狗證據並提出檢舉。
（二）蒐集虐狗證據：錄音、錄影、拍照
（二）蒐集虐狗證據：錄音、錄影、拍照
為了提高虐狗舉報的可信度，檢舉人應設法蒐集相關證據，作為日後調查的依據。可採取的蒐證方式包括：
- 錄音：若聽見可疑的犬隻哀嚎聲，可用手機或錄音筆記錄下來
- 錄影：目擊虐狗過程時，應立即用手機或攝影機錄下畫面
- 拍照：將犬隻身上的傷勢、受禁錮的情況拍下存證
- 紀錄：詳細記下虐狗事件的時間、地點、人物等資訊
蒐集證據時務必注意安全，切勿與施虐者正面衝突。證據蒐集也要合法，避免侵犯他人隱私，否則反而會讓自己觸法。
（三）向動保機關或警察單位通報
（三）向動保機關或警察單位通報
當掌握足夠的虐狗證據後，民眾應立即通報相關單位，請求協助救援受虐犬隻。
通報虐狗的管道如下:
|通報管道
|聯絡方式
|農委會動保專線（24小時）
|電話：1959
|各縣市動物保護處／動物保護防疫處
|��請上各縣市政府網站查詢
|警察局
|電話：110
|台灣防止虐待動物協會（僅接受有飼主的寵物之通報）
|https://www.spca.org.tw/work/investigations/report/abuse
通報虐狗案件時，務必冷靜詳細地說明事發經過，提供具體的時間地點、施虐者特徵，並出示已蒐集到的證據照片、影片。若案件嚴重，動保機關可能會聯合警方展開調查。檢舉虐狗是每個人的責任，只要我們多留心觀察，勇於投入檢舉虐狗的行列，就能喚起更多人對動保議題的關注，共同為受虐動物伸張正義。