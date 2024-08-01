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虐貓會被關嗎？

虐貓會被關嗎？哪些行為算虐待？律師帶你認識動保法規定

刑事案件雷皓明律師發佈 2024-08-01更新 2025-06-09
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

近年來，虐待動物事件頻傳，引發社會關注。台灣動物保護法明確規定，虐貓行為將面臨嚴重法律後果。本文就讓資深律師來為您說明哪些行為算虐待貓咪、如何通報動物虐待事件以及虐貓的法律責任！

為什麼有人會虐貓？虐貓會被關嗎？

虐貓行為不僅僅是對動物的傷害，更反映了一些深層的社會問題。這種行為背後隱藏著複雜的心理因素，可能對社會造成潛在危害。讓我們深入探討虐貓的心理、社會影響，以及我們如何共同防止這種行為。

（一）為什麼有人會虐貓？背後可能隱藏哪些心理問題？

虐貓心理可能源於情感問題、行為障礙或心理障礙，虐貓者可能缺乏同理心，或藉由虐待動物獲取控制感。

虐待動物行為可能與人格障礙、抑鬱症等心理疾病相關。虐貓行為也可能預示更嚴重的社會問題，如人際暴力、犯罪傾向等。

（二）虐待貓咪的法律責任

依據動物保護法，虐貓行為的處罰程度取決於造成的傷害：

  • 嚴重殘缺、重要器官功能喪失或非法宰殺寵物：最高2年有期徒刑或拘役，併科20萬到200萬元罰金
  • 一般虐待行為：處1萬5千元到7萬5千元罰鍰

值得注意的是，散布虐待動物影片同樣違反動保法唷！

另外，由於法律上，寵物被視為物品，若他人故意造成寵物死亡，可能涉及刑法毀損罪，需符合「效用一部或全部喪失」的條件。 即使寵物經治療痊癒，治療期間無法發揮「提供玩樂與日常陪伴」的功能，仍可算作效用部分喪失，符合毀損罪要件。

1.求償精神慰撫金的案例

毀損罪僅限於故意犯，過失行為只能在民事上請求損害賠償，賠償範圍僅限於寵物的市價。然而，近年來已有法院認可寵物與人類密切情感關係，類推適用民法第195條，允許飼主請求精神慰撫金。

2.虐貓判決

臺灣臺北地方法院 113 年度審易字第 2224 號刑事判決

被告趙男於民國112年8月底至9月間涉嫌虐待大量貓咪，事件經新聞媒體報導及網路社團討論，被動物之家列為拒絕提供認養的「黑名單」。11月趙男便威脅女友在網路認養貓，認養後未正常餵食，並分別以熱水沖噴、噴灑殺蟲劑後點火、持瓦斯罐敲擊、腳踢踹、繩索綑綁等手段虐貓，導致5隻貓在短時間內相繼死亡。

法院認為被告犯動物保護法第二十五條第一款之違反同法第五條第二項及第六條規定以虐待及傷害方式而宰殺動物罪，宣告刑計9年2月

（三）虐貓行為對社會的潛在危害

虐貓行為不僅傷害動物，還可能潛藏更嚴重的社會問題。

研究表明，虐待動物的人更容易對人施暴，這種行為可能是其他犯罪行為的前兆，且有超過5成的暴力犯罪囚犯曾虐待過動物，對社會安全構成潛在威脅。因此，及時發現和制止虐貓行為對維護社會秩序至關重要。

哪些行為算虐待動物？動物的法律定義又是什麼？

（一）台灣動物保護法保護哪些動物？寵物的定義是什麼？

台灣動保法對「動物」有明確定義，動物保護法規定的「動物」是指狗、貓或其他由人飼養、管理的脊椎動物，包括經濟動物、實驗動物和寵物。寵物則限定在狗、貓，或為賞玩或陪伴而飼養的動物，非脊椎動物如蝦蟹、水母不受動保法保護。

  • 寵物：獲得最高度的保障。
  • 經濟動物：如為皮毛、肉用、乳用、役用等經濟目的而飼養的動物，幾乎沒有特別保障。
  • 實驗動物：為科學應用目的而飼養的動物，同樣缺乏充分保護。

1.脊椎動物的範圍

動保法保護的脊椎動物包括：

  • 哺乳類：如狗、貓、兔子
  • 鳥類：如鸚鵡、金絲雀
  • 爬蟲類：如蜥蜴、烏龜
  • 兩棲類：如青蛙、蠑螈
  • 魚類：如金魚、熱帶魚

2.非脊椎動物的法律地位

非脊椎動物如蝦蟹、水母等，雖然不受動保法直接保護，但不合理的傷害這些動物還是會涉及野生動物保育法，社會對非脊椎動物保護意識漸增，未來法律可能會有所調整。

3.動保法中寵物的特殊規定

寵物定義在動保法中有特殊地位，法律規定寵物主要指狗、貓，或為賞玩、陪伴而飼養的動物，且飼主必須成年，未成年人則是以法定代理人為飼主，飼主須提供適當食物、飲水和生活環境。

（二）哪些行為會構成虐待動物？

哪些行為算虐待動物?

常見虐待動物行為包括直接施加暴力、不當使用藥物或器物、疏於照顧（如不提供食物、水、良好環境）、未落實防疫措施、長期拘束寵物行動、將寵物留在密閉空間等。實務案例包括以棍棒等器具造成寵物死傷，飼養大量犬隻但未妥善照顧導致互相攻擊等。

1.身體暴力和不當使用藥物

直接對寵物施加暴力是最常見的虐待形式。這包括使用棍棒等器具毆打寵物，或強迫寵物服用有害藥物。這些行為可能導致寵物受傷、生病甚至死亡。

2.疏忽照顧和環境管理

忽視寵物的基本需求也屬於虐待行為。例如不提供足夠的食物、水或適當的生活環境。長期將寵物拘束在狹小或密閉空間，或未落實防疫措施，都嚴重影響寵物福利。

3.非法宰殺寵物

非法宰殺寵物，特別是狗貓，不僅違反道德倫理，還將面臨最高2年有期徒刑或拘役。

虐待行為可能後果法律責任
身體暴力非法宰殺寵物受傷或死亡2年以下刑罰
併科20萬至200萬元罰金
疏忽照顧寵物營養不良或生病罰款或禁止飼養

（三）動保法及野生動物保育法的爭議

我國現行的法律中，《動物保護法》著重於保護犬貓等脊椎寵物，而經濟動物和實驗動物則缺乏充分保護；《野生動物保育法》則主要保護保育類動物，對一般野生動物的保護力度較低。

譬如，如果飼養蝦、蟹、水母、甲蟲、螞蟻等非脊椎動物作為寵物，目前在實務上並不會被動物保護法視為寵物！受到的保護範圍差非常多！

若要全面落實動物保護，需要對現有法律體系進行整合和修正，以確保所有動物都能獲得應有的保護。

如何檢舉虐貓？

（一）檢舉虐貓的管道

發現虐貓行為時，您可以立即撥打動保處專線或向警察局報案。檢舉時，請提供詳細資訊，包括事件發生的時間、地點和涉事人員的描述。

以下是幾種有效的蒐證方式：

  • 拍攝照片或錄製影片
  • 記錄虐待者的特徵和行為
  • 如遇鄰居虐貓，可錄音或錄影

請注意，蒐證時應遵守法律規範，避免使用非法手段，如私自安裝監視器，以免觸法。另外，檢舉人的個人資料受法律保護，無需擔心遭到報復

檢舉管道聯絡方式適用情況
動保處專線1959動物遭受虐待或疏忽照顧
警察局110嚴重虐待或緊急情況
市政府動物保護處各縣市專線一般動物福利問題

（二）虐待動物檢舉獎金

為鼓勵民眾舉報虐貓行為，政府設立了檢舉獎金制度，成功檢舉可獲得至少罰金一半以上的獎金，有助於提高社會對動物保護的參與度，積極參與動物保護不僅能夠維護貓咪的權益，還能為社會帶來正面影響。

以上就是有關虐貓的法律知識，如果有其他法律問題，歡迎點擊我們的免費諮詢按鈕

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